pendant la période de verrouillage, il est devenu plus crucial que jamais de rester actif. Les gymnases peuvent être fermés pour le moment prévisible, mais les entraîneurs personnels et les influenceurs du fitness sur Instagram ont comblé le vide avec des entraînements en direct auxquels vous pouvez participer tous les jours.

La course à pied est également devenue l’une de nos grâces salvatrices. Que ce soit simplement pour participer au défi du 5 km ou comme excuse pour sortir de la maison, il y a eu un énorme regain d’intérêt pour le sport. Il vous suffit de mettre un pied devant l’autre – aucune adhésion requise.

Que vous préfériez battre les trottoirs ou vous mettre en forme à travers des défis de représentant, il est important d’investir dans le bon kit qui améliorera l’expérience au lieu de vous mettre en travers de votre chemin. L’une des nombreuses difficultés de cette époque a été l’incapacité de se diriger vers les coiffeurs tant pour les hommes que pour les femmes. Nos serrures sont officiellement indisciplinées et pour ceux qui ne veulent pas tout raser, il existe des moyens de s’assurer que vos cheveux ne gêneront pas votre entraînement.

La sueur et les bandeaux sont un achat simple, facile et économique qui gardera vos cheveux hors de votre visage et vous permettra de vous concentrer pleinement sur la transpiration. Ces bandes le maintiendront en place quelle que soit l’intensité de votre programme de fitness et sont également équipées de fonctionnalités innovantes comme une fabrication anti-humidité pour empêcher la transpiration de couler dans vos yeux et de vous piquer, surtout si vous portez des lentilles de contact. Ils peuvent également être agrémentés de motifs amusants pour rehausser le style ou de détails réfléchissants lorsque vous courez la nuit.

Nous avons rassemblé les meilleurs bandeaux pour hommes et femmes pour vous aider à gérer vos cheveux et votre transpiration.

Bandeau Fringe Fighter II – Lululemon

Gardez les verrous errants hors de votre visage avec ce bandeau élégant de Lululemon. Avec un design tie-dye tendance, il vous permettra de vous entraîner à votre guise sans que votre frange ou votre sueur ne vous gêne. Le bracelet polyvalent peut être porté de deux façons, épais ou fin et est fabriqué à partir d’une fabrication extensible et anti-humidité. La pièce est somptueusement douce et ne se sentira pas serrée autour de votre tête.

Bandeau conique CoolNet

Fabriqué à partir d’une fabrication innovante, ce bandeau vous gardera au frais tout au long de votre entraînement avec l’ajout de la technologie UV pour vous protéger des rayons nocifs du soleil. Il évacue également la transpiration et possède un design effilé élégant qui le maintient en place. Il est disponible dans toute une série de motifs selon vos goûts.

Bandeau Betty Power en sueur

Ce serre-tête fuselé vous gardera au sec pendant que vous vous entraînez sans vous sentir mal à l’aise au niveau du front et des oreilles. Il est fabriqué à partir d’une fabrication douce et d’un matériau anti-transpiration. Le bracelet est assez extensible pour que vous puissiez le porter par-dessus des écouteurs sans vous sentir serré ou tomber.

Bandeau UA Performance

Ce bandeau est conçu pour enlever simplement les poils de votre visage sans chichi ni fioritures. Le design est doux, extensible et a un look sportif, évacuant la transpiration de vos yeux. Les bandes ont juste la bonne quantité d’élastique pour garder les poils errants à distance sans causer de maux de tête.

Bandeau Ronhill

Idéal pour courir tard dans la nuit, ce bandeau est orné de détails réfléchissants qui contribuent à la visibilité. Le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement avec une isolation thermique pour vous garder au chaud pendant les courses hivernales, mais peut être enroulé lorsqu’il commence à faire chaud. Il s’adapte confortablement sur les oreilles.

Bandeau d’entraînement imprimé Nike

Un compagnon incontournable lors de l’entraînement, ce serre-tête garantit que vos cheveux restent en place et à l’écart avec un design extensible et des poignées en silicone pour éviter les égarements. Il se présente sous la forme d’un pack de six avec un logo et une variété de coloris pour convenir à toutes les esthétiques des vêtements de sport.

Matériel Softshell Falke Headbands

La marque de vêtements de sport de luxe Falke propose ce serre-tête en matière coupe-vent pour vous protéger pendant que vous vous entraînez. Il a une fabrication légère qui le rend idéal par temps plus chaud et garantit qu’il n’interfère pas avec l’audition. Il sèche rapidement, réfléchit et vous aide à réguler votre température.

Bandeau fanatique

Ce bandeau approuvé par les coureurs constituera un ajout léger à votre entraînement avec d’impressionnantes capacités d’évacuation de la transpiration. Il évite la transpiration de vos yeux et sèche rapidement. Le bracelet est également disponible dans une gamme de teintes vives et se replie très petit pour faciliter le rembourrage de votre ceinture de course si nécessaire.

Verdict

Bandeau Fringe Fighter n’est pas seulement une touche finale élégante à vos vêtements de fitness, mais il est également super doux, léger, anti-transpiration et extensible pour garder vos cheveux et la sueur hors de votre visage tout au long de votre entraînement.

