Si vous avez envie de plats réconfortants, mais que vous ne pouvez pas affronter une autre assiette de tarte au berger ou de saucisse et de purée, il est peut-être temps de chercher l’inspiration en Europe. Le continent regorge de nouvelles idées pour redonner vie aux repas.

Des cassoulets gaulois copieux aux gnocchis italiens garnis, en passant par le goulasch hongrois profondément aromatisé, il y a beaucoup d’inspiration pour vous tenir debout tout l’hiver. Pour le pâturage paresseux le week-end, rien de tel qu’une fondue.

D’où vient la fondue?

Originaire de Suisse, il a d’abord été popularisé dans le pays comme un moyen d’augmenter la consommation de fromage (nous n’aurions pas besoin de le dire deux fois) et commercialisé comme la “ défense spirituelle de la Suisse ”.

Avec des sorties ski sur glace pour l’instant, il y a moyen de ramener le goût des Alpes chez soi grâce aux sets à fondue. Ils sont parfaits pour une soirée agréable, et quand nous avons le feu vert, très amusant pour les fêtes aussi.

Avec quoi mangez-vous la fondue?

Traditionnellement un énorme pot de fromage fondu, vous utilisez des fourchettes à longue tige pour piquer des morceaux comme des morceaux de pain, des cornichons, des mini oignons marinés, des tranches de viande comme le saucisson et le salami, des raisins et des pommes de terre nouvelles rôties – avant de les plonger dans la bonté bouillonnante et fondante. . Si cela ressemble au paradis, eh bien, c’est parce que ça l’est.

Comment faire une fondue au fromage classique

Les fromages fondants comme le Gruyère et le Gouda sont les meilleurs à utiliser, mais un mélange de caillé suisse vous donnera également un goût authentique. Frottez le fond de votre casserole avec de l’ail et laissez mijoter un peu de vin blanc à haute acidité, de kirsch et d’épices avant de saupoudrer un peu de votre fromage râpé à la fois, en remuant le tout jusqu’à ce qu’il soit lisse et soyeux. Transférer dans votre bol à fondue et servir avec des accessoires, plus une bouteille de vin frais pour tout laver.

Il existe d’excellents ensembles disponibles, pour les groupes de deux et plus. Certains sont équipés d’éléments chauffants électriques pour garder le fromage gluant, tandis que d’autres gardent les choses au chaud avec un peu plus qu’une bougie chauffe-plat.

Ensemble à fondue Artesà Deluxe

Pièce de fête parfaite, cet ensemble de 22 articles est livré avec un plateau tournant de style Lazy Susan pour que vous puissiez atteindre toutes vos bouchées avec facilité.

L’ensemble est livré avec un caquelon à fondue en acier inoxydable avec une poignée en bois pour que vous puissiez le transporter sans vous brûler.

Il y a aussi des fourchettes à longue tige, des pots de trempette et un brûleur à placer sous le pot et garder les choses bien en marche. Utilisez-le pour une fondue au fromage classique, ou une fondue à la viande ou au chocolat.

(Artesa)

Ensemble à fondue Paxton & Whitfield pour deux

Les maîtres fromagers londoniens Paxton & Whitfield ont cet ensemble à fondue chéri de la bonne taille pour deux personnes. Il est livré avec un pop de marque, une paire de fourchettes et une base en bois sur laquelle placer la bougie chauffe-plat, également inclus.

Bien que le fromage ne soit pas inclus dans cet ensemble, il y a peu d’endroits meilleurs que Paxton pour obtenir vos pâtés de maisons – nous choisirions le gruyère et le comte.

(Paxton et Whitfield)

Ensemble à fondue en acier inoxydable Argos Home

Cet ensemble en acier brillant est le véhicule parfait pour votre fondue au fromage ou au chocolat. Transférez votre bien fondu une fois qu’il est prêt du poêle pour la pièce maîtresse la plus simple jamais créée.

L’ensemble comprend six fourchettes, un support et un brûleur à alcool pour garder les choses au chaud. Une option décente qui ne fera pas sauter la banque.

(Argos)

Bougie et chauffe-gel Opus Prima édition limitée Ruffoni (26 cm)

Du budget d’Argos à cette option éclatante, Ruffoni nous enseigne à fondue dans un style opulent. Un design en acier martelé orné, cet ensemble de fabrication italienne comprend un cadre ouvert avec un espace pour les bougies chauffe-plat au centre de la base et un pot couvert bercé au-dessus.

(Ruffoni)

Ensemble de mini fondue Staub

Un service à fondue rouge cerise de la marque française Staub est parfait pour égayer l’heure du dîner. Compte tenu de la petite taille de ce pot à seulement 10 cm, la marque suggère de l’utiliser pour le chocolat plutôt que pour le fromage, même si bien sûr, le choix vous appartient entièrement.

Bonus: la casserole en fonte émaillée peut être utilisée directement sur la table de cuisson avant de la placer au-dessus du brûleur, réduisant considérablement la vaisselle. Livré avec quatre fourchettes à fondue.

(Staub)

UPKOCH 1 ensemble de casseroles chaudes en acier inoxydable

En voici un à déployer lors de dîners ou de voyages de camping sophistiqués à l’avenir. Fabriqué en acier résistant, l’ensemble est livré avec toutes sortes d’accessoires pour faire de l’organisation de fondues sucrées et salées une affaire passionnante. Conçu pour un petit groupe, il y a six cuillères, bols et fourchettes à code couleur (pour que vous ne perdiez jamais le vôtre) à côté du creuset et d’une étagère pour l’équilibrer.

(Upkoch)

Ensemble à fondue Boska antiadhésif

Un caquelon à fondue avec une finition antiadhésive est une chose de beauté, vous vous tapoterez dans le dos sur un produit bien acheté quand il s’agit de nettoyer. Le service à fondue de Boska est également une petite chose élégante en noir et blanc classique d’une capacité d’un litre. Il est livré avec une base de cuisinière, un brûleur et un ensemble de quatre fourchettes à fondue.

(Boska)

Ensemble à fondue Fuyamp Ensemble à fondue au fromage en acier inoxydable avec fourchettes à fondue à code couleur

Préparez-vous à réaliser vos rêves de fondue grâce à cet astucieux ensemble en acier inoxydable de Fuyamp. La conception durable allant au lave-vaisselle est livrée avec un pare-éclaboussures, un solide support à trois pieds et six fourchettes à code couleur. Il y a aussi une plaque de brûleur et un four à alcool pour s’assurer que le fromage reste fondu à table.

(Fuyamp)

Ensemble à fondue en céramique 7 pièces Iva

Disponible dans un choix de rouge et de noir, cette marmite en céramique facilement maniable est livrée avec quelques amis, vous aurez donc tout ce dont vous avez besoin pour votre prochaine soirée fondue. Le support a suffisamment d’espace pour un élément chauffant pour bougie chauffe-plat et il y a des fourches à manche en bois surmontées d’un point de couleur pour que vous sachiez toujours laquelle est la vôtre. Mieux encore, il va au lave-vaisselle pour que vous puissiez le transporter une fois que vous avez terminé.

(Iva)

The Indytute Experiences Wine and Fondue for Two

Si vous n’avez jamais mangé de fondue auparavant, il serait peut-être judicieux de laisser le soin aux professionnels. Offrez-vous quelque chose à espérer tout en soutenant le restaurant de fromages londonien The Cheese Bar avec un bon pour ce plat emblématique accompagné de vin pour une date de votre choix. Situé dans le quartier coloré de Camden, le bon est valable pour les réservations entre le lundi et le jeudi.

(Le bar à fromages)

Verdict

Avec l’ajout supplémentaire d’un plateau tournant Lazy Susan, l’ensemble à fondue Artesà Deluxe est notre meilleur achat. Il a l’air de la pièce et vous aura envie de planifier votre prochaine fête de fondue.

