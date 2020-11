C

noël est un moment magique comme il est, mais quand vous jetez Disney dans l’équation, vous êtes dans un tout autre monde d’enchantement.

La marque possède un coffre au trésor de nouveaux jouets et produits destinés à ravir les enfants le matin de Noël.

Bien que beaucoup d’entre eux s’adressent aux enfants, il y en a quelques-uns que les fans de Disney adorent aussi.

Pour vous aider à décider lequel obtenir, nous avons répertorié nos favoris ci-dessous.

Cartes de crédit à portée de main: il est temps de magasiner.

Carte d’abonnement Disney +

Tout fan de Disney digne de ce nom a probablement déjà le service à la demande de Disney, mais au cas où, une carte d’abonnement ferait son année.

Non seulement il offre l’intégralité du catalogue Disney, mais vous pouvez regarder saison après saison des Simpsons, ainsi que des films Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic ainsi que du contenu exclusif, ce qui en fait un cadeau pour toute la famille. prendre plaisir.

Si vous passez les festivités en dehors de vos proches, utilisez Disney + GroupWatch qui vous permet de regarder du contenu ensemble et de partager vos réactions en temps réel, même lorsque vous êtes à des kilomètres l’un de l’autre.

(Disney)

Disney Store Peluche moyenne Mickey Mouse Holiday Cheer

Faites entrer un nouvel ami dans ses bras ce Noël avec une peluche classique de Mickey ou Minnie, que vous pouvez rendre encore plus spéciale en personnalisant avec son nom pour un petit supplément de 2,95 £. Cette édition spéciale des fêtes voit la souris la plus célèbre du monde habillée de sa plus belle fête prête à basculer autour de l’arbre de Noël. Mignon, classique, un gagnant infaillible.

(Disney)

Rubie’s Costume Officiel Disney Star Wars L’enfant, Mandalorien

Il n’est jamais trop tôt pour mettre bébé dans son voyage Star Wars et ce costume offre la façon la plus mignonne de le faire, habillé en Baby Yoda dans la série à succès de Disney The Mandalorian. Celui-ci convient aux nourrissons de six à 12 mois, mais il existe également de plus grandes options pour les tout-petits âgés de moins de deux ans. Adorable, ça l’est.

(Disney x Star Wars)

Vélos Halfords Disney

Le premier vélo d’un enfant est un gros problème. Encouragez-les sur leur chemin avec un modèle arborant leurs personnages Disney préférés. Les fans d’Elsa se déchaîneront pour ce design qui peut être entièrement construit par les pros en magasin avant de collecter pour une somme modique de 10 £.

Halfords propose une sélection d’autres vélos et accessoires de cyclisme sur le thème de Disney, y compris ce cool Buzz Lightyear. Nous suggérons un emballage cadeau minimal – ils ne voudront pas se déchaîner en déchirant le papier alors qu’ils pourraient déchirer les rues (sous la surveillance d’un adulte, naturellement).

(Halfords x Disney)

Bague diadème bleue Pandora x Disney Cendrillon

Aussi fabuleux soient-ils, les diadèmes ne sont guère un accessoire pratique au quotidien. Offrez à la princesse de votre vie cette bague douce Cendrillon, en forme de coiffe royale. Serti d’une pierre bleue, il est disponible dans une gamme de tailles.

(Pandore x Disney)

Tablettes Pebble Gear ‘Mickey and Friends’ et ‘Cars’

Destinée aux enfants âgés de trois à huit ans, la collection de tablettes Disney de Pebble Gear est parfaite comme premier appareil pour les plus petits. La nouvelle gamme est spécialement conçue pour permettre aux enfants d’accéder à un contenu numérique adapté à leur âge de manière sûre et sécurisée. Vous avez également le choix entre des tablettes sur le thème de Frozen et Toy Story.

(Pebble Gear x Disney)

Ensembles LEGO x Disney

LEGO est le cadeau de Noël emblématique, un excellent choix pour les créatifs de tous âges. Rendez-vous sur le site Web du jouet de construction danois et vous trouverez 45 ensembles sur le thème de Disney, du nouveau Donald Duck (9,99 £) et Goofy & Pluto (13,49 £) à l’épopée Magical Ice Palace d’Elsa (64,99 £) et l’ultime, The Château Disney (299,99 £); une réplique de celle du Walt Disney World Resort avec une magnifique façade, des chambres sur le thème de Disney et des figurines LEGO de Disney.

(LEGO x Disney)

Disney Storytime Collection (édition spéciale)

Emballé dans une belle boîte à souvenirs, explorez Disney sans écran avec vos tout-petits. Il y a 15 contes enchanteurs d’amour, d’amitié et d’aventure dans cette superbe collection mettant en vedette des personnages emblématiques de Disney et Pixar, de Cendrillon à Nemo.

(Disney)

Disney x Funko Quelque chose de sauvage!

Funko Games a lancé une nouvelle gamme de jeux de cartes à collectionner – Something Wild! – en collaboration avec Disney. La collection est une version passionnante des jeux de cartes classiques avec les personnages Disney préférés du monde, parfaite pour les enfants de six ans et plus.

Les séries incluent Mickey et ses amis, La Petite Sirène, Aladdin et Disney Pixar’s Toy Story et bien d’autres. Ils viennent également avec Pop! Figurines en vinyle comme bonus supplémentaire. C’est amusant pour toute la famille avec le jeu suggéré pour un maximum de quatre joueurs.

(Funko x Disney)

Cartes contre Disney – Version rouge

Cartes contre l’humanité – mais faites-en Disney. Préparez-vous à lever les sourcils, à faire des commentaires tordus et à rire si fort que vous avez mal à l’estomac. Strictement pour une soirée de jeux réservée aux adultes.

Comme l’affirment les fabricants, c’est le jeu parfait pour les personnes terribles avec des humeurs méprisables. Ça sonne juste dans notre rue.

(BB E-Commerce Ltd x Disney)

Jeu de société Monopoly Disney Villains

Est-ce juste nous, ou les méchants de Disney semblent-ils avoir plus de plaisir? Plongez dans le côté sombre de Disney avec une interprétation thématique d’un classique du jeu de société de Noël. Convient pour jusqu’à six joueurs, adoptez un personnage de Disney Villain: Cruella, Jafar, Scar, Evil Queen, Maléfique ou Hook et préparez-vous à jouer. Si vous recherchez des jouets plus classiques, jetez un œil à la sélection de Smyths ici.

(Hasbro x Disney)

Coques iPhone Disney Classics x CHAOS

Donnez à votre téléphone une cure de jouvence Disney avec les nouveaux coques pour iPhone de Disney Classics x CHAOS. Ils sont totalement personnalisables: choisissez leur personnage préféré, changez la couleur et ajoutez jusqu’à deux initiales pour le personnaliser.

(Disney x CHAOS)

Kate Spade New York pour les clous en pierre Minnie Mouse

Après juste une touche de magie Disney? La charmante Kate Spade a la réponse dans ces jolis clous inspirés de Minnie Mouse qui sont parfaits pour le fan qui veut afficher son amour d’une manière subtile mais tellement chic.

(Kate Spade x Disney)

Disney Store Boule à neige Mickey et Minnie Holiday Cheer

Les amateurs de maison avec une addiction à Disney adoreront cette boule à neige décorative qui montre le couple numéro un de la marque dans une jolie scène de Noël. La base porte le nom de l’année, ce qui en fait une édition spéciale.

(Disney)

Baskets Disney x Gucci Ace pour femme

Les collaborations de designers Disney ne sont pas beaucoup plus élégantes que la collection Croisière 2020 de Gucci. Le poids lourd italien a lancé toute une ligne en hommage aux personnages classiques, dont bien sûr Mickey.

Des tenues aux articles ménagers en passant par les baskets, il y a beaucoup à envelopper sous le sapin et à ravir votre heureux destinataire. Nous sommes dans ces baskets comme la paire parfaite pour afficher votre amour éternel pour le rongeur légendaire – et il y a aussi une version de trainer trapu (700 £) et un style homme (également 615 £).

(Gucci x Disney)