Amazon Prime Day prend de l’ampleur et c’est peut-être la meilleure chance pour les cinéphiles d’attraper de nouvelles sorties qui n’ont pas été diffusées en salles cette année. De nombreux studios de cinéma, mais leurs meilleures offres pour 2020, incluent des services de streaming vidéo à la demande (SVOD) comme Amazon Video, souvent à un prix plus élevé pour la location ou l’achat. Maintenant, avec le démarrage de la vente en interne d’Amazon, ces prix semblent un peu plus tentants, surtout si vous cherchez quelque chose à regarder sur votre nouveau téléviseur.

Amazon Prime Day est comme le Black Friday, mais uniquement pour les abonnés Amazon Prime. Cette année, la date a été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus – tout comme les dates de sortie des films énumérés ci-dessous. Toute personne disposant d’un abonnement mensuel ou annuel à Amazon Prime peut profiter de ces ventes, même avec un tout nouvel abonnement. Vous triez par vous-même toutes les grosses ventes sur Amazon.com ou consultez notre liste de points forts dans certains domaines.

N’oubliez pas qu’avec une location numérique via Amazon Prime, vous avez 30 jours pour commencer à regarder le film, donc il n’y a pas de précipitation sur ces offres. Une fois que vous commencez à le regarder sur votre Smart TV ou un autre appareil de diffusion en continu, vous avez 48 heures pour le regarder autant de fois que vous le souhaitez avant qu’il ne disparaisse de votre bibliothèque. L’achat du film l’ajoutera à votre file d’attente de manière permanente et vous permettra de télécharger le film sur des appareils mobiles ou de le synchroniser avec d’autres applications pour un accès facile. Voici un aperçu de certaines des meilleures offres de films numériques d’Amazon Prime Day 2020.

(Photo: Amazon.com)

Le plan ambitieux pour une adaptation cinématographique de Sonic the Hedgehog a traversé l’essor, d’une refonte complète à un bref passage dans les théâtres au moment où la pandémie commençait. Si vous l’avez manqué dans tout le chaos, Amazon a une copie numérique du film pour vous pour seulement 9,99 $ le Prime Day – en baisse par rapport à son prix habituel de 24,99 $. Alternativement, vous pouvez louer le film numérique pour 2,99 $ au lieu des 7,99 $ habituels pour le moment. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Un autre film pour les enfants est Trolls World Tour – l’un des premiers films à prouver qu’une sortie uniquement numérique peut prospérer aussi bien qu’une version théâtrale. Le prix d’achat numérique a été réduit de moitié, passant de 19,99 $ à 9,99 $, et le prix de location est passé de 5,99 $ à 2,99 $. Si vous avez manqué celui-ci au printemps, le moment est venu de suivre la tournée. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Kevin Bacon et Amanda Seyfried co-vedette dans ce film d’horreur qui n’est certainement pas pour les enfants. Le film est salué comme un thriller d’art et essai moderne, gracieuseté de Blumhouse. Sur Amazon Prime Day, vous pouvez acheter You Should Have Left pour 7,99 $ au lieu de 14,99 $, ou le louer pour 2,99 $ au lieu de 5,99 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

