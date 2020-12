UNE

Bien qu’il s’agisse d’un petit appareil électroménager, un grille-pain est souvent le cœur de la cuisine et est utilisé pour bien commencer la journée.

La délicieuse odeur de pain grillé et le son silencieux de la minuterie jusqu’à ce qu’elle éclate sont un confort familier dans n’importe quelle maison. Vous pourriez penser que griller un morceau de pain est l’une des tâches les plus simples de la cuisine, mais de nos jours, cela devient un art.

Un grille-pain magnifiquement conçu peut être utilisé comme point focal et le modèle que vous choisirez dépendra légèrement de la taille et du style de votre cuisine, du budget et du nombre de personnes vivant à la maison. Nous avons examiné une sélection des derniers grille-pain sur le marché ainsi que quelques modèles intemporels pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Grille-pain 4 tranches

Haden 191168 Grille-pain Salcombe à 4 fentes larges

Armé de très grandes fentes pour accueillir des tranches de pain particulièrement épaisses, des toasts ou des bagels plus épais, cet élégant grille-pain est un ensemble de cuisine impressionnant. Garantissant que votre niveau de grillage préféré est atteint, le Haden 191168 Salcombe est livré avec une fonction d’annulation ainsi qu’une fonction de réchauffage – idéal pour les fabricants de pain grillé oublieux. Les éléments chauffants couvrent toute la largeur pour donner un pain grillé uniforme et les fonctions de décongélation permettent de passer du bon temps (et un excellent pain grillé) avec du pain dur. Dans l’ensemble, nous avons trouvé qu’il offrait l’équilibre parfait entre les fonctionnalités – suffisamment pour produire de manière cohérente de bons toasts sans être extrêmement technique.

Grille-pain 4 tranches Breville Strata

Cet élégant grille-pain Breville soulève les enjeux du département de design avec l’option d’une finition gris ou vert mat de luxe ainsi que de détails en cristal qui sont définis dans les accents de chrome miroir. Sûr pour s’adapter à l’esthétique de votre cuisine, en particulier si vous optez pour un design moderne, ce modèle prouve que vous n’avez pas besoin de sacrifier le style ou la fonctionnalité grâce aux fonctionnalités innovantes. En plus de vos paramètres d’annulation et de décongélation plus classiques, il existe une option astucieuse d’ascenseur et de look afin que vous puissiez vérifier l’état de votre pain grillé sans annuler le cycle et ainsi empêcher votre pain de se terminer. Il y a aussi un ascenseur élevé pour ne pas vous brûler les doigts et les fentes à différentes largeurs pour s’adapter à différentes tailles de pain ou si vous optez pour des crumpets ou des pitta. Chez John Lewis, vous pouvez également profiter au maximum d’une garantie de deux ans incluse.

Grille-pain Russell Hobbs Retro 21692 4 tranches

Tirez le meilleur parti de la technologie Fast Toasting du grille-pain Russell Hobbs pour gagner du temps le matin qui peut être mieux servi pour ces précieuses minutes de sommeil supplémentaires. Vous pouvez vérifier votre pain grillé avec une option innovante d’ascenseur et de look, réchauffer du pain préalablement grillé et décongeler votre bagel du matin en toute simplicité. Il existe également différentes commandes pour chaque côté du grille-pain, ce qui vous sera utile si vous faites du pain grillé pour répondre à différentes préférences de pain grillé. Le design rétro est proposé dans une teinte crème polyvalente qui conviendra aussi bien dans une cuisine traditionnelle que dans un style super moderne.

Grille-pain Tefal Loft TT60140 à 4 tranches

Avec sept niveaux de pain grillé, le Tefal Loft garantit que vous obtenez le morceau de pain grillé parfait pour correspondre à vos préférences à chaque fois, que vous le préfériez légèrement doré ou très croustillant. En plus de la fonction de grillage classique, vous pouvez décongeler ou réchauffer un morceau de pain préalablement grillé dans des fentes très larges et avec une éjection à haute levée afin que les doigts brûlés ne fassent pas partie de votre routine matinale. Il y a aussi un plateau ramasse-miettes amovible pour faciliter le nettoyage.

Grille-pain Morphy Richards Accents à 4 tranches

Pour son prix, c’est un grille-pain fantastique, qui a certainement l’air plus cher qu’il ne l’est en réalité, mais qui a également une bonne qualité de fabrication. Vous pouvez en utiliser seulement la moitié à la fois pour en griller 2, ce qui en fait un modèle plus écologique que la plupart des autres. Il grille uniformément et les plateaux à miettes amovibles contribuent à le maintenir en parfait état. Avec les fonctions de réchauffage et de congélation, ainsi que la levée élevée, il s’agit d’une conception bien pensée – les fentes sont également suffisamment profondes pour griller des tranches entières (donc plus de croûtes détrempées) bien que, ennuyeusement, vous aurez du mal à presser un pièce plus large dans les fentes. Si vous êtes une personne du genre pain pré-tranché; génial. Cependant, si vous aimez les pains de boulangerie frais, choisissez un design plus capable de s’adapter à des tranches inégales.

Grille-pain Smeg TSF03 4 tranches

Sans doute la marque la plus cool du marché, Smeg a tendu la main à ceux qui ne peuvent pas se permettre ses réfrigérateurs super cool en produisant ce grille-pain. Fabricant d’appareils de cuisine de haute qualité avec un œil particulier sur le design, le grille-pain à quatre tranches conçu par Smeg des années 50 utilise quatre fentes individuelles. Smeg a gardé les choses simples et soignées sur le plan des fonctionnalités – il ne fait aucun doute que vous payez en partie pour la marque, mais la qualité de fabrication est également incomparable et vous devriez profiter d’années de bon service.

Disponible en plusieurs couleurs.

Grille-pain 4 tranches Curve de Breville

Les propriétaires de cuisine élégants adoreront le design moderne du Breville, qui semble bien plus cher que son prix de 37,99 £. La finition chromée texturée et brillante est fantastique et lui donne une sensation incontestablement supérieure. Il y a deux doubles emplacements séparés, ce qui le rend idéal pour les grandes familles, bien que le fait que vous ne puissiez pas utiliser les seconds emplacements sans utiliser le premier soit à la fois légèrement étrange et frustrant. Malgré ce bugbear mineur, les fentes sont assez larges pour des tranches de pain plus épaisses, et il a une éjection élevée. C’est probablement le four grillés à quatre tranches le plus performant que vous trouverez à ce prix.

Grille-pain De’Longhi Vintage Icona, 4 tranches

Après un modèle esthétiquement beau? Nous avons ce qu’il vous faut. Essentiellement la Cadillac des grille-pain, la De’Longhi est la meilleure en termes de finitions vintage. De’Longhi est non seulement un fabricant très réputé, mais il propose ce grille-pain au design rétro à 4 tranches à un excellent prix. Notre chose préférée à ce sujet est la jauge de réglage de la couleur du pain grillé, qui semble beaucoup plus intuitive qu’un simple cadran. Le seul problème que nous aurions avec cela est l’accord qui, pour une raison quelconque, est terriblement court. Cependant, cela pourrait en fait être une bénédiction pour ceux qui ont peu d’espace et une haine des fils errants.

Grille-pain Kenwood TTP210

Ceux qui ne sont pas dérangés par les conceptions difficiles adoreront ce grille-pain Kenwood sans fioritures. De plus, son manque de boutons et de fonctions qui – avouons-le – la plupart d’entre nous n’utilisent pas régulièrement – garantit qu’il s’agit d’un modèle simple à utiliser par quiconque. Vérifiez la progression de votre pain grillé sans redémarrer le cycle et décongelez les tranches en appuyant sur un bouton. La seule chose qui manque vraiment ici est une fonction de levage élevé, alors pensez-y si vous faites griller de plus petits morceaux de pain.

Grille-pain 2 tranches

Grille-pain à 2 tranches Sage the Smart Toast

Soyez intelligent avec vos appareils électroménagers avec ce grille-pain futuriste Sage qui fera passer votre tranche du matin au prochain niveau de haute technologie. Pour griller tout, des crumpets aux toasts au fromage, cet appareil innovant garantira que les aliments carbonisés ne seront pas dans l’équation. Les fonctions incluent un paramètre “ Un peu plus ” lorsque votre pain a besoin de quelques paramètres supplémentaires, “ Quick Look ” pour que vous puissiez vérifier sa progression, une conception de fente large et profonde, une alerte sonore pour quand il est prêt, une levée élevée et un compte à rebours pour que vous puissiez planifier votre pain pour qu’il soit prêt en même temps que le reste de votre petit-déjeuner.

Grille-pain à 2 tranches Bosch Styline

De la marque allemande réputée Bosch (dont la société mère fabrique également Siemens et Neff), ce grille-pain élégant à 2 tranches est livré avec une grille de réchauffage à petits pains très soignée, qui s’étend du haut. Les amateurs de pains croisés chauds et de pains plats chauds apprécieront cet accessoire astucieux car il vous permet de réchauffer les choses sans les croustiller (les tortillas croquantes sont les pires). Avec la possibilité de vous souvenir de votre réglage préféré, vous pouvez vous assurer que votre pain grillé ressort uniformément à chaque fois. Dites adieu au risque de la vie et de l’intégrité physique – il y a une fonction de levage élevé pour que vous n’ayez pas besoin d’aller pêcher des morceaux de pain grillé qui restent coincés au fond.

Grille-pain rétro Swan 2 tranches

Regardons les choses en face – la première chose qui attire notre attention sur un nouveau grille-pain est son apparence. Les amateurs de gadgets de cuisine mignons adoreront l’ambiance rétro de ce grille-pain Swan, disponible en plusieurs coloris; d’autant plus qu’il est le plus abordable de notre sélection. Malgré son prix bas, il a une finition de qualité, des fonctions de dégivrage, de réchauffage et d’annulation, une installation de levage élevé et un plateau ramasse-miettes amovible pratique. Bref, il dispose de suffisamment de fonctionnalités pour satisfaire la plupart des exigences d’une utilisation quotidienne. Qui a dit que vous deviez sacrifier le style pour la substance?

Dualit 2 Slot Newgen

Les amateurs de grille-pain sauront que ce modèle n’a pas besoin d’être présenté. De tous les grille-pain disponibles, c’est probablement le style le plus emblématique et le plus populaire. Si vous recherchez un design classique qui résistera à l’épreuve du temps et à une utilisation rigoureuse, c’est sûrement votre meilleur pari. Conçu pour la première fois en 1945, c’est le modèle utilisé dans de nombreuses cuisines professionnelles, qui est à peu près le meilleur cachet d’approbation qu’un appareil peut avoir. Vous ne trouverez peut-être pas de fonctions sophistiquées telles que des capteurs, des fonctions de pop-up automatique ou d’autres “ gadgets ”, mais il y a un plateau à miettes, un réglage de bagel et – mieux encore – un cadre large: juste le billet pour les amateurs de tranches de butoir.

Grille-pain KitchenAid à 2 fentes

KitchenAid reste l’une des marques d’appareils de cuisine les plus fiables, non seulement pour son style, mais aussi pour sa fiabilité. Ce grille-pain entièrement en métal abaissera, d’une simple pression sur un bouton, votre toast grâce à la technologie motorisée, et lorsque le cycle sera terminé, il y aura une alerte sonore qui déclenchera automatiquement le toast – oui, les robots ont officiellement atterri. Il fait griller le pain doucement et uniformément, assurant la consistance parfaite du croquant extérieur et de la douceur intérieure. La fonction de maintien au chaud est pratique pour ceux qui préparent des toasts tout en se préparant, car elle continuera à fonctionner à feu doux pendant jusqu’à 3 minutes. Les fentes extra larges sont suffisamment larges pour tenir même dans le morceau de pain le plus généreusement coupé.

