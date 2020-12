C

Noël est peut-être une question d’achat de cadeaux, de tarte hachée et de conception de la meilleure façon de manœuvrer une dinde entière dans votre four, mais c’est aussi une saison de bonne volonté et de charité; un message qui se perd parfois dans toutes les festivités.

La fin de l’année est notre dernière chance de faire le point sur les 12 derniers mois (et quels 12 mois ça fait!) Et de terminer l’année avec une bonne action.

Choisir d’acheter des cadeaux qui donnent deux fois est le moyen idéal pour compenser ce qui peut souvent être une période de l’année très gourmande, en utilisant vos kilos pour soutenir les entreprises et les causes qui ont vraiment besoin de soutien.

De plus en plus de marques et de détaillants s’associent à des programmes et des initiatives valables, ce qui est utile alors que nous recherchons des moyens plus significatifs de dépenser pendant les fêtes.

En plus des achats petits et locaux, recherchez les produits de vos marques préférées qui promettent une partie des bénéfices à des causes méritantes: pensez à NHS Charities, Unicef ​​et WWF.

Que vous recherchiez un cadeau sympa qui reversera une partie des bénéfices à une association caritative ou que vous souhaitiez un ustensile de cuisine respectueux de l’environnement pour réduire votre consommation de plastique à usage unique, voici la sélection ES Best de super cadeaux qui donnent en retour.

Crème pour les mains Ultra-Caring Nursem

Cette année, nous avons uni nos mains pour applaudir les merveilleuses infirmières et sages-femmes du NHS qui ont continué à travailler pendant la pandémie. Maintenant, il est temps de mettre nos mains dans nos poches et de les soutenir en achetant la crème pour les mains Nursem, qui donne grâce à The Nursem Promise.

Une petite charge de bas pratique, la crème efficace aide à raviver la peau des mains trop lavées, les aidant à rester en bonne santé et sans craquelures. C’est le héros des soins de la peau dont nous avions tous besoin cette année.

Il existe également des coffrets cadeaux festifs pour ceux qui souhaitent offrir un cadeau plus substantiel cette saison.

(Nursem)

Coffret cadeau Aussie Nourish + Repair

Rappelez-vous le tout début de cette année, lorsque des incendies de forêt ont dévasté l’Australie pendant des mois. Bien que tant de choses se soient passées entre les deux, cette énorme catastrophe écologique a encore besoin d’aide. Aussie a publié un nouveau coffret cadeau, 3 Minute Miracle Nourish + Repair, qui fera don de 1 £ de chaque vente pour aider le WWF à restaurer plus de 100 000 mètres carrés de terres en dessous.

( Aussie )

Collier de pièce de monnaie Muru Athena

Les sœurs le font pour elles-mêmes – et pour nous aussi. Not on the High Street a une page Women Supporting Women où 10 pour cent des bénéfices des produits vedettes vont à l’initiative «Women Supporting Women» du Prince’s Trust. Le programme aide les jeunes femmes à acquérir les compétences nécessaires pour vivre, apprendre et gagner. Parmi les jolis bibelots proposés, le collier Athena Coin de Muru, disponible en or et en argent. Sautant sur la tendance des bijoux en collier de pièces, c’est le cadeau parfait pour les frères et sœurs et les meilleures amies.

(MURU)

Couverture lestée Mela

Nous ne pourrons peut-être pas tenir nos proches contre eux, mais offrez cette couverture et vous ferez la meilleure chose à faire. Conçue pour apaiser le stress et favoriser un meilleur sommeil, cette couverture lestée est une des préférées des bureaux ES. Il est recouvert d’une housse amovible ultra douce et, mieux encore, chaque achat protège 25 arbres de la forêt amazonienne.

(Mela)

Gibsons Rainbow Heroes au secours des Samaritains Jigsaw Puzzle 500 pièces

Au cours d’une année au cours de laquelle nous avons enfin montré aux travailleurs de première ligne l’appréciation qu’ils méritaient et redécouvert un amour pour les puzzles, ce cadeau semble tout à fait approprié. C’est un puzzle circulaire de 500 pièces qui représente une belle illustration peinte de tous les travailleurs clés qui ont fait vivre le pays en 2020. Fabriqué au Royaume-Uni, 2 £ de chaque vente iront aux Samaritains.

(Gibsons)

Chandail Rita Sparkle Shock #WearAndCare

Le cadeau de la maille est toujours le bienvenu, surtout quand il a l’air aussi cool que la version éclair de Sugarhill. Disponible des tailles 8 à 18, il fait partie du partenariat caritatif #WearAndCare de la marque qui fait don d’une partie de la vente à une organisation caritative de premier plan. Les organismes de bienfaisance 2020 sont; Rainforest Trust, Plan International UK, Stephen Lawrence Charitable Trust, Whoopsadaisy, Rainbow Trust, The Clock Tower Sanctuary et Give Directly. Depuis son lancement en 2017, la marque indépendante a levé plus de 70 000 £ dans le cadre du programme #WearAndCare.

(Sugarhill Brighton)

Tapis Yogi Bare Yoga ‘Paws’

Ces tapis antidérapants en caoutchouc naturel n’amélioreront pas seulement votre prochain entraînement, mais ils aideront également à guérir le monde d’une manière modeste. Procurez-vous le tapis Green ‘Wild’ Paws et la marque plantera un arbre pour chaque tapis acheté. Optez pour le tapis bleu «Lunar» et une partie de votre achat servira à soutenir Sea Shepherd, l’association caritative de conservation marine.

(Yogi nu)

Sac à dos pliant Panda RPET

Un sac de rechange est toujours pratique. Ce sac à dos pliable à motif panda est encore meilleur, avec une paire de sangles pour garder les mains libres, est fabriqué à partir de 3,5 bouteilles recyclées (les épargnant de la décharge) et le meilleur de tous, tous les bénéfices reviennent directement au WWF pour aider à soutenir leur travail la sauvegarde des animaux. Un excellent remplisseur de bas utile.

(WWF)

Rhum épicé Hawksbill Carribean

Réunissant les meilleurs rhums guyanais et trinidadiens, Hawksbill Caribbean Spiced Rum est le cadeau parfait pour les buveurs à la maison. Mieux encore, chaque bouteille aide à soutenir les projets de conservation des tortues dans la région en aidant à protéger l’environnement de la tortue imbriquée et à préserver son avenir. Une délicieuse façon d’aider une bonne cause.

(Esprit d’Harrogate)

Coffret cadeau masque pour les yeux et coffret cosmétique Oyster WWF en édition limitée

Fenella Smith a créé une collection élégante pour aider à soutenir les efforts du WWF pour protéger le magnifique léopard des neiges. Parcourez les sacs, les trousses de toilette et les trousses de maquillage, le tout dans un superbe imprimé. Notre premier choix est cet ensemble cadeau de deux pièces qui combine un masque pour les yeux et une pochette dans une boîte cadeau jaune vif. Une partie de la vente ira au WWF.

(Fenella Smith)

Crackers de Noël de la charité Advent of Change

Plus un déjeuner de Noël incontournable qu’un cadeau, nous devions inclure les craquelins de Advent of Change – probablement les plus gentils de la planète. Au lieu de cadeaux de fantaisie inutiles, chaque biscuit contient une blague écrite par une célébrité ainsi qu’une couronne en papier de soie argentée et une note détaillant comment votre don a fait une différence pour un organisme de bienfaisance.

(L’avènement du changement)

Verdict

Bien que toutes les idées de notre liste en valent la peine, nous devons donner un coup de main à Nursem pour leur superbe produit et le soutien de certains de nos travailleurs clés les plus cruciaux.