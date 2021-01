W

Nous pourrions tous faire une réinitialisation dès maintenant. Quelque chose pour nourrir le corps, l’esprit et l’âme, et maintenant que nous avons sonné la nouvelle année, il est temps de commencer à penser aux vacances – Dieu sait que nous en avons besoin.

Staycations est probablement toujours le pari le plus sûr pour le moment, alors pourquoi ne pas explorer une nouvelle partie du Royaume-Uni cet été?

D’une retraite de yoga et de randonnée dans le Lake District à un camp de surf à Cornwall, l’évasion parfaite existe pour tout le monde.

Voici nos meilleurs choix pour le printemps / été 2021.

La retraite de natation sauvage à Cornwall

(St Michaels Resort)

Vous aimez le son de perfectionner votre coup sauvage dans les magnifiques eaux de Cornouailles? Le St Michaels Resort de Falmouth se prépare à accueillir une série de retraites de natation en eau libre en partenariat avec Swim Lab au printemps.

Le gourou de la natation et entraîneur Salim Ahmed dirigera chaque retraite, avec des nages en mer guidées et des leçons de respiration et de technique. Offrez-vous du yoga sur la plage et des promenades sur la côte, avant de récupérer avec un soin dans le spa de bien-être qui est équipé d’un hammam au sel marin de Cornouailles et d’un sauna en tonneau extérieur.

Les retraites de deux nuits, ouvertes à la fois aux nageurs expérimentés en eau libre et aux novices souhaitant plonger leurs orteils dans l’eau, se dérouleront du vendredi au dimanche, avec un maximum de 10 invités par groupe.

Rendez-vous: 14 – 16 mai, 16 – 18 juillet et 1 – 3 octobre 2021.

Prix: à partir de 445 £ par personne sur la base d’un bed & breakfast dans une chambre Classic King et comprendra un dîner de 3 plats à la Brasserie on the Bay le premier soir.

Yoga à la campagne avec Cat Meffan

(Chat Meffan)

Ayant déjà épuisé sa retraite d’été 2021 au Royaume-Uni, la professeure de yoga Cat Meffan a lancé la retraite The Art of Surrender pour le printemps, qui comprend deux flux énergisants quotidiens, des méditations guidées et des séances de respiration.

Situé dans un domaine rural sur 12 acres de terrain dans la campagne du Sussex, la retraite comprend un hébergement dans une ferme classée Grade II, des bâtiments de ferme et des granges converties, des cabanes dans les arbres et des cabanes de berger.

Les clients seront traités avec un menu entièrement végétalien, avec toute la viande, les produits laitiers et l’alcool tous hors limites. N’oubliez pas d’emporter vos chaussures de marche pour de longues promenades dans les bois et la campagne environnants.

Date: 30 avril au 3 mai 2021.

Prix: à partir de 750 £ par personne.

Un havre de forêt dans le Devon

(Vicki Couchman)

Plongez-vous dans les pouvoirs de guérison de la nature sur le terrain du domaine Sharpham dans le Devon offrant une vue imprenable sur la vallée de Dart, qui relancera son programme de retraite en avril 2021.

Avec toutes sortes de retraites planifiées allant d’un, trois et cinq jours, il y en a pour tous les goûts, y compris des retraites de recherche de nourriture, de marche, de silence et de forêt. Éteignez-vous dans une tente cloche confortable plantée dans les bois.

Rendez-vous: divers tout au long de l’année à partir d’avril 2021.

Prix: à partir de 395 £ par personne.

‘Rewilding’ dans le sud des Cornouailles

(Théra-mer)

Vous vous sentez épuisé? Dirigez-vous vers le salut et la «régénération» à Thera-sea, caché dans 20 acres de forêt de chênes sur les rives de la rivière Fal dans le sud des Cornouailles.

Les retraites de trois jours sont conçues pour vous reconnecter avec l’environnement naturel à travers la vie en plein air, la natation sauvage, le kayak, le paddleboard, la recherche de nourriture, la brousse, la cuisine au feu de bois et l’observation des étoiles.

Vous pourrez profiter de l’hébergement rustique de style cabane dans les arbres avec douches extérieures et vue sur la rivière.

Rendez-vous: coup d’envoi du 19 au 21 mars 2021

Prix: à partir de £ 315 par personne

Yoga et surf à North Cornwall

(Aventures sauvages et gratuites)

Vous devez être rapide pour prendre une place dans l’une des retraites de yoga et de surf et de yoga extrêmement populaires de Wild & Free Adventures – toutes les dates 2021 publiées jusqu’à présent sont épuisées, mais vous pouvez enregistrer votre intérêt en ligne et elles le seront. vous faire savoir s’ils annoncent de nouvelles dates et espaces, les doigts croisés!

Situé dans un village de yourtes de luxe, à quelques pas des plages dorées de Cornwall, les retraites de quatre jours comprennent des cours et des ateliers de yoga quotidiens, des cours de surf guidés (y compris tout l’équipement) et l’utilisation de la piscine intérieure, du sauna et du hammam sur place. Les clients ont la possibilité de s’offrir des massages, de l’équitation, du kayak, du wakeboard, du vélo et du coasteering moyennant des frais supplémentaires.

Rendez-vous: divers tout au long de l’année à partir de juin 2021

Prix: à partir de 610 £ par personne

Yoga, Pilates et pleine conscience dans le Somerset

(Notre retraite)

Situé dans une magnifique ferme isolée entourée de 42 acres de campagne sereine du Somerset, en 2021, Our Retreat accueillera une série de week-ends remplis de yoga, de remise en forme, de pleine conscience et de temps pour se détendre au coin du feu. Les clients pourront profiter de cours quotidiens de yoga, de Pilates et de yin yoga réparateur, de séances de respiration et de guérison par le son, d’ateliers de bien-être et de promenades dans les bois.

Les chefs prépareront un menu sain à base de plantes pour les retraités, chaque soirée se terminant par un repas sous forme de buffet autour de la table du dîner où les invités peuvent discuter des activités de la journée.

Rendez-vous: divers à partir de mars 2021

Prix: à partir de 595 £ par personne

La retraite insulaire

(Île de Tresco)

Située sur les îles Scilly au large de la côte des Cornouailles, avec ses collines couvertes de bruyère et ses plages immaculées, l’île de Tresco constitue un cadre idyllique pour un redémarrage. L’année prochaine, il accueillera une série de pauses bien-être, y compris la retraite de yoga Spring Equinox et une autre dirigée par Lucy Aldridge – toutes deux se déroulant dans un studio surplombant le port tandis que les cours se déroulent au rythme de l’océan – une retraite de natation en eau libre encadrée par Keri-Anne Payne de Triscape et une retraite d’écriture conçue pour faire couler votre créativité.

Après une journée d’activités, vous pourrez vous adonner au spa de l’île avec un massage et vous détendre dans les piscines chauffées, les saunas, les jacuzzis, les salles de sport et le hammam. Les retraites comprennent généralement quatre ou cinq nuits d’hébergement de luxe et les transferts aéroport.

Rendez-vous: divers à partir de mars 2021

La retraite de yoga et de randonnée dans le Lake District

(yogahikes.co.uk)

Yoga Hikes organise des retraites sereines à différents endroits, des cottages confortables aux demeures majestueuses, au cœur du Lake District. Les retraites ont lieu du vendredi au dimanche et comprennent un menu végétarien sain pour vous permettre de faire de longues promenades parmi les paysages spectaculaires.

Les clients commencent généralement chaque matin avec un flux énergisant, avant de partir pour la randonnée de la journée. Après un arrêt rapide pour le thé et les gâteaux faits maison, il y a une autre séance de yoga avant le dîner.

Rendez-vous: divers à partir de février 2021

Kayak et camping sauvage dans le Pembrokeshire

(De bien meilleures aventures)

Cette retraite d’une nuit dans le parc national de Pembrokeshire Coast est une évasion idéale pour les aventuriers. Le jour, vous explorerez des baies isolées, des grottes et des estuaires boisés tout en faisant du kayak le long de la côte accidentée – passant quatre à cinq heures par jour dans l’eau – avant de camper sauvage sur la plage.

Améliorez vos compétences en bushcraft, allez à la recherche de nourriture en mer et pêchez pour le souper avant de préparer le dîner sur un feu de camp ouvert et de bivouac sous les étoiles. Les groupes sont limités à un maximum de huit.

Rendez-vous: divers à partir de mai 2021

Prix: à partir de 260 £ par personne