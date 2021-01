V

L’organisme était énorme en 2020, et il devrait être encore plus grand et meilleur cette année.

Selon Veganuary.com, 400 000 personnes ont essayé d’adopter un régime végétalien l’année dernière, contre 250000 personnes en 2019. Beaucoup sont susceptibles de poursuivre leurs efforts pour adopter un régime à base de plantes sans viande ni produits d’origine animale, sinon pour toute leur vie. régime alors certainement pour une partie de celui-ci.

Les choses deviennent certainement plus faciles sur le front végétalien. Ce qui était autrefois considéré comme un régime alternatif hippie est devenu une tendance adoptée par certaines des marques les plus connues du Royaume-Uni, des boulangers Gregg’s, dont les saucisses végétaliennes ont provoqué des émeutes lors de son lancement, à KFC, McDonald’s et Burger King en ajoutant des options végétaliennes à leurs menus.

À Noël dernier, les supermarchés ont lancé de nombreux plats festifs végétaliens qui allaient de pair avec la nourriture traditionnelle, et maintenant la nouvelle année à l’aube, des alternatives plus savoureuses et sans animaux sont en préparation. En tant que nation, nous avons soif d’alternatives végétaliennes.

Maintenant que janvier est arrivé, nous sommes nombreux à nous préparer à rééquilibrer le plaisir des fêtes avec une alimentation plus propre et plus saine. Les avantages vont au-delà du simple fait de se sentir mieux; De nombreux scientifiques conviennent que le fait de réduire notre dépendance à l’égard de la viande et de remplir les assiettes avec plus de plantes et de légumineuses pourrait aider à réduire le changement climatique et à repeupler la faune qui diminue rapidement sur nos terres et dans nos océans.

Bon pour la planète, bon pour vous. Si vous n’êtes pas végétalien, vous connaissez certainement quelqu’un qui l’a essayé, ou du moins l’a essayé pour sa taille.

Que vous envisagiez de changer vos habitudes alimentaires pour inclure plus d’options végétaliennes ou que vous soyez prêt à vous engager de tout cœur dans un régime à base de plantes, ces livres de cuisine vous aideront à vous guider sur votre chemin vers une vie plus végétalienne.

Meilleurs livres de cuisine végétaliens 2021

ÉTALAGES! Vegan sain

(BOSH!)

Le duo basé à Sheffield, présenté comme la fourmi et la déc du monde végétalien, a commencé à nous montrer comment concocter des recettes à base de plantes sur les réseaux sociaux avant de lancer son premier livre en 2018.

Le nouveau livre est un guide pour des repas végétaliens plus sains, parfaits pour égayer les jours gris; pense shakshuka verte, curry sri-lankais ensoleillé et indulgent mousse au chocolat et à la banane. La plupart des recettes nécessitent des ingrédients que vous pouvez facilement trouver sur les sites de supermarchés et la photographie époustouflante vous laissera agonisant pour essayer en premier.

Parfait pour les végétaliens débutants ainsi que pour les pros chevronnés.

Livre de recettes végétalien de Mildreds

(Mildreds)

Qui a entendu parler de Mildreds? L’un des meilleurs restaurants végétariens et végétaliens de Londres, le menu est tellement savoureux que vous ne remarquerez même pas l’absence de viande. Bien qu’une visite IRL soit terminée pour le moment, le livre de cuisine signifie que vous pouvez préparer leurs assiettes alléchantes à la maison.

Il y a beaucoup d’idées sur lesquelles se pencher, telles que Brochettes barbecue au bourbon Memphis et salade de chou arc-en-ciel à l’orange et Je ne peux pas croire que c’est vegan Espresso Crème Caramel. Si ces recettes ne réjouissent pas votre janvier, nous ne savons pas ce qui le fera.

En fait, le livre fait un barbecue végétalien exceptionnellement bien avec beaucoup d’idées à dévorer maintenant ainsi que pour la saison du barbecue plus tard.

Dirty Vegan: une autre bouchée

(Sale végétalien)

Dissipant l’idée que tous les végétaliens sont des ennuis vertueux et grignoteurs de plantes, Matt Pritchard est de retour avec son deuxième livre de cuisine végétalien, Dirty Vegan: Another Bite.

À l’arrière de son émission de la BBC Dirty Vegan, plus de 80 recettes sont divisées en chapitres comme les repas super rapides en milieu de semaine, les plats réconfortants, les classiques et la nourriture qui fait lever les sourcils, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que les plats sont nommés ainsi parce qu’ils sont pleins d’énergie .

Si vous ne savez pas quoi essayer en premier, optez pour le Crêpes croustillantes au jacquier de Pékin: changeur de jeu.

Délicieusement Ella The Plant-Based Cookbook

(Délicieusement Ella)

Nous n’avons pas pu compiler une liste de livres de cuisine végétaliens et omettre Ella Mills née Woodward. Mieux connue sous le nom de Deliciously Ella, elle est responsable à elle seule de rendre la nourriture végétalienne cool et de déclencher le train en marche que beaucoup d’entre nous se retrouvent à monter à bord ce mois-ci.

Ce livre de cuisine cartonné était le livre de cuisine végétalien le plus vendu de tous les temps et continue d’être extrêmement populaire grâce aux 100 toutes nouvelles recettes à base de plantes qui couvrent tout, des soupers de milieu de semaine aux longs brunchs du week-end et au thé de l’après-midi.

Livre de recettes au chocolat végétalien

(Chocolat végétalien)

Alors que la plupart d’entre nous peuvent se familiariser avec les entrées et les plats végétaliens, comment bien faire des desserts sans produits d’origine animale peut laisser les meilleurs d’entre nous perplexes. Une douce satisfaction sans œufs, crème, beurre et lait – est-ce possible?

Eh bien, oui et l’auteur Fran Costigan est là pour vous montrer comment avec son vaste livre dédié aux sucreries, Vegan Chocolate. Plongez dans un monde de décadence: vous trouverez des recettes pour gâteaux au chocolat, brownies, truffes, puddings, glaces et plus encore, tous fabriqués à 100% végétaliens.

Des instructions détaillées donneront des résultats de qualité, même les plus réticents, en un rien de temps.

Bazar: recettes végétariennes et végétariennes vibrantes

(Sabrina Ghayour)

Divulgation complète: ce livre n’est pas strictement végétalien. Mais avant de partir, soyez assuré qu’il y a des recettes v-friendly à l’intérieur, mais elles sont également mélangées avec des idées de repas végétariens. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise chose pour quiconque souhaite se plonger dans une alimentation plus verte avant de se lancer complètement.

Alors, que pouvez-vous attendre du «Bazar» de Sabrina Ghayour? Bouclez votre ceinture pour une escapade à travers le Moyen-Orient – pas une région évidente qui vient à l’esprit lorsque vous pensez à des plats végétariens savoureux, ce qui fait de ce livre un trésor d’autant plus.

Il y a des aliments réconfortants, des salades mouchetées de grenade et un vinaigrette au tamarin doux et miso épicé cela pourrait changer votre vie. Les idées de génie sont si superbement écrites et ont un goût divin que vous oublierez que tout ce que vous dévorez est entièrement sans viande. Je ne peux pas dire plus juste que ça.

Je peux cuisiner végétalien

(Isa Chandra Moskowitz)

De l’auteur à succès de Veganomicon, Isa Chandra Moskowitz révèle les méthodes faciles et simples derrière une bonne cuisine maison végétalienne.

En plus des recettes et des photographies appétissantes, il y a aussi des listes de courses détaillées, des FAQ sur les mythes et des discussions d’encouragement pour vous permettre de continuer votre voyage sans viande.

Comment être végétalien et garder ses amis

(Firebox)

Vegan avec un côté d’humour? C’est ainsi que la société de cadeaux insolite Firebox le sert le mieux. Que vous traitiez une vierge végétalienne avec le livre ou que vous le vouliez pour vous-même pour vous inspirer, c’est un saut joyeux dans le régime.

Les recettes comprennent des collations sans viande et sans produits d’origine animale comme Nouilles au thé vert, bases de pizza végétaliennes et gyoza rempli de châtaignes d’eau, mais il y a aussi des conseils utiles sur ce qu’il faut commander lorsque vous êtes absent et comment garder la paix avec vos compagnons carnivores.

Un incontournable pour quiconque envisage de faire le saut.

LEON Fast Vegan

(LEON)

Vous manquez votre solution Leon à l’heure du déjeuner? Alors vous allez adorer ce livre de cuisine coloré qui révèle comment préparer rapidement de bons aliments à base de plantes. Avec plus de 150 recettes emballées dans ses 304 pages, il n’y a aucune chance de répéter les repas – à moins que vous ne le souhaitiez, c’est-à-dire.

Il y a trois sections à parcourir: plats principaux, accompagnements et bonbons. L’inspiration vient du monde entier: pensez sushi vegan, tacos mexicains, crêpes vietnamiennes et des tas de pâtes italiennes.

Soyez averti: vous ne croirez vraiment pas que certains de ces plats sont végétaliens.

Heavenly Vegan Dals & Curries: Nouveaux plats passionnants de la cuisine d’une indienne à l’étranger

(Rakhee Yadav)

Rakhee Yadav vous emmène à travers un voyage à travers le sous-continent avec chaque film de son magnifique livre de cuisine, qui contient des recettes entièrement végétaliennes pour réchauffer les daals et de riches currys pour réchauffer les coques les nuits glaciales de janvier.

Ce n’est pas indien traditionnel cependant; ces plats sont inspirés des voyages de l’auteur à travers le monde, alors attendez-vous à trouver les goûts de Tacos naan avec koftas à l’amarinthe et aux pois et chutney d’avocat épicé à la coriandre, aussi bien que Five Lentil Dal avec citrouille, bananes crues et aubergines.

