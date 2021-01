V

ictoria Beckham a récemment publié une photo d’elle-même avec son dernier gadget de beauté – un masque à diodes électroluminescentes (LED).

Elle n’est pas la seule fan de l’appareil – Kourtney Kardashian, Chrissy Teigen et Madonna ont toutes vanté ses pouvoirs de perfectionnement du teint sur leurs flux Instagram.

La science derrière la technologie LED est légitime – elle a en fait été développée par la NASA qui l’a utilisée pour aider à cicatriser les astronautes blessés dans l’espace.

Récemment, une multitude de masques à LED sont devenus disponibles pour un usage domestique, tandis que des versions plus puissantes de l’appareil sont utilisées dans les cliniques de dermatologues pour traiter un éventail de problèmes de peau.

Comment fonctionnent les masques LED?

Les masques sont instillés de minuscules ampoules, qui émettent des longueurs d’onde colorées de lumière visible qui pénètrent la peau au niveau cellulaire, provoquant diverses réactions. La lumière bleue, par exemple, tue les bactéries responsables de l’acné. La lumière rouge est utile pour stimuler les fibroblastes qui produisent du nouveau collagène raffermissant pour la peau et la lumière verte peut atténuer la pigmentation.

«Il existe de plus en plus de preuves de l’utilisation de la thérapie LED en clinique pour le rajeunissement de la peau et le traitement de conditions telles que l’acné et la rosacée», explique le docteur en esthétique David Jack. «Le faible risque d’effets secondaires signifie qu’ils sont extrêmement sûrs et qu’il n’y a aucun temps d’arrêt», ajoute-t-il.

En clinique, les séances de thérapie LED peuvent aller de 35 £ à 80 £ par trajet, ce qui rend les appareils à usage domestique moins chers en comparaison.

«Les masques à LED à domicile sont fabriqués avec moins d’ampoules et ont tendance à fournir moins d’énergie et de densité que les appareils en clinique», explique le Dr Jack, qui suggère d’investir dans un appareil de bonne qualité afin de récolter les vrais avantages.

La plupart des masques à LED à usage domestique sont conçus pour être utilisés pendant environ cinq à 15 minutes par jour. Ils conviennent à tous les types de peau et peuvent être adaptés à vos préoccupations de teint. Pour que les masques à LED soient efficaces, les experts suggèrent une utilisation régulière, sur plusieurs semaines.

Nous testons les derniers masques LED…

Masques LED: les critiques

Appareil de soin du visage doré MZ SKIN Light-Therapy

Meilleur pour: Peau mixte

Développé par le Dr Maryam Zamani – l’un des chirurgiens oculoplasticiens et médecin esthétique de Londres, ce masque à LED chic et doré émet cinq lumières de couleurs différentes pour cibler une variété de problèmes de peau. Le rouge est pour renforcer et raffermir, le bleu pour décongestionner la peau et lutter contre les éruptions cutanées, le vert pour réduire l’apparence de l’hyperpigmentation, le jaune pour apaiser les peaux sensibles et le blanc pour favoriser la guérison.

L’appareil est facile à installer – il vous suffit de mettre le masque, de le brancher et d’utiliser la télécommande pour sélectionner la couleur de la lumière et votre heure préférée (15 à 30 minutes sont recommandées). L’intensité de la lumière peut également être ajustée. J’ai testé la lumière rouge. Comme les instructions le suggéraient, j’ai commencé lentement – 10 minutes, trois fois par semaine et cela a été progressivement augmenté à 30 minutes tous les deux jours.

Je n’ai pas vu de différence immédiate, mais le grain de ma peau était beaucoup plus éclatant après une semaine. Le mode lumière verte a également été testé – après deux semaines, de petites taches de décoloration avaient commencé à s’estomper.

Masque de luminothérapie à LED CurrentBody Skin

Meilleur pour: Éclaircissement de la peau

C’est le choix parfait si vous cherchez à revitaliser votre peau avant une soirée.

L’appareil comprend une combinaison de lumières LED rouges pour stimuler la production de collagène et infrarouge pour déclencher les «cellules cicatrisantes» pour former une peau fraîche.

Des études cliniques en interne ont montré que l’utilisation du masque a aidé à réduire les rides de 35% en seulement quatre semaines, tandis que 95% des utilisateurs ont déclaré que leur teint, leur texture, leur fermeté et leur tiraillement s’étaient améliorés.

Les fabricants recommandent d’utiliser le masque pendant 10 minutes par jour, trois à cinq fois par semaine. Il peut être utilisé sur peau nue ou avec le masque Hydrogel de la marque pour des résultats améliorés.

Le masque est portable et est fabriqué avec un silicone souple et moelleux, ce qui le rend plus confortable à porter que les alternatives en plastique rigide. Il s’adapte parfaitement autour du visage, permettant à la LED rouge intégrée et aux lumières infrarouges de pénétrer toutes les zones de la peau. Vous pouvez également vous promener avec, ce qui facilite son intégration dans votre routine quotidienne.

La texture de la peau était plus lumineuse et plus hydratée après seulement deux jours et semblait visiblement plus rebondie après deux semaines d’utilisation quotidienne.

(Corps actuel)

Dr Dennis Gross DRx SpectraLite FaceWare Pro

Meilleur pour: Peau sujette à l’acné et aux taches

Ce masque de qualité médicale, approuvé par la FDA a été développé par le dermatologue A-list Dr Dennis Gross. Il vient instillé avec un combinaison de 100 LED rouges (stimulant le collagène) et 62 bleues (antibactériennes), qui peut être utilisé séparément ou simultanément, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui ont plusieurs problèmes de peau.

Le masque à l’allure élégante est la même version que celle utilisée par le Dr Gross dans sa clinique de Manhattan. Le bouton de commande se trouve en haut du front et chaque pression active un mode différent. Ce masque est idéal pour ceux qui manquent de temps; puisque vous ne devez l’utiliser que trois minutes par jour (il s’éteint automatiquement après cette heure).

Il est également sans fil, vous pouvez donc vous consacrer aux tâches ménagères pendant que le masque se met au travail.

Une utilisation régulière pendant dix semaines est recommandée pour les personnes souffrant d’acné, mais nous avons remarqué une amélioration des poussées hormonales après seulement trois jours et la peau globale est apparue plus lumineuse après une semaine.

(Dr Dennis Gross)

Masque LED 7 couleurs sans fil Project E Beauty

Meilleur pour: Traiter plusieurs problèmes de peau

Ce masque multi-tâches comprend 150 ampoules et sept couleurs pour tout traiter, des ridules aux imperfections en passant par la rosacée. Il est également livré avec une pièce de cou.

Le masque est sans fil et les paramètres sont contrôlés avec une télécommande. En termes de confort, il est légèrement lourd – il est donc préférable de l’utiliser allongé.

Vous pouvez choisir entre la lumière rouge pour réduire les lignes et améliorer la texture de la peau, le bleu pour lutter contre les bactéries et les éruptions cutanées, le vert pour soigner les plaies, le cyan pour lutter contre l’inflammation, le jaune pour atténuer les taches sombres, le violet pour améliorer la circulation et enfin le blanc pour la santé globale de la peau.

Après sept jours d’utilisation d’une combinaison de lumières rouges et jaunes, il y avait une nette différence dans la texture de la peau – mon teint était plus lisse et plus clair.

Les éruptions étaient plus calmes et moins visibles lorsque la lumière bleue tuant les bactéries était utilisée pendant 10 minutes par jour pendant quatre semaines.

(Amazon)

Facial LED Deesse Masque

Meilleur pour: Résultats de qualité professionnelle à domicile

Les masques Pro LED de Deesse se trouvent dans les cliniques de dermatologues du monde entier et des célébrités telles que Madonna, Katy Perry et les Kardashian ont publié des informations sur les masques de la marque sur leurs comptes Instagram.

Le tout nouveau masque à usage domestique de Deesse est léger et ne bouge pas une fois qu’il est allumé. Le seul inconvénient est que vous devez le brancher dans une prise et porter des lunettes de protection, de sorte que vous ne pouvez pas vous déplacer une fois qu’il est allumé.

Le masque utilise 770 ampoules, quatre longueurs d’onde et six modes de traitement – la lumière bleue traite la congestion et l’acné, la lumière rouge cible les ridules et la peau terne, tandis que la lumière verte agit pour calmer et réparer.

Si vous avez un problème de peau ou si vous souhaitez donner à la peau un éclat sain, les fabricants recommandent d’utiliser l’appareil environ deux à trois fois par semaine, pendant 20 minutes, sur une période de trois mois.

Ce masque a fourni les résultats les plus impressionnants – une seule séance de dix minutes avec la lumière rouge apaisante de la peau qui semble rajeunie et bien reposée. À une occasion, après une réaction à un produit de soin, le masque a rapidement calmé les rougeurs.

Le teint a également commencé à paraître plus jeune après un mois d’utilisation quotidienne.

(Beauté culte)

Verdict

Si vous n’avez pas le temps ou l’argent pour des séances LED en clinique, ces masques à usage domestique sont un excellent investissement pour les soins de la peau.

Mon premier choix est le Masque cutané MZ, car il peut traiter divers problèmes de peau, mais chacun de ces masques donnera des résultats – lorsqu’ils sont utilisés de manière cohérente, au fil du temps, leurs résultats de perfectionnement de la peau sont clairement visibles.

