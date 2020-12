L

ove à l’époque de Corona a été une expérience unique, la création de nombreux couples.

Lorsque nous sommes entrés en lock-out en mars 2020, les couples qui cohabitaient déjà se sont retrouvés à passer énormément de temps ensemble, tandis que de nouvelles romances ont été mises à l’épreuve par les mesures Stay at Home.

Bien que certains se soient séparés, nous savons que nous ne pouvons pas être les seuls à avoir été témoins de nos fils d’actualité gonflés de «Ils ont dit oui! des annonces alors que les gens réalisaient ce qui comptait vraiment dans le contexte d’une crise mondiale.

L’hiver en particulier est le moment de pointe pour les engagements, car les célébrations de Noël et du Nouvel An créent le cadre idéal pour les propositions. Si vous connaissez quelqu’un qui s’est mis à genoux, vous cherchez peut-être un cadeau de fiançailles pour les aider à célébrer et à envoyer de bons voeux.

en relation

À cette fin, nous avons créé pour vous la liste de cadeaux parfaite, une sélection de cadeaux qui peuvent être livrés à leur porte et aider à marquer ce moment marquant.

Des nouveaux articles ménagers pour égayer leur maison partagée et des moments de fiançailles spéciaux en passant par des idées utiles qui les guideront dans la planification de leur grand jour, voici notre sélection du meilleur cadeau de fiançailles pour obtenir le couple heureux.

Coffret Cadeau Perrier-Jouet Blanc de Blancs Champagne NV & Flutes

Rien de tel que le pop d’un bouchon pour célébrer un moment monumental. Ce coffret cadeau de luxe comprend une bouteille de champagne Perrier-Jouet avec une paire de flûtes décorées, le tout emballé dans un coffret cadeau de fête.

(Perrier Jouet)

Emma Bridgewater M. et M. Half Pint tasses ensemble de deux

Nous ne pouvons pas nous lasser des céramiques chaleureuses d’Emma Bridgewater, et ce charmant ensemble de tasses Mr et Mme est un cadeau idéal pour la fiancée récemment.

(Emma Bridgewater)

Boîte de sélection de lait et chocolat noir Fortnum & Mason, 460 g

Une sélection de chocolats de luxe de l’épicier Royal ne manquera pas de vous régaler. Les confiseries artisanales sont composées d’un assortiment de crèmes, de caramels, de pâte d’amande et des nouvelles grappes de fruits et de noix de F&M, garantissant qu’il y en a pour tous les goûts.

(F&M)

Haut-parleur Bluetooth MARSHALL Acton II – Noir

Il est temps de faire la fête, et cela signifie qu’une bande-son éclatante est en tête de l’ordre du jour. Offrez à vos amis nouvellement engagés le cadeau d’un son exceptionnel grâce à Marshall, dont le haut-parleur Acton II au look rétro offre un son d’une netteté exceptionnelle dans toutes les directions via Bluetooth.

(Marshall)

en relation

All Things Brighton Beautiful Mini figurines personnalisées encadrées

Ce cadeau ludique est idéal pour les fans de LEGO. C’est un cadeau sur mesure: il suffit de télécharger des photos du couple, de faire connaître à l’entreprise quelques-uns de leurs passe-temps et intérêts et ils créeront une œuvre d’art encadrée avec des mini-figurines LEGO personnalisées. Vous pouvez même ajouter du texte ci-dessous pour faire passer ce cadeau spécial à un niveau supérieur.

(Tout ce qui est beau Brighton)

Salière et poivrière en céramique multicolore Tropical Bird

Il existe des options disponibles même si vous n’avez pas beaucoup à dépenser. Pour vivre ensemble des tourtereaux qui ont déjà tous les articles ménagers dont ils ont besoin, une petite offre comme cet ensemble sel et poivre coloré est un excellent moyen de féliciter.

(Oliver Bonas)

Abonnement cadeau de 3 mois à Arena Flowers – Bimensuel

Lorsque vous êtes perplexe, le cadeau classique d’un bouquet de fleurs se marie toujours bien. Alors qu’Arena Flowers a beaucoup de bouquets à envoyer en cadeau unique, nous adorons l’idée d’un abonnement de trois mois aux fleurs pour égayer leur maison avec des fleurs d’origine éthique tous les quinze jours.

(Fleurs d’arène)

Livre de budget de mariage Busy B Me & You

Le coût moyen d’un mariage au Royaume-Uni a atteint un peu plus de 16 000 £ cette année. Un cadeau utile apprécié par tous ceux qui planifient leurs noces, ce classeur lilas est un excellent outil pour les aider à suivre leurs dépenses du grand jour, chaque fois qu’ils prévoient de se marier.

(Occupé B)

Seletti Love In Bloom Vase Coeur en Porcelaine

Pour le couple arty qui aime les articles ménagers avec un peu d’avantage, le vase cœur de Seletti est un cadeau de fiançailles très cool. Coulé en porcelaine, il est livré avec un support en métal pour l’aider à rester debout, mais peut également être fixé au mur.

(Seletti)

Le panier Beaulieu au vin rouge

Un panier rempli des meilleurs plats de M&S – quelle meilleure façon d’envoyer des félicitations sincères? Ce panier est une mini fête de fiançailles, remplie de vin, de grignotines sucrées et salées ainsi que de chocolats italiens. Une fois qu’ils ont dévoré le contenu, ils peuvent utiliser le beau panier brun pour les voyages de pique-nique – il a une fermeture à boucle et une poignée robuste sur le dessus.

( SP )

en relation