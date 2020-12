T

Au début de la nouvelle année, les lapins de gym en herbe s’engagent partout dans le monde vers de nouveaux objectifs de fitness, mais après seulement quelques semaines, nos résolutions trouvent un moyen de nous échapper – que ce soit à cause des frais d’un abonnement à une salle de sport ou de l’incapacité de trouver le temps pour presser dans une session.

Mais cela n’a pas besoin d’être le cas. Vous n’avez pas vraiment besoin de débourser beaucoup d’argent pour un abonnement coûteux à une salle de sport pour rester en forme. En investissant dans un kit simple, vous pouvez améliorer votre force, votre endurance, votre masse musculaire et votre santé globale dans le confort de votre foyer.

Alors qu’un vélo d’exercice d’intérieur est un kit cardio idéal, les haltères sont l’essentiel de l’entraînement à la maison qui vous aidera à vous en tenir à un plan d’entraînement sans avoir besoin d’une machine à la pointe de la technologie.

L’un des éléments technologiques les plus polyvalents du marché, les entraîneurs personnels du monde entier vous diront que les haltères sont la clé du renforcement et de la tonification – de plus, vous pouvez les utiliser dans des zones à espace limité.

L’équipement indispensable peut être utilisé pour le haut et le bas du corps avec une gamme d’exercices tels que des squats de gobelet, des lignes penchées, des soulevés de terre, des step ups, des flexions des biceps, des fentes et des presses au plafond pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness.

De plus, ils sont de taille compacte ou peuvent être déconstruits pour que vous puissiez les ranger dans un coin ou dans une armoire lorsque vous avez terminé.

Créez une salle de sport élégante installée chez vous avec un ensemble d’haltères.

* En raison d’une forte demande, certaines options de cette liste sont en rupture de stock. Pour voir tous les ensembles d’haltères disponibles, achetez directement chez les détaillants suivants:

Ensembles d’haltères réglables

Haltère ajustable Everlast – Sports Direct

Que vous soyez un haltérophile débutant ou chevronné, cet ensemble d’Everlast est idéal pour tous les niveaux. Au fur et à mesure que votre entraînement progresse, cet équipement pratique peut être réglé de 2,5 à 32,5 kg en tournant simplement le cadran. L’haltère peu encombrant peut être utilisé pour travailler tous les aspects du corps, vous aidant à atteindre vos objectifs de fitness.

Ensemble d’haltères réglables Proiron 20 kg – Amazon

Si vous travaillez avec des poids plus gros dans la salle de sport, ces haltères réglables sont idéaux pour préparer votre corps à un entraînement de poids plus extrême. L’ensemble en fonte comprend quatre assiettes de 0,5 kg, quatre assiettes de 1,25 kg, quatre assiettes de 2,5 kg et une barre allongée, ce qui signifie que vous pouvez convertir un simple ensemble d’haltères en une seule barre (une longue barre métallique à laquelle des disques de poids différents sont attachés à chaque fin).

Robustes et faciles à utiliser, ces poids ont une poignée moletée et lors de nos tests, nous nous sommes sentis complètement en sécurité en les soulevant au-dessus de nos têtes – bien qu’il soit bon d’avoir un tapis de yoga en caoutchouc à portée de main si vous les utilisez à la maison, sinon ils le font. ont tendance à rouler.

Haltère réglable Men’s Health de 25 kg – Argos

Un incontournable de la liste des best-sellers Argos, ces haltères réglables robustes éliminent le stress d’avoir à dévisser les colliers de rotation en métal à la mi-entraînement. Faites simplement tourner le cadran sur le côté de l’haltère et cela ajoutera votre poids préféré. Ils fonctionnent de manière très similaire au pack Bowflex (qui, pour info, se sentait plus luxueux), mais sont une option légèrement plus abordable avec des poids plus légers et moins d’options – un ensemble de poids de 25 kg comprend 8 plaques de poids de 2,5 kg et 2 x 1,25 plaques de poids kg, qui peuvent être ajustées selon vos préférences. Un kit idéal pour tailler votre dadbod.

Haltère Bowflex 4-41Kg SelectTech – Fitness Superstore

Si vous avez de l’argent avec lequel jouer et que vous cherchez à investir dans un poste de travail de poids libres plus avancé qui ne dominera pas votre salon, vous ne pouvez pas obtenir beaucoup mieux que cet ensemble de poids lourd de Bowflex. Il s’agit essentiellement d’un seul haltère avec une plage de poids réglable qui vous fera passer de 4 kg à 41 kg en quelques clics simples (et très satisfaisants). Notez que le prix ici est juste pour un haltère, ce qui peut sembler intimidant sur le papier, mais il convient de se rappeler que vous obtenez en fait 17 poids dans un seul emballage pratique. Nous sommes également un grand fan des moulures souples autour des plaques de métal, ce qui signifie qu’elles n’endommagent pas les planchers de bois franc lorsque vous les posez entre les exercices.

Ensemble d’haltères en fonte Opti 20 kg – Argos

Si vous recherchez une paire de poids rétro en fonte, ces types sont juste le billet. Ronds dans leur style, les poids en métal noir d’Opti ont l’air et fonctionnent bien, mais peuvent faire des ravages sur le parquet et faire beaucoup de bruit (pas idéal si vous avez des voisins en bas). Cet ensemble de 12 disques avec 7 niveaux de poids de 5 à 20 kg, est un moyen bon marché et efficace de déclencher vos biceps et triceps sans vous ruiner. Faites-nous confiance, vous ressemblerez à Arnie en un rien de temps.

Ensemble d’haltères en fonte Opti – Argos

Fabriqué à partir de fonte, cet ensemble d’haltères est conçu pour durer, tandis que l’inclusion des poignées en caoutchouc confortables garantit que vous ne faites pas plus de mal que de bien – évitant ainsi à vos mains des cloques douloureuses. L’équipement peut être déconstruit en plusieurs pièces, ce qui est utile pour le stockage et vous permet d’augmenter le poids à mesure que vous devenez de plus en plus fort. Ils sont composés de 18 pièces et peuvent supporter jusqu’à 20 kg sur chacun des deux haltères. Les barres pèsent 1,35 kg chacune.

Ensembles d’haltères pour débutants et légers

Haltères Reebok Softgrip

Bien que ceux-ci puissent ressembler à quelque chose du clip vidéo de Call On Me, ces poids utiles mettent le plaisir dans votre entraînement fonctionnel. Idéal pour l’aérobic, le pilates et la marche avec des poids, ils sont recouverts d’une mousse EVA confortable et disposent d’une dragonne réglable pour les personnaliser à l’ajustement correct. Disponible en trois poids, 0,5 kg, 1 kg et 2 kg.

Opti Néoprène 4kg – Argos

Cette paire d’haltères verts bon marché et joyeux a un poids total de 8 kg et est le poids moyen idéal pour tonifier et sculpter vos bras, vos épaules et votre dos lorsque vous effectuez des exercices du haut du corps – nous avons constaté qu’ils étaient particulièrement bons pour les pulsations des biceps et les tirages latéraux. . Fabriqués à partir d’une épaisse poignée en néoprène qui ne frotte pas ou ne bloque pas vos paumes pendant l’entraînement, ils sont confortables à tenir et sont faciles à jeter dans un sac pour s’entraîner en déplacement. Le revêtement en mousse est une aubaine pour les locataires de la ville, car ils sont silencieux sur les sols solides et suffisamment compacts pour être facilement rangés dans un tiroir.

Sculpture de corps BW108T Smart Dumbbell Tower

Créez votre propre mini salle de sport dans le confort de votre maison avec l’ajout de cette tour d’haltères pouvant contenir trois ensembles de poids différents. Avec des options pour chaque type d’entraînement, l’essentiel d’entraînement polyvalent est disponible dans des couleurs amusantes que vous pouvez utiliser pour augmenter votre routine de fitness de quelques crans. Les haltères sont ergonomiques, confortables et robustes.

Haltères en néoprène Xn8 – Amazon

Si vous recherchez un ensemble d’haltères qui ne frotteront pas ou ne mettront pas de pression sur vos mains, cet ensemble est fait pour vous. Ces poids ont un revêtement en néoprène épais qui non seulement restera fermement saisi dans votre main, mais le fera confortablement. Installées sur de la fonte solide pour assurer leur durabilité, la collection se décline dans une gamme de couleurs et de poids allant de 1 à 5 kg. Les haltères sont proposés par paires.

Haltère Everlast Chrome – Sports Direct

Pour un ensemble d’haltères classique et simple, cet ensemble d’Everlast est un achat de bonne qualité. Un favori dans les gymnases du monde entier, cet ensemble chromé a un design minimaliste avec une poignée texturée qui en fait une prise solide et antidérapante. Vendu comme un seul haltère.

Ensemble d’haltères Reebok – Amazon

Cet élégant ensemble bleu et gris de Reebok, comprenant deux poids chacun de 1, 2 et 3 kg, est l’option parfaite pour tous ceux qui cherchent à ajouter du poids supplémentaire à une routine de Pilates. La forme carrée signifie qu’ils peuvent être utilisés pour les boucles ainsi que pour les planches aux rangées verticales et ne rouleront pas gênant lorsqu’ils sont placés sur le sol. Ils sont livrés avec un étui de rangement simple et compact qui signifie que vous pouvez facilement les ranger sous un lit ou dans un tiroir, mais la palette de couleurs inhabituellement tendance signifie qu’ils n’auront pas l’air criard si vous oubliez de les ranger.

Ensemble Everlast 12 kg – Sports Direct

Si vous êtes un débutant et que vous cherchez à intégrer un entraînement de résistance légère à votre routine matinale, le support coloré d’haltères légers d’Everlast est un excellent endroit pour commencer. Trois options de poids sont incluses, à 1, 2 et 3 kg par poids, et chaque paire est facilement codée par couleur pour une identification rapide. Contrairement à beaucoup d’autres poids à main sur le marché, cet ensemble astucieux s’insère parfaitement sur un support qui n’est pas trop lourd à soulever et peut être facilement rangé dans une armoire après utilisation. Une excellente option abordable pour tous ceux qui ont un budget serré.

Support d’haltères hexagonaux en caoutchouc BodyPower – Amazon

Facilement notre préféré pour les pompes avec haltères, la conception hexagonale de cet ensemble de dix poids signifie que vous vous sentirez en sécurité et stable tout en effectuant des rangées en position push-up (même lorsque vos bras vacillent sous la pression).

Les poignées sont profilées pour une prise en main facile, tandis que l’enveloppe est faite d’un matériau en caoutchouc durable qui se sent robuste au toucher et empêche les poids de glisser sous votre poids corporel. Les poids sont livrés par paires de 3, 4, 6, 9 et 10 kg et sont stockés dans un joli support en acier industriel à la mode – idéal pour tous ceux qui ont l’espace pour exposer leurs haltères.

Verdict:

le Haltère réglable Everlast remporte notre meilleur choix en raison de sa polyvalence. Cet équipement incontournable offre l’une des plus grandes gammes de poids du marché dans une conception peu encombrante.

