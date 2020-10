Amazon Prime Day approche à grands pas et les membres Prime se préparent à profiter de certaines offres pour améliorer l’expérience de talonnage. Heureusement pour les clients potentiels, Amazon.com fait déjà le plein d’offres pour ceux qui souhaitent profiter des ventes chaudes. Bien qu’il n’y ait que quelques articles disponibles pour rendre le talonnage plus divertissant, Amazon offre une valeur sûre, en particulier à ceux qui veulent garder leurs boissons froides.

Il est maintenant essentiel de se souvenir de certaines choses en ce qui concerne les offres Prime Day. Tout d’abord, vous devez vous abonner à Amazon Prime. C’est le service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à de nombreux films et émissions de télévision à diffuser. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

Pour accéder aux offres sur les meilleurs équipements de talonnage, vous devez vous abonner à Amazon Prime. Non seulement cela vous donne accès à ces offres de lève-tôt, mais à une multitude d’offres à venir mardi et mercredi. Pour l’instant, voici trois principales options pour rendre la journée de match plus divertissante.

Au prix de 519 $ avant de couper le coupon optionnel de 106 $, le réfrigérateur portable de 45 litres améliorera toute expérience de talonnage. L’appareil peut contenir jusqu’à 72 canettes de soda – ou d’autres boissons – et fournit des adaptateurs secteur pour les prises domestiques et les automobiles. De plus, le panneau de commande offre la possibilité de basculer entre un refroidissement rapide et une vitesse plus lente. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les meilleurs tailgaters se présentent tôt pour commencer à préparer le repas du jour du match. Au prix de 170,63 $, le fumoir électrique analogique Masterbuilt de 30 pouces est le compagnon idéal. Le fumoir a trois grilles chromées et une jauge de température intégrée. L’élément chauffant de 1500 watts fournit une température constante et uniforme tout en fumant jusqu’à trois poulets, deux dindes, trois carrés de côtes ou trois mégots de porc. Voir plus de détails sur Amazon ici.

La taille parfaite pour une configuration de hayon, ce Toshiba de 32 pouces est au prix de 119,99 $ et dispose de capacités Fire TV. Les applications de streaming deviendront utiles lorsque vous regardez le football à la maison, mais Toshiba facilite également le passage à l’antenne numérique lors de l’installation dans un parking derrière le stade. Voir plus de détails sur Amazon.

