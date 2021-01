je

f lockdown nous a tout appris, c’est l’importance de nos espaces extérieurs.

Les voyages à l’étranger étant toujours en suspens, réinvestir dans votre espace extérieur existant est le seul moyen infaillible de profiter au maximum des rayons de l’été.

Ces détails et ornements décoratifs kitsch donnent vie et personnalité à votre jardin, terrasse ou balcon et peuvent même transformer la façon dont vous l’utilisez. Que ce soit une décoration murale comme un miroir ou un treillis qui agrandit votre espace pour donner l’illusion d’un jardin plus profond et plus grand, des jardinières avec des fleurs épanouies pour ajouter une touche de couleur ou un tapis chic pour une sensation chaleureuse, ceux-ci agissent comme la touche finale à compléter et créer une oasis harmonieuse et apaisante.

Nous avons rassemblé nos accessoires d’extérieur préférés à mélanger et assortir pour ajouter de la couleur et du caractère et vous aider à créer votre propre havre de paix.

Trio de lanternes solaires Lucena Tassel 40 cm

Créez une atmosphère chaleureuse mais semblable à celle d’un festival en incorporant ces lanternes dans votre espace extérieur. Que vous ayez un jardin, une terrasse ou un balcon, le trio ajoute une ambiance apaisante instantanée et des détails de déclaration à la fois pendant la journée et la nuit. Ils sont alimentés à l’énergie solaire où ils seront éclairés avec une lueur chaude pendant huit heures après une journée complète de charge.

Support de jardinière en terre cuite

Pour les espaces extérieurs de toutes tailles, c’est un moyen pratique d’emballer plus de plantes dans votre extérieur et de le transformer en une oasis colorée et tranquille. Remplissez les pots en terre cuite de fleurs aux teintes audacieuses pour ajouter une touche éclatante ou une gamme de plantes succulentes en fonction de votre esthétique. Le stand abrite trois rangées de pots vieillis équipés de trous de drainage.

Housses de coussin carrées décoratives à double face Penguin Home

Élevez le niveau de confort de votre mobilier d’extérieur avec ces housses de coussin confortables mais élégantes qui présentent une gamme de motifs géométriques modernes. Ils sont proposés dans une teinte grise polyvalente qui convient à presque tous les modèles de design, mais également en bleu, rose, jaune, noir, corail ou multicolore selon vos préférences.

Ensemble de 2 pots de plantes à motifs dorés

Avec une sensation Art Déco, ces pots de fleurs peuvent être exposés à l’intérieur ou à l’extérieur pour ajouter un glamour instantané à votre espace. L’ensemble de deux vient dans une grande et petite variété mesurant respectivement H28,5 x 26 cm et H20 x 18 cm de diamètre.

Tapis intérieur / extérieur Asbury, grand 160 x 230 cm, gris

Un tapis d’extérieur peut transformer immédiatement n’importe quel espace et lui donner une sensation plus chaleureuse. Ce tapis a un design scandinave avec une palette discrète et polyvalente et un design géométrique moderne. Il est fabriqué à partir d’un polypropylène britannique résistant aux intempéries.

Miroir extérieur élégant

Donnez l’apparence d’un espace plus grand avec l’ajout d’un miroir. Cela fonctionne pour ouvrir votre espace extérieur et peut même allonger la longueur du soleil sur votre jardin. Cette itération de Cox & Cox a un design d’inspiration gothique vintage qui ne fait que s’améliorer avec l’âge.

Treillis arqué en métal Hafner

Ajoutez de l’intrigue à votre pelouse grâce à ce treillis que vous pouvez orner de lierre, de roses et de plantes grimpantes pour donner un look romantique. Clouant à la fois style et substance, il agit comme une pièce de déclaration accrocheuse ainsi qu’une solution de jardinage fonctionnelle.

Ensemble de deux jardinières peintes à la main Salo, noir et blanc

Offrez à vos bébés végétaux les jardinières élégantes qu’ils méritent avec cette option de Made. L’ensemble de deux est orné d’un design de visage abstrait qui apporte une sensation contemporaine, unique et personnelle. Les jardinières mesurent 18 x 18 x 18 cm et 14 x 14 x 14 cm.

Coussin de sol Argos Home Skandi

Apportez de la variété à vos options de sièges avec un coussin de sol qui est en fait encore plus confortable qu’il n’y paraît. Non seulement il apporte un ajout pratique pour les barbecues et les fêtes dans le jardin, mais il possède toutes les références de style avec le design de polka Scandi.

Bains d’oiseaux Astoria Grand Base

Si vous cherchez à créer une ambiance romantique et féerique dans votre espace extérieur, ce bain d’oiseaux pourrait bien être la touche finale que vous recherchiez. Il a un design d’inspiration antique avec des détails complexes.

Grande échelle de rempotage en bois Argos Home

Créez un jardin d’herbes et de légumes florissant à l’aide de cette échelle qui peut abriter une variété de pots et de jardinières pour tous vos besoins en tomates, piments, lavande ou menthe. Assurez-vous qu’ils se démarquent avec les trois étagères fournies. L’ensemble de la structure mesure H119,7 x L80 x P41cm.

Bougeoirs Richmond Lantern John Lewis & Partners, ens.de 2

Imprégnez-vous de la lueur chaleureuse des bougies installées dans ces lanternes modernes qui allient fonctionnalité et objectifs esthétiques sérieux. Les motifs rectangulaires peuvent accueillir une ou plusieurs bougies pour un look chaleureux mais contemporain souvent contradictoire.

Jardinière suspendue Salix, laiton

Donnez l’illusion de plus d’espace en optant pour des jardinières suspendues. Cette itération de Made a un design minimaliste de style industriel qui a toujours un punch remarquable. Si vous êtes fan de tissus d’ameublement en laiton, vous pouvez également obtenir le même look qu’une jardinière autoportante.

20 lumières de fête solaires de carnaval blanc chaud

L’éclairage est essentiel pour donner le ton à vos soirées estivales où ces ampoules dignes d’un festival vous donnent une lueur blanche et chaude. Ils s’illuminent automatiquement avec un capteur intégré et sont alimentés par un panneau solaire. Il y a huit réglages qui incluent un flash, une poursuite ou un éclairage statique.

Verdict:

Définissez l’ambiance de votre espace extérieur avec l’ajout simple mais élégant du Trio de lanternes solaires Lucena Tassel cela peut faire une énorme différence dans votre esthétique extérieure.