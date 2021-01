N

ow que nous avons éliminé les délicats parmi vous et que ce n’est que nous, nous devons parler de vos règles.

Selon la marque de période positive pour le climat Dame, plus de 100 milliards de produits à usage unique sont éliminés chaque année dans le monde – suffisamment pour faire 250 fois le tour de la planète. Il y a 10,6 millions d’utilisateurs de tampons et 10,2 millions d’utilisateurs de doublures au Royaume-Uni, ce qui en fait le produit d’époque le plus populaire. Ceux-ci peuvent contenir jusqu’à 90% de plastique et peuvent être remplis de produits chimiques nocifs, de dioxines et de gels.

Nous voulons vous présenter les produits qui ont amélioré notre visite mensuelle de tante Flo.

Ici pour nettoyer l’industrie d’époque, ces serviettes hygiéniques réutilisables transforment tout ce que vous avez jamais connu sur les serviettes hygiéniques sur la tête. Oubliez les produits en forme de couches d’autrefois, ils sont si discrets que vous oublierez que vous les portez. Au lieu de ce bruissement rouge provoquant le visage, vous vous sentirez à l’aise et au frais avec des coussinets doux, fins et invisibles qui ont un niveau d’absorption égal ou, dans la plupart des endroits, supérieur à celui de leurs prédécesseurs jetables. De plus, ils vous feront économiser de l’argent à long terme. C’est un gagnant-gagnant total.

De quoi sont faites les serviettes hygiéniques réutilisables?

Les serviettes hygiéniques réutilisables sont fabriquées en bambou ou en tissu.

Le bambou est l’une des plantes les plus durables car il peut atteindre sa pleine taille en seulement trois ou quatre mois (les arbres standard prennent plus de 30 ans). Il possède également des qualités antibactériennes qui peuvent réduire le risque d’infection et est très durable.

Le coton est un tissu naturel plus respirant. Le tissu a tendance à être encore plus fin que le bambou et plus absorbant et devrait donc être l’option préférée pour ceux qui ont un flux important.

Pouvez-vous les mettre dans la machine à laver?

Cheeky Wipes explique: «Une période moyenne n’est que de 30 ml à 72 ml de sang sur une période de cinq jours (valeur de 5 à 12 cuillères à café), il n’y a donc qu’une petite quantité sur le tampon de toute façon». Rincez vos serviettes dans les sacs humides souvent fournis, puis jetez-les avec le reste de votre charge de linge sans craindre de contaminer les autres articles.

Est-ce qu’ils travaillent?

Tout simplement, oui. Depuis que nous avons été présentés à notre premier set, nous ne sommes pas revenus. Il y a une idée fausse commune que ceux-ci sont «grossiers» ou «insalubres», mais le contraire est vrai. Ces tampons ont une meilleure capacité d’absorption, des propriétés de séchage rapide et des constructions éliminant les odeurs. Si vous avez besoin de le changer tout au long de la journée (nous avons constaté que nous n’en avions pas besoin), la majorité sont livrés avec des sacs humides dans lesquels vous pouvez les ranger. Pas de problème.

Ensemble de serviettes réutilisables Dame

En remplaçant vos serviettes jetables par cet ensemble réutilisable de Dame, vous économiserez plus de 40 fois les émissions de carbone et jusqu’à 60% de coûts selon la marque. Une vraie victoire pour votre compte bancaire et la planète. Le spécialiste des règles à l’origine du premier applicateur de tampon réutilisable a créé ces tampons en tenant compte des préoccupations les plus courantes chez les femmes – encombrement, bien-être, égratignures, frottements et odeurs.

Avec un design vert et noir attrayant, ces essentiels du mois vous garderont au sec et à l’aise grâce à une construction respirante et à évacuation rapide. Contrairement aux variantes de couches sur le marché des jetables, celles-ci sont super douces – fabriquées à partir de coton biologique doux contre la peau. Ils sont également absorbants et utilisent une technologie innovante qui leur permet de supporter 10 fois leur poids et de retenir le liquide. Tout en prenant cela en considération, vous serez ravi d’apprendre qu’ils sont encore très fins et discrets.

Cet ensemble de trois de toutes les tailles différentes (une doublure, un jour et une nuit) est également livré avec un sac sec qui est étanche aux odeurs, à l’air et à l’eau pour ranger vos tampons usagés lors de vos déplacements et pour les ranger avant d’avoir un chance de les faire apparaître dans la machine.

(Dame)

Lot de plusieurs serviettes hygiéniques en tissu Cheeky Pants

À usage unique, partez! Cheeky Wipes est là. La marque est déjà notre référence pour nos chiffons nettoyants réutilisables, nous voulions donc voir comment ils s’en tiraient pour un autre élément crucial de notre santé et de notre bien-être. Le label durable propose l’une des offres les plus complètes de serviettes hygiéniques réutilisables que nous ayons vues avec des variantes en bambou ou en tissu. Ils sont divisés par votre flux (régulier à lourd avec des variations super absorbantes, ou léger à régulier), l’heure de la journée (jour – plus discret, nuit – plus grande taille) et il existe une grande variété de couleurs et de motifs ludiques pour apporter un touche de gaieté à votre époque du mois.

Les coussinets en bambou minky sont fabriqués à partir de viscose de bambou ou de micropolaire de charbon de bois, qui est légèrement plus épais et plus absorbant que les itérations en tissu. Le bambou a également des qualités antibactériennes naturelles pour réduire le risque d’infections à levures et autres, tout en étant l’un des meilleurs tissus alternatifs durables en raison de sa nature à croissance rapide. Les deux matériaux sont très confortables et ont des propriétés d’absorption beaucoup plus grandes que les alternatives jetables, alors gardez-vous plus frais plus longtemps.

Faites tremper dans l’eau froide après utilisation, puis insérez votre machine. Ne pas sécher en machine.

(Lingettes effrontées)

Culotte d’époque en dentelle et coton stretch Thinx Hiphugger

Bien que n’étant pas une serviette hygiénique en soi, ces caleçons d’époque suivent le même principe pour rendre les visites de tante Flo aussi infaillibles et transparentes que possible (sans ruiner votre paire de sous-vêtements préférée).

Il y a une technologie intégrée dans le slip – une conception brevetée à quatre couches – qui absorbe et vous offre une couverture et un confort toute la journée. Ils sont finis avec un coton biologique qui évacue l’humidité.

En plus de ce slip sans couture et discret, il y a aussi des tongs, des shorts de nuit, des shorts de nuit pour une protection nocturne et une nouvelle gamme de vêtements de sport comprenant un justaucorps, des shorts d’entraînement, des leggings et plus encore – tous dotés du tissu absorbant de marque Thinx.

Le pantalon peut résister à l’équivalent de cinq tampons ordinaires.

(Thinx)

Paquet de 12 serviettes hygiéniques réutilisables Rovtop

Que vous préfériez le bambou ou le coton, Rovtop vous a couvert avec certains des modèles les plus amusants du marché avec autant de choix et avec un style d’enveloppe pliable peu encombrant. Il existe également des quantités variables de coussinets dans l’ensemble allant de 7 à 12.

Les coussinets en bambou sont fabriqués à partir d’un tissu antibactérien à quatre couches dans lequel la couche extérieure est imperméable et les deux intérieures sont hautement absorbantes. L’ensemble comprend un sac humide pour faciliter le stockage de vos itérations utilisées, mais nous avons constaté que celle-ci durait toute la journée. Bien que s’adapter à ce style différent puisse prendre une minute, une fois que vous l’avez fait, vous constaterez qu’ils sont beaucoup plus confortables (pas d’irritation et une bonne sensation de peau) que leurs homologues jetables et plus respirants.

Jetez-le dans votre machine pour le laver.

(Amazon)

Lot de 6 serviettes hygiéniques réutilisables Eco Lily

Ces serviettes élégantes réutilisables constitueront une excellente introduction dans le monde des produits d’époque durables. Ils sont plus légers que certaines des autres constructions pour agir comme un protège-slip plutôt que de les utiliser pendant votre flux le plus lourd. La couche supérieure est faite d’une polaire recouverte de charbon de bambou – un antibactérien qui réduit les odeurs. Les deux couches intérieures agissent comme absorbant, tandis que la couche extérieure imperméable empêche les fuites. Il y a aussi un sac humide inclus.

(Eco Lily)

Serviettes hygiéniques en tissu Little Lamb Trousse de tout ce dont vous aurez besoin

Comme son nom l’indique, cet ensemble est le pack pare-chocs ultime pour tout ce dont vous avez besoin pour dire adieu aux serviettes hygiéniques jetables une fois pour toutes. Il comprend quatre protège-slips, huit serviettes de jour, quatre pour la nuit, un petit sac humide pour les déplacements et un grand pour la maison lorsque vous êtes entre les lavages. Il y a aussi l’ajout agréable d’huile d’arbre à thé que vous pouvez utiliser pour transformer l’arôme de vos serviettes en quelques gouttes.

Les coussinets méritent une salve d’applaudissements. Ils sont absorbants, confortables et ne pourraient pas être plus faciles à utiliser. Choisissez la couleur et les motifs qui vous conviennent parmi les nombreuses options.

( Petit agneau )

Paquet de 6 serviettes hygiéniques réutilisables en tissu de bambou avec sac humide

Nous l’admettons, c’est le design de l’étoile qui nous a attirés, mais la construction ne vous décevra pas non plus. Ils sont fabriqués à partir de fibre de bambou naturelle aux qualités antibactériennes. Les produits sont réutilisables, absorbants et résistants aux feuilles. Dans cet ensemble, vous trouverez six des coussinets et un sac humide réutilisable. Il existe une combinaison de trois médiums conçus pour ceux qui ont un flux important et une petite taille qui vous couvre vers la fin de vos règles.

(Etsy)

Sauvez nos abeilles! Tampons réutilisables en tissu

Faites votre part pour sauver la planète en remplaçant les tampons jetables qui contiennent généralement du plastique et des produits chimiques agressifs indésirables qui polluent nos décharges avec ces tampons. Conçus avec un motif d’abeille, ils mettront un sourire sur votre visage au fur et à mesure que la marée cramoisie afflue. Les coussinets sont fabriqués avec des matériaux végétaliens, des tissus de coton et du molleton de bambou. Il existe une gamme de tailles – légère, modérée et lourde.

(Etsy)

Verdict

Alors que les motifs aux couleurs vives des coussinets ci-dessus égayeront votre journée, c’est le vert et le noir tampons réutilisables de Dame qui ont mérité le titre de notre premier choix. La construction à la pointe de la technologie offre un confort toute la journée et un coussin qui absorbe 10 fois son poids sans avoir l’impression de porter une couche. En fait, le design fin et doux vous fera oublier que vous le portez même. Ils viennent par lot de trois dans toutes les tailles différentes et peuvent être jetés dans votre charge de linge habituelle.