ien selon les normes récentes, 2020 a été une année à oublier pour des raisons évidentes. Mais il y a un point lumineux à l’horizon: le Black Friday.

Ce sera sans aucun doute étrange. Il n’y aura pas de course folle d’acheteurs qui se disputent des téléviseurs à prix réduit, mais en ligne, ce sera une question très importante, avec les détaillants qui cherchent à terminer une année misérable en beauté … et cela signifie des bonnes affaires technologiques pour les consommateurs si vous savez où aller. Regardez.

Le Black Friday est le lendemain de Thanksgiving chaque année. Étant donné que la grande majorité ne célèbre pas Thanksgiving de ce côté de l’Atlantique, cela ne signifiera probablement pas grand-chose – mais cette année, cela tombe le vendredi 27 novembre.

Bien sûr, alors que le Black Friday est techniquement un jour, il s’est lentement développé pour prendre de plus en plus de temps. D’abord avec le ridiculement nommé «Cyber ​​Monday» (à l’origine présenté comme un espace pour les offres en ligne d’une époque révolue où Internet était considéré comme une mode), mais finalement dans les semaines qui ont précédé le grand jour. L’année dernière, des accords ont commencé à émerger environ deux semaines plus tôt, en grande partie dirigés par Amazon.

Nous serons là pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, alors assurez-vous de mettre en signet The Evening Standard pour le grand jour.

Magasinez les offres techniques du Black Friday par type de produit

Meilleures offres de conférenciers Black Friday

Élevez votre son avec notre sélection des meilleures enceintes.

(JBL) Haut-parleur Bluetooth portable JBL Xtreme 2 – Noir – était: 279 £, maintenant: 149 £ URBANISTA Sydney 36773 Haut-parleur Bluetooth portable – Noir minuit – était: 39,99 £, maintenant: 16,99 £ HUAWEI Watch GT2e + Mini haut-parleur HUAWEI – était: £ 159,99, maintenant: 99,99 £ Enceinte Bluetooth portable JBL Charge 4 – Bleu – était: 169 £, maintenant: 99 £ Echo Dot (4e génération) | Haut-parleur intelligent avec Alexa – était: 49,99 £, maintenant: 28,99 £ Haut-parleur Bluetooth portable SoundLink Mini édition spéciale – Noir – était: 159 £, maintenant: 109,97 £ Enceinte Bluetooth portable compacte et résistante à l’eau Sony SRS-XB01 – était: 30 £ Enceinte Bluetooth portable BANG & OLUFSEN A1 – Noir – était: 229 £, maintenant: 169,97 £ Enceinte Bluetooth portable ULTIMATE EARS WONDERBOOM – Phantom – était: 59,99 £, maintenant: 44,99 £ Enceinte Bluetooth portable MARSHALL Kilburn II – Gris – était: 269 £, maintenant: 199 £ Enceinte Bluetooth portable LG PK3 XBOOM Go – Noir – était: 69,99 £, maintenant: 49,99 £ Haut-parleur multi-pièces WiFi SoundForm Elite G1S0001my-WHT de Belkin avec assistant Google – Blanc – était: 299 £ , maintenant: 199 £ Haut-parleur BOSE Home 500 avec Amazon Alexa et Assistant Google – Noir – était: 399 £, maintenant: 279 £ Haut-parleur multi-pièces sans fil MARSHALL Uxbridge Voice avec Amazon Alexa – Noir – était: 169 £, maintenant: 119 £ BOSE Portable Wireless Haut-parleur domestique multi-pièces avec assistant Google et Amazon Alexa – Noir – était: 349 £, maintenant: 269 £ JBL Partybox 300 Bluetooth Megasound Party Speaker – Noir – était: 349 £, maintenant: 259 £ SONY GTK-XB72 Bluetooth Megasound Party Speaker – Noir – était: 249 £, maintenant: 199 £

Meilleures offres Black Friday Sonos

(Sonos)

Meilleures offres Black Friday sur les barres de son

(LG)

Meilleures offres Black Friday Headphones

Écoutez, il y a des offres à conclure.

( Pomme )

Meilleures offres d’écouteurs sans fil Black Friday

Airpods Apple avec étui de chargement (2e génération) – était: 159 £, maintenant: 124,49 £ Casque sans fil Bose QuietComfort 35 (série II) – était: 329,95 £, maintenant: 209,99 £ Écouteurs à réduction de bruit vraiment sans fil Sony WF-1000XM3 – était: 220 £, maintenant: 149 £ JBuds Air Executive True Wireless Earbuds – était: 69,99 £, maintenant: 49,99 £ Apple AirPods Pro – était: 249 £, maintenant: 198 £ Samsung Galaxy Buds – était: 119 £, maintenant: 89 £ Bose SoundLink Over- Écouteurs – Noir – était: 799,95 £, maintenant: 119,95 £ Casque Bluetooth sans fil MARSHALL Major III – Noir – était: 129 £, maintenant: 49 £ Écouteurs Bluetooth sans fil SONY WF-XB700 – Noir – était: 129 £, maintenant: 59 £ JBL Écouteurs à réduction de bruit Bluetooth sans fil Tune 750BTNC – maintenant: 99 £, maintenant: 49 £

Meilleures offres d’écouteurs filaires Black Friday

Maison de Marley

Le label audio offrira des rabais de 25% du 24 au 29 novembre avec le code MARLEYBF. Le Cyber ​​Monday, utilisez MARLEYCM à la caisse pour obtenir 25% de réduction.

HUAWEI FreeBuds Pro

HUAWEI offre 17% de réduction sur ses écouteurs sans fil FreeBuds Pro pour le Black Friday. C’était: 169,99 £, maintenant: 139,99 £, offrant une économie de 30 £.

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth Bose SoundSport Free True Wireless

Disponible dans un choix de bleu ou de noir, vous pouvez vous procurer ces écouteurs le Black Friday pour 50 £ de réduction sur le prix habituel. Le manque de fils signifie qu’ils sont parfaits pour s’entraîner ainsi que pour rattraper facilement de la musique et des podcasts. Jusqu’à 129 £ à partir de 179 £.

AfterShokz

Ce fut une année difficile et le temps passé avec les êtres chers a été limité. Dans cet esprit, AfterShokz encourage les gens à penser aux autres en achetant et en faisant un don, avec une offre limitée “ Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement ” disponible pour un jour seulement – le vendredi 27 novembre. Seulement jusqu’à épuisement des stocks, il n’y a que 2020 disponible. .

OPPO

La société de technologie intelligente et portable OPPO propose une foule d’offres incroyables du Black Friday, conçues pour rationaliser votre vie et améliorer votre collection de technologies.

Meilleures offres d’ordinateurs portables Black Friday

(Huawei)

Meilleures offres Black Friday TV

( LA TÉLÉ )

Meilleurs accessoires TV Black Friday comme Fire TV Sticks et Roku

(Amazon)

Meilleures offres de montres intelligentes Black Friday

(Fitbit)

Meilleures offres de téléphones Black Friday

( Pomme )

Meilleures offres de jeux Black Friday

(Nintendo)

Meilleures offres imprimantes Black Friday

(Canon)

Meilleures offres Black Friday sur les caméras de sécurité

(Ezviz) Caméra de sécurité extérieure EZVIZ, avec vision nocturne couleur et défense active AI – était: 79,99 £, maintenant: 59,99 £ Caméra de sécurité PT intérieure Full HD EZVIZ avec suivi de mouvement – couleur blanche était: 59,99 £, maintenant: 39,99 £ EZVIZ DB1 Sonnette vidéo intelligente 3MP – était: 134,99 £, maintenant: 109,99 £ Caméra EZVIZ LC1 Floodlight – était: 179,99 £, maintenant: 144,99 £ Système de vidéosurveillance pour caméra de sécurité Arlo Essential Spotlight – était: 129,99 £, maintenant: 109,99 £ Caméra intelligente intérieure Google Nest – était: 136 £, maintenant: 79,99 £ Caméra intelligente extérieure Google Nest – était: 160 £, maintenant: 149 £ Caméra Spotlight noire alimentée par batterie Ring – était: 199 £, maintenant: 135 £ Caméra de sécurité extérieure Blink, 3 caméras – était: £ 249,99 £, maintenant: 149,99 £ Système de vidéosurveillance pour caméra de sécurité Arlo Essential Spotlight – était: 129,99 £, maintenant: 109,99 £ Caméra de sécurité extérieure Blink, 2 caméras – était: 179,99 £, maintenant: 109,99 £ Système de caméra CCTV de sécurité pour maison intelligente Arlo Pro3 – était : 899,99 £, maintenant: 785 £

Meilleures offres Black Friday sur les sonnettes intelligentes

( Bague )

Meilleures offres Black Friday sur le chauffage intelligent

(Ruche)

Tado

Apportez votre chauffage dans des domaines plus intelligents avec Tado qui est conçu pour garder votre maison confortable et chaude, tout en vous faisant économiser sur vos factures d’électricité. Ils sont compatibles avec 95% des systèmes, ont un contrôle multi-pièces et peuvent être alimentés via Alexa. Les appareils sont également disponibles pour moins cher ce vendredi noir, du 26 au 30 novembre. Vous pouvez acheter le kit de démarrage filaire Smart Thermostat (généralement 179,99 £), le kit de démarrage sans fil Smart Thermostat (199,99 £) et le pack Quattro de thermostat de radiateur intelligent (229,99 £) ) avec 40 pour cent de réduction.

Ruche

Nous passons pratiquement tout notre temps à l’intérieur cet hiver – le temps plus frais et Covid ont veillé à cela. Si vous souhaitez surveiller de plus près votre consommation de chauffage, Hive vous propose une solution intelligente pour moins cher cette saison du Black Friday.

La marque technologique propose une gamme d’offres sur sa boutique numérique.

25% de réduction sur le chauffage actif Hive avec un Amazon Echo Dot gratuit 30% de réduction sur les caméras intérieures et extérieures Hive View lorsque vous vous abonnez à un abonnement Hive Video Playback jusqu’à 25% de réduction sur les produits domotiques, y compris les ampoules intelligentes Hive, les capteurs Hive et le Hive Prise intelligente. Il y a aussi 20 pour cent sur les vannes de radiateur de Hive, 20 pour cent sur les supports Hive et 40 pour cent sur les cadres Hive. Les offres débutent le 16 novembre et se terminent le 30 novembre.

Magasinez les offres technologiques du Black Friday par marque

Tuile

Il y aura 30 pour cent de réduction sur les appareils Tile à économie de technologie du 26 au 30 novembre. Cette offre s’applique au traqueur Bluetooth en édition limitée qui vous permettra de toujours localiser vos effets personnels. Était: 32,99 £, maintenant: 23 £.

(Tuile)

Theragun

Ce Black Friday, il y a jusqu’à 149 £ de réduction sur les appareils Theragun qui changent la donne jusqu’au 1er décembre. Le Theragun Pro sera réduit de 549 £ à 400 £, tandis que le Theragun Elite sera de 75 £ (était: 375 £, maintenant : 300 £) et le Theragun Prime sera de 50 £ (était: 275 £, maintenant: 300 £). Le mini Theragun est passé de 175 £ à 150 £ et le Wave Roller est réduit de 125 £ à 99 £.

(Theragun)

Studios Horizn

La marque de bagages intelligents Horizn offre jusqu’à 60% de réduction sur sa gamme de bagages, sacs à dos et accessoires du 23 au 30 novembre ou jusqu’à épuisement des stocks.

(Horizn)

Black Friday Tech Retailers à surveiller:

