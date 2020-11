C

noël approche et aucun décor festif n’est complet sans la pièce de décoration ultime – l’arbre.

Habillé jusqu’à neuf avec des boules bien-aimées, des guirlandes scintillantes et d’autres joyeux fioritures, c’est la pièce maîtresse de fête pour les ménages du Royaume-Uni, conçue pour susciter la joie saisonnière d’un simple coup d’œil.

Arbres de Noël réels ou réalistes

Les vrais sapins peuvent être difficiles à transporter chez eux et doivent être rachetés tous les mois de décembre. Ensuite, il y a la question de savoir comment s’en débarrasser une fois la journée terminée; rien ne tue un sommet d’après Noël comme la vue de carcasses d’arbres jonchant la rue.

Investir dans un artificiel vous évitera la dépense annuelle, tout en vous assurant d’en avoir un prêt à partir, année après année. Le manque d’aiguilles pointues en fait également une option plus attrayante pour les personnes allergiques, les propriétaires d’animaux et les nouveaux parents.

Si vous vous inquiétez de leur apparence bon marché, ne le faites pas. Les prétendants en plastique abyssaux du passé sont révolus; les arbres artificiels modernes sont tellement faux et fabuleux.

Avant de plonger dans notre liste des meilleurs faux arbres et arbres illuminés, une petite leçon d’histoire – car qu’est-ce que Noël sans en apprendre davantage sur les traditions?

Les origines du sapin de Noël

La notion d’arbre décoré remonte à l’Allemagne du 16ème siècle avec Martin Luther qui a été le pionnier en stylisant son tannenbaum, ou sapin, avec des bougies allumées. Alors que les réglementations en matière de santé et de sécurité se sont écoulées depuis des siècles, sa beauté l’emportait de loin sur les dangers d’incendie, et bientôt des versions copiées ont commencé à apparaître dans toute l’Europe occidentale.

Ensuite, il y a une histoire d’origine plus ancienne qui précède le christianisme; on pense que les païens les ont amenés pour décorer leurs maisons avant le solstice d’hiver – bien avant l’arrivée de Jésus.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer placer vos cadeaux sous autre chose qu’un arbre festonné.

Arbres artificiels illuminés

En plus des arbres artificiels simples, vous pouvez en obtenir des avec des lumières intégrées dans les branches et les aiguilles réalistes. Les arbres pré-éclairés sont encore plus économiques car vous pouvez éviter d’acheter des guirlandes supplémentaires. Et quand il s’agit de stockage, tout peut être regroupé dans un seul emballage compact – facile pour l’espace réduit.

Disponible dans une gamme de styles et de formes et pour tous les budgets, vous pouvez tout obtenir, d’un grattoir de plafond intemporel à un arbre contemporain qui fait une déclaration audacieuse.

Des néons dignes d’éloges aux géants réalistes, préparez-vous à parcourir les meilleurs arbres de Noël artificiels et illuminés pour obtenir ce décembre.

Voir nos favoris ci-dessous.

Arbre illuminé arc-en-ciel Evergreen Classic Holiday Symphony de John Lewis

(JLP)

Rappelant les sapins de Noël des années 80 et 90, cet arbre illuminé suscite toutes sortes de joie rétro dans nos cœurs. Debout à 7,5 pieds, il est livré avec 600 lumières multicolores intégrées qui s’allument une fois que les sections sont fendues ensemble.

Mais le meilleur? Il joue sept airs festifs, de Deck the Halls à Joy to the World, qui fonctionne avec les lumières pour créer un spectacle de Noël directement dans votre pièce avant. Considérez les cloches et les sifflets tous cochés.

Arbre de Noël illuminé Grand Spruce The White Company – 9 pi

(La Compagnie Blanche)

Ce détaillant de luxe vend une sélection d’arbres artificiels et de faux arbres illuminés jusqu’à 9 pieds de haut. Ils viennent avec des jupes d’arbre dans des styles rustiques, contemporains et polyvalents pour tous les goûts.

Si vous avez la chance d’avoir des plafonds particulièrement hauts, ce sapin de Noël Grand Spruce aura fière allure, soit placé près d’une fenêtre, soit plus loin dans la pièce afin qu’il puisse être admiré sous tous les angles. Les branches hyperréalistes sont livrées avec 1000 guirlandes lumineuses chaudes intégrées afin que vous puissiez éviter d’être emmêlé dans des fils cette année. Ajoutez simplement quelques ornements de choix et vous êtes prêt à partir.

Argos Home Arbre de Noël de 6 pieds avec lumières et décors – argent

(Argos)

Si vous faites partie des milliers de personnes qui ont déménagé cette année, vous vous êtes peut-être débarrassé de vos vieilles décorations fatiguées. Avec lockdown 2.0 limitant les achats de briques et de mortier, Argos a la solution tout-en-un parfaite. Cet arbre de 6 pieds de haut est non seulement livré avec des lumières, mais aussi des décorations dans une palette d’argent fraîche, vous serez donc sur votre joyeux chemin pour terminer la transformation de Noël de votre maison en un rien de temps.

Trouvez plus de styles, y compris un arbre de couleur arc-en-ciel, à Argos.

Les lumières blanches chaudes pré-éclairées Ultra Devonshire Half Tree

(Monde de l’arbre de Noël)

Si vous n’avez qu’un coin pour un affichage d’arbre, il peut sembler inutile d’acheter un arbre dont un côté sera bloqué hors de vue. Les demi-arbres semblent bizarres dès la sortie de la boîte, mais constituent une solution ingénieuse lorsqu’ils sont adossés à un mur ou à un coin. Celui-ci de Christmas Tree World (points bonus pour deviner dans quoi ils se spécialisent) est livré avec des lumières blanches chaudes intégrées, donc pas de cordage gênant pour vous. Vous pouvez l’obtenir de 4 pieds à 7 pieds, il devrait donc s’adapter à une gamme d’espaces. Un excellent investissement dans les Noëls à venir.

Il y a une forêt d’arbres à Christmas Tree World, des conceptions minces et couvertes de neige aux modèles touffus agréablement réalistes dans une gamme de hauteurs. Et dans une démonstration de durabilité envers l’environnement, ils s’engagent à planter un arbre pour chaque vendu, en partenariat avec la Borneo Nature Foundation.

Arbre de Noël artificiel de 7 pieds en pin Dorchester enneigé

(Hayes Garden World)

Personne ne sait s’il neigera cette année, mais si vous voulez vous garantir un sapin givré, Hayes Garden World a exactement ce qu’il vous faut. Cette création majestueuse est faite pour ressembler à la vraie chose, avec des pommes de pin furtivement parmi les branches. En prime, il est livré avec une livraison gratuite et une garantie à vie

Arbre de Noël A by AMARA Delaware, or

(Amara)

Pour un arbre avec la touche Midas, ce style métallique brillant est difficile à surmonter. D’une hauteur de 7 pieds, l’arbre en PVC à l’aspect d’épinette arbore des branches épaisses et pleines et est non éclairé et sans décorations afin que vous puissiez l’habiller exactement comme vous le souhaitez. Mais comme il a déjà l’air si prêt pour la fête, vous voudrez peut-être réduire les ornements pour éviter que le look ne devienne trop écrasant.

VEYLIN Arbre de Noël de 6 pieds 700 pointes Arbre artificiel

(Amazon)

Vous n’avez pas besoin de creuser profondément pour trouver un arbre de Noël à petit budget. Inspiré par le puissant pin, cet arbre mesure 6 pieds de haut et est livré avec un support pour que tout reste stable. Un arbre de couleur rose est également disponible, si vous avez envie d’un look contemporain par rapport au traditionnel.

Sapin de Noël en épicéa mince de 6 pieds éclairé

( SP )

Un arbre élancé pour les petites pièces, SPL’arbre pré-éclairé est une excellente toile vierge à coiffer comme bon vous semble. Cela signifie également qu’il est plus facile de ranger une fois que janvier arrive.

L’arbre est livré avec quelque chose appelé la technologie Memory Branch, une invention intelligente qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de bouffer les branches et de les mettre en place – elles tomberont dans l’espace la prochaine fois que vous l’ouvrirez. Pour le prix, une affaire fabuleuse.

Arbre de Noël Alternative Oak de Natural Wood Company

(Natural Wood Company)

Partie arbre, partie sculpture, toutes sortes de merveilleux. C’est l’arbre pour ceux qui font les choses différemment. Conçu avec amour, le design est fait de chêne anglais FSC solide et durable, et chaque branche peut être déplacée indépendamment autour du tronc.

Cela signifie que vous pouvez les organiser en spirale, à plat contre le mur ou dans un ordre aléatoire pour imiter un arbre réel. Parfait pour ceux qui ont des problèmes de rangement, il peut être décomposé et rangé dans un sac à cordon en jute sur mesure, ou laissé à la verticale mais à plat contre le dos d’une armoire ou d’une bibliothèque.

Arbre Scandi en bois

(Cox et Cox)

Les amateurs d’intérieurs savent que Japandi est la mode la plus en vogue dans le monde de la décoration en ce moment, avec des formes élégantes et épurées encadrant des matériaux naturels polis. Si vous cherchez à adopter le look de Yuletide 2020, cet arbre est un manuel. Fabriqué à partir de bois blond et avec une base solide, c’est le cadre idéal pour laisser vos ornements prendre le feu des projecteurs festifs.

Life & Soul Sustainabilitree

(Vie et âme)

Avec l’état de la planète fermement à l’ordre du jour, vous recherchez peut-être une option d’arbre décoratif plus respectueuse de l’environnement. Entrez Sustainabilitree de Life & Soul, une création simple en carton plat qui conviendrait aux fans de design respectueux de l’environnement. Entièrement recyclable et compostable, il est recouvert d’une illustration en étoile et pèse 2,4 kg.

Verdict

