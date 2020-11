W

ici, une fois que les produits de rasage régnaient sur la sphère masculine, l’industrie du toilettage est venue à pas de géant avec une sélection de produits pour rivaliser avec leur homologue féminine.

Des marques comme Bulldog, Baxter of California et Kiehl’s, pour n’en citer que quelques-unes, ont lancé une révolution pour s’assurer que les hommes commencent à prendre conscience des bienfaits pour la peau d’une routine appropriée. Les soins de la peau s’adressent à tous les sexes et les rapports des consommateurs le soutiennent.

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, assurez-vous que l’homme de votre vie a l’air et se sent mieux avec des cadeaux de toilettage qui l’encouragent à se dorloter jusqu’en 2021.

Avec des ensembles de pare-chocs mettant en vedette les derniers et les plus grands parfums, les essentiels du pack de démarrage ainsi que quelques friandises supplémentaires impressionnantes, vous serez sûr de trouver quelque chose qui vous convient, que vous recherchiez le gourou en herbe ou expert en soins personnels.

Passons maintenant aux cadeaux de toilette…

Kiehl’s Grab & Go Essentials pour homme

Vous pouvez toujours compter sur Kiehl’s pour un cadeau à toute épreuve, que votre destinataire soit un amateur de soins de la peau ou qu’il apprenne nouvellement les méthodes de soins personnels. Le Grab & Go Essentials est un ensemble suprême pour une routine du début à la fin. Il contient le nettoyant pour le visage héros de la marque ainsi que la crème à raser White Eagle, l’hydratant pour le visage et le gommage au savon Ultimate Man.

(Espace NK)

Aesop le voyageur chevronné

Ce Noël, Aesop propose des coffrets cadeaux unisexes spécialement conçus pour répondre aux besoins individuels de votre donataire.

The Lore Collector (£ 77) combine un mélange de quatre produits pour les mains et le corps, y compris le nettoyant pour le corps à la feuille de géranium et le baume pour les mains Resurrection Aromatique. Le Metaphysical Voyager (123 £) est idéal pour emballer la peau avec des antioxydants et des vitamines grâce à la combinaison du concentré facial Lucent et de la crème hydratante anti-oxydante aux graines de persil. Améliorez les bienfaits des agrumes avec le baume pour le corps concentré Resurrection Aromatique Hand Wash and Rind dans The Chance Companion (47 £) et passez au niveau supérieur avec la gamme de soins de la peau Parsley Seed à la puissance de trois dans The Ardent Nomad (£ 130).

Notre favori personnel pour sa combinaison de nécessités ludiques avec des ingrédients sérieux pour la peau doit être The Seasoned Wayfarer (£ 70) qui contient les cultes Post Poo Drops, Istros Room Spray et Resurrection Aromatique Hand Wash.

(Ésope)

Ensemble en cuir ombré Tom Ford

Ajoutez ce luxueux parfum Tom Ford à leur collection naissante et récoltez les fruits plus tard en le volant pour vous-même. Le cuir Ombré est un parfum sensuel qui se développe au fur et à mesure qu’il est porté. L’arôme profond a également une touche florale avec des notes de jasmin et des nuances épicées grâce à l’inclusion de cardamome.

Ceux-ci se combinent de manière séduisante avec le cuir et la base boisée d’ambre, de patchouli et de mousse. Ce coffret combine l’eau de parfum sous forme de 100 ml ainsi qu’un spray de 10 ml prêt pour le voyage.

( Tom Ford )

Collection complète de cadeaux de soins pour hommes Elemis

Lancez leur douche à la collection de soins avec les produits essentiels de la ligne pour hommes désignée par la marque de beauté de luxe Elemis. La collection complète de cadeaux de toilettage (37,98 £) comprend un nettoyant, une crème hydratante et des produits pour la douche, d’une valeur de 91,50 £.

Que vous optiez pour le gel à raser moussant Ice-Cool ou l’huile de rasage et barbe Smooth Result, c’est à vous de décider. Il y a aussi l’option du Grooming Duo qui vaut 60 £ mais ne coûte que 39 £. Il comprend un nettoyant pour le visage de grande taille et le Daily Moisture Boost de la marque.

(QVC)

Malin + Goetz en font un ensemble double

Portez un toast à un type d’achat d’alcool très différent cette année avec le coffret de rhum Malin + Goetz. Il y a une raison pour laquelle c’est l’une des gammes de héros de la marque et qu’elle a un public très fidèle.

L’arôme addictif n’est battu que par les ingrédients nourrissants auxquels il est combiné, où les goûts de la vitamine B5 garantissent que le produit est doux, à absorption rapide et tellement hydratant. Doublez les bienfaits du rhum avec cet ensemble qui combine le nettoyant pour les mains et le corps avec la lotion pour le corps d’une valeur de 49 £.

(Harvey Nichols)

Space NK Le cadeau indispensable pour homme

Le détaillant de beauté Space NK héberge certaines des marques les plus recherchées du marché, vous pouvez donc être sûr que pour sa sélection de coffrets de Noël, ils l’auront fait. Le cadeau essentiel pour les hommes combine une sélection soigneusement organisée de best-sellers de soins de la peau, des cheveux et du corps dans un pack pare-chocs pratique.

La boîte comprend le Kiehl’s Ultimate Razor Burn & Bump Relief, la crème pour le visage Dr Barbara Sturm’s Men, le nettoyant pour le corps anti-fatigue au varech de l’Atlantique et au magnésium de Ren Clean Skincare ainsi que la crème coiffante à la sauge Malin + Goetz et le déodorant à l’eucalyptus. Le contenu vaut 195 £.

(Espace NK)

Coffret Acqua Di Parma Colonia Coffret

Noël est arrivé tôt avec Acqua Di Parma et ce coffret est celui que vous voudrez peut-être simplement garder pour vous. Pour la boîte, la palette de couleurs jaunes signature de la marque a été relookée de manière festive avec l’ajout de guirlandes lumineuses et de boules – mais bien que cela puisse être un attrait en soi, le contenu est vraiment là où il en est.

Le coffret cadeau contient une eau de Cologne de 100 ml, un gel bain et douche de 75 ml et un spray déodorant de 50 ml, le tout au parfum Colonia. C’est un léger parfum floral unisexe avec des notes de tête d’agrumes de citron, d’orange douce et de bergamote de Calabre, un cœur de lavande, de rose bulgare, de verveine et de romarin et une base sensuelle de vétiver, de bois de santal et de patchouli.

(Selfridges)

Kit multi-toilettage Remington Graphite G6

Les spécialistes des soins personnels, Remington, en savent une ou deux choses sur les kits de soins pour offrir des cadeaux à toute épreuve. Son Graphite G6 est un appareil universel qui offre une finition exceptionnellement bonne, peu importe où vous l’utilisez. L’appareil est livré avec 10 pièces jointes afin qu’ils puissent créer plus de 14 styles différents.

De la coiffure à l’entretien de la barbe, cet ensemble les a couverts. Les lames sont auto-affûtantes et ont un revêtement en graphite pour réduire les risques d’irritation. Le kit comprend même une brosse nettoyante pour le visage qui peut être utilisée conformément à leur routine de soin actuelle pour aller encore plus loin.

(Remington)

Philips OneBlade Visage et Corps

Philips est peut-être le guichet unique que vous recherchez pour résoudre vos problèmes de cadeaux de Noël. Pour l’homme de votre vie, vous pouvez amener leurs outils à des niveaux de haute technologie, du Philips Shaver S9000 Prestige (330 £) avec des lames de précision NanoTech qui glissent sur la peau pour un rasage de très près ou le OneBlade (39,99 £) . Ce dernier est le héros multi-tâches pour son visage et sa pilosité corporelle. C’est une tondeuse qui vient avec trois peignes différents et leur donne la liberté de faire preuve de créativité avec leur look.

(Philips)

Coffret cadeau L’Occitane Cap Cedrat

La marque française de soins de la peau L’Occitane est surtout connue pour sa gamme de produits favoris pour la peau et le corps naturels comme l’huile de douche aux amandes – mais c’est la vaste offre pour hommes qui, à notre avis, devrait être sur votre radar.

Il y a tellement de coffrets convoités parmi lesquels choisir pour tous les budgets, que l’Occitane Voyage prêt pour les voyages (19 £) ou la collection Hero (27,50 £) soit plus votre vitesse.

Nous sommes fans du Coffret Cap Cedrat (59 £) qui contient la combinaison de l’Eau de Toilette, du Gel Douche et du Gel-Crème Après-Rasage de la gamme, qui ont tous le parfum hespéridé du cédrat avec des notes de menthe et de boisé. épices. Les produits sont logés dans une belle boîte et valent 80 £.

(L’Occitane)

Trousse de lavage Nivea Men On The Go

Que vous recherchiez un produit de remplissage ou que vous adhériez à des plafonds de dépenses stricts de Secret Santa, Nivea est une excellente option économique qui offre des produits impressionnants pour la peau.

Le Shave Duo (8,50 £) contient tout ce dont ils ont besoin pour un rasage confortable avec la mousse à raser sensible et le baume après-rasage sensible. Il y a aussi le kit de lavage On The Go (14 £) qui est idéal pour les voyages car il est composé d’un sac de lavage rempli à ras bord avec le gel douche Protect and Care, le déodorant Roll On Protect and Care, la crème et le baume à lèvres original .

(Nivea)

Ensemble duo pour homme Weleda

Pour ce coffret cadeau double acte, offrez à votre heureux destinataire deux des produits héros de la marque de soins naturels et bio Weleda. Pour seulement 15 £, l’ensemble comprend une itération de 200 ml du gel douche actif pour hommes ainsi que l’ajout pratique du déodorant Roll On 24 heures – une alternative naturelle sans aluminium ni synthétique.

Il y a aussi le kit de soins pour hommes (23 £) qui remplace le déodorant par un hydratant – la crème hydratante pour hommes. La marque s’est associée à l’association caritative britannique TreeSisters pour s’assurer qu’à chaque achat, un arbre sera planté pour reconstituer directement les forêts du monde.

(Weleda)

Hawkins et Brimble

La marque de soins pour hommes Hawkins & Brimble propose une multitude de coffrets cadeaux spécialement conçus pour le toilettage, le rasage et l’entretien de la barbe ce Noël. À tous les niveaux de prix, les ensembles sont constitués des produits efficaces de la marque, tous fabriqués à partir d’ingrédients naturels.

Le cadeau de toilettage (16,95 £) est là pour rehausser leur rituel de rasage avec le baume après-rasage et la crème à raser Elemi & Ginseng, tandis que le coffret cadeau de rasage rappelle l’âge d’or du toilettage avec une brosse et une crème.

(lookfantastique)

Trousse de toilette Triumph & Disaster Olive The Dopp

Vous ne savez toujours pas quoi acheter le gourou du toilettage dans votre vie? Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec un sac de lavage – planifier à l’avance le moment où le voyage est de retour sur les cartes.

Cette itération de la marque de soin Triumph & Disaster a un attrait universel dans une élégante teinte olive et avec une construction en cuir durable. L’intérieur est doublé d’une composition synthétique résistante à l’eau et il y a un compartiment intérieur séparé pour les articles mouillés.

(lookfantastique)

