orsqu’il s’agit d’organiser un dîner impressionnant, la beauté réside souvent dans les moindres détails. Bien sûr, la nourriture est importante, mais ce sur quoi vous la servez sera également remarqué.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour obtenir de la vaisselle de qualité supérieure. Les meilleurs ensembles d’assiettes à dîner abordables seront durables, robustes et pratiques tout en débordant de style et de goût impeccable.

La fonctionnalité et la polyvalence sont importantes, vous assurant que vous n’avez pas à conserver vos assiettes pour le mieux, et que vous pouvez également les utiliser pour la vie quotidienne; tous les ensembles d’assiettes à dîner de notre liste vont au micro-ondes et au lave-vaisselle, tandis que certains vont également au four.

Mais revenons à la partie amusante: les regards. Vous avez le choix entre une multitude de styles, donc tous les goûts sont satisfaits. Si vous êtes à la recherche d’ensembles d’assiettes en verre, Next propose une option cannelée ultra-chic à l’ambiance vintage; rendez-vous chez Habitat et H&M Home pour des ensembles d’assiettes modernes qui se fondent parfaitement dans un décor contemporain; John Lewis est un excellent guichet unique pour les ensembles d’assiettes carrées; et B&M a ce qu’il vous faut si vous recherchez des ensembles d’assiettes en marbre glamour.

Pour les ensembles d’assiettes blanches bon marché, vous ne pouvez pas vous tromper chez Argos et Amazon, tandis que La Redoute, Dunelm, Ikea et Very ont des ensembles d’assiettes à dîner au charme rustique et boho gris triés.

Que vous soyez à la recherche de sets de table pour six ou quatre personnes, nous avons rassemblé ci-dessous nos options d’assiettes à dîner abordables préférées afin que vous puissiez améliorer votre jeu de paysage de table sans vous ruiner. Prêt? Vous avez été servi…

Service de table 18 pièces Dinera – Ikea

L’ensemble comprend: six assiettes, six assiettes latérales, six bols

Animateur régulier? Héberger avec le plus? Vous aurez besoin d’un grand ensemble de dîner pour six personnes et une teinte grise fraîche est toujours chic. L’ensemble Dinera d’Ikea ​​est sur le point et abordable, et le point positif? Vous pouvez mélanger et assortir avec d’autres couleurs de la même gamme (gris foncé, beige, rose clair) si vous aimez un look éclectique – elles sont toutes empilables et vont au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Assiettes plates Horciag en grès – La Redoute

L’ensemble comprend: quatre assiettes

Il y a quelque chose de si charmant et d’actualité dans la vaisselle en pierre terreuse. Cet ensemble d’assiettes à dîner gris grès coche toutes les cases alors que nous adoptons la tendance du retour à la nature, fusionnant un sens de la faïence traditionnelle avec un style de cuisine et de salle à manger moderne. Fonctionnel (passe au lave-vaisselle et au micro-ondes) et à la mode mais intemporel, nous sommes ici pour ce look de luxe rustique.

Habitat- Ensemble de table 12 pièces en grès rose Atkinson

L’ensemble comprend: quatre assiettes, quatre assiettes latérales et quatre bols à céréales

Si vous recherchez quelque chose de raffiné et de joli, cet ensemble moucheté d’Habitat fera un service de dîner élégant. Décorés à la main au Portugal et fabriqués à partir de faïence, les tons rose tendre et les gris terreux seront une toile agréable pour les salades vertes lumineuses et les légumes méditerranéens.

Assiettes en céramique, lot de quatre – H&M Home

L’ensemble comprend: quatre assiettes

Preuve, s’il en était besoin, que vous n’avez pas besoin de dépenser des prix indécents sur votre céramique pour obtenir un ensemble chic et stylé. Cet ensemble d’assiettes noires est élégant, simple et moderne et conviendrait parfaitement à toute maison minimaliste, de style industriel ou épuré.

Service de vaisselle 18 pièces AmazonBasics, service pour 6

L’ensemble comprend: six assiettes, six assiettes à dessert, six bols

Vous recherchez un ensemble d’assiettes blanches bon marché qui ne fait aucun compromis sur le style? Annulez la recherche. Cet ensemble de dîner de 18 pièces pour six couvrira toute la famille pour le petit-déjeuner, le dîner et le dessert. Non seulement il a l’air classique et chic, mais il peut également battre la chaleur et supporter le froid, allant au micro-ondes, au lave-vaisselle, au congélateur et au four. C’est le pouvoir de la porcelaine – et il n’est pas nécessaire que cela coûte cher.

Ensemble de dîner 12 pièces monochrome – George Home

L’ensemble comprend: quatre assiettes, quatre assiettes, quatre bols

Cette merveille monochrome est un ensemble de dîner super élégant qui dément son prix abordable. Fabriqué avec de la porcelaine pratique, il vous permettra de naviguer à travers la ruée vers l’heure du thé et peut également être emporté pour un dîner entre amis. Le joli détail est tout dans les petits caractères.

Ensemble de table 12 pièces Peyton – Suivant

L’ensemble comprend: quatre assiettes, quatre assiettes, quatre bols

Le grès émaillé et moucheté a vraiment un moment, et cet ensemble d’assiettes grises convient parfaitement à la tendance biophilique qui balaie le monde des intérieurs. Les assiettes et les bols présentent une forme naturelle, irrégulière et organique, parfaite pour une esthétique rustique et artisanale raffinée… Et ils vont également au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Service de table 16 pièces effet marbre – B&M

L’ensemble comprend: quatre assiettes à dîner, quatre assiettes latérales, quatre bols, quatre tasses

Relevez les enjeux du glamour avec un ensemble d’assiettes en marbre ultra-chic qui est également parfaitement pratique. Comment? Parce que ce n’est pas du vrai marbre (chut! On ne le dira pas). Les assiettes sont fabriquées à partir de porcelaine durable, ce qui en fait un excellent ensemble pour les dîners formels ainsi que pour les repas quotidiens.

Service de table 12 pièces Couleur – Habitat

L’ensemble comprend: quatre assiettes à dîner, quatre assiettes latérales, quatre bols à céréales

Bonjour, jaune! Illuminez votre salle à manger avec une touche de jaune soleil, garantie de rendre les repas joyeux et lumineux. Les teintes dorées sont totalement tendance et fonctionnent aussi bien avec un fond sombre que neutre. Aussi disponible en gris si vous aimez l’ensemble mais préférez une sensation plus industrielle.

Ensemble de vaisselle en porcelaine 18 pièces Argos Home

L’ensemble comprend: six assiettes à dîner, six assiettes latérales, six bols latéraux

Si vous avez besoin de nourrir les cinq mille personnes et que vous avez besoin d’un ensemble de dîner blanc fiable, robuste et bon marché pour six personnes, cette option économique d’Argos est fantastique. Idéal pour un usage quotidien et assez élégant pour les dîners, c’est un ensemble polyvalent. De plus, le blanc classique est totalement intemporel et ira avec n’importe quel décor de maison.

Ensemble de vaisselle 12 pièces en grès gris froid – Dunelm

L’ensemble comprend: quatre assiettes, quatre assiettes, quatre bols

Moderne, élégant, élégant et chic, cet ensemble de dîner gris cool est totalement fin et scandinave. Bénéficiant d’une teinte terreuse “ griege ”, ses tons naturels feront un souper élégant mais conviendront aussi bien aux fêtes de famille, qu’il s’agisse d’une occasion spéciale ou d’un dîner sur le canapé.

Assiettes plates carrées 26 cm House by John Lewis

L’ensemble comprend: quatre assiettes

La collection House by John Lewis adopte une approche rafraîchissante de ses pièces, en mettant l’accent sur la fonctionnalité, l’abordabilité et la beauté – le Saint Graal du design pour les consommateurs. Les fans de chic contemporain voudront obtenir leurs mitaines sur cet ensemble d’assiettes carrées blanches, qui est moderne mais intemporel et aura fière allure sur n’importe quelle table. Avons-nous mentionné qu’ils vont également au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur ainsi qu’au four jusqu’à 220 ° C? Style de salle à manger, carré.

Marvo ensemble de massiettes plates en élamine – Made

L’ensemble comprend: quatre assiettes

Ces dernières années, il y a peu à peu un changement de correspondance entre tout et un mouvement vers un peu de mélange des choses pour un look plus décontracté et informel. Ces assiettes en mélamine multicolores sont finies dans des couleurs contrastées mais complémentaires et sont idéales pour les repas en plein air comme à l’intérieur. Une excellente option familiale pour un usage quotidien, sans danger pour le lave-vaisselle et le micro-ondes.

Assiettes à dîner Kilny – Pain

L’ensemble comprend: quatre assiettes

Fabriqué à la main par des artisans portugais, cet ensemble d’assiettes à dîner résistant au micro-ondes et au lave-vaisselle est terreux, d’apparence naturelle et unique, fini dans un glacis translucide pour laisser transparaître les imperfections pour une sensation organique globale. Assiettes d’accompagnement, bols à pâtes, bols à céréales et tasses assortis également disponibles pour un effet optimal.

Ensemble d’assiettes à dîner Boho Batik Maxwell & Williams – Dunelm

L’ensemble comprend: quatre assiettes différentes

Nous avons été un peu étourdis par cette magnifique assiette grise avec une touche bohème. S’inspirant de la tendance géométrique (voyez ce que nous avons fait là-bas?), C’est sur le point, pratique et élégant, et aurait l’air à l’aise dans n’importe quelle propriété, des maisons d’époque aux pavés de campagne.

Ensemble d’assiettes en verre gaufré – Next

L’ensemble comprend: quatre assiettes

Les ensembles d’assiettes en verre connaissent une résurgence et nous adorons cette option décadente de Next. La finition cannelée d’inspiration Art déco crée un style surélevé qui rehaussera votre jeu de dîner et impressionnera vos invités – même si la nourriture n’est pas du même niveau, ce qui, bien sûr, nous sommes sûrs que ce sera …

Verdict:

Quiconque a une maison épurée mais contemporaine adorera Ensemble d’assiettes à dîner Boho Maxwell & Williams pour ajouter une touche d’impression subtile mais élégante à la pièce. La tendance bohème moderne injectera une sensation détendue mais raffinée à votre paysage de table. Vous recherchez une option simple? Ikea’s Dinera pour six vous assurera que vous êtes prêt pour de nombreux invités et une magnifique teinte grise est toujours à la mode.