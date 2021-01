je

Cela fait un an pas de surprises.

Mais ce qui n’a choqué absolument personne, c’est que les ventes de sextoys ont été en effervescence cette année (geddit?). Avec le temps suspendu dans les limbes pendant une grande partie de l’année, nous avons eu des heures effrénées pour passer le temps et euh … mieux nous connaître.

En effet, le détaillant en ligne Cult Beauty a constaté une augmentation de 61% de ses produits «sex tech» depuis mars, tandis qu’Ann Summers a signalé une augmentation de 900% des ventes de jouets sexuels pendant le lockdown 1.0. Ce n’est qu’à partir d’ici, le marché mondial du bien-être sexuel devant atteindre une valeur d’environ 30 milliards de livres sterling d’ici 2024.

Même la sphère des célébrités a embrassé les donneurs de plaisir. Cette année seulement, Cara Delevingne, Dakota Johnson et Lily Allen s’alignent toutes sur des marques de plaisir féminin qui visent à autonomiser les femmes dans la chambre à coucher.

Mais peut-être êtes-vous un novice en jouets sexuels? Ou vous avez toujours été tenté par les baguettes vibrantes mais vous n’avez jamais su par où commencer? Ou peut-être que vous passez Noël seul, de retour dans votre chambre d’enfance, et que vous avez donc besoin d’un coup de main pour commencer?

Quelle que soit votre situation, n’ayez crainte, nous avons rassemblé les meilleurs jouets sexuels qui promettent de vous offrir le plus grand – et le plus agréable – cadeau de tout ce Noël.

Vibromasseur Coco de Mer Nell Pleasure Seed

L’un des best-sellers de Coco de Mer est le vibromasseur clitoridien Nell de la taille d’une pinte, conçu pour être placé contre le clitoris pour un climax lent et régulier.

Présenté dans un étui de rangement et de voyage en cuir de couleur cacao riche, Nell est également livré avec un câble USB pour une charge rapide et pratique – il suffit de dévisser la base de la graine et de la brancher. Parfait pour le plaisir en déplacement!

(Coco de Mer)

Nasty Gal Rabbiting On Shaft and Clitoral Vibrator

Les ventes de jouets sexuels de Nasty Gal ont explosé de 200% lors du premier verrouillage en mars avec son vibrateur Touch of Velvet (maintenant épuisé) qui a changé de 10 000 unités depuis mars.

Sa meilleure offre de jouets sexuels? Le vibrateur Rabbiting On Shaft et Clitoral, qui vous montrera en un rien de temps comment passer un bon moment. Avons-nous mentionné qu’il est également 100% étanche? Ce qui signifie que l’heure du bain est devenue beaucoup plus agréable.

(Nasty Gal)

Vibromasseur Tenga Iroha

Non, ce n’est pas un moulin à poivre mais en fait un vibromasseur plutôt astucieux et esthétique. La pointe sphérique du vibrateur offre à la fois une stimulation externe et interne. Son matériau en silicone anti-poussière en fait également un rêve à garder propre et frais.

(Tenga)

Vibromasseur clitoridien Womanizer Liberty

Le vibromasseur clitoridien Womanizer Liberty approuvé par Lily Allen peut ressembler à une agrafeuse, mais il s’agit en fait d’un stimulateur avec des paramètres sexuels, vous permettant de contrôler son intensité. Pour tous les amateurs de sextoys à la peau sensible, la tête de stimulation est faite de silicone hypoallergénique de qualité médicale, ce qui signifie aucune irritation, donc pas de problème!

Le Liberty est également le plus joli du groupe, avec cinq couleurs disponibles au choix. Nous adorons le lilas (qui est également livré avec un étui de voyage délicat.)

( Coureur de jupons )

Jouet clitoridien Satisfyer Pro 2

Si seuls les mots “ massage clitoridien ” suffisent pour vous faire avancer, alors vous allez adorer le Satisfyer Pro 2 de deuxième génération. La marque déclare qu’il est plus agréable dans l’eau, donc si vous n’avez pas de baignoire à portée de main, obtenez vous-même un lubrifiant à base d’eau pour l’orgasme de votre vie.

Étant donné qu’il dispose également d’un moteur pratiquement silencieux, l’agile qui donne du plaisir est également une option parfaite pour ceux qui passent Noël à la maison avec leurs parents (assurez-vous de réserver ce temps-là).

(Satisfyer)

Baguette de plaisir Coco de Mer Emmeline

Tout vibrateur qui porte le nom d’Emmeline Pankhurst, l’une des leaders du mouvement des suffragettes qui garantissait les droits civils des femmes, est une victoire infaillible à nos yeux, sans même l’avoir essayé. Mais Emmeline Wand de Coco de Mer marche sur le pas, ainsi que parler.

Non seulement il dispose de cinq réglages de plaisir, vous permettant un contrôle total sur l’intensité, mais il a également une pointe large, ce qui signifie que l’insertion est aussi agréable que la stimulation externe. C’est gagnant-gagnant.

(Coco de Mer)

