o la voici, 2021. Si ce début d’année est à des kilomètres de tout autre (grâce à l’annonce d’un troisième lock-out national), il y a des choses qui ne changent jamais. Journées fraîches, déterminisme résolu pour tenir les résolutions du Nouvel An et heureusement, les soldes de janvier.

L’hiver est traditionnellement une période de fortes remises, car les détaillants font de la place pour du tout nouveau stock à partir du printemps. Bien que nous ayons eu droit à des prix réduits depuis le Black Friday, les ventes de janvier sont en quelque sorte une fin de partie, un salon de dernière chance pour ramasser ce que vous voulez et dont vous avez besoin aux prix les plus bas que vous êtes susceptible d’obtenir.

Des nouveaux vêtements d’intérieur et des manteaux chauds pour vous accompagner tout au long de la saison, à la literie et aux articles de maison qui rendront votre séjour plus confortable, il existe de nombreuses offres à profiter.

Nous avons rassemblé les meilleures offres dans les catégories suivantes afin que vous puissiez faire vos achats en toute simplicité.

Mode – Vêtements pour femmes et hommes pour le travail et les loisirsEnfants – Vêtements, jouets et meubles pour votre mini-mesHealth & Beauty – Réapprovisionnez votre armoire de salle de bain pour moins cher Accueil – Offrez à la maison un spruce 2021 Tech – gadgets sympas pour moins que le prix de vente conseillé

Préparez-vous à basculer et à faire défiler…

Ventes de mode de janvier 2021

ASOS

Achetez des remises allant jusqu’à 80 pourcent dans la boutique de mode en ligne, avec livraison le lendemain disponible. Les prix ont été coupés dans une foule de catégories de la vente, de la collection principale aux vêtements de maternité, aux chemises et chaussures pour hommes, aux petites, grandes tailles et tout le reste.

ÉCART

Économiser jusqu’à 70 pour cent sur les articles pour femmes, hommes et enfants sur le site.

Harrods

Le magasin de luxe a rejoint la mêlée des ventes, avec des milliers de produits haut de gamme maintenant à des prix de liquidation. En plus de la mode, il y a de la nourriture, du beauy et des articles pour enfants.

Harvey Nichols

Il y a des économies de jusqu’à 50% de réduction à avoir au grand magasin Knightsbridge, Harvey Nichols. Trouvez des créateurs comme Loewe, Burberry et Valentino pour moins cher, ou profitez de la beauté et des accessoires pour beaucoup moins que le prix de vente conseillé. Pour l’homme qui aime les étiquettes, cette pochette en cuir avec logo rouge Comme des Garcons est difficile à résister. Était: 150 £, maintenant: 90 £.

(Comme des Garcons)

H&M

Trouvez des articles convoités pour travailler et jouer jusqu’à 70 pour cent de réduction au magasin de mode suédois. Il y a aussi des réductions sur les vêtements pour enfants et bébés, ainsi que de jolis articles de maison pour donner à votre demeure une cure de jouvence 2021.

Marks & Spencer

Le détaillant de grande rue a démarré 2021 avec jusqu’à 50% de réduction vente dans tous les départements: femme, lingerie, homme, enfant, maison et mobilier. Vous cherchez à ajouter à votre collection de tricots? Ce pull en tricot torsadé est disponible en crème ou en noir et est maintenant à 19 £ à partir de 25 £.

( SP )

John lewis

La vente saisonnière de la chaîne de grands magasins voit les prix réduits de moitié dans la plupart des rayons, y compris les femmes, les hommes, les bébés et les enfants, les meubles et l’éclairage, etc. Outre sa gamme interne, les marques proposées incluent Barbour, Dyson, Dell, Mulberry et AllSaints.

Net à porter

Des étiquettes haut de gamme à moindre coût? Par ici. Net-A-Porter a réduit les prix de certains articles de 70%. Le midi en soie aux teintes tabac de Victoria Beckham a cette qualité intemporelle qui en fait un excellent investissement maintenant et à l’avenir, était de: 1390 £, maintenant: 417 £.

( Victoria Beckham )

Prochain

Économisez jusqu’à 50% dans tous les départements de Next, que vous achetiez des vêtements de cérémonie pour des événements plus tard dans l’année ou des vêtements de loisirs, vous pouvez les ajouter immédiatement à votre garde-robe. Il existe une grande variété d’articles pour la maison et de mode, vous pouvez donc acheter tout ce dont vous avez besoin sur un seul site.

Nouveau look

Il y a plein de bonnes affaires chez New Look, avec des prix en baisse de 25 pour cent sur certains vêtements d’intérieur, manteaux, chaussures et bien plus encore.

La Redoute

De la mode au meuble, rendez-vous à La Redoute pour profiter de la vente saisonnière du détaillant multi-rayons. Il y a des manteaux pour femmes à moins de 50 £, des tricots pour hommes à moins de 30 £ et des articles pour bébés à moins de dix ans.

Selfridges

Plongez dans le pays des merveilles à rabais qu’est la vente saisonnière de Selfridges. Les prix ont été réduits dans une multitude de départements, y compris les vêtements pour femmes, les vêtements pour hommes, les accessoires, la beauté et plus encore.

Soldes Enfants Janvier 2021

Magasinez Disney

Trouvez jusqu’à 30% de réduction sur les jouets et les costumes pour enfants dans la boutique officielle de Disney. Il y a tout, des personnages classiques de Magic Kingdom aux favoris de Disney Pixar et aux produits de marque Marvel et Star Wars pour adultes.

(Boutique Disney)

H&M Enfants

Des nouveau-nés aux adolescents, gardez les enfants équipés pour moins cher à la vente pour enfants de H&M. Ce lot de 10 bodys pour bébé se décline en un mélange de rayures, de blocs de couleurs et de motifs ours. Était: 29,99 £, maintenant: 20 £ – c’est 2 £ par tenue. Bonne affaire. Convient aux nourrissons âgés de 12 à 18 mois.

(H&M)

Très enfants

Achetez pour vos petits à moindre coût chez Very, où les produits pour enfants et bébés couvrent tout, des chaussures et vêtements de nuit aux meubles de la taille d’une pinte pour leurs chambres.

Ventes Santé et Beauté de Janvier 2021

Bottes

Les soldes de janvier ont atterri chez Boots, où vous pouvez obtenir jusqu’à 50% de réduction sur certains produits de beauté, de parfums, d’électricité et plus encore. Notre achat vedette est l’ensemble 2 pièces Stunna Lips & Killawatt Cheeks de Fenty Beauty, qui se compose de Lip Stunna in Unbutton et du duo de surligneurs Killawatt Freestyle dans les tons Ginger Binge / Moscow Mule, tous deux en taille réelle. Était: 48 £, maintenant: 19,50 £.

(Fenty)

Beauté culte

Faible dépense, récompenses élevées. Offrez-vous un nouvel achat beauté dans les soldes d’hiver de Cult Beauty. Il y a plus de 170 articles en vente, de marques comme Charlotte Tilbury, NARS, Huda Beauty et Laura Mercier.

(NARS)

Holland et Barrett

La Penny Sale est en cours chez H&B, où vous pouvez acheter un deuxième produit sélectionné pour la somme princière de seulement 1p. Les articles comprennent du miel de manuka, de l’huile de CBD et des vitamines pour les cheveux, la peau et les ongles.

Ventes d’articles pour la maison en janvier 2021

IKEA

La marque suédoise organise ses soldes d’hiver jusqu’au 17 janvier. Outre des prix plus bas sur certains meubles, vous pouvez également vous procurer des articles pour la maison, des tissus d’ameublement et de l’éclairage à un prix inférieur. Ce jeté tricoté confortable est parfait pour les nuits froides de janvier, maintenant en baisse de 10 £ – était: 29 £, maintenant: 19 £.

(IKEA)

Dunelm

Rendez-vous à Dunelm pour trouver des articles pour la maison, des meubles et des tissus d’ameublement à 50% de rabais sur ses soldes d’hiver. Donnez aux heures de repas un rafraîchissement de style restaurant avec un nouvel ensemble de dîner. Cette conception de 12 pièces en faïence a un glaçage réactif élégant, était: 48 £, maintenant: 38,40 £.

(Dunelm)

FABRIQUÉ

Économiser jusqu’à 40 pour cent chez MADE, où la vente d’hiver comprend une chambre, un salon, des ustensiles de cuisine et des accessoires pour la maison. Ce lit King Size Reema noir est en baisse de 100 £ et s’inspire de la tendance du rotin qui devrait éclairer les intérieurs cette année. Était: 549 £, maintenant: 449 £.

( FABRIQUÉ )

Ventes techniques de janvier 2021

Monde PC Currys

Il y a des milliers d’offres disponibles dans Currys January Sale avec des économies allant jusqu’à 40 pour cent. Que vous recherchiez un nouvel ordinateur portable pour travailler à domicile (ou que vous aidiez les enfants à étudier à distance) ou que vous souhaitiez prendre une longueur d’avance sur le nettoyage de printemps avec un nouvel aspirateur, vous avez maintenant la possibilité de choisir des noms de marque à moindre coût.

Gardez vos résolutions saines du nouvel an sous contrôle en ajoutant cette montre intelligente Puma à votre panier – était: 249 £, maintenant: 99,97 £, soit une économie de 149,03 £. Il répond aux commandes vocales et vous pouvez l’utiliser pour les paiements sans contact ainsi que pour suivre votre santé et votre forme physique.

(Puma)

AO

Le détaillant de produits électriques appelle sa vente de janvier le Big Deal Blowout, et pour une bonne raison. Il y a des offres incroyables à remporter, des téléviseurs Samsung aux gros appareils de cuisine comme les machines à laver et les fours. Nous avons fait une double prise sur cette offre pour les écouteurs sans fil Beats, soit: 269 £, maintenant: 159 £, soit une économie de 110 £.

( Beats )

