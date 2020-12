M

chacun de nous a eu beaucoup de temps pour lire pendant le verrouillage, et même si cela s’est avéré un désastre pour les librairies de détail, cela a fait des merveilles pour le niveau d’alphabétisation du pays.

La rédactrice en chef Katie Law partage ses faits saillants de 2020.

Shuggie Bain par Douglas Stuart

Je voulais que cela remporte le Booker Prize après avoir lu les premières pages, et je suis ravi que cela ait été le cas. L’histoire du petit Shuggie: sa confusion quant aux raisons pour lesquelles il se sent différent des autres garçons, les brimades dont il souffre à l’école, la faim, les difficultés et la pauvreté qui rongent, mais surtout, son amour pour sa mère autodestructrice, alcoolique mais belle – est tout si brillamment rendu par ce talentueux romancier pour la première fois, qui a apparemment déjà terminé son prochain roman. Je donne des copies à plusieurs membres de ma famille pour Noël.

La moitié disparue de Brit Bennett

Nous sommes en 1954, et des jumeaux identiques de 16 ans, Desiree et Stella Vignes, ont fui leur petite ville oppressante en Louisiane pour commencer une nouvelle vie. Stella découvre qu’elle peut se faire passer pour blanche et épouse un homme blanc, tandis que Desiree rentre chez elle 14 ans plus tard, tenant la main d’une fille «noire comme du goudron» et avec un héritage de violence derrière elle. J’ai adoré la riche prose élégante de Bennett.

Petits plaisirs par Clare Chambers

Situé dans une banlieue de Londres à la fin des années 50, il s’agit d’un roman attachant sur un journaliste qui enquête sur un cas peu plausible d’une femme ayant une fille après une «naissance vierge». Les émotions sont montées en flèche lorsque ladite journaliste, célibataire et âgée de 40 ans, se lie d’amitié avec le sujet et tombe amoureuse de son mari. Tranquillement dévastateur, il a établi des comparaisons avec Barbara Pym et Elizabeth Taylor. Chambers a appris son métier aux pieds de la légendaire Diana Athill. Qui mieux?

Inside Story par Martin Amis

C’était le livre le plus exaspérant de l’année – égoïste, erratique, écrasé et sous-édité, mais je dois admettre à contrecœur qu’il reste une lecture incontournable. C’est essentiellement un compagnon des mémoires précédents d’Amis, Experience, enfilés de lettres d’amour à ses héros littéraires, Philip Larkin et Saul Bellow, et à son plus vieil ami, Christopher Hitchens. Il est entrecoupé de vols de fantaisie sur les femmes, en particulier les seins de Phoebe sur une baguette magique Phelps – une création extraordinaire.

Vie enchevêtrée par Merlin Sheldrake

Les champignons ne sont ni des plantes ni des animaux et il existe plus de deux millions d’espèces. Ils mangent toutes sortes de déchets, des déversements de pétrole au plastique. Ils peuvent survivre au rayonnement nucléaire et adapter leur comportement grâce à ce qu’on pourrait appeler un réseau intelligent. Ils sont fondamentaux pour la structure de la Terre et ils sont assez bizarres. Une enquête excentrique et fascinante.

Désolé pour votre problème par Richard Ford

Richard Ford reste en superbe forme à 74 ans, écrivant dans ces neuf nouvelles sur la mort, le divorce et toutes les autres déceptions qui nous arrivent dans la vieillesse, alors que nous nous rendons compte à quel point nous pourrions avoir mal compris les autres et, plus poignant, nous-mêmes. «L’impatience, croyait-il, était une forme de paresse»; «Les bons choix ne font pas de très bonnes histoires» ne sont que deux de ses répliques les plus mémorables. Le cadeau de Ford est de dire de telles choses avec une clarté saisissante. Un livre à piller pour ses vérités.

Écrivains et amoureux de Lily King

“Encore un putain de flocon.” Alors Casey Peabody, la narratrice de 31 ans du cinquième roman de Lily King, raconte à sa meilleure amie Muriel. Elle parle d’un homme. Malheureusement, les hommes ne s’en sortent pas bien dans ce conte littéraire engageant sur un difficile et endetté 31 écrivain de un an se fraye un chemin à travers les problèmes de la vie, craignant de gaspiller sa vie, mais déterminé à tout prix à terminer ce roman. Un attachement romantique sans espoir en suit un autre, mais le voyage de Casey est une aventure merveilleusement enrichissante.

L’esprit bien gardé: redécouvrir la nature dans le monde moderne par Sue Stuart-Smith

Il n’y a rien de plus satisfaisant que de planter une graine, de la regarder germer et de devenir quelque chose à cueillir et à mettre dans un vase, ou sur une assiette à manger. L’acte de jardinage – qu’il s’agisse de désherber, de cultiver les fleurs préférées ou simplement de creuser les doigts dans le sol – est profondément créatif et aide à éclaircir l’esprit ainsi que les lits, soutient le psychothérapeute et épouse du jardinier Tom.

Reposez-vous et soyez reconnaissant par Emma Glass

Une nouvelle poétique d’un écrivain qui travaille également comme infirmière principale dans un grand hôpital de Londres. Le verre évoque l’épuisement et l’acharnement des longs quarts de travail, la douleur, le saignement et la peau craquelée qui accompagnent le frottement sans fin des mains, et le plus poignant, le chagrin des personnes endeuillées, le tout dans des détails atroces. Il y a aussi un élément d’histoire de fantôme, qui ajoute un joli frisson à la procédure.

Le conte du libraire de Martin Latham

Latham vend des livres depuis plus de 30 ans et est actuellement directeur de Waterstones à Canterbury. En plus d’être une histoire de livres, de bibliothèques, de collectionneurs, de marginialia et plus encore, c’est une lettre d’amour, remplie d’anecdotes charmantes sur le pouvoir physique et émotionnel des livres. AS Byatt, achetant des romans de Terry Pratchett à Canterbury, confie: «J’adore Discworld mais je ne peux pas être vu en train de l’acheter à Londres».

