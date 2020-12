UNE

petite mais indubitable révolution a eu lieu dans la rue ces dernières années.

Grâce à l’effort national pour réduire notre habitude de plastique à usage unique, sans parler des mesures gouvernementales obligeant les clients à payer pour les sacs en plastique dans les magasins, rares sont parmi nous qui n’ont pas fait le passage à un sac fourre-tout.

Alors que les sacs en tissu sont indéniablement pratiques pour les petites courses et pour ramasser quelques morceaux de la licence hors licence, quand il s’agit de transports plus importants comme le magasin hebdomadaire du supermarché, vous voudrez peut-être rendre service à vos épaules, à votre colonne vertébrale et à vos hanches en passant à un magasinage. chariot sur roues.

Maintenant, nous savons ce que vous pensez: les chariots de magasinage sont à 100% le territoire du PAO. Ou plutôt, ils l’étaient.

en relation

Avec les goûts de Chanel et Louis Vuitton déployant leurs propres versions ultra-luxe, le look a fait une transformation à 180 degrés de grand-mère à glamour.

Bien qu’il soit loin de devenir le sac informatique de la saison, c’est un moyen intelligent et écologique de récupérer vos produits dans les magasins A et B et de rentrer chez vous. En plus d’un trundle le long de la rue principale, un sac à provisions à roulettes est également inestimable pour transporter des fournitures de pique-nique et du matériel de camping pendant les week-ends en plein air.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des plus beaux sacs à provisions à roulettes; et nous le promettons – il n’y a pas de tartan en vue.

Chariot de courses d’escalier MFAVOUR

Capacité: 45L

(MFAVOUR)

Gardez les fruits frais et les articles de congélation au frais dans ce sac isotherme à cordon, qui peut être retiré du cadre en acier inoxydable pour faire vos achats en magasin. Il y a une poche séparée à l’arrière pour garder votre portefeuille et d’autres petits objets, tandis que les trois roues vous aideront à monter un chariot complet dans les escaliers avec un minimum de souffle et de bouffées.

Imperméable et durable, il se repliera également lorsqu’il n’est pas utilisé, donc pas besoin de s’inquiéter d’ajouter à l’encombrement des placards.

Rolser Jet Marina Trolley, noir / blanc

Capacité: 20kg

(Rolser)

Un design nautique et agréable, ce look classique à rayures est parfait pour tous ceux qui veulent se débarrasser des connotations de grand-mère – il n’y a rien de démodé dans ce chariot.

Fabriqué avec une couche extérieure imperméable, une fermeture à cordon protégera davantage vos affaires des éléments, garantissant que vos achats restent en parfait état jusqu’à ce que vous les déballiez.

en relation

Chariot de magasinage Sabichi Crazy Cats

Capacité: 40L

(Sabichi)

Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous amuser avec votre nouveau compagnon de magasinage. Recouvert d’un imprimé chaton ludique, ce chariot se tire facilement sur deux roues robustes et une poignée ergonomique. Il y a une poche zippée à l’arrière du sac isotherme, qui se replie également pour le ranger plus facilement lorsque vous n’en avez pas besoin.

Chariot Reisenthel Medium Boodschappen

Capacité: 43L

(Reisenthel)

Nous sommes dans le look de ce caddie à imprimé floral, qui ressemble plus à un sac cabine grâce à son cadre épuré. La poignée s’ajuste à différentes hauteurs et le sac offre des fermetures zippées aux compartiments principaux et une petite poche à l’arrière. Il est fait de polyester, ce qui signifie qu’il devrait être plus facile de garder une propreté éclatante.

Chariot de magasinage Andersen en osier

Capacité: 60kg

(Andersen)

Mon, quel gros shopping vous avez. Le genre de chose avec laquelle vous imaginez le Petit Chaperon Rouge faisant du shopping pour grand-mère, ce joli chariot en osier est à la fois fantaisiste et pratique. Les pneus en caoutchouc au-dessus de la moyenne peuvent naviguer facilement dans les bordures, les marches et les bosses du trottoir, tandis qu’à l’intérieur, la capacité de 60 kg en fait le compagnon de magasinage idéal, que vous vous dirigiez vers Tesco ou le marché fermier local.

Sac à roulettes pliable Karabar Monsanto

Capacité: 25L

(Karabar)

Enfin, un caddie qui n’en ressemble pas vraiment. Il est mince et le cadre peut se replier, il sera donc plus facile à ranger lorsque vous ne l’utilisez pas pour faire le tour de vos courses.

Le sac du chariot se ferme avec une fermeture éclair et du velcro pour plus de sécurité et il y a aussi de longues sangles doubles, vous pouvez donc le porter par-dessus votre épaule pour les petites courses.

en relation

Chariot de magasinage pliant à deux roues bleu et blanc à pois

Capacité: 82L

(Argos)

L’attrait du pois ne montre aucun signe de déclin. D’abord, c’était cette robe Zara, maintenant un chariot à roulettes chic assorti. Ce petit accessoire pratique offre une capacité énorme – un énorme 82 litres – vous donnant beaucoup d’espace pour les canettes, les bouteilles et les paquets. Il gardera vos marchandises en sécurité, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, avec un extérieur résistant aux intempéries et un sac étanche aux éclaboussures qui se ferme hermétiquement avec une ouverture à cordon. Mieux encore, le tout – cadre et sac – se replie à plat lorsque vous n’en avez pas besoin.

Chariot de courses noir SONGMICS

Capacité: 35L

(Songmics)

Egalement disponible en gris et bleu, ce design boxy offre une touche plus contemporaine sur un chariot traditionnel. Le compartiment principal est spacieux et isolé, ce qui gardera vos aliments réfrigérés et surgelés plus frais plus longtemps, et il se détache également pour être utilisé comme sac à bandoulière.

Une poignée réglable permet de le déplacer facilement – tout comme le cadre en aluminium léger – et les concepteurs ont placé la sécurité au premier plan avec des roues lisses et coulissantes, un pare-éclaboussures et des réflecteurs de route pour vous protéger les jours terne et pluvieux.

Chariot de magasinage Rolser Saquet

Capacité: 40L

(Rolser)

Écureuil, emportez tous vos achats dans ce sac à provisions compact à roulettes. La conception solide peut supporter un poids allant jusqu’à 20 kg, et d’autres caractéristiques comprennent une ouverture à cordon avec un rabat pour une protection supplémentaire contre les intempéries sur la section de rangement principale, deux roues robustes et une poignée de traction confortable.

Chariot de magasinage avec siège rabattable

Capacité: 30L

Ce chariot contient non seulement les caractéristiques que vous attendez – une grande zone de transport, un tissu imperméable à l’eau, des roues adaptées aux escaliers et une poignée facile à saisir – mais il y a aussi un supplément supplémentaire qui rend la résistance assez difficile. Une chaise pliante! Il est idéal pour les longs voyages ou pour toute personne ayant des problèmes de mobilité et peut supporter jusqu’à 14e poids.

( Caddie )

Verdict

Avec un sac plus haut et des roues qui peuvent gérer presque tous les terrains que vous lui lancerez, le Chariot de magasinage MFAVOUR est l’investissement parfait pour votre prochain voyage shopping.