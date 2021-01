M

La posture est atroce. Comme beaucoup de personnes occupant des emplois de bureau, je passe la majeure partie de la journée de travail penché sur un clavier.

Ce n’est que lorsqu’un e-mail lié à la santé du dos ou à la posture flotte dans ma boîte de réception que je renvoie un ping en position verticale. Mais les vieilles habitudes sont mortes. Ce n’est qu’une question de temps avant que je ne me rende compte que je suis de nouveau affalé sans même m’en apercevoir.

Le fait est qu’il est plus facile de garder votre posture sous contrôle lorsque vous êtes dans un bureau, où tout, de la hauteur du bureau aux chaises, avec leur support lombaire et leurs accoudoirs, est calibré pour une bonne santé du dos.

Les dangers du travail à domicile

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé pour la première fois, ceux qui pourraient passer au travail à domicile. Nous sommes peut-être maintenant habitués à la vie de la FMH, mais tout, des vêtements de détente au bureau au hasard, conspire contre nous, en particulier nos épines.

Selon Nuffield Health, 7 Britanniques sur 10 qui travaillent actuellement à domicile disent avoir plus de douleurs dans le dos, le cou, les épaules, les jambes et les articulations, plus de problèmes de fatigue oculaire et plus de maux de tête que d’habitude lorsqu’ils travaillent à domicile.

Protégez la santé de votre dos tout en

Heureusement, vous pouvez faire beaucoup de choses pour soulager les maux de dos. Avec de nombreux bureaux disant aux employés de ne pas revenir avant l’été ou même 2022, il vaut la peine d’investir dans un bureau et une chaise de soutien appropriés.

Les utilisateurs d’ordinateurs portables devraient envisager d’acheter un support d’ordinateur portable qui soutient l’écran au niveau des yeux pour soulager la douleur au cou, ainsi qu’un clavier et une souris séparés afin de ne pas être prisonnier de votre appareil lorsque vous travaillez. Et il va sans dire que, tout comme dans un bureau traditionnel, vous devez vous lever pour vous dégourdir les jambes et bouger votre corps à intervalles réguliers. Le NHS a une liste d’exercices utiles – comme les mouvements de planche et de renforcement du tronc – pour les maux de dos et les problèmes courants.

Mais pour un soutien général de la colonne vertébrale lorsque vous travaillez, que vous vous rendez dans les magasins ou que vous vous détendez à la maison, un correcteur de posture peut faire des merveilles.

Ressemblant un peu aux rênes que les parents fatigués attachent aux tout-petits curieux et errants, elles sont généralement composées d’épaisses sangles élastiques pour tirer les épaules en arrière et d’une base de soutien pour garder la colonne vertébrale correctement alignée. Mince et respirant, vous pouvez les enfiler sans être détectés sous vos vêtements ou les porter quelques heures par jour pour aider votre corps à s’asseoir correctement.

Le héros de la posture

L’un des principaux produits de santé du dos, l’attelle de posture Posture Hero est disponible dans une gamme de tailles pour s’adapter à une variété de morphologies.

Conçu par la London Spine Clinic de Harley Street, il est composé de sangles hypoallergéniques et d’un panneau principal léger de 154 g recouvert de sangles haute tension. L’idée est qu’il repose à plat contre votre colonne vertébrale pour le soutien, tandis que les bretelles élastiques épaisses dessinent vos épaules dans le bon angle.

La fermeture velcro ultra-résistante se croise bien sur le devant, ce qui rend tout très sûr sans restreindre les mouvements.

Avoir le Posture Hero attaché à votre dos est un rappel constant – mais pas désagréable – de s’asseoir droit. En fait, vous vous sentez mal à l’aise si vous vous affalez, ce qui favorise à nouveau une position assise droite.

La société dit que vous pouvez le porter sous les vêtements, mais contre la peau nue, les bretelles peuvent frotter sur le devant des épaules et du cou. Au début, c’est un peu gênant d’être tiré assis dans une nouvelle position, mais c’est normal alors que je tire doucement ma colonne vertébrale de toute une vie d’affalement.

La seule raison pour laquelle je ne le porterais pas visiblement au bureau est à cause de son apparence. Il ne gagnera aucun concours de beauté, mais l’esthétique n’est pas la raison pour laquelle je le porte – et dans l’ensemble, je préfère le porter pendant quelques heures tous les jours maintenant que d’être confondu avec le bossu de la soeur perdue depuis longtemps de Notre Dame dans le avenir.

Ceinture de soutien dorsale jaune Clever

Avec plus de 11000 avis sur Amazon, c’est l’une des meilleures ceintures dorsales de sport sur le site pour traiter les douleurs lombaires.

Disponible en quatre tailles, il offre un soutien lombaire incroyable – idéal pour tous ceux qui se remettent d’une blessure, ceux qui souffrent de douleurs au bas du dos et ceux qui souffrent de sciatique, de hernie discale, de scoliose, de sténose vertébrale, de douleur à la hanche, post-chirurgie et plus encore. Il y a une forte adhérence autour du bracelet et il rétrécit et se dilate aussi, donc pas besoin de s’inquiéter si vous fluctuez en poids.

Orthèse de soutien dorsale FREETOO

Quiconque souffre de douleurs au bas du dos en général appréciera un tel soutien. Il est livré avec un ressort hélicoïdal intégré et des supports en aluminium sur les côtés de la taille et des lombaires et est renforcé avec de larges attaches élastiques et solides en PVC velcro. Quatre tailles disponibles – de Small à XL – et une garantie de six mois est incluse. Une excellente option pour toute personne ayant des problèmes de dos persistants.

(Freetoo)

Correcteur de posture Marakym – Orthèse de clavicule ajustable

Une attelle pour vous aider à contrer les mauvaises habitudes de dos formées par la vie moderne, cette attelle de clavicule est faite de néoprène, ce qui la rend solide mais respirante. Il est assez fin pour se glisser sous vos vêtements, ou vous pouvez le porter par-dessus votre tenue comme un exo-squelette. Il n’y a pas de fermeture avant sur cette conception; glissez simplement vos bras dans les boucles pour repousser vos épaules dans la bonne position.

Upright GO 2 plus léger, correcteur de posture plus petit

Si vous n’aimez pas l’idée d’être attaché à une attelle, même pendant quelques heures par jour, cet appareil de haute technologie pourrait être une option. Vous l’attachez à votre dos et il suit votre posture jusqu’à 10 heures, vibrant doucement lorsque vous vous déformez. Vous pouvez également suivre vos progrès avec une application qui fournit toutes vos informations directement sur votre téléphone. Il a 30 heures d’autonomie à partir d’une charge complète, vous pouvez donc le porter toute la journée pour garder votre posture sous contrôle.

(Aller droit)

