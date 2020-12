je

Beaucoup ne seront peut-être pas surpris du fait que 2020 a été une année énorme pour les jeux.

Non seulement nous passons tous plus de temps que jamais à la maison dans le verrouillage, mais cela a également vu la sortie tant attendue de la nouvelle Xbox Series X et de la PlayStation 5 après sept longues années.

Que vous soyez vous-même un fan de jeu ou que vous achetiez l’aficionado de votre vie, ce guide est là pour vous guider dans la bonne direction.

Offrir une Nintendo Switch à votre ami, à un membre de votre famille ou à un être cher peut être un rêve devenu réalité et fait des merveilles pour impliquer toute l’équipe de bulles de soutien dans une compétition saine de Mario Kart. Les nouvelles consoles mentionnées ci-dessus prouveront également que vous avez le doigt sur le pouls et que vous êtes à jour avec les derniers lancements et que vous vous régalerez certainement.

S’ils sont déjà équipés de toutes les consoles dont ils pourraient avoir besoin, nous avons également rassemblé une série de jeux et d’accessoires – ces derniers amélioreront leur expérience avec des casques à la pointe de la technologie ou décoreront leur espace avec plaisir et chaises fonctionnelles et tentures murales.

Découvrez notre sélection des meilleurs cadeaux pour les joueurs avec des consoles, des jeux, des accessoires et plus encore.

Consultez nos guides de cadeaux désignés ici.

Consoles

Console Nintendo Switch

Ne soyez pas nostalgique de votre ancienne Game Boy, la console Nintendo Switch est là pour résoudre votre blues de jeu, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Il peut être branché sur la station d’accueil de la tablette et connecté au téléviseur ou utilisé à la place comme un appareil portable – avec une autonomie de batterie allant jusqu’à neuf heures – pour rendre le trajet encore plus agréable.

Il est disponible dans une variété de couleurs amusantes, mais nous aimerions attirer votre attention sur la teinte grise élégante. Le Switch et les jeux qui lui sont exclusifs, tels que les jeux de franchise Mario Kart Bros. mentionnés plus loin dans cet article, offrent une expérience beaucoup plus conviviale pour la famille et sont plus accessibles aux joueurs moins expérimentés pour se lancer et se joindre au plaisir. Nous avons le sentiment que c’est celui que vous vous offrirez pour Noël.

(Selfridges)

PlayStation 5

Sorti dans le monde entier le 19 novembre, il n’est pas beaucoup plus pressé que d’offrir ce dernier appareil de Sony. Sept ans après le lancement de la PS4, il s’agit de la nouvelle génération de consoles avec des temps de chargement ultra rapides, un lecteur Blu-ray 4k intégré, une capacité arrière avec les jeux PS4 et un traçage de rayons réaliste qui donne des représentations d’éclairage authentiques.

(PS5)

Microsoft Xbox Series X

Pour exactement le même prix que la PS5, cette nouvelle version de Microsoft pourrait même exciter les adeptes de Playstation. Il y a deux nouvelles consoles; la Xbox Series X et la Xbox Series S moins chère qui ont toutes deux fait l’objet de mises à jour spectaculaires sur les modèles précédents.

Le premier a des spécifications renforcées révélées par Microsoft comme étant la «console de jeux la plus rapide et la plus puissante de tous les temps» et quatre fois plus que la Xbox One X. Attendez-vous à des visuels de nouvelle génération, une taille plus compacte, une résolution supérieure, une lecture multimédia 4k avec prise en charge des visuels 8k et 1 To de stockage interne.

(Xbox)

Casque de jeu VR alimenté par PC Oculus Rift S

L’Oculus vous permet de transformer n’importe quelle pièce en un autre monde de jeu. Nous avons tous passé plus de temps que jamais dans nos propres maisons à regarder les mêmes quatre murs, alors pourquoi plonger votre destinataire en VR dans son jeu préféré?

Le Rift a une optique améliorée, une conception ergonomique et confortable qui reste fermement en place sur votre tête et des contrôleurs tactiles avec une précision réaliste.

(Amazon)

Game & Watch: Super Mario Bros (Nintendo)

En l’honneur du 35e anniversaire de Super Mario Bros, revenez là où tout a commencé avec cette mini console portable qui revisite les jeux classiques.

Le Game & Watch permettra à votre bien-aimé de jouer à l’original Super Mario Bros aux côtés de The Lost Levels and Balls avec une mise à jour moderne. Il comprend un pavé de commande et peut également fonctionner comme une horloge.

(Amazon)

Moniteur Samsung Odyssey G9

Pour une expérience de jeu ultime pour les joueurs PC, le moniteur Odyssey de Samsung est sans égal. De la conception de courbure épique à l’image cristalline, c’est peut-être la plus immersive à ce jour. Un mot d’avertissement, avec ce cadeau, préparez-vous à se verrouiller dans FIFA, Warzone ou le jeu de leur choix dans un délai prévisible.

(Samsung)

Accessoires

adidas GMR

Si votre proche a passé les derniers mois collé à la FIFA, Adidas a le gadget parfait pour l’encourager à revenir sur le terrain. Fusionnant les mondes physique et virtuel du football, la GMR est une semelle intérieure qui leur donnera la chance de gagner des récompenses EA grâce à du temps réel sur le terrain.

(Adidas)

Piédestal audio stéréo X Rocker 2.1 – Édition Mario

Faites-leur jouer dans le plus grand confort avec cette chaise rembourrée prête pour le jeu qui est ornée d’œuvres d’art Super Mario Bros et deviendra une pièce maîtresse de leur chambre, salle de jeux ou caverne d’hommes.

Le design provient de la série Super Mario de Nintendo, mais il est également livré avec un système audio pour une meilleure immersion dans le jeu ou pour s’impliquer pleinement dans leur émission de télévision ou film préféré.

Cela peut être difficile à emballer, mais un gros ruban rouge devrait suffire.

(Argos)

Volant Thrustmaster Ferrari Spider pour Xbox One

Envie de vitesse? Cet accessoire de volant compatible avec la Xbox One les couvre pour toutes les courses. Il est livré avec un ajustement de roue avec une sensibilité réglable, des palettes de changement de vitesse et des poignées en caoutchouc pour un confort garanti. De plus, il a des détails Ferrari, ce qui en fait un excellent cadeau pour les amateurs de supercars.

(Argos)

RED5 Gaming In Progress Light

Améliorez leur station de jeu avec l’ajout de cette lumière. Ils peuvent l’activer lorsqu’ils sont au milieu d’une session de jeu épique et ne doivent donc pas être dérangés. Il peut être accroché ou debout de manière autonome et nécessite 3 piles AA.

(Argos)

en relation

SteelSeries Arctis 7, casque de jeu sans fil, casque DTS: X v2.0 Surround pour PC et PlayStation 4

Pour les joueurs sérieux, le casque est essentiel – et vous pouvez vous tourner vers SteelSeries pour une option fiable et solide. L’Arctis 7 possède un son sans fil, l’un des meilleurs micros du jeu et un son totalement immersif. Il promet également un confort toute la journée avec une respirabilité pour éviter que les choses ne transpirent.

(Amazon)

Casque de jeu filaire SteelSeries Arctis 1

Pour une alternative moins coûteuse qui a encore du punch, voir le modèle filaire Arctis 1. Il peut être connecté à toutes les plates-formes, a un son de jeu réaliste, le même micro de qualité que ci-dessus mais ses oreilles amovibles et rembourrées pour plus de confort avec des renforts en acier pour la durabilité.

(Amazon)

Jeux

FIFA 2021

Lancée plus tôt cette année en octobre, la dernière itération de la FIFA figurera en tête de la liste de souhaits des joueurs. Cette dernière itération promet une expérience plus immersive que jamais auparavant où vous pourrez réellement ressentir l’impact des tirs et des tacles avec le contrôleur DualSense sur la PS5. Il y a encore plus de détails avec un son réaliste et une mise à niveau sérieuse des visages, des cheveux et des kits des joueurs.

L’offre de droit d’EA Sports leur permettra également d’obtenir gratuitement les éditions pour la version Xbox Series X, S ou PlayStation 5 à partir du 4 décembre avec tout achat sur le jeu sur les modèles précédents.

(FIFA)

Super Mario 3D All-Stars

Logé dans un seul disque pratique, il fournit tous les jeux Mario dans un seul endroit pratique afin qu’ils puissent jouer à Super Mario 64 et se mélanger facilement avec Super Mario Sunshine ou Mario Galaxy d’une simple pression sur le bouton.

(Amazon)

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Ce kit leur donnera l’opportunité de transformer leur maison en les célèbres pistes de Mario Kart. Recréez Rainbow Road, DK Mountain et plus encore où ils peuvent piloter un Mario Kart réel via le commutateur Nintendo. Ceci est rendu possible grâce à une caméra sur le kart qui alimente la console. Ils peuvent également affronter des amis ou l’ordinateur grâce à la technologie AR.

(Amazon)

Les Sims 4 Star Wars: Pack de jeu Journey to Batuu

Emmenant les Sims dans une galaxie lointaine, très lointaine, cette croix Star Wars promet des heures de plaisir. De quel côté ils rejoignent – la Résistance, les scélérats ou le Premier Ordre – dépend entièrement d’eux, ainsi que des sites familiers comme Millennium Falcon et Oga’s Cantina. Il y a des missions à accomplir, des personnages à rencontrer ainsi que la possibilité de choisir leur propre sabre laser et droïde.

(Sims)

Need For Speed: Hot Pursuit Remasterisé

Le monde de Seacrest County a eu une amélioration graphique majeure où les routes sinueuses sont prêtes à être parcourues. Le joueur peut créer une carrière avec une vitesse créatrice d’adrénaline, une prime à gagner, des voitures à débloquer et des défis, ainsi que la possibilité de jouer avec les deux côtés de la loi – qu’il s’agisse d’intercepteurs de flics avec des armes tactiques ou de coureurs avec des contre-attaques et les manœuvres défensives. Il peut être joué en solo ou entre amis.

(Amazon)

Star Wars: Escadrons

Pour le superfan Star Wars de votre vie, ce jeu Squadrons ne manquera pas de vous régaler. Il suit l’histoire originale de Star Wars après les événements de Return of the Jedi où vous jouez dans des combats multijoueurs en 5v5.

La nouvelle histoire épique emmène le joueur directement sur les lignes de front du conflit entre la Nouvelle République et l’Empire Galactique à partir des perspectives alternées des pilotes de chaque côté qui peuvent être personnalisées au choix du joueur.

(Xbox)

UFC 4

Dans ce jeu, le joueur peut devenir le Ultimate Fighting Champion en partant du bas en tant qu’amateur inconnu et en progressant dans le nouveau mode Carrière. Chaque combattant est personnalisable au style de combat, aux réalisations et à la personnalité du choix du joueur. Il y a de nouveaux environnements, des batailles Blitz et des championnats du monde en ligne pour découvrir qui est l’UFC une fois pour toutes.

(Amazon)

Madden NFL 21

FIFA pour nos copains de l’autre côté de l’étang, Madden emmène le joueur dans le monde du football américain où il peut ramasser un ballon, devenir n’importe quel joueur de n’importe quelle formation et pour n’importe quelle équipe. Il y a de nouvelles fonctionnalités et modes Face Of The Franchise: Rise To Fame où ils peuvent devenir immortalisés dans l’histoire virtuelle de la NFL, Take Control: Master avec des améliorations en cours d’exécution et des playbooks en direct, X-Factor 2.0 pour élever les étoiles d’une nouvelle génération et The Yard avec un gameplay de style arcade.

Avec l’offre d’admissibilité d’EA Sports, obtenez la version Xbox Series X, S ou PlayStation 5 gratuitement à partir du 4 décembre avec tout achat du jeu sur les modèles précédents.

(Madden)

Assassin’s Creed Valhalla

Le 12e volet majeur de la série Assassin’s Creed, Valhalla est la dernière goutte qui suit l’histoire d’une invasion fictive de la Grande-Bretagne par les Vikings en 873 après JC. Le joueur incarne Eivor, un Viking Raider dans le cadre du jeu d’action-aventure. Il existe différentes quêtes, missions, actions secondaires et le personnage peut être personnalisé.

(Amazon)

Marvel’s Spider-Man Game Of The Year Edition (PS4)

Avec l’un des super-héros les plus populaires et les plus connus de Marvel au centre, ce Spider-Man passera un régal avec le fan de bandes dessinées de votre vie. En assumant le rôle de l’homme amélioré par les arachnides, vous pouvez lancer des toiles, escalader des murs et combattre des méchants dans des environnements et des situations de jeu uniques.

(Amazon)

en relation