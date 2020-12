T

La perspective de se blottir parmi les masses en sueur lors d’un concert est, malheureusement, un rêve lointain en ce moment.

Après tous ces mois, les salles commencent à rouvrir et avec un vaccin en route, j’espère que nous pourrons revenir à quelque chose de proche des spectacles à pleine capacité avant trop longtemps.

Mais d’ici là, les films de concerts sont un rappel bienvenu de la joie qu’un bon concert peut apporter. Ils offrent une nouvelle perspective sur nos artistes préférés, capturant des moments francs, plongeant dans les mécanismes invisibles de la musique live et immortalisant certaines des plus grandes performances jamais réalisées sur scène.

Arrêtez de faire du sens (1984)

Certains considèrent que c’est le meilleur film de concert de tous les temps, et il est difficile de dire le contraire. Stop Making Sense est à la fois un concert de rock, une représentation théâtrale et un cinéma d’art et essai, dirigé de main de maître par Jonathan Demme, lauréat d’un Oscar, dont les caméras voient tout mais jamais intrusives. Ils attrapent les étincelles excentriques du leader David Byrne et volent des regards sur des moments véritablement joyeux partagés par ses camarades de groupe Talking Heads. Tout est chorégraphié à la perfection, la scène se construisant progressivement autour de Byrne au fur et à mesure que d’autres musiciens émergent un par un. Pourtant, il tomberait à plat s’il n’y avait pas l’éclat du groupe. Il est difficile de décrire à quel point Talking Heads est merveilleusement bon ici – la vigueur de Life Of Pendant Wartime, la romance au sol de This Must Be The Place – mais, heureusement, nous n’avons pas à le faire. Le film capture tout cela et plus encore.

Retrouvailles (2019)

Le retour à la maison est la plus grande et la plus grande déclaration de Beyoncé. En 137 minutes, nous voyons chacun de ses côtés: l’humain, le surhumain et le leader à la fois politique et artistique. Le film couvre ses deux nuits en tête d’affiche Coachella et les huit mois de préparation fervente qui l’ont précédé. Nous sommes laissés dans le processus créatif de Beyoncé, car elle est obsédée par les moindres détails et le message général de la série. Elle a été la première femme noire à figurer en tête de l’affiche du festival, et des citations d’icônes culturelles noires telles que Nina Simone et Toni Morrison intercalent les images magistralement éditées. L’équipe de 200 interprètes, triés sur le volet par Beyoncé dans des collèges et universités historiquement noirs, est capturée dans toute son énergie explosive. Mais c’est Queen Bey qui reste le point focal magnétique, comme nous le rappellent les clichés de la foule complètement ravie.

La dernière valse (1978)

Les rockeurs canado-américains The Band avaient clairement des amis haut placés, et lorsqu’ils se sont réunis pour jouer ce concert d’adieu à San Francisco, ils ont fait appel à quelques faveurs – Bob Dylan, Ronnie Wood, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Neil Young, Muddy Waters, Neil Diamond et bien d’autres sont tous venus. Ils ont même enrôlé Martin Scorsese, qui a tourné le tout avec une élégance typique. Il y a un sentiment de fête dès le départ, avec Scorsese décidant de placer des images du rappel comme sa première scène. Malgré sa distribution étoilée, il y a des moments de faillibilité attachante ici, comme lorsque Eric Clapton souffre d’une sangle de guitare défectueuse à mi-chemin d’un solo. Mais surtout, c’est l’occasion de se remémorer un rare rassemblement de certains des plus grands musiciens du XXe siècle.

Madstock! (1992)

Le soir du 8 août 1992, les tours du nord de Londres ont commencé à trembler. Les résidents ont paniqué; la police a reçu des rapports de fenêtres brisées. Serait-ce un tremblement de terre? Hélas, ce n’était pas un frémissement de la ligne de faille peu connue d’Islington-Haringey – c’était un concert de Madness à Finsbury Park. La théorie veut que, lorsque le groupe de ska s’est lancé dans une chanson, le public («35 000 types légèrement en surpoids», comme l’a dit le leader Suggs plus tard) a tout sauté d’un coup. L’impact à leur atterrissage a résonné à travers le bassin de Londres sous le parc, faisant trembler le sol sur des kilomètres à la ronde. En regardant les images maintenant, tout a du sens. Alors que le bruit sourd d’ouverture de One Step Beyond entre en jeu, la foule commence à skank en masse et l’énergie sismique plonge à peine dans tout le décor. Le film est un rappel réconfortant des choses étranges et brillantes qui peuvent se produire une fois que nous sommes tous autorisés à rentrer à bout de bras l’un de l’autre – avec des excuses aux voisins.

Nirvana: en direct à la lecture (2009)

Beaucoup considèrent le plateau MTV Unplugged de Nirvana ou Live at the Paramount comme le plus grand moment du groupe filmé, mais il y a une insouciance transfixante à Live at Reading qui en fait un visionnement essentiel. Capturé en 1992 alors qu’ils faisaient la tête du festival anglais, c’était la dernière fois que Nirvana jouait ici. Des rumeurs ont tourbillonné avant le spectacle – le groupe était censé s’effondrer sous le poids des dépendances de Kurt Cobain. Le chanteur a répondu avec un sourire narquois en arrivant sur scène en fauteuil roulant et vêtu d’une blouse d’hôpital. Il s’est levé, s’est effondré théâtralement, s’est relevé, puis s’est lancé dans un ensemble excoriant de 25 chansons. C’était Nirvana à son meilleur – l’insolence de Cobain est passionnante, et Dave Grohl est herculéen à la batterie. Tout est capturé avec une production minimale, laissé glorieusement brut.

Impressionnant; SI *** dans ‘Shot That! (2006)

Dans la perspective du concert de retour à guichets fermés des Beastie Boys au Madison Square Garden en 2004, le groupe a distribué 50 caméscopes à des amis et des fans avec des billets pour le spectacle. Les instructions étaient simples: filmez tout et rendez-nous les caméscopes par la suite. Les images de chaque appareil ont ensuite été assemblées pour un tour de film à sensations fortes et lo-fi. C’est une montre agitée – toute personne sujette au mal de mer devrait se tenir à l’écart – mais il y a quelques joyaux humoristiques parmi le carnage. À un moment donné, un fan documente une pause aux toilettes pendant un jam instrumental prolongé, et à un autre, la caméra zoome sur un Ben Stiller involontaire alors qu’il bouche les paroles. Dans un coup de chance particulier, un cinéaste choisit même ce qui semble être un jeune Donald Glover avant la célébrité s’amusant dans la foule.

Puissance de l’âme (2008)

En 1974, la ville de Kinshasa au Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) se préparait à accueillir le Rumble in the Jungle. Le combat des poids lourds entre Muhammad Ali et George Foreman devait être accompagné d’un festival de musique mais, une semaine avant le combat, Foreman s’est blessé à l’œil, reportant le match. Le festival, connu sous le nom de Zaïre 74, a dû se dérouler comme prévu et fait l’objet de ce documentaire vivant. C’est d’une franchise fascinante, avec des extraits d’Ali discutant de la politique raciale de l’époque, mais le meilleur de tous est, bien sûr, la musique. James Brown est le showman irisé, Bill Withers est extrêmement discret et BB King délivre un coup de langue après un coup de langue dévastateur. Le concert a été presque oublié à l’ombre du match de boxe, qui a eu lieu cinq semaines plus tard, mais Soul Power le ramène dans la lumière qu’il mérite.

Björk: Biophilia Live (2014)

Biophilia Live est superbe non pas parce que c’est un film d’un grand concert, mais plutôt parce qu’il tire le meilleur parti d’être un film. C’est un voyage psychédélique, superposant des images du concert de Björk en 2013 à l’Alexandra Palace avec des visuels de post-production d’étoiles de mer tremblantes, de vrilles sous-marines et de valses microbiennes. Cela en fait une montre immersive, et sans les acclamations occasionnelles de la foule, vous pourriez facilement oublier qu’il s’agit d’un concert. Pourtant, il y a beaucoup à apprécier dans le côté musical des choses, de l’excellent choeur de voix féminines de 24 personnes aux instruments innovants sur scène, dont beaucoup ont été inventés juste pour l’album.