F

ou beaucoup, 2020 n’a peut-être pas été quelque chose d’extraordinaire.

Pourtant, malgré tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, ce fut une autre année impressionnante de progrès technologique – et 2021 ne sera pas différente. Cela rend notre travail un peu plus facile en matière de cadeaux.

Nous avons tous ces technophiles dans nos vies qui prospèrent grâce aux nouveaux lancements les plus brillants – nous sommes donc là pour vous aider à cocher chaque élément de leur liste de souhaits.

Les appareils domestiques intelligents continuent de dominer le perchoir, transformant des produits et des appareils quotidiens inutiles (comme les réfrigérateurs et les sonnettes) en articles extrêmement recherchés qui font bien plus que ce qu’ils disent sur l’étain.

Nous avons rassemblé les meilleurs produits de pointe pour clouer le déballage les anniversaires, les anniversaires, la Saint-Valentin ou Noël.

Vélo électrique pliable MATE X

Pendant la pandémie, il y a eu une tendance qui s’est vraiment accélérée: le cyclisme. Même les moins confiants d’entre nous ont dépoussiéré nos vélos anciens et pris la route d’une toute nouvelle manière à deux roues.

Emportant ce mode de transport manuel traditionnel vers des lieux high-tech, les vélos électriques sont devenus le choix des technolophiles en raison de leur facilité et de leur rapidité. Ce sont des vélos équipés de moteurs et notre préféré doit être celui de MATE qui peut se plier à une taille compacte facilement maniable. Il dispose d’un moteur de 250 W, d’une batterie de 48 V à couple élevé et d’une capacité de 17,5 Ah pour vous emmener plus vite plus longtemps.

(Selfridges)

Caméra compacte de vlogging Sony ZV-1

Que votre ami, un membre de votre famille ou un être cher veuille s’essayer au vlog ou simplement filmer en déplacement, Sony a conçu cet appareil photo compact qui regorge de spécifications pratiques. Tout d’abord, il dispose d’un appareil photo de 20,1 mégapixels, de capacités vidéo Ultra HD 4k, d’un zoom optique 2,7x et d’un écran LCD tactile qui peut être retourné pour faciliter la prise de vue en selfie. L’appareil photo les aidera à capturer des images et des vidéos de qualité professionnelle où les couleurs sont plus vives et plus naturelles. Il y a stabilisation de l’image, un microphone à trois capsules avec pare-brise pour un son de haute qualité et il y a un bouton de flou d’arrière-plan instantané.

(Sony)

Sonos Move

Élevez leur expérience sonore en introduisant Sonos et en particulier le modèle Move de la marque dans leur vie. Le Move est le haut-parleur sans fil alimenté par batterie de l’amateur audio qui résiste aux intempéries, aux chutes et se connecte via l’application à votre téléphone ou via l’assistant vocal. Il est rapide et facile à charger via la base de chargement fournie et offre 11 heures de lecture par charge.

(Sonos)

Four à pizza Ooni

Quoi de mieux que leur propre pizzeria dans le confort de leur propre jardin? Apportez la capacité de créer d’authentiques pizzas au feu de bois de style italien avec les fours à pizza Ooni très recherchés, une nouvelle ère dans la technologie alimentaire. Un chef de file dans les appareils à domicile, il existe de nombreuses tailles et spécifications gonflées à choisir avec des variétés à flamme de bois, à gaz et à granulés.

(Ooni)

Bang & Olufsen Beolit ​​20 Puissant haut-parleur Bluetooth

Tout nouveau du label sonore expert Bang & Olufsen, le Beolit ​​20 a une puissance impressionnante de 240 watts pour faire passer l’expérience audio au niveau supérieur. Bien que B&O soit connu pour son son, c’est aussi la capacité de la marque à le loger dans des boîtiers attrayants et artistiques qui s’intègrent parfaitement dans n’importe quel décor.

Il est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et durables avec un look contemporain. Le haut-parleur offre également huit heures de lecture et peut être alimenté via une surface de chargement Qi sans fil.

( Bang & Olufsen )

en relation

Portal TV depuis la caméra d’appel vidéo intelligente de Facebook

Il n’a jamais été aussi important de rester en contact avec ses proches. Alors que les discussions virtuelles ont peut-être remplacé les rencontres traditionnelles, le Portal TV leur donnera l’impression que vous êtes juste là dans la pièce avec eux.

Connectez-le simplement au grand écran et tirez le meilleur parti de la caméra intelligente qui effectuera automatiquement un panoramique, un zoom et un élargissement pour garder le sujet toujours dans le cadre lorsque vous vous déplacez. Il y a aussi la commande vocale, l’heure du conte où les livres sont transformés avec de la musique interactive, de l’animation et de la RA. Le portail est également disponible sous forme de tablette dans toutes les tailles.

(Amazon)

Apple AirPods Pro avec étui de chargement sans fil

Les AirPod ont révolutionné le jeu d’écoute sans fil, supprimant le temps et les efforts nécessaires pour démêler les fils des écouteurs. Alors que les modèles originaux auront toujours une place dans notre cœur, les Pros sont conçus pour avoir un ajustement plus personnalisé avec trois tailles de pointes pour assurer la sécurité et le confort toute la journée, tout en offrant également une suppression du bruit.

Si la sécurité est un problème avec ce dernier, mettez le casque en mode Transparence pour vous ramener dans le monde qui vous entoure. Ils sont également résistants à la transpiration et à l’eau et ont une autonomie de 24 heures.

( Pomme )

Casque supra-auriculaire Beats EP – Noir

Offrez-leur le son supérieur des écouteurs EP de Beats qui combinent un son impressionnant avec un confort suprême. Ces modèles sont câblés, il suffit donc de se brancher pour profiter de leurs morceaux préférés et de ne pas se soucier de la charge. Il existe également une annulation du son pour supprimer tous les bruits de fond gênants afin qu’ils puissent être pleinement absorbés par la chanson en cours, mettre en pause et lire les commandes sur le fil et des microphones intégrés pour que vous puissiez passer des appels.

( Beats )

Casque d’écoute Kokoon Over-Ear Sleep avec coussinets Flexmould

Pour ceux d’entre nous qui ont longtemps lutté avec la tâche essentielle du sommeil, cela peut devenir de plus en plus frustrant chaque nuit. Que ce soit le stress, l’incapacité de se détendre ou le son qui les entoure provoquant l’insomnie, ce gadget de Kokoon peut être en mesure d’aider.

Ce sont des écouteurs dotés de la technologie antibruit, mais également équipés d’un moniteur et d’une foule d’autres fonctionnalités pratiques. Il y a un son adaptatif qui atténue votre musique ou votre livre audio, une insonorisation pour vous débarrasser de tout bruit externe, une application avec des techniques de sommeil et de méditation et, surtout, un confort impressionnant avec une composition de fibres durables et naturelles pour que vous puissiez le porter toute la nuit.

(Amazon)

en relation

Traqueur Bluetooth TILE Pro (2020) – Noir

Nous avons tous cet ami qui perdrait la tête si elle n’était pas vissée et que vous êtes sur le point de les cocher sur votre liste de cadeaux.

Tile est un appareil de localisation sans prétention qui peut être glissé dans un étui de téléphone, un étui pour ordinateur portable, un portefeuille, accroché à leurs clés ou à peu près n’importe quoi d’autre pour un suivi Bluetooth facile.

Tout ce qu’ils ont à faire est d’appuyer sur le bouton Tile et il sonnera fort, même si votre téléphone est en mode silencieux. Il a une portée de 122 mètres et il est résistant à l’eau avec une autonomie d’un an.

(Tuile)

Ouvre-bouteille de conservation du vin Coravin Model Two

Y a-t-il quelque chose de pire que d’ouvrir une délicieuse bouteille de vin, de se retrouver incapable de la terminer et de verser le reste dans les égouts plusieurs jours plus tard une fois qu’elle a été tournée. Cet appareil innovant garantira qu’il n’y aura plus de pleurs sur le vin perdu.

Lorsque vous voulez juste un verre ou une gorgée, Coravin signifie que vous n’aurez même pas besoin de tirer le bouchon. Fixez simplement cet appareil et vous pouvez verser autant que vous le souhaitez à travers l’aiguille fine, en laissant le bouchon en place et en gardant le vin conservé et frais pour votre prochaine boisson. Il est idéal pour les dégustations de vins ou les accords.

(Amazon)

Patins de dérive Segway

Vous avez entendu parler de segways? Eh bien Segway-Ninebot, la marque derrière le transport personnel électrique, est de retour avec le prochain moyen innovant de se déplacer qui vous donnera l’impression d’être en 3020.

Les patins sont relativement faciles à maîtriser et vous emmèneront là où vous devez aller en une fraction du temps. Ils sont légers et portables, ils fonctionnent donc bien pour les déplacements.

(Selfridges)

Réveil Café Barisieur Blanc

Économisant du temps et de l’énergie le matin, cette machine à café ultramoderne se transforme en réveil qui démarre votre infusion. Vous pouvez utiliser du café moulu, filtre ou expresso et régler la minuterie pour qu’elle soit prête lorsque vous êtes ou infuser à la demande.

Il y a même un récipient à lait qui refroidit pendant la nuit pour le garder frais mais utilise la technologie de capteur infrarouge pour ne pas l’ajouter si vous préférez votre tasse de thé noir. Oh et ça a l’air complètement futuriste et super chic.

(Bombarder)

Roku Streambar

En connectant ce Roku Streambar à son téléviseur, vous offrirez à votre proche le pouvoir de diffuser à peu près n’importe quelle émission télévisée ou film en appuyant simplement sur le bouton, tout en offrant un son de qualité supérieure.

Il intègre la HD, l’Ultra HD 4k et le HDR ainsi qu’une énorme liste d’applications de divertissement, Web et de streaming comme Netflix, BBC iPlayer, Disney +, Prime Video, Apple TV et bien d’autres.

(Roku)

en relation