acheter des produits de beauté en ligne était autrefois un défi de taille. Vous deviez vous rendre en magasin pour tester, essayer et faire correspondre l’article à votre peau. Mais pas plus. Vous pouvez avoir accès à des millions de produits de beauté à portée de main et les faire livrer directement à votre domicile.

Grâce aux détaillants de produits de beauté en ligne, vous pouvez investir dans une beauté révolutionnaire et découvrir des marques de niche moins connues où des descriptions détaillées et une infinité de bases de données d’avis vous aident à ne plus deviner l’achat de produits de beauté en ligne. Pour le fond de teint et les correcteurs, il vous suffit de faire correspondre la couleur de votre produit précédemment porté avec des outils en ligne comme Match My Makeup pour obtenir la teinte équivalente d’une autre marque. Il existe également des consultations virtuelles où des experts vous guideront avec des conseils utiles sur les meilleurs produits en fonction de vos préoccupations.

Plongez dans les trésors du monde de la beauté pour trouver les ingrédients les plus récents et les meilleurs, le hall of famers ou la prochaine grande nouveauté de la beauté où vous pouvez souvent trouver des réductions et des offres – et même le faire livrer dans les 24 heures.

Quoi que vous recherchiez – que ce soit des soins de la peau super chargés, des outils et gadgets innovants ou simplement pour recharger vos héros de beauté – nous avons rassemblé nos destinations beauté en ligne préférées où vous êtes assuré de les trouver.

Beauté culte

Cult Beauty propose l’une des meilleures curations de produits de beauté avec un trésor des dernières innovations ainsi que celles qui résistent à l’épreuve du temps. Chaque article est présenté avec des descriptions détaillées rédigées par des experts dans le domaine avec tout ce que vous devez savoir avant d’acheter. Bien qu’ils aient encore une offre étendue, Cult Beauty ne proposera que des produits qui ont été recommandés ou testés par ceux qui sont au courant pour vous aider à trouver ce qui fonctionne pour vous au lieu de simplement prendre de la place dans votre armoire. Ils visent à décoder le jargon souvent déroutant et les affirmations des marques de beauté à travers un glossaire utile. Le détaillant en ligne propose également un système de filtrage où vous pouvez détailler votre préoccupation beauté spécifique et trouver les produits qui vous conviennent.

FeelUnique

Avec plus de 30 000 produits à parcourir parmi plus de 500 marques, FeelUnique est l’un des plus grands détaillants de produits de beauté en ligne en Europe. En plus d’être l’hôte des produits eux-mêmes et de certains des plus grands noms du secteur, il existe des critiques honnêtes et des conseils d’initiés pour vous permettre de ressentir pleinement un article avant de l’acheter. La destination mondiale propose un mélange de produits cultes avec de nouveaux enfants sur le terrain et peut être livrée dans 120 pays du monde entier avec une livraison rapide et un programme de récompenses qui propose des réductions et des chèques-cadeaux. Lorsque vous dépensez plus d’un certain montant, vous pouvez ajouter des échantillons à votre commande afin de pouvoir essayer efficacement avant d’acheter ou utiliser à la place le service Pick & Mix où vous pouvez en choisir jusqu’à cinq gratuitement par mois civil. Il existe une vaste sélection de produits de toilette et de bien-être sexuel pour hommes.

Escentual

Le détaillant de produits de beauté haut de gamme Escentual est l’endroit où aller pour les marques de luxe à des prix abordables et des coffrets cadeaux qui provoquent des cris. Il stocke les cheveux, la beauté et les parfums d’Acqua di Parma, Dior, Burberry et Michael Kors dans un seul endroit facilement navigable avec des offres impressionnantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La boutique en ligne propose un programme de fidélité Pretty Pennies dans lequel vous gagnez des points sur les dépenses pour de l’argent sur de futures commandes.

look fantastique

Vous pourrez toujours trouver des offres impressionnantes sur lookfantastic. Les géants de la vente au détail de produits de beauté en ligne offrent les dernières et les meilleures du monde des cheveux, des parfums, des soins de la peau, du maquillage et des soins pour hommes, ainsi qu’une boîte de beauté mensuelle qui offre une sélection de goodies de beauté directement à votre porte. Achetez des produits comme GHD, Urban Decay, Anastasia Beverly Hills et Pixi, ainsi que 660 autres marques haut de gamme expédiées dans 200 pays à travers le monde. Des produits cultes aux derniers articles tendance – qu’ils soient végétaliens, propres ou biologiques – vous pourrez tout trouver dans cette destination beauté ultime.

Tarte beauté

Beauty Pie est la marque qui bouleverse le modèle traditionnel de distribution de produits de beauté. Marcia Kilgore – la femme derrière des marques telles que Soap & Glory, Soaper Duper, Bliss et FitFlop – a lancé ce label pour proposer des produits directement aux consommateurs à une fraction du coût. Comment pouvez-vous demander? En supprimant les intermédiaires – c’est-à-dire sans magasins, sans majoration des détaillants ou même sans marketing. La marque produit du maquillage de luxe, des soins de la peau, des parfums, des bougies et des soins capillaires dans les meilleurs laboratoires du monde où vous vous inscrivez en tant que membre pour récolter les fruits des étiquettes de prix fortement réduites. Les produits Hero comprennent la lotion hydratante quotidienne Super Healthy Skin, l’hydratant régénérateur de nuit Super Retinol (+ vitamine C) et les Super Drops Plantastic Micropeeling.

AmourLula

LoveLula se spécialise dans les produits de beauté naturels et biologiques qui ne contiennent pas de parabens, SLS, sous-produits animaux ou méchants. Le détaillant héberge 200 marques provenant du monde entier pour offrir à ses clients le meilleur des soins de la peau, du corps, du bain, du maquillage, des cheveux et même des bébés. Chaque produit a été soigneusement testé avec des ingrédients de qualité supérieure et éthiques. Achetez des articles comme Antipodes, By Sarah London, Dr. Hauschka et Kure Bazaar.

Beauty Bay

Des produits de soin de la peau coréens aux marques de nouvelle génération, en passant par des marques bien connues et appréciées, Beauty Bay accueille une sélection variée de produits de beauté préférés du monde entier. Avec plus de 10000 articles au choix, vous pouvez investir dans des produits ludiques tels que Jeffree Star, Stila, Mario Badescu et plus encore. Consultez également le blog du détaillant avec des conseils, des astuces et des tutoriels sur la façon de définir les dernières tendances et techniques.

Cosmetify

Révolutionnant la façon dont vous magasinez pour vos héros de la beauté, Cosmetify est une plateforme de découverte qui vous donne la possibilité de comparer les coûts de centaines de milliers de produits de marques comme Elemis, Urban Decay, MAC et Clinique pour n’en citer que quelques-uns. Le site évalue les prix des différents détaillants pour vous trouver le moins cher en tenant compte de la livraison et des offres. Le vaste choix vous permet de trouver ce que vous recherchez où vous pouvez mettre en place une alerte si le produit est en rupture de stock.

Espace NK

Le détaillant de produits de beauté de luxe Space NK a ouvert son premier magasin physique à Covent Garden en 1993 et ​​compte désormais 75 magasins à travers le Royaume-Uni. Mais ne sous-estimez pas son offre en ligne impressionnante. La sélection comprend plus de 100 labels all-star où vous pouvez découvrir des marques de renommée mondiale et des pionniers, tous hébergés dans un seul endroit pratique. Achetez des favoris comme Drunk Elephant, Eve Lom, Fresh, Sunday Riley et Amanda Harrington et collectez des points N.Dulge au fur et à mesure, ce qui équivaut à des chèques-cadeaux. Il existe même un service de consultation virtuelle pour que vous puissiez obtenir des conseils d’experts sur la peau, les cheveux et le maquillage sans même avoir à quitter votre domicile.

Birchbox

Vous connaissez peut-être Birchbox grâce au service d’abonnement beauté très populaire de la marque, où ils offrent une sélection de friandises pour la peau, les cheveux et le maquillage à votre porte, triées sur le volet en fonction de vos préférences, mais ils ont également une boutique en ligne plus traditionnelle avec accès à l’intégralité des favoris des fans. articles de taille tels que Sand & Sky, Pixi, Benefit et REN. Les produits sont affichés avec des instructions sur la façon de l’utiliser et une énorme base de données d’avis.

Bottes

Popping in Boots pour récupérer les recharges de vos produits préférés fait peut-être déjà partie de votre routine, mais simplifiez-vous encore la tâche et faites livrer les articles directement à votre porte. La sélection en ligne de Boots vous permettra d’acheter des produits de soins de la peau, des cheveux et du maquillage ainsi que des articles de toilette, des ordonnances et des produits de première nécessité sous un même toit. Il y a toujours des offres pour tirer le meilleur parti des offres groupées irrésistibles.

Net à porter

Depuis sa création en 2000, Net-A-Porter a redéfini le marché des achats de luxe en ligne en s’assurant de sa place en tant que destination de mode haut de gamme par excellence. Après avoir ajouté tous vos articles de créateurs au panier, découvrez l’offre de marques de beauté moins connues et de luxe comme 111Skin, Dr.Barbara Sturm, La Mer et Augustinus Bader. Il stocke la peau, les cheveux et le maquillage ainsi que les outils, les parfums et le bien-être.

ToutBeauté

Spécialistes de la parfumerie et de la beauté, AllBeauty est là pour vous faire découvrir des labels mondiaux à petits prix. Le détaillant possède deux magasins physiques à Southampton et Guernesey ainsi qu’un impressionnant annuaire en ligne avec des marques telles que YSL, Lancôme et Guerlain. Il existe près de 14 000 lignes disponibles avec de nouveaux produits constamment ajoutés, du plus connu au créneau et à tous les prix.

Superdrug

L’une des plus grandes chaînes de pharmacies aux côtés de Boots, Superdrug est un guichet unique pour tous vos besoins en matière de beauté, de santé et même d’optique. Vous trouverez les marques préférées des pharmacies comme Rimmel, Revolution et Barry M ainsi que les propres marques du détaillant. Cochez tous vos besoins en soins de la peau, en maquillage et en cheveux, tout en investissant dans les parfums et l’électricité.

Selfridges

Selfridges a peut-être été créé en 1909, mais la sélection beauté est aussi fraîche que possible. Le grand magasin accueille à la fois en ligne et dans ses magasins physiques de renommée mondiale certains des plus grands et meilleurs noms du secteur, de Jo Malone à Dyson, où vous trouverez les dernières innovations ainsi que vos produits cultes.

Harrods

Harrods vient de subir une refonte et une expansion majeures de ses planchers de beauté doublant sa taille précédente pour devenir l’une des offres ultimes et premium de produits de luxe au monde. Il dispose de concessions de certaines des marques les plus convoitées sous son toit, notamment Clé de Peau, Decorté, Chanel et Dior, ainsi que 14 salles de soins spa. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’emplacement basé à Knightbridge, la sélection en ligne imite celle du grand magasin et contient même des articles exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Harvey Nichols

À deux pas de Harrods, Harvey Nichols détient sa propre beauté en tant que premier détaillant à stocker la ligne épique Fenty Beauty de Rihanna. Outre la gamme inclusive, il abrite également Chantecaille, Charlotte Tilbury, Beauty Pie et bien d’autres en magasin et en ligne pour les soins de la peau, les suppléments, les outils et le maquillage.

Verdict

Quand il s’agit de trouver un trésor de héros de beauté, Beauté culte devrait certainement être l’un de vos ports d’escale. Le site Web est clair et facile à utiliser, vous aidant à trouver le produit qui vous convient le mieux grâce à des filtres spécifiques. L’offre est soigneusement organisée et chaque élément est présenté avec des descriptions détaillées et claires.

