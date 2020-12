T

Les règles de quarantaine en constante évolution ont mis le kibosh sur vos rêves méditerranéens baignés de soleil et vous l’avez laissé trop tard pour emporter le dernier emplacement de camping de Cornouailles. En bref, l’été était terminé avant qu’il ne commence et tout ce que vous avez à montrer est une sciatique sévère de votre bureau de fortune WFH.

Tout n’est pas perdu. Les hôtels de la capitale vous proposent une panoplie de forfaits alléchants pour vous faciliter la vie en automne.

Des visites des coulisses des parties de Mayfair que la plupart d’entre nous ne voient jamais, à une croisière gratuite sur la rivière au champagne, la ville est ouverte et prête à nous faire passer un bon moment.

Notre sélection des séjours élégants …

Le Lanesborough, Knightsbridge

En matière de séjour, rien de mieux qu’une vue sur Hyde Park, une bouteille de Moët réfrigérée à l’arrivée et le choix entre un repas de trois plats dans le Celeste étoilé au Michelin ou une journée au spa dans un super luxe spa boutique souterrain. Oui, le forfait staycation de Lanesborough est un luxe dès la seconde où vous franchissez les portes – et est accueilli par votre majordome personnel. Si vous pouvez supporter de quitter l’hôtel, c’est un saut, un saut et un saut vers les magasins scintillants de Knightsbridge, mais qui irait quand vous avez un bain de marbre et une bouteille de champagne pour vous faire plaisir?

Le forfait Staycation, à partir de 735 £, oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough

Nouvel enfant sur le pâté de maisons The Mitre tire le meilleur parti de son emplacement privilégié au bord de l’eau avec un joyeux forfait «Messing About on the River». Le séjour de deux nuits comprend des billets pour le palais de Hampton Court, le thé de l’après-midi, une excursion en bateau au champagne, une masterclass de cocktails et deux dîners dans les restaurants de l’hôtel.

(La mitre / La mitre)

Arrivez avec style avec un transfert gratuit depuis n’importe quelle gare (ou aéroport) de Londres dans l’une des Mercedes Classe E de cet hôtel de charme. Ensuite, une fois que vous vous êtes enregistré et que vous avez reçu un surclassement gratuit (cela ne vous dérange pas si nous le faisons), profitez d’une carte-cadeau de 50 £ au restaurant italien de l’hôtel, Il Pampero.

Hôtel Bvlgari, Knightsbridge

Pour célébrer sa réouverture après le verrouillage, Bvlgari a lancé une collection de Staycations de rêve. Faites votre choix parmi B.Private avec des rendez-vous de magasinage Harvey Nichols dans la chambre, une utilisation privée de la salle de projection et un dîner à bulles, ou B.Induled avec une dégustation de cigares et spiritueux, une expérience Dom Pérignon et des soins de spa choyés. Dix pour cent de tous les bénéfices des packages staycation à l’Institut Jenner via le Bvlgari Virus Free Fund.

(Le sentier des sculptures de Mayfair / May Fair Hotel)

Le May Fair Hotel, Mayfair

Cette année, le week-end d’art de Mayfair a été prolongé tout au long du mois d’octobre et regorge d’art gratuit. Plongez au cœur de l’action avec 20% de réduction sur tous les séjours à l’hôtel cinq étoiles May Fair et profitez d’un accès facile aux galeries participantes et au très instagrammable Mayfair Sculpture Trail.

L’étendard, King’s Cross

L’avant-poste londonien du favori de Los Angeles The Standard a beaucoup à vous tenter. Pour un temps limité, obtenez trois nuits pour le prix de deux, ou récupérez de l’année infernale qui a été 2020 avec le forfait Suite Selfcare qui comprend un massage de 60 minutes, un soin du visage et une manucure ou pédicure, l’accès à la salle de sport et l’utilisation de le vélo Peloton dans la chambre. Vous aurez presque l’impression que les derniers mois ne s’étaient jamais produits. Presque.

(La norme / La norme)

Profitez au maximum d’un Londres plus calme avec le forfait tout accès du Connaught. Pensez aux rendez-vous personnels aux matchs, aux achats VIP à Selfridges et aux visites privées de certaines des meilleures galeries d’art de Mayfair. Nous vous recommandons de vous rendre à la Royal Academy. Oh, et vous obtiendrez autant de gâteaux Connaughty gratuits et délicieusement décadents que vous le pouvez.

Échappez à votre propre prison fermée pour une nuit confortable au Ned. Ils vous jetteront des cocktails fraîchement préparés servis à votre porte, un service d’étage d’une valeur de 25 £ et des peignoirs Soho House moelleux à emporter chez eux.

(Le Connaught)

Avec deux emplacements au cœur de Londres (Buckingham Palace et St James ‘Park), les hôtels Taj ont réfléchi pour montrer un peu d’amour à la ville. Les employés clés bénéficient de tarifs spéciaux pour les chambres, les réservations pour les réunions de famille bénéficieront d’un thé gratuit dans l’après-midi et tous les clients de St James ‘Court bénéficieront d’une réduction de 30% jusqu’à la fin du mois de décembre.

Merci à notre forfait héros, à partir de 130 £ par nuit; tajhotels.com

Vous avez traversé l’essoreuse alors quoi de mieux qu’un forfait Soul Reset dans l’un des hôtels les plus zen de Londres. Profitez du service de conciergerie spirituelle de The Mandrake et nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme avec la guérison sonore du bol de cristal, la gong thérapie, les cérémonies chamaniques de cacao et le Chroma Yoga. Vous ressurgirez renouvelé.

(La mandragore / La mandragore)

Mayfair Townhouse, Mayfair

Vivez comme les voisins bien nantis du nouvel hôtel The Mayfair Townhouse (ouverture en novembre) pendant quelques jours. Profitez d’une visite guidée de l’impressionnante collection d’art de l’hôtel (qui en vaut la peine pour la sculpture de paon géante recouverte de cristaux Swarovski de Clarita Brinkerhoff), d’une visite secrète à pied de Mayfair (visitez la maison de Jimi Hendrix et repérez le jardin italien original au sommet d’une sous-station électrique), masterclass de cocktails et cours de yoga privés à Green Park.

Le prince Akatoki, Marylebone

Vos grands projets de vacances 2020 au Japon ont-ils été anéantis par COVID-19? Pas de problème, le forfait Taste of Japan, comprenant des cocktails de saké gratuits et une masterclass de sushi, devrait faire l’affaire. Vous recevrez même des fleurs d’Ikebana traditionnelles à emporter chez vous. Vraiment, qui a besoin de voyages internationaux?