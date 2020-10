La saison 1990 de la NFL a vu quelques changements qui ont façonné la ligue dans ce qu’elle est aujourd’hui. La NFL a commencé à mettre en œuvre des semaines de congé pour la première fois depuis 1966, ce qui signifiait que les équipes joueraient un calendrier de 16 matchs en 17 semaines. De plus, le format des séries éliminatoires est passé de 10 équipes à 12 en ajoutant une place supplémentaire à chaque conférence. La chose intéressante à ce sujet est que la ligue a récemment étendu les séries éliminatoires de 12 à 14.

La saison 1990 a également été la première saison complète pour Paul Tagliabue en tant que commissaire de la NFL. Il a succédé à Pete Rozelle au milieu de la saison 1989. Et en parlant de Rozelle, la NFL a annoncé que le prix MVP du Super Bowl serait renommé trophée Pete Rozelle. La saison s’est terminée avec les Giants de New York battant les Bills de Buffalo au Super Bowl XXV au Tampa Stadium. Ce serait le premier Super Bowl pour les Bills, qui perdraient également les trois prochains Super Bowls.

C’était aussi une époque où il n’y avait que trois divisions dans chaque conférence et non quatre. Et pour une raison quelconque, les Falcons d’Atlanta et les Saints de la Nouvelle-Orléans jouaient dans la NFC West tandis que les Phoenix Cardinals (maintenant Arizona Cardinals) jouaient dans la NFC East. Voici un aperçu des meilleurs joueurs de la saison 1990.

QB Joe Montana – Gagnant MVP

(Photo: Dan Honda / Contributeur, .)

Joe Montana a mené les 49ers de San Francisco à un dossier de 14-2, totalisant 3 944 verges et 26 touchés. C’était sa dernière saison complète avec les 49ers, car il a été blessé pendant toute la saison 1991 et la majeure partie de la saison 1992. Il a terminé sa carrière avec les Chiefs de Kansas City et passe maintenant du temps avec sa famille.

RB Emmitt Smith – Recrue offensive de l’année

(Photo: Focus sur le sport / Contributeur, .)

Emmitt Smith a été repêché n ° 17 au classement général par les Cowboys de Dallas en 1990 et a eu un impact immédiat, se précipitant pour 973 verges et 11 touchés. Il a continué à courir pour 18 355 verges et 164 touchés dans sa carrière, ce qui était assez bon pour le placer dans le Pro Football Hall of Fame. Smith a fait des apparitions à la télévision dans diverses émissions au fil des ans, notamment Dancing with the Stars. En 2019, le fils de Smith, Emmitt Smith IV, a signé pour jouer au football universitaire à Stanford.

QB Warren Moon – Joueur offensif de l’année

(Photo: Gin Ellis / Contributeur, .)

Warren Moon pourrait être considéré comme l’un des meilleurs quarts de l’histoire de la NFL à ne jamais jouer dans le Super Bowl. En 1990, Moon a lancé pour 4 690 verges et 23 touchés pour les Oilers de Houston. Il continuerait à jouer 11 ans de plus dans la NFL et terminerait avec 49 325 verges par la passe. Moon fait des apparitions dans des médias tels que TMZ et la radio CBS Sports alors qu’il partage ses réflexions sur la NFL et le football universitaire.

DE Bruce Smith – Joueur défensif de l’année

(Photo: Focus sur le sport / Contributeur, .)

Bruce Smith a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Bills ont atteint le Super Bowl en 1990, enregistrant 19 sacs avec 101 plaqués. Il a de nouveau remporté le titre de joueur défensif de l’année en 1996 et a terminé sa carrière avec 200 sacs, un record de la NFL. Smith fait des apparitions publiques de temps en temps. En 2015, il a été présenté dans l’ESPN 30 pour 30 films Four Falls of Buffalo.

S Mark Carrier – Recrue défensive de l’année

(Photo: Focus sur le sport / Contributeur, .)

Dans sa saison recrue avec les Chicago Bears, Mark Carrier a enregistré 122 plaqués et 10 interceptions. Il a été nommé au Pro Bowl pour cette saison, 1991 et 1993, et a récemment été nommé l’un des 100 plus grands ours de tous les temps. Carrier a pris sa retraite de la NFL après la saison 2000 et a commencé à entraîner en 2004. Il a passé du temps à entraîner dans l’État de l’Arizona, les Ravens de Baltimore, les Jets de New York et les Bengals de Cincinnati. Il travaille actuellement pour le Sports USA Radio Network en tant qu’analyste pour le football universitaire et les matchs de la NFL.

RB Ottis Anderson – MVP du Super Bowl

(Photo: Focus sur le sport / Contributeur, .)

Ottis Anderson s’est précipité pour 102 verges en 21 courses pour aider les Giants à remporter le Super Bowl XXV. Il a joué dans la NFL de 1979 à 1992 et s’est précipité pour 10 273 verges et 76 touchés. Anderson est actif sur Twitter et a bâti une carrière en entrepreneuriat et en discours de motivation.

WR Jerry Rice – Réception de Yards Leader

(Photo: Diamond Images / Contributeur, .)

Jerry Rice était au sommet de sa carrière quand il a capté 100 passes pour 1 502 verges et 13 touchés pour les 49ers en 1990. Certains ont soutenu que Rice est le meilleur joueur de l’histoire de la NFL, captant 1 549 passes pour 22 895 verges et 197 touchés. Il est l’un des grands ambassadeurs de la NFL, faisant des apparitions constantes dans différentes émissions. Il est également très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

