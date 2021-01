g

se doter d’une boîte à outils est un moyen efficace et rentable de couvrir les besoins d’entretien de la maison. Incorporant souvent des dizaines, voire des centaines, d’outils, d’accessoires et de montages, des boîtes à outils et des ensembles d’outils permettent d’effectuer une variété de réparations et de tâches de bricolage, du remplacement des accessoires à la mise en place d’étagères.

Choisir la bonne boîte à outils consiste à trouver une option qui vous donne la plupart des bons outils, à un prix avec lequel vous êtes à l’aise. Pensez aux tâches spécifiques que vous devez effectuer dans votre maison et magasinez en conséquence.

Quel que soit le kit que vous choisissez, vous vous retrouverez probablement à ajouter des outils à votre boîte à outils au fil des ans, soit lorsque vous avez besoin d’un exemple d’outil de base de très haute qualité pour effectuer un travail difficile, soit lorsque vous avez besoin d’un type d’outil plus spécialisé. qui a tendance à ne pas être inclus dans les boîtes à outils génériques. Dans cet esprit, nous vous recommandons de rechercher une boîte à outils contenant une bonne quantité d’outils dont vous pensez avoir besoin, plutôt que d’essayer de trouver une option qui couvre toutes les éventualités.

Pour les utilisateurs qui n’ont besoin d’une boîte à outils que pour des travaux occasionnels, une boîte à outils très simple renforcée avec quelques achats supplémentaires devrait suffire, tandis que pour ceux qui se lancent dans une rénovation à grande échelle, même la boîte à outils la plus complète devra probablement être complétée par des outils supplémentaires. quelque part sur toute la ligne. Nous vous conseillons de prendre en compte la quantité de travail que vous prévoyez d’accomplir et, sur cette base, d’acheter la boîte à outils de la meilleure qualité qui respecte votre budget.

Trousse à outils Siegen S0974 de 25 pièces

La trousse à outils de 25 pièces de Siegen de Sealey vous donne les outils essentiels que la plupart des ménages pourraient vraiment faire pour avoir, dans une collection concise et de haute qualité qui ne fera pas sauter la banque. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Presque tout dans ce kit est solide et bien fait. Par exemple, son jeu de clés hexagonales à boule sont plus lourds et ont des bords mieux définis que ceux que nous avons trouvés avec d’autres kits d’outils disponibles pour un prix similaire; et les cisailles universelles sont particulièrement solides et efficaces. Nous aurions peut-être aimé que le marteau soit un peu plus lourd, mais à tous les autres égards, il s’agit d’une boîte à outils de base idéale.

Clarke CHT641 Boîte à outils de bricolage 199 pièces

Nous ne savons pas ce qu’il y a de mieux dans cette excellente boîte à outils Clarke: s’agit-il de la boîte en porte-à-faux rouge intelligente ou de la sélection complète d’outils à l’intérieur?

Cette boîte à outils a permis à notre critique de vivre pendant deux ans de fréquentes sessions / épreuves de bricolage. Les outils contenus sont de bonne qualité par rapport au prix que vous payez, et ils sont généralement suffisamment résistants pour une utilisation intensive. Une exception discutable est le marteau, qui convient aux travaux tels que le martelage des clous, mais peut être un peu trop léger pour des tâches plus destructrices.

Si vous vous lancez dans une nouvelle phase ambitieuse de bricolage, nous pouvons vous recommander cette boîte à outils comme une excellente base pour constituer votre inventaire. Il occupera une place de choix dans votre cabanon, votre armoire ou partout où vous choisirez de le ranger.

Ensemble d’outils et de douilles de qualité supérieure VonHaus 256 pièces

L’impressionnant ensemble d’outils et de douilles de 256 pièces de VonHaus est sans aucun doute l’une des boîtes à outils au meilleur rapport qualité-prix que nous ayons testées. À un prix bien inférieur à 100 £, il propose une large sélection d’outils robustes avec une finition satinée facile à saisir, le tout stocké dans un étui très solide qui résistera clairement à l’usure.

Bien que cette boîte à outils comporte effectivement un grand nombre de composants, il convient de garder à l’esprit que certaines de ces «pièces» sont de petits objets comme des clous, des têtes de tournevis et un ensemble complet de douilles. Pendant ce temps, quelques outils couramment utilisés ne sont pas inclus – il n’y a pas de scie à métaux, de ciseau ou de niveau à bulle, par exemple. Tout bien considéré, cela nous apparaît comme une boîte à outils polyvalente idéale pour l’entretien de la maison. Cela ne correspond peut-être pas tout à fait à la facture des grands projets de bricolage tels que la rénovation domiciliaire.

Sealey EK1186 Boîte à outils d’électricien de 24 pièces avec sac de rangement robuste

Les travaux électriques sont un domaine de l’entretien de la maison que vous ne devriez envisager d’entreprendre qu’après une recherche et une formation approfondies, même si vous ne prévoyez que de petites tâches. Si vous êtes prêt à jeter les bases et à prendre toutes les précautions nécessaires, ce kit standard professionnel de Sealey vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour la plupart des petits travaux que vous rencontrerez.

Dans l’introduction de cet article, nous avons mentionné comment, avec de nombreuses boîtes à outils, vous constaterez que vous devez parfois remplacer un ou deux outils importants par des alternatives de meilleure qualité. Ce n’est pas le cas avec la boîte à outils de l’électricien de Sealey. Chaque article est excellent, de sa lampe d’inspection rechargeable USB de 3 W exceptionnellement lumineuse à son jeu de pinces ultra-robustes de 3 pièces approuvées par VDE.

Un inconvénient est que les outils de ce kit sont tous emballés individuellement dans le boîtier, ce qui ne peut pas être excellent d’un point de vue environnemental. Néanmoins, il s’agit d’un excellent ensemble d’outils que nous recommandons à toute personne ayant de sérieuses aspirations à effectuer des travaux d’électricité à domicile. Le sac de rangement robuste est suffisamment spacieux pour contenir plusieurs outils supplémentaires et est pratique pour se déplacer.

Kit d’outils et d’accessoires ménagers VonHaus

Vous avez un tableau à accrocher ou une vis desserrée à serrer? Cette petite boîte à outils soignée couvre une sélection de tâches de bricolage superficielles, avec des outils clés tels qu’un marteau, des tournevis et des pinces, ainsi qu’une gamme d’appareils comprenant des punaises, des clous et des crochets pour images.

Ce serait une boîte à outils appropriée pour quelqu’un qui n’a besoin que d’apporter des modifications mineures à sa maison – peut-être une personne qui vient de voler le nid, ou qui est satisfaite de sa place et qui veut juste être en mesure d’apporter des modifications ici et là. La qualité des outils est suffisante pour des travaux légers, même s’ils ne seraient pas à la hauteur d’un projet de rénovation d’envergure.

Kit d’outils à main Guild 25 pièces

La boîte à outils de 25 pièces de Guild est l’une des boîtes à outils les plus pratiques que nous ayons rencontrées pour répondre aux besoins d’entretien de base de la maison. Il suffit de ranger l’ensemble fermé dans un tiroir quelque part et de le sortir chaque fois qu’un petit travail doit être fait dans la maison.

Les outils de ce kit ne sont pas à la hauteur des normes requises pour une utilisation intensive, mais ils conviendront parfaitement aux travaux légers et occasionnels. Nous avons constaté que la qualité variait d’un outil à l’autre – par exemple, la clé et la pince sont très bonnes, alors que les ciseaux ne le sont certainement pas. Pour les travaux de faible intensité autour de la maison, cela fera très bien l’affaire.

Teng TM079 Ensemble d’outils et douilles d’entraînement 3/8 pouces, 79 pièces

Par définition, un outil est un élément fonctionnel – mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être une chose de beauté. Prenons l’exemple des outils du jeu d’outils exemplaire de 70 pièces de Teng.

Les outils de Teng sont les plus solides et les plus robustes que nous ayons testés, et sont en même temps les plus confortables à manipuler. L’inclusion d’outils intéressants et innovants ajoute une autre dimension d’enthousiasme pour les amateurs – combien d’autres ensembles d’outils peuvent être considérés comme comportant à la fois une scie à canon et une tige magnétique télescopique pour ramasser des objets métalliques tombés?

L’inconvénient du TM079 est son prix, qui est bien au-delà de ce que la plupart des gens espéreraient dépenser pour une boîte à outils. Cela dit, si le bricolage est votre passion, cet ensemble serait un merveilleux cadeau pour vous-même.

Ensemble de forets Guild 246 pièces

En plus d’une boîte à outils, la plupart des bricoleurs trouveront qu’ils ont besoin d’une perceuse combinée sans fil – un outil essentiel pour des tâches telles que la mise en place d’étagères et la fixation d’objets avec des vis. Il y a quelques excellents exemples de cet outil dans notre récent tour d’horizon des outils de bricolage les mieux notés.

Plus vous utiliserez votre perceuse sans fil, plus vous réaliserez la variété de forets nécessaires pour l’utiliser au mieux de son potentiel. Il existe des mèches pour différents matériaux, y compris le bois, le métal et la maçonnerie; il existe des embouts pour percer des trous de différentes tailles et des embouts de tournevis adaptés à différentes tailles de vis. Cette pièce Guild 246 couvre admirablement toutes ces bases, emballant dans une vaste gamme de bits à un prix très raisonnable. À notre avis, il est beaucoup plus simple et plus rentable d’acheter un ensemble complet de forets comme celui-ci, plutôt que d’acheter de nouveaux forets au fur et à mesure que vous en avez besoin.

Verdict

Boîte à outils de 25 pièces de Siegen by Sealey vous offre un niveau d’outils très élevé, couvrant de nombreuses exigences qui s’appliquent au bricoleur moyen, y compris le vissage, le levier, la mesure et le découpage. Compte tenu de sa taille relativement petite, vous devrez probablement acheter des outils supplémentaires à côté de lui pour couvrir tous vos besoins d’entretien domestique. Cependant, il constitue une bonne base pour un inventaire de bricolage, et à la lumière de sa haute qualité et de son prix équitable, nous appelons le Siegen by Sealey 25pc Toolkit notre meilleur choix ES.

