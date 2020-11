Typiquement fabriqués à partir de carton et recouverts de décorations festives, ils font l’objet d’une montagne russe d’émotions; très convoité avant le grand jour, mis de côté et oublié par la suite. Le résultat? Des millions de cartons vides prêts à rejoindre les montagnes de détritus sillonnant la planète.

Le recyclage des calendriers de l’Avent vides est un moyen de minimiser l’effet de Noël sur la planète, mais le processus prend du temps et de l’énergie.

Heureusement, il existe des moyens de profiter de l’excitation de l’Avent sans ruiner l’environnement – avec un calendrier de l’Avent réutilisable.

Des superbes motifs cousus à la main aux structures en carton trempé, chacun de nos calendriers sélectionnés est conçu pour résister à des années d’utilisation.

Avec les bons soins et le bon stockage, ils pourraient même devenir un héritage de Noël, à transmettre à travers les générations.

Le bonus? En plus d’être plus respectueux de la planète, acheter un calendrier réutilisable signifie que vous pouvez organiser les cadeaux derrière chaque fenêtre pour créer un cadeau plus personnel et significatif.

Si vous recherchez des calendriers de l’Avent en bois, consultez notre liste séparée de calendriers de l’Avent durables.

Calendrier de l’Avent de Noël dans le monde

Un calendrier de l’Avent en tissu à motifs de scènes de maison de Noël traditionnelles – quoi de plus festif? Il ressemble déjà à un décor de vacances chéri grâce aux couleurs riches et sombres utilisées, ainsi qu’à de nombreux détails rétro comme le chien Scottie sur le pas de la porte, un bonhomme de neige au nez de carotte et le père Noël et son renne volant le manoir à travers un ciel étoilé. C’est comme si une carte de Noël des années 80 était transformée en calendrier de l’Avent, et on adore.

La pièce faite à la main est livrée avec trois rubans rouges en haut pour que vous puissiez facilement la suspendre à une porte, un miroir ou un cadre. Il y a 24 poches, chacune mesurant 7,5 x 6,5 cm, ce qui devrait fournir suffisamment d’espace pour de minuscules friandises.

Le calendrier mesure 68 x 54 cm, livraison gratuite.

(Etsy)

Calendrier de l’Avent réutilisable L’Occitane

Alors que les calendriers réutilisables existent depuis des années, il est réconfortant de voir de grandes marques adopter le style pour la période des fêtes. Fidèle à la même esthétique rustique française, le calendrier en coton de L’Occitane est terminé avec des illustrations botaniques de l’artiste Isla Simpson. Il est livré avec les mini versions des best-sellers de la marque – pensez Divine Cream, Shea Butter Foot Cream et Immortelle Precious Overnight Mask.

(L’occitane)

John Lewis et partenaires

Inspiré par les impressionnistes, ce calendrier est un ajout élégant à votre look de décoration de vacances. Suivant un thème cool argent et bleu, la pièce à 25 tiroirs est inspirée des chutes de neige et offre une façon créative de remplir le vôtre et de faire le compte à rebours de Noël cette année.

(JLP)

Calendrier de l’Avent moderne matelassé réutilisable

Ce calendrier de l’Avent matelassé fait à la main est la version contemporaine parfaite d’un Noël moderne. Le design joyeux et lumineux inspiré du pop art mesure 56 x 60 cm et offre 24 poches solidement cousues qui ont à peu près assez d’espace pour glisser dans une friandise miniature. C’est vous qui décidez de ce qu’est ce plaisir.

(Etsy)

Calendrier de l’Avent Seasonal Aisle Magic Bags

Les sacs de charme sont à l’ordre du jour avec ce précieux calendrier de l’Avent qui remplace les fenêtres par 24 sacs de délices en coton. Suivant une palette de couleurs bleu et blanc, chaque sac est imprimé avec un numéro afin que vous puissiez savoir quel paquet du jour ouvrir. Parfait pour les enfants et les adultes, il est même livré avec un brin de micro guirlandes pour compléter le look.

Nécessite 3 x 1,5 V AA, non inclus.

(Wayfair)

Calendrier de l’Avent à suspendre personnalisé en feutre Lisa Angel

Si vous manquez d’espace mais que vous aimez ce look fait à la main, ce calendrier en feutre suspendu est un rêve de décoration devenu réalité. Il y a 25 poches cousues avec du fil d’or métallique, chacune assez grande pour contenir une surprise comme une truffe sucrée, une pièce en chocolat ou une canne à sucre festive. Vous pouvez également personnaliser le calendrier avec huit caractères en haut en écriture dorée.

(Lisa Angel)

Calendrier de l’Avent rond Hobbycraft rouge

Donnez une nouvelle tournure à votre compte à rebours de l’Avent traditionnel avec ce design en forme de couronne qui est livré avec 24 tiroirs numérotés à remplir pour les jours précédant Noël. , mais il sera tout aussi beau sur une cheminée décorée.

(Hobbycraft)

Calendrier de l’Avent M&S ​​Felt Stocking

Ce calendrier de Noël en banderoles est un excellent moyen d’utiliser la pièce comme décor plutôt que comme un compte à rebours seul. Il y a 25 chaussettes numérotées, prêtes et en attente pour écureuil loin un régal de votre choix. Avec des détails de pompons et une ficelle blanche et rouge, c’est un concept mignon que vous serez ravi de déployer année après année.

( SP )

Calendrier de l’Avent Biscuiteers en édition limitée par Sophie Conran

Après le succès de la collaboration de l’Avent de l’année dernière avec Sophie Conran, les créateurs de biscuits gourmets Biscuiteers sont de retour avec un design pour Noël 2020. Les deux marques se sont associées pour créer un calendrier de l’Avent en tissu fabriqué à la main avec des appliques et des chiffres imprimés à la main. Vous pouvez l’acheter seul, mais nous pensons qu’il convient le mieux aux produits de boulangerie du Boîte à biscuits de l’Avent Biscuiteers.

(Biscuitiers)

Maison de calendrier de l’avent de Noël bricolage

Faites découvrir aux enfants les plaisirs du compte à rebours de l’Avent avec ce joli calendrier de Noël en forme de maison. Il y a 24 boîtes dans lesquelles cacher de petits cadeaux pour les ravir tous les matins jusqu’au 25 décembre. Il est fait de carton solide et solide, donc pendant que vous pouvez le recycler si vous le souhaitez, gardez-le emballé dans du plastique après la période des fêtes pour l’utiliser à nouveau. année – et au-delà.

(Jojo Maman bebe)

Coffre de calendrier de l’avent bricolage arbre de Noël

En forme de sapin classique, ce calendrier est autant un cadeau qu’un ornement de Noël festif. Il apporte l’esprit de la saison dans n’importe quelle pièce sans effort. Remplissez les 24 tiroirs de friandises spéciales de votre choix et regardez-les se réveiller avec enthousiasme pour découvrir ce qu’il y a dans la boîte du jour.

(Jojo Maman Bebe)

Ellie Ellie Calendrier de l’Avent d’activités réutilisables pour couples personnalisés

Si vous célébrez votre premier Noël en couple ou en couple, c’est une façon amusante d’entrer en mode vacances ensemble. Au lieu de cadeaux, ce calendrier attentionné vous permettra de vous lancer dans une activité festive classique à faire ensemble – pensez à prendre des selfies en couple, à faire des promenades hivernales dans les bois et à préparer des friandises de Noël ensemble. Il y a 24 choses à cocher jusqu’au grand jour et vous pouvez également personnaliser le calendrier avec vos noms. Livré avec un ruban rouge pour qu’il soit prêt à être accroché immédiatement.

(Ellie Ellie)

Calendrier de Noël en tissu Idyll Home

Une affaire un peu plus adulte, ce calendrier en tissu suspendu offre une approche minimaliste des calendriers de l’Avent. Au lieu de fenêtres ou de tiroirs, les cadeaux sont attachés à l’un des 25 crochets. Attachez des chocolats, des porte-clés et de petites boîtes emballées aux anneaux avec un ruban coloré pour un cadeau fait maison qui fait un changement rafraîchissant par rapport à la norme.

(Maison idyllique)

Calendrier de l’Avent Kit de maison de village de Noël, faites le vôtre

Si vous avez de l’espace, c’est une si belle idée pour un calendrier de l’Avent – et elle convient à tous les âges.

Vous pouvez construire votre propre village de Noël modèle avec des boîtes en forme de maison. Remplissez simplement de friandises et ouvrez-les une à une jusqu’au grand jour. Peignez-les ou recouvrez-les de collage pour les personnaliser.

Si vous prévoyez de le réutiliser pour Noël 2021, vous devrez vous assurer d’emballer les bâtiments à plat dans une enveloppe ou une boîte scellée afin qu’aucune humidité ne puisse pénétrer dans les cartes.

(Etsy)

Verdict

Peut-être que ce sont les vibrations de Noël des années 80, peut-être les détails merveilleux mais Calendrier de l’Avent en tissu fait à la main de TeenOriginals est notre choix préféré dans ce tour d’horizon. Gardez-le en sécurité et rangez-le bien pour l’utiliser pendant de nombreux Noëls à venir.