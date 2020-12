C

Noël est presque là et nous avons les baskets que vous voudrez mettre directement sur votre lettre au Père Noël.

Chaque mois, nous compilerons nos chaussures préférées à avoir sur votre radar, alors marquez vos calendriers.

Des dernières collaborations chez Converse et Puma à Hoka, nous avons rassemblé les baskets dans lesquelles il vaut la peine d’investir pour porter votre collection de baskets vers de nouveaux sommets, y compris les collaborations convoitées que vous voudrez et devrez affronter dès que possible.

Prêt à être vendu instantanément – courez, ne marchez pas.

Collaboration Converse x Brain Dead Sophomore

En haut de notre liste de souhaits, Converse et la marque de vêtements Brain Dead, basée à Los Angeles, se sont associées pour créer deux baskets qui sont tout sauf subtiles. Les silhouettes Chuck 70 et Bosey MC ont été repensées. Les deux sont ornés d’un imprimé vache avec une semelle ornée pour le premier et d’un look en maille pour l’aventure en plein air pour le second.

(Converse)

Baskets montantes femme Replay x Puma

La marque de mode italienne surtout connue pour ses créations en denim s’est associée à Puma pour une chaussure en édition limitée. Le Ralph Sampson de Puma pour Replay adopte une approche rétro de son design avec une esthétique de basket-ball traditionnelle avec un clin d’œil aux signatures des deux marques. Ils sont également fabriqués avec Ecostone – un processus plus écologique qui utilise moins d’eau.

(Rejouer)

PUMA Mirage Mox

Apportez votre collection de baskets en 3020 avec ces chaussures futuristes de Puma. Un mélange d’une silhouette d’archives avec des points de conception de nouvelle génération, la Mirage Mox peut ressembler à une chaussure de course des années 90, mais elle est très prête à la mode et sera certainement un succès avec l’ensemble de style urbain. Il est rehaussé de touches de néon, d’un mélange de textures et s’inspire de la musique électronique.

(Puma)

Hoka l’étalon-or

Longtemps un label incontournable pour les athlètes, Hoka offre désormais à ses fidèles fans des itérations de ses Clifton 7 (125 £), Clifton Edge (140 £) et Elevon 2 (140 £) dans une teinte dorée en édition limitée.

(Hoka)

Les dernières baisses à avoir sur votre radar…

Baskets Yatay x No More Plastic

Nous essayons tous de faire notre part pour réduire notre consommation de plastique et cela peut s’étendre à vos chaussures grâce à la marque de chaussures milanaise durable Yatay. La marque s’est associée à No More Plastic pour redessiner le style Irori emblématique de la marque, mais cette fois, entièrement exempt de plastique. Utilisant des ingrédients biosourcés comme le bois, le maïs et le caoutchouc, ils reçoivent également une touche d’élégance en partenariat avec les ambassadrices Amelia Windsor, Azza Slimene, Cindy Bruna et Helena Christensen qui ont prêté leur œil créatif aux coloris ludiques. 50 pour cent des bénéfices seront reversés à No More Plastic.

(Yatay)

Baskets Veja x Liberty V-12

Nous n’avons pas pu nous empêcher d’inclure ces adorables chaussures pour enfants – le fruit d’une collaboration entre Veja et Liberty. Le modèle V-12 a été repensé avec un motif à imprimé floral intégral sur une construction en cuir ChromeFree lisse et légère.

(Veja)

Converse x Denim Tears Chuck à tige haute

Attirant l’attention sur l’importance d’exercer le droit de vote démocratique, Tremaine Emory, alias Denim Tears, a créé une chaussure pour Converse qui met en valeur à la fois le style et la substance. La silhouette Chuck 70 a été ornée du drapeau afro-américain et d’une plaque d’immatriculation du logo Denim Tears qui a reçu une touche unique pour la collaboration. Tout se poursuit pour faire avancer les missions de For Freedoms et de Black Voters Matter.

(Converse)

Vans Sk8-Hi MTE 2.0 DX et UltraRange EXO Hi MTE

Préparez-vous à tout ce que l’hiver britannique nous réserve avec l’aide de Vans qui ont reformulé les silhouettes Sk8-Hi et UltraRange avec des matériaux résistants aux intempéries. La mise à jour MTE offre une meilleure gestion de l’humidité et une meilleure rétention de la chaleur ainsi qu’une adhérence supplémentaire. Les deux chaussures sont disponibles dans une gamme de coloris.

(Fourgons)

Baskets Converse x Feng Chen Wang 2-en-1

Apparue pour la première fois dans le défilé Wang 2018, la collaboration très attendue entre le designer futuriste et l’extraordinaire de la chaussure est enfin là. Les chaussures ont déconstruit la silhouette typique de Chuck 70 pour une superposition en toile épissée restructurée et une semelle extérieure modifiée. Ils viennent en deux couleurs – noir et blanc et orange et blanc. Il y a aussi des détails de logo au talon.

(Converse)

Nike Femme Waffle Racer Crater Barely Volt

Emmenez votre collection de chaussures dans des endroits plus audacieux et plus fluorescents avec la Nike Waffle Racer Crater. D’abord sur la scène en 1977, il a reçu un look frais et aux teintes vives. Les chaussures comportent une mousse Crater, des détails en caoutchouc, des semelles extérieures gaufrées, des coutures décoratives et le design est fabriqué à partir de 20% de matériaux recyclés. Il y a deux coloris qui tombent; cette itération prête pour l’aérobic et un noir et gris plus neutre avec une touche d’orange sous la forme du Swoosh.

Pack Fila Corée

La nouvelle collection de cette saison de la marque de vêtements de sport emblématique Fila – le Korea Pack – voit un énorme onze nouveaux styles et une multitude de coloris, de vos noirs entièrement blancs ou monochromes à des touches de rose, de vert ou de jaune. Que vous recherchiez une silhouette classique ou pour tester sur la route de nouveaux styles de mules, il y en a pour tous les goûts.

Collections d’archives Puma des années 80

Nous aimons tous une histoire de retour et Puma l’a fait à la perfection cette saison avec la réédition de styles classiques de la fin des années 70 et 80. Fidèle aux silhouettes classiques avec un rafraîchissement contemporain, il existe cinq styles et coloris au choix. La Bluebird est née en 1982 en tant que chaussure d’entraînement et a été nommée d’après Cardiff City FC avant de devenir un modèle de style de vie. La Bluebird Amsterdam rend hommage à la capitale néerlandaise avec une tige en daim, des empiècements en cuir, une semelle en caoutchouc gomme et une feuille d’or. Le Bluebird St. Petersburg s’est à nouveau inspiré d’une ville et en particulier des armoiries de la ville russe. Le Madrid London s’inspire des armoiries de Madrid avec un clin d’œil à la ligne Jubilee de Londres.

Baskets UGG 12×12

Dans le cadre de son lancement de baskets 12×12, UGG publiera chaque mois une nouvelle sneaker de déclaration avec une édition limitée. La silhouette d’August Sundae s’est inspirée de la glace aux détails savoureux, tandis que septembre a vu le dévoilement de la sneaker CA805 x Bears qui s’inspire de l’ours sur le drapeau californien avec des touches de peau de mouton de Toscane, de daim et de poil de vache. La chaussure a également une semelle extérieure en caoutchouc épais et une superposition de détails en cuir, et est disponible en deux coloris. Pour le mois d’octobre, les spécialistes de la peau de mouton ont collaboré avec le designer et illustrateur japonais Tadanori Yokoo pour prouver une fois pour toutes que plus brillant et audacieux, mieux c’est.

Piper de laine Allbirds

La marque de chaussures et d’accessoires durables Allbirds a lancé une nouvelle silhouette dans le cadre de sa gamme éco-responsable en constante évolution. Le Wool Piper est fabriqué à partir de laine mérinos ultra-fine qui apporte non seulement des points de style, mais est également respirant, régulant la température, évacuant l’humidité et extrêmement confortable. La laine provient de Nouvelle-Zélande, qui utilise 60% moins d’énergie que les fabrications synthétiques et est certifiée ZQ-Merino, confirmant les normes les plus élevées en matière d’élevage et de bien-être animal. Les chaussures sont disponibles pour hommes et femmes et viennent dans une gamme de coloris neutres; gris, noir et blanc ainsi qu’une teinte bleu jardin.

PUMA Kyron Wild Beasts

Puma revient à ses archives pour créer ce style rebelle qui regorge d’éléments de design avant-gardistes. Les chaussures présentent une tige en mesh avec des empiècements en daim et des détails métalliques.

Collection biologique Superga

Superga a lancé la première collection biologique de la marque où elle a repris les silhouettes classiques et lui a donné une touche écologique. Bien que les styles soient presque identiques, ils sont désormais fabriqués avec des matériaux et des pratiques qui ont moins d’impact sur l’environnement. Les chaussures sont fabriquées à partir de 60% de coton biologique, 40% de chanvre naturel, 100% de fil biologique, une semelle intérieure en liège naturel et une semelle en caoutchouc recyclé à 50%, tous provenant de fournisseurs locaux avec la durabilité et le recyclage futur pris en compte.

Veja l’Urca

La marque de baskets préférée de la mode Veja ajoute un nouveau style sportif à sa gamme, l’Urca. La chaussure est une version vegan de la silhouette classique V-12 où elle est fabriquée à partir d’un matériau bio-sourcé et biodégradable, le Corn Waste Leather. Il s’agit d’une toile cirée qui provient en partie de déchets de maïs produits par l’industrie alimentaire mais qui a une sensation de cuir. La chaussure a un design minimaliste mais sera disponible avec six coloris d’accent lumineux et neutres.

Converse All Star Move et Run Star Hike Low

Quand nous avons vu que Converse avait lancé sa Run Star Hike dans une variante basse, nous savions que nous devions l’ajouter au panier aussi rapidement que possible. Dotées d’une semelle intercalaire rehaussée avec un talon en caoutchouc, ces baskets offrent de la hauteur pour ceux qui la préfèrent bas. La marque a sorti cette silhouette avec une nouvelle baisse saisonnière qui propulse le Chuck Taylor All Star au niveau supérieur – littéralement. La All Star Move propose une version moderne et épurée de la sneaker plateforme convoitée avec un confort amélioré. Ils ont également un patch de cheville translucide et des détails pied-de-poule.

(Converse)

Chaussures Nizza Platform Mid

Ces baskets d’inspiration rétro devraient être l’une des plus convoitées – vous l’avez entendu ici pour la première fois. Ils disposent d’une semelle surdimensionnée qui est idéale pour ceux d’entre nous qui apprécient un peu plus de hauteur et en noir ou en blanc.

New Balance 327 dans de nouveaux coloris

Ce mois-ci, New Balance a lancé de nouveaux coloris de la 327 en juillet. La chaussure s’inspire des baskets de course des années 1970 dans une gamme de combinaisons de couleurs audacieuses et très convoitées.

Vans Vault x Fergus Purcell

Suivant le thème coloré de l’offre de chaussures de ce mois-ci, Vans s’est associé à nul autre que l’artiste et illustrateur Fergus Purcell – que vous connaissez peut-être comme le concepteur du logo triangulaire emblématique de Palace. Le résultat est un design vif que vous pourrez acheter sur quatre des silhouettes classiques de Vans. Le motif s’inspire de l’offre colorée d’une boutique du coin et donne la touche Fergadelic signature du créateur.

Puma Rider “Stream On”

Puma lance non pas une mais deux silhouettes dans le cadre de sa collection «Stream On». Le Fast Rider (75 £) est disponible en deux coloris avec une tige en mesh, une pointe et un talon renforcés et un logo. La semelle est équipée d’une poignée à crampons. Ils sont disponibles en gris avec des accents blancs et noirs et en blanc avec des accents rouges, bleus et blancs. Alors que le Style Rider (80 £) est disponible en trois teintes avec une couleur exclusive pour femmes. Obtenez la paire rouge, blanc et noir, blanc avec vert ou blanc exclusif avec des détails orange et vert.

