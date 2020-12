C

Noël approche à grands pas et bien que nous ne soyons peut-être pas Lockdown 2.0, les sombres journées d’hiver nous ont excités de nous installer confortablement sur le canapé pour des soirées cinéma à Costa Del Lounge.

Que vous passiez vos soirées à regarder la dernière émission Netflix ou des films dignes d’un Oscar, il semble plus important que jamais de mettre à niveau votre système de divertissement à domicile – qui commence par un nouveau téléviseur.

Il y a d’énormes économies sur la dernière récolte de téléviseurs, donc si vous remettez en question votre configuration actuelle, il n’y a pas de meilleur moment pour investir. Votre modèle antique vous a peut-être bien servi, mais il est temps de passer à des choses plus grandes et meilleures.

Élevez votre système avec une plus grande influence visuelle afin de créer une expérience de type home cinéma dans le plus grand confort, en tirant le meilleur parti de l’image et du son surround OLED, HD ou UHD inégalés.

Que vous recherchiez un nouveau téléviseur pour votre salon, votre chambre à coucher ou que vous fassiez passer votre bureau à domicile au niveau supérieur avec une option plus petite, nous avons rassemblé des appareils de toutes tailles qui ont fait l’objet d’économies épiques.

Meilleures offres sur les téléviseurs de moins de 42 pouces – Sony, Panasonic, Philips, Hisense et Toshiba

JVC LT-32C695 Téléviseur intelligent LED de 32 po avec lecteur DVD intégré – était: 299,99 £, maintenant: 199,99 £ (économie: 100 £) Téléviseur intelligent Full HD LED SAMSUNG T32E390SX de 32 po – était: 299,99 £, maintenant: 219 £ (économie: 80,99 £) HISENSE 32A5600FTUK 32 pouces Full HD 1080P Smart TV – était: 249 £, maintenant: 199 £ (économie: 50 £) PANASONIC TX-40HX800B 40 “Smart 4K Ultra HD HDR LED TV – était: 699,99 £ , maintenant: 549,99 £ (économie: 150,99 £) Samsung The Frame 2020 – 32 pouces, QLED, 4K Ultra HD, Mode Art, HDR, Smart TV – était: 599 £, maintenant: 499 £ (économie: 100 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de 43 pouces – Samsung, LG, JVC, TCL et Hisense

Samsung The Serif (2020) QLED HDR 4K Ultra HD Smart TV, 43 pouces – était: 999 £, maintenant: 799 £ (économie: 200 £) PANASONIC TX-40HX800B 40 “Smart 4K Ultra HD HDR LED TV – était: 699,99 £ , maintenant: 549 £ (économie: 150,99 £) HISENSE 43AE7400FTUK Dolby Vision 43 pouces 4K UHD HDR Smart TV – était: 449 £, maintenant: 379 £ (économie: 70 £) JVC LT-43CF890 Fire TV Edition 43 “Smart 4K Téléviseur LED Ultra HD HDR – était: 379,99 £, maintenant: 279 £ (économie: 100,99 £) LG 43UN80006LC Téléviseur LED Smart 4K Ultra HD HDR de 43 po – était: 449 £, maintenant: 379 £ (économie: 70 £) Samsung The Frame 2020 – 43 pouces, QLED, 4K Ultra HD, Mode Art, HDR, Smart TV – était: 1199 £, maintenant: 899 £ (économie: 300 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de 49 pouces – Samsung, Sony, JVC, Sharp et LG

LG 49NANO866 49 pouces, Ultra HD 4K Nano Cell, HDR, Smart TV – était: 1049 £, maintenant: 699 £ (économie: 350 £) Samsung UE55TU8300 55 “Curved Smart 4K Ultra HD TV – était: 549 £, maintenant: £ 499 (économie: 50 £) Samsung The Serif 49 pouces, QLED, 4K Ultra HD, mode ambiant, HDR, Smart TV – était: 1299 £, maintenant: 899 £ (économie: 400 £) Samsung QE49Q80T 49 pouces, QLED, 4K Ultra HD, processeur Quantam, son de suivi d’objets, HDR 1000, Smart TV – était: 1399 £, maintenant: 999 £ (économie: 400 £) LG 49NANO816NA Téléviseur LED Smart 4K Ultra HD HDR de 49 po avec assistant Google et Amazon Alexa – était : 899 £, maintenant: 599 £ (économie: 300 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de 50 pouces – Hisense, Samsung, TCL, Philips, Toshiba et LG

JVC LT-50CF890 Fire TV Edition 50 “Smart 4K Ultra HD HDR LED TV avec Amazon Alexa – était: 429,99 £, maintenant: 329 £ (économie: 100,99 £) PANASONIC TX-50HX800B 50” Smart 4K Ultra HD HDR LED TV – Noir – était: 799 £, maintenant: 649 £ (économie: 150 £) HISENSE 50AE7000FTUK 50 pouces 4K UHD HDR Smart TV – était: 449 £, maintenant: 323,46 £ (économie: 125,54 £) LG 50UN8100 50 pouces, Ultra HD 4K , HDR, Smart TV – était: 699 £, maintenant: 449 £ (économie: 250 £) Samsung UE50TU8500 50 pouces, double LED, 4K Ultra HD, HDR, Smart TV – était: 749 £, maintenant: 529 £ (économies: 220 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de 55 pouces – Samsung, Hisense, Philips, JVC, Sony et LG

HISENSE 55U8QFTUK Quantum Series 1000-nit 55 pouces 4K UHD HDR Smart TV – était: 1099 £, maintenant: 799 £ (économie: 300 £) Panasonic TX-55HZ980B (2020) OLED HDR 4K Ultra HD Smart TV, 55 pouces – était : 1499 £, maintenant: 1149 £ (économie: 350 £) JVC LT-55CF890 Fire TV Edition 55 “Smart 4K Ultra HD HDR LED TV avec Amazon Alexa – était: 499,99 £, maintenant: 369 £ (économie: 130,99 £) LG OLED55BX6LB 55 pouces OLED 4K Ultra HD, HDR, Smart TV – était: 1299 £, maintenant: 1098 £ (économie: 201 £) Samsung UE55TU8500 55 pouces, double LED, 4K Ultra HD, HDR, Smart TV – était: 899 £, maintenant: 649 £ (économie: 250 £) Sony BRAVIA KD55X70, 55 pouces, 4K HDR Ultra HD – Noir – était: 799 £, maintenant: 599 £ (économie: 200 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de 65 pouces – Samsung, Hisense, LG et Sony

PANASONIC TX-65HZ980B 65 “Smart 4K Ultra HD HDR OLED TV – était: 2399 £, maintenant: 1699 £ (économie: 700 £) Toshiba 65UL2063DB 65” Smart 4K Ultra HD TV – était: 549 £, maintenant: 429 £ (économie : 120 £) LG OLED65WX9LA (2020) SIGNATURE OLED HDR 4K Ultra HD Smart TV, 65 pouces – était: 4499 £, maintenant: 3499 £ (économie: 1000 £) SAMSUNG QE65Q700TATXXU 65 “Smart 8K HDR QLED TV avec Bixby, Alexa et Assistant Google – était: 2699 £, maintenant: 1999 £ Samsung UE65RU7300KXXU (2019) 65 pouces, Ultra HD, 4K Certified HDR Smart Curved TV – était: 699 £, maintenant: 599 £ (économie: 100 £) LG 65NANO816NA 65 “Smart 4K Téléviseur LED Ultra HD HDR avec Google Assistant et Amazon Alexa – était: 1299 £, maintenant: 899 £ (économie: 400 £)

Meilleures offres sur les téléviseurs de plus de 65 pouces – Samsung, Sony et LG

LG OLED77ZX9LA Téléviseur OLED HDR 8K intelligent de 77 po avec assistant Google et Amazon Alexa – était: 19 999 £, maintenant: 12 999 £ (économie: 7 000 £) Samsung QE75Q80T 75 pouces, QLED, 4K Ultra HD, processeur Quantam, son de suivi d’objets, HDR 1500, Smart TV – était: 3499 £, maintenant: 1999 £ SAMSUNG QE75Q95TATXXU 75 “Smart 4K Ultra HD HDR QLED TV avec Bixby, Alexa et Google Assistant – était: 3999 £, non: 2989 £ (économie: 1010 £) Samsung UE75TU7100 75 pouces, Crystal View, 4K Ultra HD, HDR, Smart TV – était: 1499 £, maintenant: 949 £ (économie: 550 £) Sony BRAVIA KD75XH80, 75 pouces, 4K HDR Ultra HD, Android Smart TV avec télécommande vocale – Noir – était: 1 899 £, maintenant: 1 399 £ (économie: 500 £) LG 75UN85006LA Téléviseur LED HDR HDR 4K Ultra HD 75 “Smart avec Google Assistant et Amazon Alexa – était: 999 £, maintenant: 899 £ (économie: 100 £)