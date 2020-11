O

Notre quête permanente de la perfection sans plis a transformé l’art du repassage.

Les mâles et les rouleaux utilisés par nos ancêtres ont disparu depuis longtemps, remplacés par des machines à renifler la vapeur maigres et moyennes qui bannissent les plis les plus profonds en quelques secondes.

Une meilleure technologie et une plus large gamme de fonctionnalités – qu’il s’agisse de semelles incrustées de diamants (vraiment) ou de capteurs qui s’adaptent à l’épaisseur du matériau – signifient que trouver le fer parfait peut être un peu un champ de mines.

Qu’est-ce qu’un fer à vapeur et en quoi diffère-t-il d’un fer à vapeur ordinaire?

La Lamborghini du monde du repassage est le générateur de vapeur – des fers qui génèrent deux fois plus de vapeur que les fers à vapeur ordinaires. Les fers à vapeur auront un grand réservoir d’eau (généralement de taille similaire au fer lui-même) comme base. L’eau est pompée dans une chaudière et convertie en vapeur haute pression, permettant au fer (en théorie) d’éliminer les plis profonds en un temps record. Mais un mot d’avertissement – les fers de style générateur de vapeur coûtent rarement moins de 100 £, et il est important de se demander si vous bénéficierez vraiment de la puissance supplémentaire de la vapeur. Les fers à vapeur standard avec des étiquettes de prix beaucoup plus petites pourraient bien être un meilleur ajustement.

Si vous envisagez d’acheter un fer à repasser à vapeur, les facteurs importants à considérer sont la puissance électrique (qui est mesurée en watts et vous donnera une idée de la vitesse à laquelle le fer chauffe) et la production de vapeur (mesurée en grammes par minute). Nous vous recommandons d’éviter les générateurs de vapeur d’une puissance électrique inférieure à 1800 watts.

Voici nos fers à repasser à vapeur préférés pour des vêtements sans plis.

Morphy Richards EasyCharge 360

Les fers à repasser sans fil sont une aubaine lorsqu’ils sont bien conçus, mais trop souvent, ils ne recherchent pas la maniabilité, ce qui entraîne la mise de côté des caractéristiques clés. Ce n’est pas le cas avec le léger Morphy Richards EasyCharge 360, qui se glisse facilement sur son support circulaire et dispose d’une lumière incontournable qui devient verte lorsqu’il est prêt à partir (vous devrez lui donner un coup de pouce rapide après 25 secondes). Ce n’est peut-être pas le plus puissant des fers à repasser, mais sa pointe effilée et pointue facilitait l’accès aux coins froissés que les autres ne pouvaient pas atteindre, et les commandes clairement identifiées sur le cadran de température, le jet d’eau et le jet de vapeur étaient d’une facilité rafraîchissante. lis.

(Morphy Richards)

Russell Hobbs Diamond Elite Iron

Cette machine moyenne qui brise les rides est le fer le plus puissant de Russell Hobbs grâce à une puissance de 3100 W et des prises verticales de vapeur à haute pression. Mais ce sont les caractéristiques externes que nous avons le plus aimées – la poignée ultra-douce, à la fois lisse et adhérente, le cadran facile à lire et le design mince. Notre seul reproche? Nous aimerions un cordon plus long – celui-ci mesure deux mètres. Mais le Diamond Elite était certainement l’un de nos préférés – ses jets de vapeur de type Old Faithful alimentés par notre pile de repassage en un temps record.Malgré son cordon plus court, il est incroyablement maniable, en partie grâce à son poids léger – seulement 1,77 kg.

(Russell Hobbs)

The Funky Appliance Company Funky Iron

Nous avions des préoccupations majeures au sujet du fer à repasser Funky, clairement conçu pour les propriétaires de maison avertis. Il est lourd, pesant 2,1 kg, et à 2400 W pourrait certainement contenir un peu plus de puissance, mais nous adorons son look élégant – un corps principal en forme de goutte de pluie avec un travail de peinture à effet mat. Le cadran de contrôle maladroit est une plainte mineure, mais qui ne peut pas nuire à la capacité de l’appareil à lisser les rides les plus tenaces en quelques secondes. Des points bonus pour le supplément supplémentaire d’une chaussure de fer (conçue pour être utilisée avec des vêtements délicats) et le fait que les concepteurs ont en quelque sorte pressé un bronzage à l’eau de 450 ml – bien que nous aurions préféré un trou d’eau plus grand pour minimiser les déversements.

(L’appareil génial)

Fer Tefal Ultimate Pure FV9845

Les principaux arguments de vente de ce fer sont sa technologie de filtre MicroScale, qui emprisonne les particules de tartre dans un filtre, garantissant des jets de vapeur plus propres. C’est l’un des fers les plus puissants de Tefal, avec une puissance de 3100 W et des jets de vapeur ultra puissants (60 g / min en continu et 260 g / min, pour les amateurs de vapeur). Il a abordé notre pile de test froissée avec facilité, lissant les plis profonds en un temps record, avec une glissance satisfaisante qui est apparemment due à sa semelle Airglide unique. Notre seul bug ours? Le strabisme lourd requis pour lire la minuscule écriture sur la molette de commande.

(Tefal)

Générateur de vapeur Beko SteamXtra SGA8328

Il n’y a pas d’échappatoire au fait que les fers de style générateur de vapeur seront toujours plus gros et plus lourds, mais le SteamXtra 2800w de Beko est un brillant rappel de la rentabilité – dans ce cas, un énorme réservoir d’eau de 1,8 L qui lui a permis de souffler sans fin, des éclats de vapeur semblables à des geysers dans nos vêtements. Nous avons également adoré l’affichage numérique brillamment clair et le faible poids du fer lui-même (seulement 900 g). Il existe également un mode intelligent fantastique, qui ajuste automatiquement la sortie de vapeur en fonction du tissu.

(Beko)

Fer à repasser pour générateur de vapeur Breville PressXpress VIN410

Les fers à vapeur ne sont généralement pas beaux, mais cette offre de 2400 W de Breville s’en rapproche. Il a une poignée incurvée en forme de sculpture et une délicate bordure dorée qui nous rappelle les rayures plus rapides de nos supercars préférées. C’est quelque peu approprié, car ce mauvais garçon a fumé (excusez le jeu de mots) à travers notre repassage en un temps record. Il est plus silencieux que de nombreux générateurs (même lors du pompage de jets de vapeur de force geyser dans les vêtements) et nous avons adoré le fait que le réservoir d’eau de 1700 ml se fente simplement lorsqu’il doit être rempli – aucune cruche requise.

(Breville)

Fer à repasser sans fil Tower CeraGlide

La capacité de 2400 W de la tour en fait l’un des fers à repasser sans fil les plus puissants disponibles, avec en prime un temps de préparation minimal – il a fallu moins de 30 secondes pour chauffer. Nous avons apprécié le cadran coulissant en douceur qui nous permettait un contrôle total sur la production de vapeur, et l’interrupteur de déverrouillage sur sa base offrait une tranquillité d’esprit lorsque le fer se rechargeait. Bien que nous soyons sceptiques quant aux avantages de sa semelle multicouche (conçue pour une glisse maximale), le CeraGlide avait certainement une glissance satisfaisante qui réduisait les temps de repassage.

( La tour )

Fer à vapeur GoTravel Travel

Les fers de voyage sont difficiles à faire – ils doivent s’attaquer au travail en question, tout en étant compacts et légers. Heureusement, Go Travel a cloué ce dossier en particulier, avec un fer à double tension qui ne pèse que 553 g, mais qui a tout de même fait le travail léger d’une pile de chemises incroyablement froissée. Un cordon extra-long met à portée de main même la prise d’hôtel la plus mal placée, bien qu’un inconvénient mineur (bien que peut-être inévitable) soit que le poids du cordon signifie qu’il peut parfois déstabiliser un fer de cette taille – à plusieurs reprises, nous avons constaté nous nous précipitons alors qu’il dérapait sur notre planche à repasser.

( Allez voyagez )

Fer à vapeur Breville Diamond Express

Il y a quelque chose de merveilleusement extravagant dans ce fer à un prix fantastique, qu’il s’agisse de la garniture sur le thème du diamant, du généreux cordon de trois mètres ou du fait qu’il est d’un poids rassurant sans se sentir encombrant. La trappe au sommet du réservoir d’eau de 400 ml était robuste et facile à ouvrir, et le grand trou facilitait le remplissage. Nous doutions de l’avantage d’ajouter des diamants concassés à la semelle en céramique, mais c’était certainement l’un des fers les plus maniables que nous ayons rencontrés, et la base extra-large donnait au Diamond Express une sensation beaucoup plus stable que ses rivaux.

(Breville)

Fer à repasser Morphy Richards Turbo Glide

Tout simplement, il s’agit d’un fer à repasser qui a lissé les plis que de nombreux autres fers ne peuvent atteindre. Il est doté d’un cordon de trois mètres, d’une semelle en céramique de forme précise capable de lisser le plus fin des colliers et d’un grand réservoir d’eau de 400 ml. Ce dernier est complet avec des côtés clairs afin que nous puissions garder un œil sur les niveaux d’eau. Sa large empreinte nous a permis de couvrir plus de matière en moins de temps – et sans craindre un bras raide car le fer ne pèse que 1,43 kg.

(Morphy Richards)

Fer à repasser Philips PerfectCare Elite

Dépenser 250 £ pour un fer à repasser peut sembler extravagant, mais le générateur de vapeur Elite de Philips vaut chaque centime. Il s’intègre parfaitement dans la base de son réservoir d’eau, où il est maintenu en place par un verrou robuste. Le réservoir lui-même obtient une étoile d’or en raison de la facilité avec laquelle il glisse. Les fonctionnalités préférées incluent la technologie OptimalTEMP, qui détermine la température idéale en fonction du matériau, le capteur DynamiQ, qui coupe la vapeur lorsque le fer est soulevé (mais fournit plus lorsque cela est nécessaire) et la façon dont nous pourrions tirer des poussées de vapeur continues. en appuyant deux fois de suite sur la gâchette vapeur.

(Morphy Richards)

Verdict:

La première place doit aller à Morphy Richards EasyCharge 360, un fer à repasser sans fil brillant et soigneusement conçu avec un prix fantastique et la capacité de passer à travers des tas de repassage sans nous donner mal au bras. L’un des générateurs de vapeur que nous avons essayés aurait été un digne représentant du genre, bien que la deuxième place revienne au Fer à repasser pour générateur de vapeur Breville PressXpress VIN410, simplement parce qu’il offre le triple coup de cœur: valeur brillante, simplicité et fantastique anti-pli. Une mention spéciale va à Diamond Elite de Russell Hobbs – un fer à repasser puissant qui donne à certains des fers les plus populaires de type générateur de vapeur une course pour leur argent, et a un design élégant et élégant.

