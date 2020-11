B

Le fait d’être coincé à la maison nous a donné plus de temps pour repenser notre configuration, qu’il s’agisse de rénovations à domicile ou de ce que nous mangeons. Si vous avez décidé de nettoyer votre alimentation, il vaut la peine d’envisager des méthodes de cuisine plus saines.

Les cuiseurs à vapeur utilisent la vapeur d’eau bouillante pour cuire doucement des aliments comme les légumes et le poisson. On dit que l’ébullition peut parfois priver les aliments de nutriments et de vitamines – la cuisson à la vapeur est donc un moyen de les préserver, ainsi que de leur saveur et de leur fraîcheur.

Les cuiseurs à vapeur sont de toutes formes et tailles différentes. Si vous souhaitez ajouter une autre casserole ou casserole à votre collection d’ustensiles de cuisine, les modèles en acier inoxydable sont parfaits. Certains ont jusqu’à trois niveaux, tandis que d’autres s’adaptent au-dessus des casseroles existantes.

Cependant, si votre poêle est déjà encombré et que vous disposez d’un espace supplémentaire sur votre comptoir, vous pouvez opter pour un cuiseur à vapeur autonome. Certains vous permettent de cuisiner ou d’ajouter différents niveaux de paniers ou de compartiments, tandis que la plupart ont des minuteries numériques ou manuelles.

Les prix peuvent varier d’environ 30 £ à près de 160 £ selon que vous voulez du plastique ou du verre, et si les fonctions de haute technologie vous intéressent ou non. Comme les cuiseurs à vapeur utilisent déjà de l’eau pour cuire les aliments à la vapeur, ils sont assez faciles à nettoyer avec de l’eau savonneuse, tandis que la plupart sont également lavables au lave-vaisselle.

Découvrez notre sélection des meilleurs cuiseurs à vapeur pour des plats sains et délicieux.

Cuisinart Cookfresh Professional Cuiseur à vapeur en verre

C’est peut-être l’un des défroisseurs les plus chers du marché, mais si vous investissez vraiment dans votre santé et que vous avez de l’espace, ce modèle aura l’air très chic dans votre cuisine.

Le cuiseur à vapeur se compose d’un grand plat en verre rectangulaire, qui repose sur une base reliée à un filtre à eau. Différents plateaux peuvent être ajoutés dans le plat en verre, selon ce que vous cuisinez. Nous avons cuit à la vapeur du poisson et des légumes, dans les différents plateaux, simultanément, et après seulement 15 minutes, ils avaient un goût frais et plein de saveur.

Le compte à rebours à affichage numérique était un bonus, tout comme le bouton de pause lorsque nous voulions vérifier notre nourriture. La seule légère hésitation est sa taille, qui était difficile à stocker après l’avoir utilisée.

(Cuisinart)

Cuiseur à vapeur à trois niveaux Russell Hobbs

Simple et facile à utiliser, ce bateau à vapeur autonome, avec une minuterie, est idéal si vous êtes pressé.

Ajoutez l’eau dans le compartiment inférieur et elle commence à chauffer en seulement 40 secondes après avoir allumé le cadran. Ses trois niveaux peuvent contenir jusqu’à neuf litres de nourriture, ce que nous avons trouvé pratique pour cuisiner de plus gros repas. Le bol supplémentaire était super pour cuire du riz et même des œufs. La nourriture était bien cuite et avait un goût super frais.

Après avoir terminé, il était facile de nettoyer les paniers et de les empiler dans une armoire à l’écart. Nous avons adoré le design blanc bicolore du modèle et le matériau nous a semblé plus cher que certains des autres modèles en plastique. Cependant, nous ne savons pas si cela vaut son prix de vente conseillé lorsque vous pouvez obtenir des bateaux à vapeur similaires pour près de la moitié du prix.

(Argos)

Cuiseur à vapeur Morphy Richards Intellisteam

Ce grand bateau à vapeur est également livré avec trois compartiments différents. Cela garantit que vous pouvez éviter la contamination des saveurs lorsque vous cuisinez de la viande, des légumes et du riz en même temps.

Les commandes numériques étaient un grand plus, mais étaient parfois un peu déroutantes, surtout lorsque nous voulions simplement utiliser l’un des compartiments. Nous avons cuisiné du saumon, sur le bouton de poisson préréglé, mais nous avons été déçus quand il est sorti un peu sec. Cependant, nous avons eu plus de chance avec le riz et les légumes, qui ont conservé leur saveur.

Les compartiments se détachent tous facilement de la section principale pour faciliter le nettoyage. Si vous recherchez un bateau à vapeur plus intelligent, son prix est assez raisonnable.

(Amazon)

Cuiseur à vapeur trois pièces Lakeland

Si vous préférez un cuiseur à vapeur classique en acier inoxydable, qui aura l’air à la maison avec vos autres casseroles et poêles, alors le design abordable de Lakeland est exactement cela.

Nous avons adoré la profondeur des casseroles fumantes. Ils pourraient abriter deux types de légumes différents. Si vous cuisinez pour des amis ou une famille nombreuse, le niveau supplémentaire est également un avantage, tandis que le couvercle en verre ventilé vous permet de vérifier les progrès.

Les légumes prenaient environ 10 minutes à cuire et avaient un goût frais, tandis que les poignées ne chauffaient pas pendant la cuisson. Le nettoyage était facile aussi, juste un gommage rapide après leur utilisation, mais il va au lave-vaisselle aussi si vous préférez.

(Lakeland)

Cocotte Stellar avec insert à vapeur antiadhésif

Qui n’aime pas les ustensiles de cuisine à deux fonctions? Ce cuiseur vapeur, qui repose sur une casserole, est parfait si vous avez déjà une armoire de casseroles et poêles encombrée.

Nous avons adoré le design gris moucheté de la casserole, qui résiste aux rayures et peut être utilisée seule pour les ragoûts et les casseroles. Le bateau à vapeur lui-même était plus robuste que certains des autres modèles et sa profondeur lui permettait de contenir suffisamment de légumes pour toute la famille.

La cuisson ne prenait qu’environ 10 minutes après que la casserole ait atteint l’ébullition, tandis que le couvercle ventilé transparent permettait de voir nos aliments cuire, mais nous n’avions pas à nous soucier de leur ébullition.

(Amazon)

Le Creuset Multi-Steamer en acier inoxydable avec couvercle en verre

Ce petit multi-cuiseur à vapeur chic en acier inoxydable peut être soigneusement placé sur trois casseroles Le Creuset de tailles différentes ou plats en cocotte (20, 22 et 24 cm) – ce qui signifie que vous pouvez faire bouillir les aliments puis ajouter ce cuiseur à la dernière minute.

La casserole profonde cuit à la vapeur les aliments, y compris le poisson, le poulet et les légumes rapidement et efficacement, tandis que le couvercle en verre résistant à la chaleur a aidé à conserver leur saveur et leurs nutriments. Nous avons cuisiné du poulet dans le cuiseur vapeur – qui est sorti humide et plein de saveur, tandis que les légumes étaient bien cuits mais pas détrempés.

Contrairement à la plupart des autres modèles, le cuiseur à vapeur n’a pas de poignées, ce que nous pensions être un peu un oubli – les gants de cuisine sont donc indispensables car il fait très chaud. De plus, le prix semble un peu élevé pour un seul pot – mais vous payez pour son nom et sa construction durable et de qualité supérieure.

(Le Creuset)

Cuiseur à vapeur VonShef 800W 3 niveaux

Le défroisseur autonome de VonShef était facile à utiliser et a donné d’excellents résultats. Remplissez d’eau et il commence à chauffer vos aliments dans les 15 secondes, tandis que le compte à rebours est un bon rappel si vous êtes multi-tâches.

Les trois niveaux signifient que vous pouvez ajouter différents paniers en fonction de la quantité de nourriture que vous souhaitez cuisiner. Nous en avons utilisé un pour le poisson, un autre pour les légumes et le premier pour le quinoa, que nous avons placé dans le bol fourni. Ils sont sortis frais et pleins de saveurs. Le repas entier était plus sain et plus léger.

Si vous oubliez de remplir ce modèle avec de l’eau, le mécanisme de prévention de l’ébullition à sec éteint intelligemment l’appareil pour vous, vous aidant ainsi à éviter tout accident. Il est également facilement lavable avec un gommage et un rinçage rapides et va au lave-vaisselle.

(VonShef)

Tefal Steamer VC145140 Série Pratique

Ce bateau à vapeur attrayant a une base blanche et des paniers en acier inoxydable. L’appareil de Tefal a deux niveaux – chacun d’une capacité de six litres.

De l’eau est ajoutée à la base et vous serez alerté si vous devez en ajouter – ce qui peut être fait via le tirage d’eau si vous êtes à mi-chemin. Le stockage est compact car vous pouvez empiler les paniers les uns sur les autres et sur la base.

La minuterie, qui peut être réglée jusqu’à 60 minutes, est un plus. Les légumes cuits dans le modèle sont sortis frais et savoureux, tandis que le rinçage était tout ce qui était nécessaire pour nettoyer les paniers.

(Tefal)

Verdict:

Nous avons adoré l’efficacité du Cuiseur vapeur Cookfresh de Cuisinart – sa conception en verre a contribué à conserver la saveur et la fraîcheur de la nourriture, tandis que les préréglages numériques le rendaient simple à utiliser. Si vous avez un budget plus serré, le VonShef vapeur à trois niveaux était super pour cuire à la vapeur de plus grandes quantités de nourriture en une seule fois et la qualité était exceptionnelle.

en relation