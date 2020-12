T

c’était l’année où Londres se taisait. Une ville qui tremblait au son de la musique – que ce soit dans une arène de 20000 places, un espace sombre caché sous une arche de chemin de fer, un entrepôt caverneux, l’arrière-salle confortable d’un pub, une pile d’enceintes au coin d’une rue , ou ailleurs entièrement – a été obligé de baisser le volume.

Mais alors que la musique live est restée largement absente (malgré les meilleurs efforts des propriétaires de salles louables et résilients qui ont essayé d’organiser des concerts au milieu de toutes les restrictions et difficultés), la capitale a quand même réussi à produire une multitude d’albums. Sans engagement de tournée et avec un temps apparemment infini pour créer, les artistes de la ville ont livré une effusion de nouvelle musique incroyable, du jazz new-age frémissant à la perceuse britannique brûlante, en passant par l’électronique délicate et le rock complet.

Qu’est-ce qui fait exactement un album londonien? Nos critères sont assez vagues, un peu comme la définition fluide de ce qui fait un Londonien, mais nous nous en tenons aux albums publiés par des artistes qui sont soit nés dans la capitale, soit qui ont passé des périodes importantes de leur vie ici.

Ces albums sont à Londres, mais tout comme les gens qui les ont créés, leurs racines s’étendent tellement plus loin que les limites de la ville – et c’est ce qui rend notre ville et la musique créée ici si spéciales. Voici, classés par ordre alphabétique, nos albums préférés qui ont émergé au cours des 12 derniers mois.

Beabadoobee – Faux fleurs

L’auteure-compositrice d’origine philippine, élevée à Londres, Beatrice Laus n’a que 20 ans, et elle saisit les signifiants pré-Britpop du rock indé des années 90 – guitare floue, voix douce et floue et saut occasionnel dans un volume désordonné – avec la ferveur de quelqu’un pour dont le son est encore exaltant sur son premier album. Sur Worth It, le mélange de riffs énergiques et de sa voix chantante douce et fragile rappelle les femmes clés de la musique alternative du début des années 90, telles que Tanya Donnelly de Belly, ou occasionnellement Lemonhead Juliana Hatfield. Ceux qui la connaissent grâce à son premier sketch acoustique, Coffee, remarqueront un retour à son son pop du début de la chambre sur le fantomatique How Was Your Day?, Mais ailleurs, les guitares sont à manivelle et elle sonne puissamment confiante, plongeant plus profondément dans le passé.

Beatrice Dillon – Solution de contournement

L’une des sorties électroniques les plus intrigantes de l’année est venue de Beatrice Dillon, la productrice toujours curieuse qui a passé des années de formation à travailler dans les magasins de disques de Londres, à récurer leurs marchandises et à développer une vaste palette sonore. Réglé sur un rythme régulier de 150 bpm, évitant le rythme habituel de la musique dance, cet album évolue à travers des coupes de club hyper modernes et des abstractions déjouées, construisant une tapisserie de rythme et de texture à travers divers instruments: un synthétiseur, un tabla, une kora , et plus. C’est un album à la fois immédiat et exigeant des écoutes répétées – chaque fois que vous le faites, plus est révélé.

Che Lingo – La pire génération

Le rappeur de Wandsworth Che Lingo a rencontré le battage médiatique d’être signé avec le label 7Wallace d’Idris Elba en livrant ce premier album aux multiples facettes. Il dévoile ses expériences en tant que jeune homme noir grandissant dans le sud de Londres – préjugés, amour, santé mentale et plus – avec un flux changeant qui se sent symboliquement polyvalent. La production est habile et les fonctionnalités sont astucieuses, en particulier le grondement profond de Kojey Radical sur l’un des morceaux les plus remarquables, Dark Days.

Dua Lipa – Nostalgie du futur

Beaucoup de ses camarades pop stars ont paniqué et ont collé un TBC provisoire sur leurs plans d’albums à venir (* toux * Gaga * toux *) lorsque le monde s’est fermé au printemps, mais Dua Lipa a heureusement adopté l’approche opposée. Elle a poussé la sortie de Future Nostalgia d’une semaine en avant, s’assurant que son arrivée coïncidait parfaitement avec ce point de verrouillage alors que nous devions vraiment transformer nos tristes cuisines en discothèques de fortune (OK, cette décision était sans aucun doute motivée par le fait que le record a été divulgué en ligne, mais nous aimons penser que c’était au moins en partie motivé par l’altruisme …) C’est assez cruel qu’on nous ait en grande partie privé de la chance de danser sur ces bangers disco-pop en masse – quand les clubs enfin ouvert, Future Nostalgia causera le chaos.

Help est la rêverie d’un album, souvent emporté dans ses motifs ruminatifs de piano, mais parfois transpercé par des hantises d’héritage et d’identité. Sur le morceau Alone, un instrumental jazzy bliss-out est bercé par l’échantillon vocal qui flotte au-dessus («Arrête de me toucher, ça me met mal à l’aise», dit une voix manipulée). Ailleurs, Duval – le créateur multidisciplinaire qui partage son temps entre Londres et Freetown en Sierra Leone – plonge dans l’histoire de l’esclavage et établit des liens avec l’oppression des artistes modernes par l’industrie musicale d’aujourd’hui. C’est un album jamais surchargé par ses thèmes, cependant – c’est une merveille gracieusement posée et souvent belle.

Emmy le Grand – Avril / 月 音

Alors qu’Emma-Lee Moss a été saluée pour ses réflexions sur les relations difficiles et les ruptures, son lyrisme expert est encore plus vivant ici alors qu’elle tourne son regard sur elle-même, sa ville natale (Hong Kong, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. avant de déménager à Londres) et la relation complexe entre les deux. La narration folk-pop se mêle à un son influencé par l’Extrême-Orient et à son écriture spirituelle pour créer un album délicieux et pétillant.

Géorgie – À la recherche de sensations fortes

La fille de Neil Barnes de Leftfield, en Géorgie, est en fait la royauté de la musique de danse, et vous pouvez entendre cet héritage dans la ligne de basse caverneuse de la seconde moitié irrésistiblement énergique de Started Out, la maison de la vieille école de The Thrill et le cliquetis retrofuturiste de Ray Guns. Mais ce qui fait de Seeking Thrills un nouveau départ, c’est la nouvelle oreille de Georgia pour la mélodie pop et sa volonté d’arrêter de modifier numériquement sa douce voix chantante. À propos de Work The Dancefloor est une course glorieuse vers un refrain brillant, tandis que Never Let You Go et 24 Hours, qui le courent pour une euphorie éclatante, confirment que la Géorgie est un énorme talent.

Drill a connu une grande année en 2020, consolidant sa place de force dominante au sommet de la chaîne alimentaire du rap britannique, et il a été couronné par la sortie à succès d’Edna. C’est un premier album, même s’il est légèrement trompeur de l’appeler ainsi – il avait déjà livré un certain nombre de mixtapes de longueur d’album – mais c’est la sortie la plus ciblée du rappeur de Tottenham à ce jour. Il y a quelques grosses collaborations (Drake, Stormzy et Skepta en chef parmi eux) mais Headie One n’est jamais éclipsé. Ses réflexions sur le chagrin, le crime et la rédemption sont d’une clarté irrésistible, ponctuant un défilé de rythmes racés et percutants sur 20 titres. C’est le son d’un artiste qui, après des années dans le jeu musical, ne fait que commencer.

Après des années de hauts et de bas assez importants (partage de la scène O2 avec Drake; temps de prison pour possession de couteau) J Hus est de retour en faisant ce qu’il fait de mieux et en faisant un travail fantastique. «Comment vas-tu diriger le monde, tu ne peux même pas diriger ta vie?» se demande-t-il sur Fight for Your Right. Musicalement, avec son collaborateur régulier JAE5, il saute les genres avec confiance, du dancehall mélodique de Repeat, chanté par la nouvelle star jamaïcaine Koffee, à la basse thématique d’espionnage de Helicopter et aux cornes de mariachi et cordes nerveuses de No Denying.

Jessie Ware – Quel est votre plaisir?

Cet album old-school et coquin a fourni une évasion indispensable en cette année folle. Il n’y a pas de mélancolie ou de désir ici, au lieu de cela, nous avons une tension sexuelle, des nuits d’été brumeuses et l’électricité de la connexion. Musicalement, Ware est revenue à ses racines de culture club, avec un retour au funk classique, à la danse et au disco, bien que des synthés grésillants et une production intuitive entraînent les chansons dans cette décennie et sa voix est plus forte que jamais.

Lianne La Havas – Lianne La Havas

Sorti cet été, le troisième album éponyme de Lianne La Havas était un délicieux antidote au chaos de cette année. Depuis les premières mesures de sa chanson avant, Bittersweet, il était plein de chansons qui sonnaient comme ouvrir la fenêtre à un jour d’été, fermer les yeux et profiter de la brise. C’était la bande-son parfaite pour se détendre à la maison (mais pas en travaillant à la maison – cela mérite toute l’attention) et fera sûrement de la musique live divine lorsque les concerts seront de retour sur les cartes.

Moses Boyd – Matière sombre

Lorsque la BBC a diffusé Jazz 625 pour la première fois au début des années 60 – avec des performances de John Dankworth et Tubby Hayes – elle a documenté un boom du jazz britannique. Plus tôt cette année, la chaîne a ressuscité le programme et l’a dédié à la scène pétillante et multiforme qui a émergé ces dernières années. Il a été présenté par la saxophoniste Nubya Garcia (plus sur elle ci-dessous) et Moses Boyd, tous deux porte-drapeau de la nouvelle cohorte. Catford’s Boyd, une présence extrêmement mesurée derrière la batterie, a mis en évidence avec une habileté brillante une grande partie de ce qui rend la foule britannique si excitante sur son premier album – il coulait comme de l’eau autour des rochers du genre, une confluence de jazz traditionnel, Afrobeat, house, UK garage et bien plus encore. Un triomphe emblématique d’une scène qui a sûrement tant à donner.

Le nom de l’album ici peut être pris de plusieurs manières. Cela pourrait être dans un sens littéral et biologique – le titre du morceau Before Us: In Demerara & Caura rappelle les racines ancestrales, vérifiant le nom des régions de Guyane et de Trinidad d’où les parents de Garcia sont venus. Ou cela pourrait être une référence aux différents courants musicaux qui se retrouvent dans la musique, en dessinant dans le jazz, le dub reggae, la cumbia et plus encore. Bien sûr, la saxophoniste de Camden sait d’où vient son son, mais ce n’est pas qu’une ode: elle le pousse dans de nouveaux endroits ici. Source est une aventure envoûtante et sans hâte, qui s’étend sur une heure vertigineuse de son, parfois méditative et parfois exultante, mais toujours excellente.

Rina Sawayama – SAWAYAMA

Ce début est un retour aux Noughties, mais est à la fois nostalgique et futuriste. La famille et l’identité sont des thèmes marquants (Sawayama est né au Japon mais a grandi dans le nord de Londres). Sur STFU! elle revisite les micro-agressions racistes qu’elle a vécues et raconte ces «fantasmes en attente» à son sujet, eh bien, vous l’avez deviné. Mais c’est aussi une douce lettre d’amour à la communauté queer de Londres, sa famille choisie. Un succès fascinant et électrisamment éclectique.

Tiña – Musique pour la santé mentale positive

Tout ce qui sort de Speedy Wunderground, le label autour duquel toute une scène de musique nouvelle guitare semble tourner, est porté sur une vague d’attente. Il n’est donc pas surprenant que la sortie du premier album complet du label soit venue avec de grands espoirs. Les débuts du groupe du sud de Londres Tiña ne sont pas aussi poussés que les autres versions de Speedy, mais embrassent plutôt son son psych-rock superbement langoureux. Le leader Joshua Loftin a écrit les paroles pour travailler sur une dépression mentale – le résultat est un album qui capture toute la gravité et les absurdités d’une telle situation, passant nonchalamment des paroles sur le suicide à l’humour soulageant les tensions et à la compassion à cœur ouvert.