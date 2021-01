N

ow que le gouvernement a recommandé de travailler à domicile jusqu’au printemps 2021, nous pouvons enfin commencer à penser à long terme en ce qui concerne le bureau à domicile.

Si vous avez jusqu’à présent tapoté sur des claviers dans des environnements tels que la table de la cuisine, le canapé du salon ou le lit avec un ordinateur portable en équilibre précaire sur des coussins, il est maintenant temps de chercher quelque chose de plus stable – notamment pour vous sauver d’un foule de problèmes de maux de dos.

Avoir un espace de travail dédié est important. Cela vous aide à vous concentrer, augmente la productivité et l’efficacité, il vaut donc la peine d’investir dans – ou quelque chose du genre, du moins.

Bien que le travail à domicile soit la réalité pour le moment, ce ne sera peut-être pas toujours le cas. En dehors de tout, vous n’aurez peut-être pas l’espace pour accueillir un bureau au sens traditionnel du terme.

La réponse? Un bureau qui offre de multiples fonctionnalités pour que vous puissiez continuer à en profiter une fois que nous sommes de retour au bureau – quand cela peut être.

Des émissions de télévision comme Amazing Spaces de George Clarke et Tiny House Nation de Netflix présentent depuis longtemps les avantages des meubles qui peuvent faire plus d’une chose, et certains concepts sont parfaits pour un bureau à domicile temporaire.

Il existe des conceptions sans prétention qui peuvent s’étendre dans une table à manger à six places, et d’autres qui peuvent se replier à la taille d’un support de plante. Ajoutez simplement une chaise de bureau, de la papeterie élégante et vous êtes prêt à partir!

Préparez-vous à être étonné et émerveillé par le design moderne, et découvrez nos modèles de bureaux pliants préférés ci-dessous.

Lire la suite

Meilleurs bureaux rembourrés pour le travail et les jeux en tout confort

17 Stories Table de salle à manger pliante Goodson

Techniquement une table à manger, cela pourrait facilement être réutilisé comme bureau à domicile. Il y a deux dessus de table pliants de chaque côté du compartiment central principal, qui lui-même offre des options de rangement sous la forme de deux étagères. Cela signifie que vous pouvez conserver tous vos éléments essentiels de travail en toute sécurité lorsque la table n’est pas utilisée. Il y a même des roues pour vous aider à déplacer la table facilement pour une portabilité facile. Génie!

Bureau 17 histoires Alondra

Composé de MDF solide et d’un cadre en acier, ce design définit le bureau. Il dispose d’un système de pliage simple où le plateau de table peut être installé à moitié ou complètement pour s’adapter à votre espace. Il y a également quatre étagères sous le bureau pour ranger les papiers et les accessoires de bureau. Mesure 169 cm lorsqu’il est complètement déployé.

MADE Essentials Table de salle à manger murale Izzy, blanc

Conçue techniquement comme une table à manger, la table pliante de MADE possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour un bureau à domicile compact. Il a été créé avec la multifonctionnalité à l’esprit; fixé au mur, il se replie pour révéler des étagères minces idéales pour ranger papiers, stylos et autres articles de papeterie, ainsi qu’un plateau de 78 x 56 cm – beaucoup d’espace pour travailler. Il y a même un tableau sur le dessous de la table pour noter vos tâches. Vous devrez le fixer au mur, mais le résultat est un espace au sol complètement dégagé une fois qu’il est rangé.

Table NORDEN Gateleg

Cette jolie table blanche a deux feuilles qui peuvent tomber de chaque côté, transformant une longue table qui s’étend de 152 cm à une longueur impressionnante de 26 cm. La partie centrale a trois tiroirs, idéal pour les accessoires de bureau et les papiers importants. Utilisez une seule feuille ou les deux si vous voulez créer un décor de dîner le soir.

Également disponible en couleur bouleau naturel ainsi qu’en blanc scandi-cool.

en relation

Table de salle à manger extensible Selsey Living Romansia

Préparez-vous à être surpris par cette table pliante: la conception peu encombrante peut se déplier d’un design mignon et compact, parfait pour les 9 à 5, à une table à manger de 10 places pour les week-ends lorsque les réceptions sont prioritaires. La table à trois feuilles laisse une fente entre les pieds lorsqu’elle n’est pas utilisée, ce qui fait de ce design compact un choix gagnant pour les meubles à double usage.

Bureau console extensible Tressa en gris et blanc

Une table console prend à peine de la place, donc si vous vous disputez entre en obtenir une mais que vous savez que vous devriez probablement acheter un bureau, ce bébé assomme deux oiseaux d’une pierre. L’extérieur d’aspect béton a une étagère en dessous qui peut être prolongée simplement en la tirant, prête à travailler. Il y a même deux tiroirs coulissants lisses pour ranger les accessoires importants. Une fois rétractée, utilisez-la comme console ou même comme coiffeuse.

Il est livré à plat, alors préparez-vous pour un petit bricolage.

Mesures: L98,5 x H87,5 cm.

Table de salle à manger et 4 chaises Butterfly d’Argos Home – Gris

Non seulement vous obtiendrez un bureau avec cette option, mais vous obtiendrez un ensemble de salle à manger complet – quatre chaises incluses. Disponibles en blanc et gris, les plateaux de table à pattes de porte se replient, tout comme les chaises – qui peuvent ensuite être insérées dans le compartiment central de la table elle-même.

Faisant partie de la collection Butterfly d’Argos, la table mesure 135 cm lorsqu’elle est complètement déployée. L’assemblage est nécessaire, alors soudoyer un copain avec de la pizza et en faire un après-midi.

Bureau d’écriture Relaxdays

Le bureau à faible encombrement ultime, ce poste de travail est parfait pour ceux qui ne veulent pas qu’un bureau monopolise la pièce quand il n’est pas nécessaire. Fonctionnant de la même manière qu’un étendoir ou une chaise pliante, ce design intelligent se décline en noir, tout en blanc et ce mélange industriel-chic d’effet bois avec un cadre en fer. Il se plie complètement à plat, vous pouvez donc le glisser facilement derrière le canapé ou dans une armoire lorsque vous sortez pour la journée.

Bien que les plateaux de table soient minces, il y a à peu près assez d’espace pour ranger votre ordinateur portable avec une fougère soigneusement choisie, une tasse de thé, un bloc-notes et quelques stylos. Mais vraiment, de quoi avez-vous besoin de plus?

Verdict

Bien que bon nombre de ces modèles soient parfaits pour un bureau à domicile temporaire, nous estimons que le Table de salle à manger pliante Goodson le meilleur de notre liste. Non seulement il s’ouvre sur une table impressionnante à six places, mais le rangement intégré et les roues le rendent utile pour une multitude de scénarios au-delà du travail à domicile. Un investissement judicieux.