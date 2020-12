W

Nous connaissons tous quelqu’un qui pourrait utiliser un pick-me-up, que ce soit un grand-parent qui continue de protéger à la maison, ou un copain célibataire célébrant son anniversaire dans un coin éloigné du pays.

Alors que le verrouillage est terminé, envoyer de l’amour dans la boîte aux lettres est un excellent moyen de faire savoir à vos amis et à votre famille que vous pensez à eux – sans faire la queue dans les magasins très fréquentés et maintenir une distance sociale.

Un cadeau bien choisi, emballé et livré directement à leur porte, constitue le moyen idéal d’envoyer un cadeau lorsque vous ne pouvez pas le faire en personne.

Les fleurs de boîte aux lettres n’ont rien de nouveau, et même si nous ne refuserions jamais un bouquet frais, il y a beaucoup plus d’options pour ceux dont les passions vont au-delà des pétales.

Pensez aux plats préparés pour les bars à cocktails, aux colis de soins personnels remplis de produits de beauté et aux boîtes minces de papeterie pour la rentrée scolaire et vous êtes sur la bonne voie.

Le bonus? Ils n’ont pas besoin d’être à la maison pour signer leurs colis, car toutes les options énumérées ci-dessous doivent s’adapter à une boîte aux lettres de taille normale.

La boîte d’anniversaire

Des milliers ont marqué leurs anniversaires en lock-out. Si quelqu’un que vous connaissez marque une autre année autour du soleil, cette jolie boîte d’anniversaire est une fête dans un colis. Le contenu comprend une barre de chocolat au lait, un gâteau d’anniversaire miniature (avec un pétillant amusant), des fraises et du thé à la crème et des autocollants. Parfait pour les jeunes comme pour les jeunes de cœur.

Biscuiteers Biscuits personnalisés joyeux anniversaire boîte aux lettres

Rempli de cinq biscuits sur le thème de l’anniversaire, c’est le cadeau parfait pour quelqu’un qui aime les sucreries. Les biscuits joliment glacés sont présentés dans un coffret cadeau Biscuiteers mince et glisseront à travers leur boîte aux lettres.

Panier aux lettres Cadbury personnalisé

Peu de gens refuseraient le cadeau du chocolat, mais Cadbury va encore plus loin avec ce panier de la taille d’une boîte aux lettres qui contient – une respiration profonde – sept barres de lait laitier, cinq barres Twirl, cinq barres Crunchie, cinq barres caramel au lait laitier et cinq barres Double Decker. Rendez-le encore plus spécial en incluant son nom et un message personnel dans votre boîte.

Plateau de fromages britanniques parfait pour deux

Conçu pour être partagé, ce plateau de fromages compact comprend un trio de fromages avec des paquets de pain croustillant et un petit pot de relish aux figues pour faire bonne mesure. Il fera un merveilleux cadeau pour les amateurs de produits laitiers et, grâce à son emballage compact, serait un excellent ajout à un voyage de camping ou un pique-nique.

Pause: esprit

Le cadeau parfait pour vous, de votre part, ce service d’abonnement au format boîte aux lettres provient de l’organisation caritative de santé mentale Mind. Les contenus sont conçus pour améliorer votre bien-être, avec en prime le paiement mensuel pour soutenir l’organisme de bienfaisance à un moment où, d’une manière générale, la santé mentale à travers le pays souffre. Chaque boîte contient un défi ou un cadeau pour vous évader du stress quotidien.

Coffret cadeau gourmand pour les amateurs de Great Taste Award

Si vous êtes plutôt salé que sucré, vous aimerez peut-être le son d’Olives Direct. La société envoie une sélection de parcelles regorgeant d’olives par la poste, mais nous aimons le meilleur son du mélange Taste Award Lovers. Il est livré avec trois types d’olives (150 g chacun), plus 100 ml d’huile infusée de basilic et une cuillère d’olive et un bol à tremper – tout ce dont vous avez besoin pour une soirée chic à la maison. Il existe également des kits de pizza et un kit de risotto.

Dégustation de boîte aux lettres Vegan Snacks

Destiné aux grignoteurs végétaliens, ce cadeau boîte aux lettres Borough Box est rempli de délicieux morceaux qui ne manqueront pas de faire plaisir à votre journée, que vous l’envoyiez pour un anniversaire, un anniversaire, un bien-être bien fait, une gâterie ou simplement parce que. Le contenu comprend une collation au citron et au thym Olly’s Olives, des biscuits au beurre d’arachide et aux pépites de chocolat de GATO, des abricots sains, des graines de chia et des graines de citrouille Fruit Bar de N’eat, Bananito Chocolate Dipped Banana Bar by Mighty Bee, Double Fruit Twists de Gregory’s Tree Barre de brownie au cacao par Squirrel Sisters et barre de chocolat végétalien, Barre de chocolat à l’orange et au baobab de Prodigy Snacks.

Panier à lettres Best of the North

Soutenez les marques et les entreprises du Nord en envoyant ce panier gourmand à quelqu’un que vous aimez. Vous serez étonné de voir combien de choses peuvent être farcies à l’intérieur de la boîte mince – celle-ci comprend le flapjack Parkin de Lottie Shaw, le miel artisanal de fleur de Sheffield Honey Company, un thé rafraîchissant pour le petit-déjeuner anglais Taylors of Harrogate, le chocolat au lait biologique de Coco Chocolatier et quelques d’autres biscuits à l’avoine très bons de Lottie Shaw pour les tremper. Il y a même une note personnalisée pour faire passer votre message avec style.

Brownies postaux – Taille de la boîte aux lettres

Brownies dans le post – quel moment pour être en vie. Attendez-vous à des cris de joie de la part de vos proches si vous envoyez le plaisir de ces brownies à leur porte. La douzaine de friandises fraîchement préparées sont préparées avec du riche chocolat belge et vous pouvez également ajouter un message personnalisé.

Charcuterie britannique

Le moment est venu de gâter vos amis préférés avec des friandises gastronomiques, et si vous souhaitez soutenir les entreprises britanniques, essayez cette charcuterie artisanale britannique primée de The Real Cure.

Chaque boîte contient une sélection de charcuteries: pensez Hartgrove Coppa, Dorset Aberdeen Angus Bresaola, salami au poivre rose et cidre de Purbeck, chorizo ​​de chevreuil sauvage, salami de chevreuil sauvage et prunelle et ail fumés.

Tout a une durée de conservation minimale de deux mois, afin que votre ami chanceux puisse profiter des friandises gourmandes à loisir.

Coffret cadeau choyer

Nous avons tous vécu des moments de stress au cours des deux derniers mois, nous sommes donc convaincus que le cadeau de R&R serait une bonne surprise. Tout dans ce coffret est conçu pour vous aider à vous détendre et à vous détendre, des sels de bain au masque et au pain de savon. Il y a aussi une bougie pour vous aider à créer l’ambiance et une barre de chocolat aussi. Félicité.

Coffret cadeau boîte aux lettres ‘Spa Night In’ pour elle

À mesure que la vie reprend de la vitesse, il peut être facile de perdre de vue les soins personnels. Ce colis de boîte aux lettres est soigneusement emballé avec des gâteries de luxe sur le thème des plantes, des savons parfumés aux bougies chauffe-plat parfumées. Un cadeau utile pour encourager la pleine conscience.

Off To University Letterbox Gift

Pour l’uni plus frais tout excité pour la prochaine étape, nous aimons le look de ce cadeau boîte aux lettres. Il contient des extras amusants qu’ils n’ont peut-être pas achetés dans leur boutique d’articles essentiels: pensez à un élégant torchon à imprimé léopard, un kit de cristal pour encourager les bonnes vibrations et une lotion de bain pour les aider à s’installer dans leur nouvel environnement.

Kit de crochet de décoration arc-en-ciel

Ce kit astucieux amusant les aidera à apprendre une nouvelle compétence et leur donnera du temps sans écran dont ils ont tant besoin. Une fois terminé, ils peuvent l’accrocher dans leur fenêtre ou le conserver pour l’arbre comme décoration de Noël maison.

Kit de fabrication de bandeau arc-en-ciel avec couronne de fleurs

Les festivals sont peut-être en attente pour le moment, mais les couronnes de fleurs ne vont nulle part. Un cadeau parfait “ juste parce que ” qui ne fera pas sauter la banque est livré avec des fleurs artificielles hyper réalistes, du ruban de fleuriste et du fil, avec un livret pratique pour vous aider à façonner votre nouvelle couronne.