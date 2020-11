C

Noël approche, et bien que cette année soit la plus étrange à ce jour (sur le thème du reste de 2020), certaines choses ne changeront jamais.

Se bourrer idiot, passer du temps avec ses proches, virtuellement ou IRL, et récurer haut et bas pour le cadeau parfait à offrir à quelqu’un de spécial.

Si les pensées se sont tournées vers la recherche d’un cadeau pour l’homme de votre vie, notre guide de cadeaux dédié est là pour sauver la situation, sans parler de vos précieuses cellules cérébrales. Le shopping peut être difficile, parfois même plus difficile pour les personnes que vous connaissez très bien. Nous avons donc rassemblé une sélection des plus belles idées de cadeaux de Noël conçues pour les hommes de tous les goûts – des S.Os et petits amis, aux grands-pères, aux oncles et à votre vieux père – nous avons sélectionné le meilleur, le plus merveilleux. des idées qui le feront rayonner de pure joie le 25 décembre.

Nous parlons d’accessoires technologiques et de bricolage, de cadeaux alcoolisés, d’accessoires élégants qui mettront à jour sa garde-robe en un éclair, prêts à affronter 2021.

Que vous ayez prévu un peu de luxe ou que vous souhaitiez faire un grand geste pour compenser ce triste état d’une année, vous pouvez considérer cela comme votre aide-mémoire pour lui offrir le meilleur cadeau de Noël de tous les temps.

Utilisez les liens rapides ci-dessous pour accéder aux différentes catégories ou profitez d’un parchemin pour découvrir notre sélection des meilleurs cadeaux pour lui ce Noël.

Salut beauté – des cadeaux de toilettage pour l’aider à paraître sous son meilleur jourStyle King – affiner son offre de garde-robe avec des trouvailles mode et accessoiresFête festive – des plats et des boissons délicieuxLe Home Run – faites-le sortir du parc avec les meilleurs cadeaux pour la maison et le bricolageJouets de grand garçon – une sélection de gadgets et de cadeaux technologiques pour son enfant intérieur

Salut beauté!

Rasoir édition limitée Harry’s x Tom Dixon

La marque de rasage s’est associée au célèbre designer Tom Dixon pour lancer une collection de superbes rasoirs en édition limitée juste à temps pour Noël. Choisissez parmi deux modèles en argent (30 £) ou noir (45 £).

Ce n’est pas seulement un rasoir, c’est une pièce de décoration design qui rend justice à l’art du rasage approprié.

(Harrys)

Collection complète de soins pour hommes FOREO

Lentement mais sûrement, les hommes de Grande-Bretagne s’accordent à dire que le toilettage et les soins de la peau ne sont pas que des femmes. Foreo joue pour leur côté du meuble de salle de bain avec cet ensemble complet, qui comprend un appareil de nettoyage du visage LUNA ainsi qu’une brosse à dents ISSA avec une tête de rechange. Il existe même un nettoyant gel-mousse de 60 ml, donc il n’y a absolument aucune excuse pour résister au début de son parcours de soin de la peau. De plus, acheter cet ensemble est une aubaine totale; les produits coûteraient normalement 212 £.

(Foreo)

Kit de soin de barbe Bulldog Original

Aidez-le à entretenir son feuillage facial luxuriant avec le kit de soin de barbe expert de Bulldog. Les poils de barbe nécessitent un shampooing légèrement différent de celui des cheveux sur sa tête, donc ce kit complet comprend le shampooing et revitalisant Bulldog Original Beard 2-en-1 et un peigne à barbe Bulldog avec Bulldog Original Beard Oil pour lui donner le genre de brins brillants rendrait le Père Noël vert d’envie.

(Bulldog)

Brosse à dents électrique Oral-B iO9 Onyx noir

Une brillance éclatante et saine – quel meilleur cadeau offrir à vos proches. Le nouvel Oral-B iO est le grand lancement de la marque en 2020, plus performant que ses prédécesseurs avec six fois plus d’élimination de la plaque dentaire à l’aide d’un entraînement magnétique sans friction et d’une technologie pour vous guider vers un niveau de dentiste, vous ne pouvez pas arrêter de courir votre- la langue sur eux nettoient tous les jours.

Actuellement à moitié prix chez Boots, ce qui signifie que vous pouvez également collecter des points Advantage Card dessus!

( Oral B )

Ensemble de bougies parfumées miniatures Diptyque

Prenez ses narines – et ses sens – lors d’une joyeuse balade à travers le maître parfumeur Diptyque. La maison de parfumerie française propose ce lot de cinq mini bougies de 35g aux senteurs célèbres de la marque: Lys, Baies, Tubereuse, Figuier et Roses.

(Diptyque)

Style King

Collection de Noël Cubitts

La marque de spécifications artisanales Cubitts n’est peut-être pas la chose la plus évidente à laquelle il faut penser en matière de cadeaux de Noël, mais leur collection de vacances est si splendide qu’elle vous incitera à recentrer vos pensées. Disponible sur ordonnance ou comme lunettes de soleil, la collection de base commence à partir de 125 £. Toutes les montures sont fabriquées à la main dans l’atelier de King’s Cross et fabriquées selon vos mesures exactes pour assurer un ajustement parfait.

(Cubitts)

Pyjama long Liberty Bourton Tana Lawn en coton

Un ensemble intelligent de pyjamas pour le grand jour – quel plus beau cadeau que le confort? Ce pyjama est assez élégant pour être porté toute la journée, de l’ouverture des cadeaux le matin à la vaisselle de Noël l’après-midi. Disponible du XS au XL, ce modèle à manches longues est imprimé d’un motif emblématique des archives sur un coton doux et respirant.

(Liberty Londres)

Pantoufles en velours pour hommes Not Just Pyjama – Vert foncé

Nous passons tous un temps fou à la maison, mais cela ne signifie pas que vous devez être quasi chirurgicalement fusionné avec vos vêtements de détente fatigués. Il existe des options confortables qui ont également l’air chic – comme ces magnifiques pantoufles vert forêt de Not Just Pyjama. En espérant que les élégantes chaussures d’intérieur l’encouragent à affûter également le reste de son numéro.

(Loup et blaireau)

Sockshop Chaussettes chaussons de Noël Pudding à double couche avec porte-chaleur

Une paire de chaussettes fantaisie à Noël fait toujours bien, et ces chaussettes sur le thème du pudding de Noël sont non seulement proposées dans un design amusant, mais elles proviennent de la marque Heat Holders, ce qui signifie qu’elles garderont également ses tootsies au chaud.

(Magasin de chaussettes)

Foulard en laine bleu orbe-intarsia Vivienne Westwood

En tant qu’icônes de la mode britannique, Dame Viv est difficile à dominer. S’il aime les étiquettes, associez la mode à la fonctionnalité avec le cadeau de cette écharpe, agrémentée du logo orb signature de la marque. Également disponible en noir.

( Vivienne Westwood )

Fête festive

Coffret cadeau Best of British Beer Pub

Écrasé par le couvre-feu? Découragé de ne pas aller au boozer? Ce fut une année difficile, mais il peut la terminer avec le sourire si vous lui offrez ce cadeau génial pub-in-a-box de Best of British Beer. Présenté dans un emballage recyclable sur le thème des pubs, The Staying Inn (nous le savons, génie) propose une tournée de six bières artisanales de 330 ml, ainsi que des notes de dégustation pour lui donner l’impression d’être de retour dans son local. Il y a même un quiz de pub à jouer pour recréer l’expérience. Options de personnalisation disponibles.

(NOTHS)

Réveil Café Barisieur

Les fans de Retour vers le Futur adoreront cette machine à café réveil qui ressemble à une version légèrement suaver de l’invention de Doc dans le troisième film. Non seulement votre tasse de café du matin sera-t-elle en mouvement, mais il peut garder votre lait au frais dans le mini-réfrigérateur, faire bouillir de l’eau et vous donner une sieste de cinq minutes. S’il aime ses gadgets, il se déchaînera pour ce gadget de chevet intelligent.

( Cafetière )

Collection de fromages à la truffe Paxton & Whitfield

Les estimés fromagers de Londres ont une offre délicieuse pour la saison des fêtes avec des accords vins et fromages à profusion. Si votre destinataire chérit les caillés de luxe, ce festin gastronomique obtiendra un énorme coup de pouce et un sourire semblable à celui d’un chat du Cheshire.

C’est une mini planche des meilleurs fromages à la truffe du détaillant (Brillat Savarin aux Truffes 200g et Moliterno aux Truffes 250g), plus un pot de miel de truffe et un paquet de craquelins au charbon de bois pour tout mettre. C’est une pâte généreuse avec assez pour nourrir jusqu’à six personnes – s’il le veut, c’est.

(Paxton – et – Whitfield)

Gant de four simple Santa’s Paw

Un cadeau amusant et facile qui le fera sourire – et, espérons-le, l’encouragera à faire sa part dans la cuisine – ce gant de cuisine donne vie aux visions d’un père Noël badass, avec des tatouages ​​au lieu d’elfes et un hachoir au lieu d’un traîneau. Il y a un imprimé de gui au dos pour montrer son côté doux aussi.

(Loup et blaireau)

Le Home Run

Haut-parleur portable étanche Bluetooth Ultimate Ears BOOM 3, licorne

Avec un son à 360 ° et une construction résistante à la poussière, à l’eau et aux chutes, ce haut-parleur Bluetooth est conçu pour l’aventure. Il vient dans une sélection de nuances qui font tourner les têtes, mais ce design éclaboussé de couleurs est notre premier choix. Ne laissez pas cela s’appeler Licorne.

( John lewis )

Bougie Main Gesture Bougie Doigts Croisés

Si vous vous demandez comment cette bougie est devenue si incroyablement réaliste, c’est parce qu’elle a été coulée d’une vraie main humaine. Tout, de la taille au minuscule clou, en passant par les jointures et la peau, en fait un cadeau incroyable pour quelqu’un qui apprécie les détails les plus fins.

Vous pouvez obtenir CandleHand dans une sélection d’autres gestes universellement connus – certains beaucoup trop vulgaires pour être imprimés dans un journal respectable – mais nous aimons le style les doigts croisés le meilleur. Qui ne pouvait pas utiliser un peu de chance en ce moment?

(CandleHand)

Anglepoise + Paul Smith Type 75 Mini Lampe de Bureau, Edition 1

Donnez une touche de style à son bureau à domicile avec cette lampe Anglepoise x Paul Smith. Les deux marques de design ont collaboré sur une collection d’éclairage avec des résultats brillants. Cette lampe, de forme Anglepoise classique aux couleurs emblématiques de Paul Smith, a juste le bon niveau d’électricité pour gagner une place sur son bureau.

( Paul Smith )

Jonathan Adler Cock / Tail Coaster

Un homme avec un bon goût et un sens de l’humour méchant est un être puissant. Aidez-le à montrer les deux attributs avec l’ensemble de coaster cool de Jonathan Adler; amusant de se montrer sur Insta jusqu’à ce que nous soyons autorisés à avoir à nouveau de bonnes fêtes.

(Jonathan Adler)

Jouets de grand garçon

Garmin Edge 830

Si son idée d’un bon week-end est passée à souffler sur les collines en VTT qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, nous avons ce qu’il vous faut. Ce gadget de cyclisme à écran tactile suit et surveille chaque partie de la course, de l’itinéraire et du terrain à la fréquence cardiaque, et bien plus encore – et cela peut durer 20 heures sans avoir besoin d’une recharge – peut-il en dire autant? Un cadeau qui fera passer son vélo à la vitesse supérieure.

(Garmin)

Skateboard de collection en édition limitée Banzai

L’entrée générique de cette liste, nous la suggérons avec prudence. Que vous souhaitiez le faire voyager dans le passé ou encourager une nouvelle passion, le skateboard sur mesure de Banzai est certainement une option unique. L’un des modèles les plus célèbres des années 70, la marque propose une réédition en édition limitée avec seulement 50 de chaque couleur et taille à gagner.

(Banzai)

Lunette en céramique noire Approach S62 avec bande noire

Alimentez son obsession du golf avec la montre intelligente de Garmin qui non seulement suit son jeu, mais lui donnera également des conseils utiles pour l’améliorer. Considérez-le comme un pro de golf porté au poignet: cet objet peut afficher la vitesse du vent, suggérer des clubs à utiliser et donner des conseils utiles sur la meilleure direction pour viser, ainsi que de nombreuses fonctionnalités plus utiles. Convient parfaitement aux papas fous de golf.

(Garmin)