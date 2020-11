“

C’est la pensée qui compte »est peut-être l’une des phrases les plus prononcées pendant les vacances et même si c’est certainement vrai, c’est souvent dit par ceux qui sont déçus par le cadeau devant eux.

Les achats de Noël peuvent être rien de moins qu’un champ de mines, mais si votre don vit selon la devise que plus il est luxueux, mieux c’est, nous pourrons peut-être vous aider.

De votre soeur super glitzy, cousine passionnée de créateurs à grand-mère ultra-glam, en passant par la personne qui a tout, si vous cherchez à faire des folies cette saison – nous avons ce qu’il vous faut pour chaque personne sur votre liste de cadeaux.

Ce sont des éléments d’investissement qui résisteront à l’épreuve du temps et consolideront votre statut de meilleur donateur de cadeaux de tous les temps.

Un véritable trésor avec un attrait universel, consultez notre sélection spectaculaire de butins de déclaration.

Voir plus de nos guides de cadeaux désignés ici:

Appareil photo numérique sans miroir Fujifilm X-Pro3

Le modèle X-Pro3 amélioré des experts en caméras Fujifilm va révolutionner le processus de prise de vue. L’appareil dispose de 26,1 mégapixels, d’un capteur CMOS mis à jour, d’un meilleur écran et d’une durée de vie de la batterie plus longue. Il est également compact et relativement facile à utiliser. Voir plus d’appareils photo sans miroir ici.

(Amazon)

Télescope Celestron Ambassador 80 mm en laiton et acajou

Lors du premier verrouillage, nous avons constaté une énorme réduction du trafic aérien qui a conduit à une meilleure visibilité du ciel nocturne. Cela a déclenché un nouveau passe-temps – l’observation des étoiles. Donnez à votre bien-aimé la possibilité d’explorer l’univers qui nous entoure dans le plus grand style avec ce télescope en laiton doré qui a un grossissement de 189x et est monté sur un trépied réglable en acajou attrayant.

(M. Porter)

Bagages Smart Cabin Horizn M5

Voyager peut sembler un concept lointain, mais pour le jet-setter de votre vie, vous pouvez vous assurer qu’il sera prêt en un rien de temps grâce à cette valise prête à l’emploi d’Horizn. La marque a été le fer de lance de l’arène des valises intelligentes en tant que premier bagage au monde avec un chargeur amovible. Rempli d’éléments de conception innovants pour rendre votre voyage encore plus facile, il est doté d’une poche avant résistante à l’eau avec un espace pour un ordinateur portable de 15 pouces, de roues pivotantes à 360 ° facilement maniables et d’une coque dure en polycarbonate durable de qualité aérospatiale. Il est également disponible dans une gamme arc-en-ciel de huit coloris. Voir plus de bagages intelligents ici.

(Horizn)

Coffret cadeau ghd Deluxe

Éliminez les jours de mauvais cheveux de l’équation avec cet ensemble complet de spécialistes ghd. Installé dans un meuble-lavabo à la nostalgie, il contient le styler ghd platine SMART de la marque et le nouveau sèche-cheveux professionnel ghd helios. Les deux appareils ont fait l’objet d’un relooking luxueux avec une finition blanche d’un autre monde et des accents d’or satiné.

Que vous cherchiez à créer des styles de poker straight ou des vagues rebondissantes sans effort, le lisseur platine offre des résultats de qualité professionnelle dans le confort de votre foyer. Il surveille en permanence la chaleur pour assurer une température optimale de 185 degrés, tout en s’adaptant à l’épaisseur et au coiffage des cheveux.

Le sèche-cheveux Helios est conçu pour des résultats plus lisses et plus brillants avec des effets anti-frisottis.

(ghd)

Horloges Météo Bramwell Brown

Cette horloge unique combine à la fois une indication de l’heure traditionnelle et un baromètre classique du temps passé afin que vous puissiez garder un œil attentif sur la météo, mais lui donne une mise à niveau amusante et ludique avec des designs magnifiquement illustrés. Pour une touche spéciale supplémentaire, donnez-lui une touche personnelle en ornant le nom, le prénom, la date ou un message amusant sur le cadran de l’horloge. Voir plus d’horloges murales ici.

(Bramwell Brown)

Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 x Yayoi Kusama Edition Limitée

Avec cette collaboration en édition limitée de Veuve Clicquot, votre cadeau commencera la nouvelle année comme il l’entend. La bouteille parfaite pour faire éclater le compte à rebours, elle a été conçue en collaboration avec la célèbre artiste japonaise Yayoi Kusama avec son style à pois signature – cette fois-ci se mélangeant parfaitement comme des bulles de champagne. Tout comme son esthétique, la saveur a été qualifiée par Didier Mariotti (le chef de cave de la maison) de «ludique» et de «vivante».

(Selfridges)

Scooter électrique SoFlow SO6

Avec des navetteurs partout à la recherche de moyens de transport alternatifs, les scooters électriques ont régné en maître comme la tendance la plus recherchée en matière de verrouillage. Pour une toute nouvelle façon de se déplacer en ville, ces appareils sont bien plus innovants que vous ne le pensez. Prenez le SoFlow SO6 – il ne pourrait pas être plus facile à utiliser. Cette itération particulière a une autonomie de 30 km, une double rupture et une construction pliable portable.

(Selfridges)

Ensemble de backgammon en cuir croisé Smythson

Pendant le verrouillage, des activités saines comme les puzzles et la cuisine ont pris le dessus, et même si aucun de nous ne peut penser à un autre quiz Zoom, cet ensemble de backgammon promet des heures de divertissement – et avouons-le, il aura l’air très chic dans leur bureau à domicile.

(M. Porter)

Haut-parleur intelligent Bang & Olufsen BeoSound 2

Il y a une raison pour laquelle les enceintes Bang & Olufsen ont un prix élevé. La marque offre certaines des qualités sonores les plus nettes, les plus claires et les plus riches du marché et se trouve dans ce qui ne peut être décrit que comme des designs sculpturaux.

Si le Beosound Shape – art mural déguisé en haut-parleurs, à partir de 2605 £ – est un peu hors de votre gamme de prix, ne cherchez pas plus loin que le BeoSound 2. Il peut être jumelé avec d’autres de la gamme pour une maison multi-pièces complète configuré et livré avec ou sans Assistant Google. Disponible dans une gamme de couleurs chics, et surtout, offre une expérience sonore de niveau supérieur. Il y a aussi le nouveau haut-parleur sans fil Beolit ​​20 avec capacité de charge Qi.

( John lewis )

Machine à café Sage Barista Touch Bean-to-Cup

Que ce soit pour être dépoussiéré une ou deux fois par semaine, pour devenir l’appareil le plus important de votre cuisine, nous comptons plus que jamais sur nos machines à café – en particulier avec cette nouvelle configuration de travail à domicile dans laquelle beaucoup d’entre nous se retrouvent. Offrez le cadeau d’un barista – un café de qualité tous les matins avec cette machine élégante et profilée de Sage.

Bien que le style soit, bien sûr, très important, ce sont les fonctionnalités technologiques qui nous ont conquis. Il y a un écran tactile, un menu préprogrammé, un moulin intégré et une texturation automatique du lait – et il ne faut que trois secondes pour chauffer pour ces urgences liées à la caféine.

( John lewis )

Garmin Approach Z82

Révolutionnez leur jeu de golf en introduisant le Garmin Approach Z82 dans leur vie. Obtenez une image plus précise du trou à portée de main avec ce télémètre laser qui peut vous indiquer à moins de 10 pouces du drapeau. Il existe également une stabilisation d’image, des distances précises et un CourseView 2D en couleur avec plus de 41 000 parcours préprogrammés dans le monde. Cela fonctionne en dessinant un arc sur la carte afin qu’il soit clair de voir tout danger qui pourrait se dresser entre vous et la douce victoire.

(Garmin)

Mélangeur Ascent Vitamix A3500

Si vous avez déjà aperçu le Vitamix en action, vous saurez pourquoi il est l’un des appareils de cuisine les plus convoités du marché. Dans cet appareil polyvalent, vous pouvez réduire le temps de préparation avec la possibilité de mélanger, chauffer, créer des friandises glacées, moudre, émulsionner, couper en dés, hacher et bien plus encore.

Il y a cinq programmes prédéfinis qui peuvent être clairement vus sur le panneau de commande à écran tactile, de la soupe chaude qui peut être fouettée en moins de cinq minutes ou de la crème glacée mélangée en 30 secondes sans décongélation nécessaire. Le mélangeur dispose également de lames en acier inoxydable trempé pour une durabilité impressionnante et une garantie du fabricant de 10 ans.

(Vitamix)

LEGO Technic Lamborghini

Plus convivial que le vrai, cet ensemble LEGO offrira des heures de divertissement aux passionnés de voitures de sport de votre vie. Il a des détails authentiques, un coloris incontournable et une boîte de vitesses qui fonctionne vraiment. Il est composé de 3 696 pièces donc offre un véritable défi.

(Amazon)

Appareil de traitement facial doré MZ Skin Light-Therapy

Réalisez leurs souhaits de Noël avec cet essentiel de beauté hi-tech qui propulsera leur routine dans le 21e siècle.

Bien que cela puisse sembler étrange, le masque fait des merveilles pour calmer les rougeurs, apaiser la peau sensible, réduire la pigmentation et stimuler le collagène, ainsi que toute une série d’autres effets stimulants pour le teint. Il est conçu pour être utilisé deux à trois fois par semaine pour constater une amélioration notable de la peau.

( John lewis )

Expérience sur mesure Annoushka My Life in Seven Charms

C’est un cadeau vraiment sur mesure pas comme les autres. La créatrice de bijoux londonienne Annoushka a dévoilé une occasion unique de créer un bracelet avec les charmes de votre choix et de votre design. Vous travaillez aux côtés de la bijoutière elle-même pour marquer des moments importants de votre vie et de la vie de votre cadeau avec des mini emblèmes en or 18 carats qui se réunissent pour former un magnifique souvenir que nous sommes sûrs qu’ils chériront pour toujours.

(Annoushka)

Abat-jour Oriel Blackthorn House of Hackney

House of Hackney est bien connue et appréciée pour ses articles ménagers opulents, accrocheurs et absolument uniques, et cet abat-jour est un exemple de manuel. Il a été fabriqué à la main à partir de velours britannique et orné d’une impression florale affirmée mais toujours universellement attrayante qui pourrait s’intégrer parfaitement dans presque tous les styles de design d’intérieur.

Il s’inspire de l’imprimé Blackthorn de William Morris et présente des taches de rouge et de jaune pour former des marguerites et des tulipes. Il est en outre agrémenté de franges sophistiquées pour cette esthétique de club de jazz enfumé.

(Maison de Hackney)

Sac à dos en cuir pleine fleur Dunhill Belgrave

Ce sac à dos en cuir de Dunhill est prêt pour les trajets quotidiens et les voyages, apportant un style suave et élégant à leur look quotidien. Avec des lignes épurées et classiques et une construction de haute qualité, il conviendra à tous les âges et à tous les goûts – tout en résistant à l’épreuve du temps. Il existe toute une série de poches internes ainsi qu’une poche rembourrée idéale pour fixer solidement un ordinateur portable.

(M. Porter)

Kit de boxe Volava Connected Fit

Le verrouillage et la fermeture des gymnases nous ont tous encouragés à faire preuve de créativité avec nos entraînements et avec cet ensemble de Volava, vous pouvez leur apporter la bague directement. Pour les amateurs de boxe, c’est la combinaison parfaite de fitness et de technologie. L’ensemble contient un sac de frappe réactif, une base de sac de frappe, deux paires de gants de qualité, deux paires de mitaines, deux moniteurs de fréquence cardiaque, trois capteurs d’accéléromètre et un tapis. Il existe des capteurs pour mesurer l’accélération, la rotation et le mouvement afin que vous puissiez améliorer la précision de vos poinçons. Il est même livré avec un tableau de classement pour que la compétition puisse vraiment commencer.

(Selfridges)