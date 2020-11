O

Un matin d’hiver glacial, rien ne vaut de se jeter sur une veste isolante.

La doudoune fidèle est une excellente option polyvalente. Les plus confortables et les plus chauds que vous puissiez trouver dans votre garde-robe, ils sont également légers, parfaits pour les sports d’action et ont certainement l’air d’être la pièce.

Quelles sont les principales différences entre l’isolation en duvet ou synthétique?

Eh bien, gramme pour gramme, le duvet est sans aucun doute votre option la plus chaude – c’est le matériau le plus isolant disponible.

Le pouvoir de remplissage est une indication de sa qualité et de sa chaleur. Plus le nombre est élevé, plus la chaleur sera élevée. Par exemple, un pouvoir gonflant de 850 fournirait une grande chaleur et cette sensation élevée, bien que ce soit plus cher. Le duvet est également très compact et capable de retrouver sa forme après compression.

Le duvet synthétique est fabriqué à partir de fibres de polyester, qui sont souvent également recyclées – c’est donc un bon choix pour les personnes soucieuses de l’environnement. Il fonctionne également mieux s’il y a de l’humidité, de la sueur ou de la pluie dans le mélange – le duvet naturel s’agglutine, le duvet synthétique ne le fait pas. Un autre avantage à considérer est que ce sera moins cher que les alternatives naturelles.

Nous avons rassemblé une liste restreinte et testé une sélection des meilleures vestes hautement isolantes pour vous garder au chaud cet hiver.

Chacun offre quelque chose de différent, de ceux qui sont plus destinés à une utilisation en ville jusqu’aux bouffées qui vous garderont au chaud dans des conditions arctiques inférieures à zéro.

Doudoune Filson poids plume

La marque américaine de plein air Filson produit des équipements fabriqués à partir de matériaux et de savoir-faire de première qualité, attestés par leur garantie à vie.

Cette veste est presque bomber dans sa longueur – assise au niveau de la ceinture. Cela donne une grande mobilité pour les sports d’aventure et d’action. Il est fabriqué à partir d’un tissu en nylon ripstop et a un joli aspect et une sensation de coton brossé. La capuche, les épaules et les poches sont toutes dotées d’une couche de tissu extra durable et hydrofuge pour résister à une utilisation intensive. Cela se double également d’un look bicolore élégant.

Fill est du duvet d’oie de 850 power, donc il fait très chaud aussi, et votre conscience sera ravie d’apprendre que Filson n’utilise que du duvet d’oie fourni par le leader de l’industrie en duvet de qualité et de source responsable.

C’est une veste fantastique avec de superbes détails, le niveau de chaleur parfait et est disponible à un prix pas si arrosant.

(Filson)

Vollebak Le Puffer indestructible

Vollebak a construit sa marque en défiant les conventions. Leurs vêtements ne ressemblent à rien de ce que vous avez porté auparavant, et cela s’étend à cette doudoune unique. Avec un matériau extérieur entièrement en Dyneema – un tissu high-tech dit être 15 fois plus résistant que l’acier – cette doudoune est exceptionnellement durable, résiste à l’abrasion, aux déchirures et même à un test de coup de couteau. Il a également un léger éclat métallique.

Ses 760g d’isolant synthétique sont fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées. Il y a deux poches poitrine zippées et deux poches bien placées, généreusement dimensionnées et doublées de molleton pour vos mains. La capuche et le col chauffant sont bien ajustés autour de votre cou et de votre tête. Il s’agit d’un ballon gonflable de taille considérable, il pèse 2 kg et est très chaud, porte une grande attention aux détails et, comme son nom l’indique, est vraiment conçu pour résister à une usure très dure.

(Vollebak)

Sweat à capuche Arc’Teryx Cerium SV

À seulement 415 g, cette veste est très légère tout en offrant un niveau de chaleur incroyable, en grande partie grâce à 162 g de duvet d’oie 850 de haute qualité, ce qui lui confère une sensation particulièrement élevée.

Étant donné qu’il s’agit d’une veste technique conçue pour performer dans des scénarios actifs, il existe des zones d’isolation synthétique stratégiquement placées où l’humidité peut s’accumuler – combinez cela avec sa respirabilité et sa coupe athlétique et vous obtenez la veste par temps froid par excellence pour l’aventure.

Le col et la capuche offrent un bon niveau de protection et de chaleur. Il y a deux poches pour les mains à glissière et il se comprime bien, ce qui le rend facile à ranger en voyage. Il se double également bien pour les aventures urbaines car il est chaleureux, léger et élégant.

(Arc’Teryx)

Parka en duvet Shackleton Endurance

Sir Ernest Shackleton est probablement le plus connu de tous les explorateurs polaires – donc pour qu’une marque de vêtements se nomme d’après une telle icône, c’est une déclaration d’intention sans ambiguïté.

Fabriquée à la main à Manchester, cette sérieuse parka de qualité expédition, maintenant dans sa quatrième génération, est rembourrée de duvet d’oie 800 de source responsable, ce qui la rend exceptionnellement chaude – jusqu’à une valeur déclarée de moins 30 degrés Celsius.

Ajoutez à cela un col douillet, une capuche avec un bord en fourrure synthétique amovible, le choix de deux ensembles de poches doublées en polaire pour rentrer vos mains et il n’y aura aucune chance d’avoir froid. La pluie est un problème pour de nombreuses doudounes, mais la coque extérieure offre un bon niveau de résistance à l’eau (20 000 mm) donc pas de problème si vous êtes pris dans une douche. Avec tout ce qui précède, il est étonnamment léger aussi à 1,2 kg, en plus il se plie très bien, ce qui le rend pratique pour la vie quotidienne et les voyages.

(Shackleton)

Veste isolante Finisterre Nebulas

La réponse de Cornwall à la Patagonie, les racines de surf de Finisterre continuent de soutenir leur équipement à la fois dans le style et la fonction.

Le Nebulas est une doudoune vraiment bien pondérée imperméable, coupe-vent et respirante qui, fidèle à sa certification B Corp, est fabriquée à partir de tissu extérieur et de doublure 100% polyester recyclé, ainsi que d’isolant 100% polyester recyclé. Il n’y a donc pas beaucoup mieux que cela pour un achat respectueux de l’environnement.

C’est une construction simple avec une poche intérieure zippée, deux poches pour les mains, des poignets élastiqués et une finition mate qui complètent une veste de style de vie active très bien exécutée et élégante pour un prix très juste.

(Finisterre)

Canada Goose Armstrong Parka

Beaucoup de parkas Canada Goose que vous voyez sont fabriqués à partir d’un matériau épais semblable à de la toile, alors qu’il est fabriqué à partir d’un tissu en nylon ripstop beaucoup plus léger afin que vous ne vous sentiez pas alourdi.

Cependant, il n’y a pas besoin d’être précieux avec lui car il existe des renforts en Cordura, un tissu réputé pour ses propriétés de résistance dans les zones à forte abrasion comme le coude, les épaules et la poitrine ainsi que l’imperméabilité.

La chaleur est offerte par le duvet de canard blanc 750, ce qui est certainement suffisant pour vous garder bien au chaud dans les chiffres à deux chiffres moins si vous en avez besoin. Il possède deux ensembles de poches chauffe-mains doublées de polaire, une capuche douillette (sans fourrure) et de longues poignets extensibles avec un trou pour les pouces pour plus de chaleur.

(Bernache du Canada)

Veste en duvet Fjällräven Expedition Down Lite

La marque suédoise Fjällräven est réputée pour son équipement de plein air, du bushcraft aux expéditions, et cette veste est fabriquée à partir d’un tissu extérieur résistant qui résistera à une utilisation intensive en extérieur.

C’est une superbe veste avec des caractéristiques de conception soignées; les cordons de réglage jaunes, la capuche et le col viennent joliment (mais pas trop) autour de votre cou, et les poches pour les mains latérales ouvertes et les options de poches boutonnées à l’extérieur sont vraiment pratiques.

Il est rempli de duvet d’oie au pouvoir gonflant de 700, totalement traçable et issu de sources éthiques, et les épaules ont des renforts synthétiques pour résister à l’humidité si vous êtes pris par la pluie.

Une veste extrêmement performante offrant les performances de certaines d’entre elles à deux fois le prix.

(Fjällräven)

Veste à col montant Paul & Shark Typhoon 20000

Une veste discrète et de style classique, parfaite pour un usage quotidien. Son extérieur a une belle finition mate, combinée à une capuche et un col plus décontractés avec boutons-pression de la même couleur que le tissu.

Cependant, ne soyez pas dupe en pensant qu’il s’agit d’une veste fashion first, car elle est en fait fabriquée à partir d’un tissu très innovant, très imperméable et coupe-vent. Il est fabriqué à partir de filaments de polyester recyclé dérivés de plastiques post-consommation récupérés de l’océan, ce qui en fait un excellent choix pour les plus soucieux de l’environnement. Il est rempli de duvet d’oie de source éthique et durable qui apporte un niveau de chaleur parfait.

(Paul et Shark)

Veste The North Face Retro Himalayan

Incontestablement la plus épaisse et la plus confortable de toutes les vestes de cette gamme, elle est remplie de lots de duvet 700 de source responsable.

La capuche et le col, attachés ensemble à l’avant via des pattes velcro, s’enroulent parfaitement autour de votre cou et de votre menton pour offrir une grande chaleur. Avec un tissu durable et déperlant sur les bras, la poitrine et les épaules, il est également résistant à l’usure. Deux grandes poches pour les mains zippées à l’extérieur et quatre poches internes offrent d’excellentes options de rangement pratiques.

Si vous aimez être bien au chaud, vous adorerez ce modèle de doudoune classique.

( La face nord )

Superdry Everest Parka Manteau

Si vous avez un budget plus serré et que, en réalité, ne vous dirigez pas de sitôt vers l’Antarctique, le manteau de style parka Superdry est une option fantastique. Il est beau, élégant et chargé d’une généreuse quantité d’isolant synthétique. Il est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et possède une bordure en fausse fourrure amovible qui vous gardera vraiment au chaud. La veste est dotée de deux ensembles généreux de poches externes, de deux poignets internes et élastiques pour empêcher les courants d’air froid de pénétrer. Pour le prix, vous ne pouvez pas vous tromper avec cela.

( Très sec )

Verdict:

Si vous voulez une bouffée dont vous n’avez pas besoin de vous soucier d’un mot, Puffer indestructible de Vollebak est un appareil polyvalent phénoménal qui vous donnera des années de bons et loyaux services. Si vous prévoyez de faire de la randonnée, du ski ou d’être actif dans des climats plus froids, avec votre puffer comme couche extérieure ou intermédiaire, le Arc’Teryx est une offre technique phénoménale conçue pour être performante.

Si vous aimez une offre vraiment légère et élégante qui se compresse tout en vous gardant au chaud même dans des conditions arctiques, le Shackleton couvre toutes les bases.

Cependant, pour ce que la plupart des gens auront besoin de leur doudoune – vêtements de tous les jours en ville, promenades à la campagne, voyage occasionnel dans des montagnes enneigées, le Filson est une doudoune brillamment exécutée avec chaleur, confort, qualité de fabrication et grand style, le tout pour un prix assez raisonnable.

