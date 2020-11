C

Les achats de Noël pour les enfants sont quatre mots qui peuvent éveiller la peur de Dieu chez quiconque, que vous soyez parent ou non.

Faire du shopping pour les adultes peut être déjà assez difficile, mais peu d’entre nous sont au courant des caprices, des désirs et des tendances déroutantes qui illuminent actuellement la cour de récréation de l’école.

Il est essentiel de bien faire, principalement parce que les enfants n’ont pas encore appris l’art poli et socialement vital de masquer la déception. S’ils détestent votre cadeau, vous le saurez bientôt.

Si vous espérez des cris de joie plutôt que des hurlements de misère le matin de Noël, vous devez être au courant – et nous sommes là pour vous aider avec cette feuille de crèche des jouets les plus chauds de 2020 à placer sous l’arbre cette année; une liste qui est la deuxième seulement à celle actuellement sous la garde des elfes lourds au pôle Nord.

Des cadeaux amusants qui améliorent leurs compétences scientifiques en cachette, aux ensembles de construction avec lesquels toute la famille peut jouer et aux cadeaux qui suscitent une joie sans faille, voici les meilleurs cadeaux à acheter pour les filles et les garçons âgés de 5 à 11 ans ce Noël.

Micro scooter recyclé

Fabriqué à partir de vieux filets de pêche, ce scooter est la version moderne du vélo ou des patins à roulettes que vous auriez pu demander au Père Noël dans vos propres lettres d’enfance.

(Maxi)

Son BRIO Smart Tech

Cet ensemble ferroviaire très moderne de BRIO Smart Tech promet des heures de plaisir ferroviaire. Il suffit de configurer les arches Smart Tech, d’appuyer sur «go» sur le moteur et de regarder le train détecter automatiquement chaque arc et s’arrêter, klaxonner, reculer ou faire clignoter ses lumières.

(BRIO)

Botley 2.0

Mettez votre tout-petit sur la voie de la grandeur numérique avec ce sympathique petit robot de codage, Botley. L’ensemble est composé de 77 pièces pour aider les enfants à déchiffrer l’art de la programmation et encourager la pensée critique ainsi que la résolution de problèmes.

(JLP)

Peluche Igglepiggle dansant dans le jardin de nuit

De In the Night Garden vient ce jouet de danse doux qui est un compagnon de jeu parfait pour les bébés de 10 mois et plus.

(Dans le jardin de nuit)

Cartes de conversation J’ai entendu vos sentiments

Les enfants étant gardés à la maison pendant des semaines à la fois pendant le confinement, ils ont peut-être raté des occasions de développement émotionnel et empathique avec leurs pairs. Ce jeu de pleine conscience leur apprend à lire et à comprendre des situations émotionnelles.

(JLP)

Earth Heroes Children’s Book édition reliée

Tous les enfants devraient connaître et vénérer le trésor national Sir David Attenborough – tout comme nous tous. Cette version cartonnée de «Earth Heroes» se concentre sur l’environnement, enseignant aux enfants des leçons très opportunes sur notre planète avec la légendaire présentatrice de la faune et militante écolière Greta Thunberg.

(JLP)

VTech Plumes & Sentiments Paon

Convient aux tout-petits (âgés de 2 ans et plus), ce paon aux couleurs vives aide les tout-petits à apprendre les couleurs, les formes, les chiffres et les émotions. En plus de huit boutons de forme lumineuse et de huit piquets d’émotion, il y a aussi un bouton de paon qui peut jouer des sons amicaux et des phrases amusantes.

(Vtech)

Fisher-Price Rollin ‘Rovee

Ce jouet interactif amusant est idéal pour les bébés et les tout-petits plus âgés. Il peut “ grandir ” avec votre tout-petit, s’illuminer, jouer de la musique et suggérer des activités à travers quatre modes de jeu pour l’amener jusqu’à l’âge de la maternelle.

( Fisher Price )

Peluche Hey Duggee Woof Woof Duggee

Dites bonjour au nouveau compagnon de jeu numéro un de votre enfant, Duggee! Le super peluche est également le compagnon idéal de la sieste et prêt pour les aventures avec deux badges de sécurité pour enfants sur le devant.

(Duggee)

LEGO Gingerbread House

Une mise à jour festive sur un classique de l’enfance, cet ensemble LEGO promet des heures de plaisir à construire pour les 12 ans et plus.

Contenant tous les composants pour fabriquer votre propre maison en pain d’épice, cet ensemble comprend également des détails festifs tels qu’un arbre de Noël avec des cadeaux emballés, un cheval à bascule et un petit train LEGO, ainsi que d’autres modèles sur le thème de l’hiver. Complètement adorable.

(LEGO)

Marcheur et briques en bois

Aiguisez la motricité et la coordination de votre tout-petit avec ce déambulateur en bois coloré. En plus de grosses roues pour les maintenir stables pendant qu’elles se dirigent, il existe des briques colorées numérotées et lettrées pour les occuper également.

(JLP)

Exclusivité Monopoly Mega Edition

Rock autour du bloc avec ce jeu classique. C’est Monopoly 2.0, plus grand et meilleur que jamais: pensez à plus de bâtiments, plus de propriétés et surtout – plus d’argent.

(Hasbro)

Poupée Sienna Design A Friend

Vêtue d’un haut de danse et de leggings disco, cette poupée Sienna à câliner est prête à danser avec votre tout-petit ce Noël.

(Sienne)

LOL Surprise! OMG Fashion Dolls Série 3

Cette poupée de mode est prête à surprendre et ravir avec des vibrations de patinage à roulettes cool-girl.

(MGA Entertainment)

Poupée de collection

Si vous avez envie de lui donner une cure de jouvence, vous pouvez élargir sa garde-robe en achetant différentes tenues (vendues séparément) pour vous assurer qu’elle est toujours à son meilleur.

(JLP)

Flyers de cristal Hatchimals Pixies

De jolies fées qui se lancent dans les airs à partir d’œufs de cristal… évidemment.

(Hatchimals)

Studio Kidizoom

Faites en sorte que votre future star hollywoodienne fasse des mini blockbusters avec cette caméra et cet enregistreur vidéo HD adaptés aux enfants.

(Kidizoom)

Chasseurs de bataille laser

Hail, la prochaine génération de voitures radiocommandées, parfaites pour courir le jour de Noël.

(Laser)

LEGO Adventures avec Mario Starter Course

Ils apprécieront tout un monde d’aventures avec cet ensemble de jeu basé sur le personnage emblématique du jeu vidéo, Mario.

(LEGO)

LEGO Technic Lamborghini

Vous voulez améliorer leur temps de jeu? Passez à cet ensemble LEGO de luxe, qui leur permettra de construire un modèle détaillé d’une Lamborghini Sian FKP 37.

(LEGO)

Little Live Pets ‘Gotta Go Flamingo’

Ce flamant rose étrange divertira les enfants en mangeant, en dansant – puis en allant aux toilettes. Inexplicable.

(Petits animaux vivants)

Patrouilleur Dino Rescue Dino de La Pat ‘Patrouille

Un cadeau génial avec une gamme Jurassic de PAW Patrol, l’une des plus grandes marques de jouets.

(Patrouille de patrouille)

Licorne dansante Poopsie

Tout est dans le nom de celui-ci. Cette poupée dansante est une joie à regarder avec des cheveux arc-en-ciel brossables, une tenue amusante et une jolie brosse à cheveux nuage. Nécessite trois piles AA, qui sont incluses.

(Licorne dansante)

L’édition animatronique de l’enfant

Enveloppez le bébé Yoda de Disney The Mandalorian pour des cris de joie le jour de Noël.

(Disney)