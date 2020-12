W

Le favori saisonnier de Wham – vous connaissez celui-là – joue dans tous les supermarchés et vous avez développé une dépendance rampante pour les tartes hachées, cela ne peut signifier qu’une chose: Noël est presque là.

Alors que beaucoup d’entre nous attendent avec impatience la période la plus merveilleuse de l’année, il y a quelques tâches festives qui ont la capacité de déclencher des maux de tête – et non le genre de vin chaud.

Les achats de cadeaux peuvent être une… expérience, en particulier lors de l’achat de quelque chose pour quelqu’un qui compte tellement. Les mamans et les figures maternelles comme votre grand-mère, vos tantes et vos amis proches de la famille peuvent être des clients notoirement délicats, qu’ils soient difficiles à acheter en premier lieu, ou parce qu’un cadeau à elle doit lui transmettre le genre de choses qui sont difficiles. à envelopper dans un arc rouge festif.

Si vous vous sentez dépassé par le choix, nous avons passé au crible la sélection pour vous proposer un guide de cadeaux de Noël rempli de choses que chaque maman est obligée d’aimer. La mère sait peut-être mieux, mais nous avons le bon cadeau pour lui apporter joie et bonheur ce Noël.

Coach X Jennifer Lopez Sac à bandoulière Hutton en color block avec détail en peau de serpent

Conçu en collaboration avec l’incroyable et éternellement jeune Jennifer Lopez, ce joli petit numéro est parfait pour les cadeaux de Noël. Il est disponible dans un coloris chic et féminin et est complété par du matériel doré, ce qui en fait le sac à bandoulière idéal pour égayer un voyage au supermarché ou assortir ses gladrags la prochaine fois que nous sommes autorisés à sortir.

Roberts Beacon 320 Enceinte Bluetooth portable, vieux rose

Qu’elle adore parler d’ABBA en faisant la vaisselle ou qu’elle veuille rattraper son retard sur les podcasts avec style, le tout premier haut-parleur Bluetooth de Roberts, le Roberts Beacon, est la mise à niveau parfaite de son kit audio. Il offre un son riche dans plusieurs directions et il est également portable avec une lecture de 12 heures, ce qui lui permet de l’emporter partout, du jardin aux voyages une fois le printemps arrivé.

Disponible dans un choix de trois couleurs élégantes.

(Roberts)

Baskets PUMA Suede VTG

Pour une nouvelle paire de chaussures saisonnières, ce n’est pas beaucoup plus Noël que la paire en daim de Puma, dans une nuance appelée High Risk Red. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles et sont livrés avec des détails de logo or métallique pour une touche de fête supplémentaire.

(PUMA)

Bons cadeaux beauté Escargot & Lièvre

Les petites entreprises ont besoin de notre soutien, maintenant et en 2021. Si vous songez à gâter votre mère avec une nouvelle manucure chic, un soin du visage ou un massage relaxant, rendez-vous à Snail & Hare, un nouveau salon juste à côté d’Oxford Street. Nous pouvons garantir les manucures; fait avec des vernis végétaliens éthiques, vous pouvez ajouter une gamme de styles de nail art cool conçus par le salon (vous ne l’obtiendrez donc nulle part ailleurs).

Il existe également des forfaits à réserver, pour se faire dorloter de la tête aux pieds.

(Escargot et lièvre)

Rachel Jackson London Star Clouté Bracelet Doré

Un bijou simple qui conviendra à tous les goûts, ce magnifique bracelet en or est orné de minuscules gravures d’étoiles. Garantie d’obtenir l’approbation de la maman. Également disponible en argent.

(Rachel Jackson Londres)

Kit de contrôle Lashify

Les voyages en salon sont pour le moment en attente, mais vous pouvez toujours offrir des cils fabuleux grâce à Lashify. Offrant un moyen facile de faire soi-même des extensions de cils à la maison, le kit de démarrage verra ses yeux encadrés de cils sombres et dramatiques en un rien de temps. L’application est un peu fastidieuse pour commencer, mais une fois que vous avez le talent, appliquer les cils délicats est un jeu d’enfant – faites-nous confiance, nous avons le clin d’oeil tueur pour le prouver.

(Lashify)

Galerie du Thé

Si votre mère n’aime rien de plus que de se détendre avec une infusion fraîche, ouvrez son monde avec les délicieux coffrets cadeaux de la maison de thé de luxe, Galerie du Thé. Il y a des feuilles artisanales de certains des meilleurs producteurs du monde – les variétés comprennent les thés noir, vert, oolong et blanc ainsi qu’une sélection d’accessoires élégants et de vaisselle pour s’assurer qu’elle tire le meilleur parti de chaque gorgée.

(Galerie Du The)

Sac PortoVino Classic Collection

Ce sac à l’allure innocente a un petit secret bien arrosé – il peut se cacher deux bouteilles entières de vino (ou 1,5 L) dans une poche isolée zippée qui le gardera au frais pendant des heures. Elle peut l’utiliser maintenant pour les promenades hivernales dans les parcs avec ses copains, et au printemps et en été pour les pique-niques et les sorties. La conception minimale signifie qu’il ira avec tout et il y a beaucoup de place dans le compartiment principal pour tous les éléments essentiels. Beaucoup plus chic qu’un sac cool.

(PortoVino)

Estee Lauder Gold Advanced Night Repair en édition limitée, 50 ml

Installé dans une belle bouteille cadeau en or, Advanced Night Repair d’Estee Lauder est prêt à être installé sous l’arbre. Le produit héros est un incontournable pour les peaux matures; appliquez simplement quelques gouttes sur le visage et le cou avant de vous coucher pour une peau éclatante et d’apparence plus jeune.

( Estee Lauder )

Eau de Cologne au musc et ambre de minuit Jo Malone, 100 ml

Est-elle fan de beaux parfums? Si c’est le cas, Collection de Noël de Jo Malone London devrait ravir. Inspiré du glamour des chemins de fer des années 20, il existe de nombreux parfums festifs et très appréciés à renifler, pour elle et pour la maison. Notre choix? Les magnifiques bouteilles d’eau de Cologne à facettes; le Midnight Musk & Amber est une pure magie.

(Jo Malone Londres)

Bougie parfumée Hampton & Astley Freshly Baked Gingerbread

Avec les achats de Noël, la préparation de la nourriture et l’habillage de la maison dans ses plus belles fêtes, votre mère est probablement épuisée – et ce n’est pas une façon de voir la fin de l’année. Offrez-lui le cadeau de ne rien faire d’autre que de se détendre à la lueur de la nouvelle bougie en pain d’épice fraîchement cuit à la main de Hampton et Astley.

Fabriqué à partir de cire 100% naturelle et d’huiles essentielles pures, il sent comme les rêves de Noël et avec un temps de combustion allant jusqu’à 50 heures, elle peut sombrer dans les belles notes chaudes pendant de nombreuses soirées à venir.

(Hampton et Astley)

Bo-Kx

Les fleurs sont un cadeau toujours préféré des mamans, que ce soit pour leur anniversaire, la fête des mères ou une occasion comme Noël. Bien qu’il y ait beaucoup de fleuristes incroyables parmi lesquels choisir, Bo-Kx est le dernier à fleurir sur la scène. Leur USP? Au lieu de cartes, ils proposent une messagerie vidéo, dans laquelle le destinataire peut scanner un code QR unique pour regarder un message vidéo de votre part sur son téléphone. Une façon très 2020 d’envoyer un message sincère si vous ne pouvez pas être ensemble ce Noël.

(Bo-Kx)

Collier Orion Edge of Ember x Inthefrow – Doré

Ce magnifique collier en plaqué or 18 carats avec des pierres de topaze est le moyen idéal pour faire savoir à votre mère à quel point vous vous souciez. Fabriqué en collaboration avec Victoria Macgrath d’Inthefrow, il s’inspire de la conselltation la plus brillante du ciel nocturne et est une pièce simple mais chic qui deviendra sûrement sa pièce préférée dans sa boîte à bijoux. Gravure et emballage cadeau disponibles.

(Bord de braise)

Carte-cadeau One4all

Pour les mamans pour lesquelles il est impossible d’acheter, la carte cadeau One4all couvre toutes les bases. Qu’elle veuille éclabousser un nouvel article pour la maison ou mettre à jour sa garde-robe 2021, cette petite carte peut vous aider. Achetez des produits dans plus de 55 000 magasins à travers le Royaume-Uni – pensez à M&S, John Lewis, Rituals, H&M, Warehouse, The Perfume Shop, B&Q et bien plus encore.

Et si vous avez laissé son cadeau à la onzième heure, la carte peut être envoyée directement sur son téléphone en obtenant la carte cadeau numérique One4all au lieu. Assurez-vous simplement de le charger avec une quantité saine pour éviter une réprimande de Noël – vous pouvez ajouter n’importe quoi de 10 £ à 120 £.

Une carte-cadeau peut sembler impersonnelle, mais pour les mamans aux goûts particuliers ou exigeants, c’est le moyen idéal pour lui permettre d’obtenir ce qu’elle veut vraiment pour Noël.

(One4all)

Chaussettes de lit en cachemire The White Company

Magnifiquement faites et belles sur la peau, ces chaussettes sauveront votre maman du fléau des orteils froids cet hiver. En plus de cette élégante teinte camel, ils sont disponibles en bleu pâle, rose et blanc pur.

(la White Co)

Diffuseur en édition limitée Susanne Kaufmann

Inspiré par un accueil traditionnel autrichien, le diffuseur de pièce d’équilibrage Susanne Kaufmann est formulé avec des notes apaisantes et améliorant l’humeur comme la muscade orange et le bois de cèdre qui transporteront votre maman dans un hôtel de luxe – dans l’esprit sinon dans le corps. Le doux parfum persiste dans la pièce, apportant une ambiance apaisante à l’espace.

C’est une pièce de luxe consciente, fabriquée dans une bouteille en verre recyclable et présentée dans une boîte dorée festive – vous n’aurez même pas à gaspiller du papier sur l’emballage cadeau.

(Susanne Kaufmann)