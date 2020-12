L

l’année dernière, c’était juste ton oncle. Maintenant, la révolution cycliste de Lockdown signifie que presque toute la famille a rejoint la brigade de vélos – ce qui facilite un peu l’achat de cadeaux.

La seule chose que tout vétéran du cyclisme sait, c’est qu’il n’y a pas trop de stock de vélo – vous avez toujours l’œil sur le dernier maillot Rapha ou la nouvelle lampe de vélo la plus intelligente.

Des bougies parfumées sur le thème du vélo pour votre sœur à la veste haute visibilité la plus intelligente de la saison, voici ce qu’il faut acheter pour tous les nouveaux fanatiques de cyclisme de votre vie.

L’incroyable groupe de vélos

(Cycle Chic)

Le remplisseur de bas de cyclisme ultime – ce bracelet polyvalent se plie autour de votre téléphone ou de votre éclairage de vélo pour le fixer à votre guidon. Vous ne pouvez pas en avoir trop.

Choisissez le bracelet en silicone réfléchissant pour des points lumineux supplémentaires sur les routes.

Maillot thermique Canyon Signature Pro

(Canyon)

Ce maillot offre une protection parfaite contre le vent pour les sorties matinales, avec une respirabilité à mesure que la journée s’échauffe. Le mélange de tissus se compose de fibres légères qui fournissent une isolation tout en expulsant l’humidité pour vous garder au sec et à l’aise.

Il y a trois poches arrière pour ranger votre téléphone, votre portefeuille ou votre alimentation. Un conseil sur la taille: Canyon recommande d’aller plus grand si vous êtes entre deux tailles.

Casque Lazer Impala

(Roue libre)

Un casque de trail léger avec une grande visière réglable. Le casque utilise des canaux internes, des évents d’échappement supérieurs et arrière pour créer un flux d’air et vous garder au frais.

Il est disponible en huit couleurs allant du bleu camouflage au rouge et au blanc.

en relation

Bougie parfumée Le Bicycle

(Cycle Chic)

Pour votre frère obsédé par les bougies qui vient de rejoindre la brigade cycliste.

Attendez-vous à un parfum de coton frais et à un joli couvercle vintage en métal Le Bicycle – parfait pour un bain après la randonnée.

L’abonnement Bike Club Cycling pour les enfants

(Le Bike Club)

Le problème avec l’enseignement du vélo aux plus petits, c’est qu’ils continuent de grandir. Le Bike Club résout ce problème en offrant un abonnement flexible qui vous permet d’échanger les vélos de vos enfants à mesure qu’ils grandissent – plus de vélos rouillés qui s’entassent dans le garage.

Les adhésions sont entièrement flexibles – vous pouvez vous inscrire pour dix mois ou un et annuler à tout moment. Tous les échanges coûtent 19,99 £ et ont lieu à votre porte.

Gants coupe-vent Brompton London

(Brompton)

Votre père pourrait penser qu’il a tout l’équipement, mais a-t-il les gants pour correspondre à son nouveau Brompton?

Les gants de l’édition londonienne de la marque présentent l’élégante marque Brompton, des panneaux réfléchissants et sont sensibles à l’écran tactile pour la navigation en déplacement.

Feux de vélo Bookman

(Bookman)

La marque Cool Scandi Bookman fait des feux de vélo un peu différemment. La collection de lumières basée à Stockholm est élégamment conçue pour les navetteurs urbains, avec des lumières Block à fixer à votre vélo ou à votre sac à dos en quelques secondes, et des lumières Curve compactes à clipser sur votre guidon.

Ils viennent dans toutes les couleurs du jaune au vert afin que vous puissiez l’assortir à votre vélo pour des points de style supplémentaires.

Abonnement Strava Premium

(Strava)

Un pour l’amant de Kudos. La mise à niveau Premium de Strava permet aux utilisateurs de rivaliser sur des segments, d’accéder à des outils d’analyse uniques et de découvrir de nouveaux itinéraires.

17% de l’ensemble de la population adulte du Royaume-Uni est maintenant sur la plate-forme, alors dites à votre oncle que c’est la seule application sur laquelle vous voulez être si vous êtes compétitif sur vos paramètres.

Coffret cadeau Premax Cycling pour femme

(Premax)

Des soins dignes d’une selle. Offrez ce coffret cadeau à tout cycliste urbain inquiet de la pollution sur le trajet: il contient deux crèmes au chamois, une crème pour le visage anti-intempéries, une formule de crème d’échauffement et une bouteille d’eau professionnelle sans BPA dans un sac de sport en filet pratique.

L’offre groupée se termine le 22 décembre.

Veste Rapha Commuter

(Rapha)

La veste ultime pour rouler au travail sous la pluie. La dernière veste Commuter de Rapha a été coupée avec une position de conduite moins extrême que ses autres vestes imperméables, fabriquée à partir d’un tissu durable mais léger avec une membrane hydrophobe.

Toutes les coutures sont scellées pour empêcher toute pénétration d’eau et l’intérieur du tissu présente une impression au toucher sec pour maximiser le confort même si vous transpirez. La veste comporte une fermeture éclair imperméable sur toute la longueur, décentrée pour éviter toute irritation du menton, ainsi qu’une capuche qui peut être portée sous un casque en cas d’averse. Il présente également une impression de points dégradés réfléchissants sur la queue, conçue pour s’asseoir sous un sac à dos et dans la ligne des yeux des automobilistes.

Le dernier jour pour les commandes Rapha avant Noël est le 23 décembre.

Offre groupée MyProtein Gain Essentials

(MyProtein)

La route vers le gonflement n’est pas facile, mais ce coffret cadeau vous aidera à démarrer, que vous soyez novice en protéines ou vétéran – un cadeau parfait pour tous ceux qui cherchent à développer leurs muscles.

Le pack comprend 1 kg de protéine de lactosérum Impact de renforcement musculaire, 1 kg d’avoine instantanée à 100%, des capsules d’oméga 3 et un shaker de 600 ml.

Soutien-gorge Tie Dye Varenna

(Varenna)

Un bon soutien-gorge de sport est essentiel et Varenna fabrique ses soutiens-gorge avec des tissus recyclés – le cadeau parfait pour les cyclistes éco-responsables.

Choisissez celui-ci avec un imprimé tie-dye chic pour une ambiance festive. C’est le modèle du moment et est livré avec des leggings assortis si vous avez envie d’offrir un ensemble.

Abonnement Buzzbike

(Buzzbike)

Pour les navetteurs qui veulent commencer à faire du vélo pour se rendre au travail, mais qui ne veulent pas débourser un tout nouveau train de roues. Cet abonnement cycliste offre tous les avantages de posséder un vélo sans tous les coûts initiaux importants – devenez membre, Buzzbike livrera un vélo à votre domicile ou à votre lieu de travail (avec un cadenas primé), alors vous êtes libre de le conduire jusqu’à ce que vous annuliez votre abonnement – assurez-vous simplement de donner un préavis de 30 jours.

Les vélos sont conçus pour la conduite en ville et sont équipés d’une protection contre le vol.

Housse de selle Urban Proof

(Cycle Chic)

Laissez tomber le sac Sainsbury’s scrappy – cette housse est beaucoup plus chic tout en protégeant votre selle de la pluie.

Les conceptions incluent un sushi ou une impression de points.

en relation

Pack vélo SP Connect II

(Roue libre)

Les avantages d’avoir votre téléphone sur votre guidon, sans que le bracelet en silicone ne vous gêne. Le kit vélo de SP Connect est livré avec un étui spécial qui se fixe à un support sur votre guidon – il suffit de le tourner pour le verrouiller en place.

L’étui s’adapte à la plupart des smartphones – sélectionnez simplement votre modèle – et s’adapte également au brassard de course de SP Connect si vous aimez le jogging et le cyclisme.

Piment mexicain Huel

(Huel)

Pour l’amant de Huel qui aime les choses chaudes. La marque de substituts de repas propose désormais une édition de piments mexicains chauds et salés: un repas végétalien complet sur le plan nutritionnel rempli de riz, de quinoa, de légumes, d’herbes et d’épices.

Il est prêt en moins de 5 minutes et contient un équilibre de glucides, de protéines, de graisses, de fibres et des 26 vitamines et minéraux essentiels. Huel jette. dans un t-shirt gratuit si vous commandez. la première fois.

Chaussettes Brompton Barcelona Coolmax

(Brompton)

Les chaussettes Barcelona de Brompton sont disponibles en rouge ou en bleu et sont fabriquées à l’aide d’un fil coolmax qui évacue l’humidité pour garder vos pieds au frais pendant que vous travaillez dur sur le vélo.

Ses motifs à rayures audacieuses comprennent des fibres réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

Gant réfléchissant Sealskinz Solo Stretch

(Sealskinz)

Gants chics pour temps chaud pour la conduite quotidienne – ils réguleront la température, évacueront la transpiration et vous garderont visible. Un choix idéal pour les balades au crépuscule et tôt le matin.

Abonnement Premium à Komoot

(Komoot)

Si votre ami, un membre de votre famille ou un être cher aime naviguer avec Komoot, offrez-lui une mise à niveau. L’abonnement premium de l’application comprend des prévisions météorologiques en tournée, des cartes spécifiques au sport et une navigation vocale mondiale.

Couche de base manches longues Megmeister Drynamo Winter Cycle

(Megmeister)

Une couche de base de cyclisme fonctionnelle haute performance pour la conduite hivernale.

Portez-le sous votre maillot comme première couche protectrice entre votre peau et vos vêtements pour une isolation thermique et une évacuation de l’humidité.

Disponible pour hommes et femmes.

Sur les collants running 7/8

(En cours d’exécution)

Collants super extensibles avec détails réfléchissants – parfaits pour une conduite flexible dans toutes les conditions de luminosité. Les éléments brillance après obscurité n’apparaissent que la nuit, avec une impression à l’extérieur pour que vous ne le sentiez pas rayer contre votre peau.

Collant taille haute train Wunder lululemon

(lululemon)

Si vous êtes coincé dans une averse, ces leggings sèchent incroyablement vite. Les collants héros Wunder Train de lululemon sont dotés de la technologie Everlux hautement respirante et anti-transpiration de la marque et de son tissu qui sèche le plus rapidement.

Ils sont épais et de haute qualité, vous éviterez donc de flasher le cycliste derrière vous et sont si durables qu’ils dureront des années.

Mini pompe Truflo Micro 3

(Roue libre)

Cette micro-pompe élégante comprend un double barillet télescopique pour un gonflage plus facile et une poignée rabattable pour une prise confortable.

Freewheel le fournit avec un support pour fixer la pompe à tous les bossages de bouteille d’eau sur le cadre.

Couvre-chaussette étanche tout temps Sealskinz

(Sealskinz)

Portez cette sur-chaussette pour une randonnée hivernale humide afin de garder vos chaussures aussi sèches que vos pieds. Il présente des détails réfléchissants pour une visibilité dans des conditions de faible luminosité et un stretch quadridirectionnel pour un ajustement serré.

Assurance vélo Laka

(Laka)

Une assurance vélo avec une différence. La couverture de Laka est collective ou communautaire, ce qui signifie qu’elle ne facture pas de montant fixe à l’avance. Au lieu de cela, il calcule votre prime en fonction du coût réel des réclamations ce mois-là. Cela signifie que vos paiements varieront, mais votre contribution maximale sera plafonnée et certains mois, vous pourriez ne rien payer si personne ne le réclame.

Les réclamations sont généralement acceptées en une journée et il n’y a aucune franchise. Regardez cette vidéo pour comprendre son fonctionnement en 90 secondes.

en relation