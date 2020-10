Les membres Prime se préparent peut-être à acheter les meilleures offres Amazon Prime Day, mais les acheteurs peuvent également vouloir garder les yeux ouverts sur certaines méga ventes à venir chez Walmart. Pour concurrencer Amazon Prime Day, la vente annuelle du géant de la vente au détail qui voit les acheteurs obtenir des remises importantes, Walmart propose une vente alternative, baptisée The Big Save, ou Walmart Prime Day.

Walmart Prime Day dure une journée complète de plus que Amazon Prime Day, du mardi 13 octobre au jeudi 15 octobre, ce qui signifie que les acheteurs ont encore plus de temps pour acheter les meilleures offres Walmart Prime. Semblable à Prime Day et aux offres du Black Friday, Walmart Prime Day offre des milliers de rabais sur l’électronique, les articles ménagers, la mode, les jouets et plus encore. Les commandes de 35 $ ou plus seront également éligibles à la livraison gratuite de deux jours.

Alors que de nombreuses offres Amazon Prime Day d’Amazon nécessitent un abonnement Prime – un abonnement coûte 119 $ pour un abonnement annuel ou 12,99 $ par mois – The Big Save ne nécessite pas d’abonnement similaire. Au lieu de cela, les acheteurs peuvent simplement se rendre sur le site Web du géant de la vente au détail pour conclure des offres impressionnantes de Walmart Prime Day. Ceux qui s’inscrivent à Walmart +, le nouveau service d’abonnement payant du détaillant coûtant 12,95 $ par mois, recevront cependant certains articles en solde dans la journée suivant l’achat. Voici quelques-unes des meilleures offres The Big Save.

(Photo: Walmart.com)

Walmart offre ceci Le LT-50MAW595 de JVC est un téléviseur 4K de 50 pouces avec HDR, donnant à Amazon Prime Day TV une course pour son argent. Il est actuellement en vente pour seulement 218 $, plus de 130 $ de moins que son prix régulier. il est décrit comme «meilleur» que votre téléviseur intelligent moyen.

Le JVC Smart TV a l’interface Roku TV intégrée pour que tous vos divertissements soient réunis au même endroit. L’interface vous permet de diffuser facilement plus de 500 000 films, épisodes de télévision et a accès à plus de 5 000 chaînes de streaming.

Si tout cela ne suffit pas, le téléviseur dispose de trois (3) connexions HDMI pour toutes vos consoles et appareils préférés. Il a même des prises pour votre antenne de télévision ou votre service de télévision par câble. La résolution 4K UHD offre une qualité d’image incroyablement parfaite pour toutes vos émissions préférées.

Se vendant généralement à 349 $, ce téléviseur est réduit à seulement 218 $.

(Photo: Walmart.com)

Ajoutez une touche de style à votre cuisine avec ce pot instantané de The Pioneer Woman elle-même, Ree Drummond. Disponible en fleurs vintage florales et venteuses, ce pot instantané est une bonne affaire pour seulement 49 $, soit 50 $ de réduction sur son prix typique de 99 $. Il peut fonctionner comme un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur vapeur, un sauté / brunisseur et un réchauffeur et dispose d’un microprocesseur qui contrôle 12 programmes, trois réglages de température pour les fonctions de sautage et de mijoteuse, et une minuterie de démarrage différé de 24 heures.

(Photo: Walmart.com)

Avec une note de 4,4 étoiles, cet aspirateur balai sans fil Shark a exactement ce dont vous avez besoin pour nettoyer votre maison. Une option d’aspiration légère à seulement 7,5 livres, cet aspirateur Shark est portable et polyvalent et dispose d’un rouleau de brosse à deux vitesses optimisé pour les tapis et les sols nus. La direction pivotante, quant à elle, permet un contrôle facile lors des manœuvres autour des meubles. Il comprend également un bac à poussière de très grande capacité, facile à vider et un chargeur de précision qui sert également de station de stockage. Cet aspirateur se vend généralement à 128 $, mais est de 38% pendant le Walmart Prime Day, maintenant vendu pour seulement 79 $.

(Photo: Walmart.com)

Une paire d’Apple AirPods Pro vous coûterait 249 $ n’importe quel autre jour, mais en attraper une paire pendant le Walmart Prime Day et vous n’aurez à débourser que 199 $, une réduction énorme de 50 $. Les AirPods Pro sont dotés d’une suppression active du bruit pour un son immersif, d’un mode de transparence pour entendre et se connecter au monde qui vous entoure, et sont résistants à la transpiration et à l’eau. Ils sont livrés avec un étui de chargement sans fil qui offre plus de 24 heures d’autonomie pour que vous puissiez écouter de la musique en déplacement sans avoir à vous soucier de manquer de batterie.

