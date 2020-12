je

Si vous ne connaissez pas votre TikTok à partir de votre Snapchat, le shopping pour les adolescents présente une lutte pas comme les autres.

Il est difficile de suivre les dernières tendances dans le meilleur des cas, mais pour les adolescents, cela change si régulièrement. Ils seront dans quelque chose un jour et en sortiront le lendemain – ce qui fait du processus d’échange de cadeaux un cauchemar.

Heureusement, nous sommes là pour vous. Nous avons rassemblé des cadeaux qui conviennent aux adolescents de tous âges. Des choses adaptées à cette étape intermédiaire où ils ne sont plus des enfants mais pas encore des adultes à part entière.

Pour vous emmener de Noël aux anniversaires en passant par la Bat Mitzvah, le Diwali, l’Aïd ou les friandises des résultats d’examen, nous vous avons couvert de choses qu’ils voudront réellement.

Nos cadeaux cadeaux infaillibles ont la mode, la beauté, la technologie et bien plus que tout adolescent ou fille adorera.

Google Pixel 5

Dernier né de la famille Google Pixel, le 5 fait passer le téléphone au niveau supérieur. Il est disponible en deux coloris convoités; vert et noir, a une silhouette super mince, une résistance à l’eau, une autonomie ultra-longue et la pièce de résistance – un double appareil photo ultra-large 12,2 et 16MP pour les meilleurs clichés à ce jour. Il est également disponible à un prix plus abordable et avec une construction plus durable, ce qui le rend idéal pour les adolescents.

(Argos)

Étiqueteuse portable Cricut Joy

Appelez cela l’effet Home Edit, mais nous sommes tous obsédés par l’organisation, y compris l’adolescent chaotique de votre vie qui pourrait utiliser toute l’aide qu’il peut obtenir. Entrez Cricut Joy et son étiqueteuse qui est bien plus encore. Compacte et légère, c’est une machine de découpe et d’écriture avec un monde de possibilités pour faire de la personnalisation un jeu d’enfant. Encouragez-les à faire preuve de créativité en produisant leurs propres autocollants et cartes qui peuvent être entièrement personnalisés.

(Amazon)

Beats Flex

Dre by Beats rend ses écouteurs préférés des célébrités plus accessibles que jamais avec un prix inférieur à 50 £. Bénéficiant du même son haut de gamme que nous avons appris à connaître et à aimer de la marque, il existe également une multitude de fonctionnalités innovantes telles que la lecture automatique lorsque les écouteurs sont dans l’oreille, mais s’arrêtant lorsqu’ils sont autour du cou. Ils sont magnétiques et donc sans enchevêtrement et il y a 12 heures d’écoute impressionnantes.

( Pomme )

Appareil photo instantané Instax Mini 11

Il est évident que tous les téléphones sont équipés d’un appareil photo intégré de nos jours, mais cela ne fait pas de mal de leur rappeler les joies d’un appareil photo instantané qui peut imprimer des photos en quelques secondes.

Entrez le nouvel Instax Mini 11 de Fujifilm, qui se décline dans une sélection de couleurs pastel amusantes: blanc, bleu et violet en plus du rose blush. Il ajuste automatiquement la vitesse d’obturation pour qu’elle obtienne des photos parfaites, qu’elle soit sur une plage ensoleillée ou à une soirée disco. Il y a aussi un miroir à l’avant et une lentille pop-out pour réussir les selfies la première fois.

(Currys)

Nécessite 2 piles AA et prend Instax Mini Film – vendu séparément.

Collection PD Paola Engrave Me

Donnez à votre cadeau une touche personnelle avec l’aide de la marque de bijoux espagnole PD Paola. La marque propose d’adorables pièces aux allures de bibelots avec des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles et des breloques que vous pourrez faire graver avec l’initiale de votre cadeau. Les bijoux sont fabriqués à partir de matériaux de qualité avec placage en or 18 carats. Il y a des clés et des cadenas, mais notre favori personnel doit être ces créoles délicates avec un charme de cœur suspendu.

(PD Paola)

Hoverboard Superstar Hover-1

Oubliez 2020, ce cadeau les transportera au 3020 avec son design hi-tech. L’hoverboard n’est peut-être pas exactement ce que Back to the Future II nous a dit qu’il serait, mais c’est toujours une façon amusante et futuriste de voyager. La planche est super facile à utiliser, amusante et surtout – sûre car la vitesse maximale n’est que de six miles par heure. Il est également complet avec des roues LED et des repose-pieds et un haut-parleur Bluetooth intégré.

(Amazon)

Enceinte intelligente Amazon Echo Dot (3e génération) avec Alexa en prune

L’Amazon Echo Dot est désormais l’une des enceintes intelligentes les plus populaires. Tout en diffusant de la musique via Spotify, Apple, Amazon et plus encore, il est également complet avec l’assistant intelligent Alexa, qui est pratique pour poser des questions importantes, des rappels, des vérifications météorologiques, des mises à jour et bien plus encore. L’Echo Dot a reçu une cure de jouvence élégante supplémentaire avec un ajout de tissu prune.

(Amazon)

Nintendo Switch Lite – Jaune

Cet accessoire incontournable de Nintendo ne manquera pas de déclencher des cris de joie le matin de Noël. La console portable reste l’un des appareils les plus populaires, des jeux comme Animal Crossing devenant particulièrement recherchés pendant le verrouillage. Il vient dans une variété de couleurs mais nous aimons cette nuance jaune amusante.

(Amazon)

Personne n’est trop petit pour faire une différence par Greta Thunberg

Difficile de ne pas se sentir inspiré par l’écolière suédoise Greta, devenue la voix de ralliement de sa génération dans la bataille mondiale contre le changement climatique. Ce livre de poche inspirant explique comment faire des changements sociétaux de la manière la plus simple lors d’un événement pour ralentir le réchauffement climatique. C’est un livre mince de seulement 80 pages, nous vous suggérons donc de l’associer à un autre cadeau de notre édition pour l’adapter à l’occasion.

(Urban Outfitters)

Bracelet en maille Pandora Moments

S’il y a une marque de joaillerie qui profite d’un moment avec pratiquement toutes les adolescentes de l’Ouest, c’est Pandora. C’est convoité, les bracelets emblématiques peuvent être portés seuls ou personnalisés avec une chaîne de charmants breloques, allant de Disney aux favoris intemporels pour construire leur propre “ histoire de style ”.

La marque a collaboré avec Stranger Things et la star d’Enola Holmes Milly Bobby Brown sur son édition personnelle de charmes et ce qu’ils signifient pour elle. Voir l’histoire et acheter ses charmes ici.

(Pandore)

Sac à dos Fjallraven Kanken

Vous ne pouvez pas bouger sur le tube pour ces sacs à dos suédois cultes et pour une bonne raison. Ils viennent dans une gamme de couleurs gaies et leurs sacs simples et fonctionnels tiennent vraiment la distance, par beau temps comme par mauvais temps. Ils peuvent sembler compacts, mais ils peuvent s’intégrer plus que vous ne le pensez.

(Amazon)

Trampoline d’extérieur Sportspower de 8 pieds pour enfants avec enceinte

Pour un cadeau qui ne manquera pas de les éloigner des écrans, entrez dans ce trampoline épique de Sportspower. Il a un cadre Quad Lok qui est facile à monter et à déconstruire en cas de besoin avec des ressorts solides pour une qualité de rebond supérieure et une sécurité accrue à travers l’enceinte.

(Argos)

Système de basketball portable Lifetime Streamline

Nous avons tous passé plus de temps à la maison que jamais auparavant et avec ce cadeau, il permettra à l’athlète en herbe de votre vie de se relever et de profiter d’un peu d’air frais loin des consoles, téléphones, ordinateurs portables et iPad. Il existe des instructions simples et faciles à suivre pour assembler. Une fois construit, c’est un produit robuste avec une base de sable et un filet durable.

(Argos)

Ensemble de plantes duo Little Botanical Sansevieria

Égayez leur pièce avec l’ajout de ces deux plantes logées dans de jolis pots en céramique. Il comprend un Sansevieria Spikey et un Sansevieria punk qui sont connus pour leurs effets purificateurs d’air. Tout en ayant l’air bien, cela les encouragera également à faire remuer leurs pouces verts.

( John lewis )

Doudoune adidas Cold.RDY

Clouant à la fois style et substance, la gamme Cold.RDY d’Adidas est là pour aider votre donataire à résister aux éléments. Pour nous Britanniques, une fois que la chose est certaine, la pluie arrive. Protégez votre adolescent à l’aide de cette doudoune fabriquée à partir d’un tissu innovant résistant au vent et à l’eau qui réduit les pertes de chaleur et maximise la chaleur. Il y a aussi un clin d’œil à la durabilité car il est fabriqué à partir de matériaux recyclés.

(Adidas)

Planches à roulettes Palace

Un favori avec l’ensemble de style de la rue, la marque de skateboard britannique bien-aimée Palace a peut-être réglé vos problèmes de cadeaux. La marque propose des decks ornés de designs graphiques uniques et saisissants. Ceux-ci peuvent être utilisés comme art mural ou comme des roues pop dans votre panier afin qu’ils soient utilisés comme prévu comme planche à roulettes et soient prêts à l’emporter dans les rues.

(Palais)

Tobar Clignotant Hula Hoop

Pour un nouveau passe-temps amusant, il ne devient pas plus flashy que ce hula hoop lumineux. Ce cerceau se décompose également en morceaux, il peut donc être rangé facilement jusqu’à la prochaine représentation.

(Amazon)

Chaussettes Lulu Guinness

Les chaussettes lumineuses et gaies se marient toujours bien, mais surtout avec les adolescents qui essaient toujours de verrouiller leur propre sens du style. De Lulu Guinness, cet ensemble de trois ajoutent des touches de lilas et de rose à une palette autrement monochrome.

(Lulu Guinness)

Kit de création vidéo Studio Creator

Offrez à votre star de cinéma en herbe tout ce dont elle a besoin pour démarrer avec ce kit Canal Toys, qui les guidera dans la création, le montage et le partage de contenu vidéo.

Qu’ils rêvent de devenir viral sur TikTok, déballer comme un pro sur Stories ou se forger une brillante carrière de vlogging sur YouTube, cet ensemble les aidera à atteindre la grandeur – d’une lumière annulaire au trépied du combiné et même d’un écran vert pour que vous puissiez éditer dans votre propre parcours! Il existe également un guide rempli de conseils utiles et de conseils pour aider votre star des médias sociaux en herbe. Attention à Hollywood.

(Jouets de canal)

Bannière de lune Urban Outfitters

Ils ont probablement déjà leur propre jeu de guirlandes lumineuses (et s’ils ne le font pas, vous pouvez en trouver des à piles ici) mais vous pouvez les aider à les améliorer avec cette belle bannière de repas qui montre toutes les phases de la lune croissante et décroissante.

(Urban Outfitters)

Ariana Grande Cloud EDP

Si votre nouvel adolescent adore la pop star du jour Ariana Grande, il adorera l’un de ses parfums. Cloud EDP est livré dans une bouteille compatible Insta en forme de nuages ​​et de soleil. Qu’importe les jeunes de 13 ans, nous serions heureux de l’obtenir pour nous-mêmes. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec le dernier parfum REM de la princesse pop.

(La Parfumerie)

Le monde est à vous Art mural globe feuillu A3

Une belle illustration pour leur rappeler d’explorer, de chercher l’aventure et de conquérir le monde n’est que l’encouragement artistique dont ils ont besoin alors qu’ils entrent dans leur adolescence.

(Oliver Bonas)

Coffret cadeau Lush Rosie

Offrez-lui une gâterie avec ce coffret cadeau de produits parfumés floraux pour le bain et le corps. C’est le cadeau ultime pour les amoureux de la beauté, le tout autour d’un luxueux parfum de rose. À l’intérieur, vous trouverez un bouquet de produits de bain parfumés à la rose tels que la bombe de bain bouillonnante Rose Jam, le revitalisant corporel Ro’s Argan, le gel douche Rose Jam et le spray corporel Rose Jam.

(Luxuriant)

Cantine Corkcicle

La réduction de la consommation de plastique est sur la liste des priorités de tous, ados compris.

Donnez un coup de main à votre adolescent avec cette cantine fleurie rose de Corkcicle. Avec une contenance de 473 ml, il s’assurera qu’ils restent bien hydratés tout au long de la journée et garde les boissons froides pendant 25 heures et chaudes jusqu’à 12 heures.

(Amazon)

Agenda quotidien Central 23 Moonlight Garden

L’adolescence est une période étrange et passionnante, pleine de changements et de premières fois. Laissez votre enfant de 13 ans enregistrer toutes ses pensées, ses souhaits et ses rêves dans ce magnifique agenda, illustré d’une lune et d’un imprimé botanique magique. Chaque page les aidera à planifier à l’avance les tâches quotidiennes et mensuelles, le tout sur du papier recyclé.

(Urban Outfitters)