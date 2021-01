T

il n’y a rien qui annonce l’arrivée de l’été comme la réapparition de meubles en rotin élégants sur les patios et dans les jardins à travers le pays alors que la nouvelle saison commence.

Mais ce classique intemporel a fait peau neuve et se décline désormais dans une pléthore de designs contemporains mis à jour.

Il est révolu le temps où l’on se limitait à une nuance de brun foncé dans des styles lourds et maladroits. A leur place? Des pièces élégantes et épurées qui viennent dans plusieurs coloris, des neutres épurés de style Scandi (pensez aux gris et aux lavages blancs blanchis) aux teintes éclatantes dignes du Club Tropicana.

Le meilleur mobilier de jardin en rotin est généralement un matériau synthétique à effet rotin, ce qui lui permet d’être protégé contre les intempéries avec une protection UV et des finitions à séchage rapide et adaptées à la douche. C’est toujours une bonne idée de couvrir ou de ranger vos meubles d’extérieur lorsqu’ils ne sont pas utilisés, mais le rotin est une option brillante si vous vous êtes déjà retrouvé à le laisser se débrouiller toute l’année (nous avons tous été là).

Que vous recherchiez des étoiles de mer sur votre propre lit de jour en peluche et surdimensionné, réunissez-vous pour des jeux de société et des dîners en famille en plein air dans des ensembles de salle à manger en rotin chics, dormez, mangez, lisez, répétez sur les ensembles de salon et les ensembles de canapés, ou lisez simplement les papiers sur un banc de jardin frais, vous êtes au bon endroit.

Nous avons sélectionné ci-dessous les meilleurs meubles de jardin en rotin pour que vous puissiez profiter au maximum de votre espace extérieur avec style. Il est temps de vous envoler vers le sud de la France sans sortir de chez vous… Il suffit d’ajouter une partie de pétanque et / ou un bon blush provençal et vous vivez vraiment l’art de vivre du rotin.

Ensemble de salle à manger 4 places en rotin Cusco – Argos Home

Gardez un œil attentif sur le budget? Cet ensemble de salle à manger de jardin en rotin serait difficile à battre pour un chic abordable. Non seulement l’ensemble est livré avec le parasol inclus (oui, vraiment), mais il comprend également quatre chaises de salle à manger et une élégante table en verre pour des festins amusants et fabuleux en plein air. Une bonne affaire avec des sacs de style.

Chaise longue Fontelina blanc cassé – Oka

Dites bonjour au lit de repos des rêves. Non seulement il a l’air tellement élégant, mais il est également super polyvalent avec chaque extrémité inclinable, ce qui signifie que si vous partagez, vous pouvez faire face à la même direction ou l’un à l’autre pour un très bon chinwag. Mais nous choisirions de tout avoir pour nous. Nommé d’après l’un des clubs de plage les plus célèbres au monde, le Fontelina ajoutera une touche de glamour méditerranéen à votre jardin en terrasse ou à votre piscine (vous avez de la chance).

Banc de jardin en rotin noir – Not on the High Street

Donnez du style à votre patio ou à votre terrasse avec cet élégant banc de jardin en rotin noir – la perche parfaite pour tout, des feuillets de magazines et de l’adoration du soleil aux pauses thé et aux séances de café. Le coussin confortable ajoute un élément supplémentaire de luxe – ajoutez simplement une couverture pour des boissons confortables en soirée sur la terrasse.

Ensemble de salon Ballito – Cox & Cox

Investissez dans un somptueux ensemble de salon en rotin pour un élégant lieu de réunion de famille ou un lieu de retraite et de réflexion par vous-même. Le cadre noir industriel ajoute une touche contemporaine aux lignes douces de l’ensemble de style milieu du siècle, créant le look rétro moderne parfait. L’ensemble comprend un canapé, deux chaises et une table en verre.

Kettler Palma Ensemble de mini table et chaises de jardin 6 places, blanc délavé – John Lewis

Besoin d’un ensemble qui peut servir le dîner ainsi que le temps de détente? C’est le combo parfait. Le canapé d’angle peut être utilisé comme un endroit confortable pour lire votre Kindle et, venez brunch, déjeuner ou dîner, ajoutez simplement les tabourets cubiques et la table pour une destination de restauration prête à l’emploi. Idéal pour les repas en famille tout au long de l’été et les fêtes post-pandémique. Le tout est résistant aux intempéries et peut être laissé à l’extérieur toute l’année, bien que nous vous conseillons toujours de couvrir vos meubles de jardin. La table à effet planche est également facile à nettoyer et nécessite peu d’entretien… Comme nous l’aimons.

Ensemble table d’appoint et deux chaises en rotin synthétique Tara – Habitat

Vous recherchez un ensemble de bistrot peu encombrant pour un balcon compact ou un patio petit mais parfaitement formé? Annulez la recherche. Cet élégant ensemble en rotin d’Habitat est un duo durable et élégant de chaises et d’une table d’appoint assortie pour les nattes et les grignotages en plein air. Ajoutez un tapis en dessous et des lanternes rustiques pour un refuge extérieur ambiant.

Ensemble d’angle Athènes 4 pièces avec table et chaise – Très

Nous adorons la polyvalence de cet ensemble de canapés en rotin gris – le canapé trois places peut être associé au siège simple et au repose-pieds pour créer une situation d’angle confortable, ou utilisé séparément pour différentes configurations. La structure à effet rotin blanchi à la chaux et la combinaison de coussin gris moyen sont à la fois chic et robustes et créent une interprétation contemporaine d’un style traditionnel. L’élégante table surmontée de verre est assez grande pour un déjeuner léger ainsi que des boissons et des amuse-gueules. Ajoutez simplement des plantes et des coussins colorés pour créer une véritable oasis extérieure.

Chaise de jardin et tabouret Aurora – La Redoute

Adoptez cette ambiance scandinave chic avec ce combo chaise longue et repose-pieds au look blanchi. Fabriqué avec un cadre en bois d’acacia résistant aux intempéries et un dessus en rotin naturel, il dispose également de coussins gris pour un facteur de confort supplémentaire. Rehaussez le style de votre jardin avec son élégance sobre et cool – vous ne le regretterez pas.

Ensemble de salle à manger rond 4 places Swara Garden – Made

Servant une belle apparence (ainsi que votre nourriture), cet ensemble de table ronde et de chaises en rotin naturel si chic est divin. Offrant une esthétique bohème moderne, il est à la fois élégant et chaleureux, organique mais industriel et, avouons-le, un peu alléchant. Ajoutez des plantes et des palmiers pour une finition cool de style californien.

Chaise suspendue Castello avec base – Barker & Stonehouse

Traîner tout l’été dans cette somptueuse balançoire tendance – on peut penser à des endroits pires pour passer les heures. Fabriqué avec de l’osier durable et un cadre antirouille, vous pouvez passer l’été avec bonheur pendant de nombreuses années. Passez le rosé…

VonHaus Ensemble de canapé et table 4 places en rotin et bois d’acacia – Amazon

Le bois d’acacia et le rotin résistant aux intempéries se mélangent pour créer l’ensemble de mobilier de jardin en rotin idéal toute l’année comprenant un canapé deux places haut de gamme gris délavé, deux fauteuils et des coussins faciles à nettoyer. Rassemblez-vous, prenez un verre et discutez.

Ensemble de canapé Harting – Sofa.com

Grande famille? Grand jardin? Grand hôte de fête? Cet ensemble de canapés de jardin en rotin est fait pour vous. Le tissage brun et les coussins anthracite créent une ambiance classique et contemporaine, intemporelle et moderne.L’ensemble comprend un canapé trois places, deux fauteuils et une table basse en verre, et chaque pièce est extrêmement durable, résistante aux intempéries, aux UV et aux résistant à la moisissure. Préparez-vous pour des soirées jeux et de nombreuses réunions de famille…

Ensemble de canapés Heyshott – Garden Trading

Passez à la vitesse supérieure avec cet ensemble de meubles de jardin en rotin haut de gamme, qui est conçu avec des sièges plus profonds pour plus d’espace pour s’asseoir et se blottir. Le tissage brun doux et les coussins en lin aux teintes pierre sont parfaits pour la tendance organique et naturelle et le cadre en métal gris ajoute un petit avantage à l’esthétique générale.

Pod de canapé oeuf Bali – Home Essentials

Que vous travailliez à la maison ou que vous travailliez dur dans le jardin, ce canapé à la mode fera un magnifique cocon douillet pour se détendre par la suite. L’auvent en rotin naturel est associé à des coussins profonds et moelleux pour un somptueux siège de canapé sans le prix élevé. Associez-les à des couvertures et des lanternes aux teintes chaudes pour créer la tendance des tropiques douces. Aaaand détendez-vous.

Ensemble de salle à manger ovale 6 places Garda avec seau à glace – Furniture Village

Imprégnez-vous de la véritable sensation de la Côte d’Azur avec cet ensemble de salle à manger en rotin ultra chic et traditionnel dans une teinte grise moderne. Les chaises rembourrées et confortables ont un tissu protégé contre les UV et à séchage rapide pour que les averses d’été soient un jeu d’enfant, et le cadre en aluminium et en rotin PU est également résistant aux intempéries et plein de charme rustique. Qui allume le barbecue?

Banc de jardin Jambi – Habitat

Descendre en loco … au milieu de votre propre jardin! Mais cela pourrait être Acapulco avec ce banc exotique qui évoque des images de destinations vibrantes au ski bleu, vêtues de palmiers et pleines de vie et de culture. Une chaise et une chaise longue assorties sont également disponibles à l’achat séparément pour créer l’effet Club Tropicana complet.

Ensemble bistro de jardin 3 pièces Arizona – George Home

Un ensemble de bistrot de jardin en rotin vraiment élégant, nous aimons la façon dont les chaises à dossier haut ajoutent un élément supplémentaire de glamour et de drame. Ultra-confortable et super élégant, cet ensemble chic a l’air beaucoup plus cher qu’il ne l’est en réalité.

San Remo ensoleillé avec auvent – Très

Le summum de la détente de luxe, cette pièce polyvalente peut être transformée d’un canapé confortable en un somptueux lit de repos tentaculaire. Deux repose-pieds séparés peuvent être ajoutés pour étendre les possibilités de détente et créer un lit de jour rond parfait pour s’étirer en solo ou partager avec votre partenaire ou vos enfants (si vous vous sentez vraiment généreux). Il y a aussi un auvent intégré pour vous protéger des rayons … nous sommes tombés éperdument – directement au milieu de ce meuble de jardin en rotin chic.

Ensemble conversation 4 places Mastholmen – Ikea

Envie de vous prélasser pour moins cher? Il y a de la place pour quatre dans cet ensemble de salon en rotin naturel et abordable. Positionnez les fauteuils et le canapé deux places autour de l’élégante table basse et remettez le monde en ordre ou battez votre famille aux cartes. Nous aimons les vibrations vintage de cet «ensemble de conversation» qui sera un véritable déclencheur de conversation. Comme c’est du vrai rotin, nous suggérons de ranger cet ensemble à l’intérieur lorsque l’été se termine malheureusement.

Ensemble de salle à manger 6 places Kennedi – Wayfair

Si vous aimez les meubles de jardin en rotin mais que vous recherchez une version ultra-moderne, nous avons trouvé ce qu’il vous faut. Le cadre en acier et le matériau synthétique à effet rotin PE résistant à l’usure nécessitent peu d’entretien et nous recherchons la finition noire élégante et chic. Idéal pour ajouter un look contemporain à votre espace extérieur. Apportez ces déjeuners paresseux et barbecues d’été…

Verdict:

Pour un bon rapport qualité-prix – et une bonne dose de style dans une bonne mesure – vous ne pouvez rien reprocher au Ensemble de salle à manger Cusco d’Argos; avec un parasol inclus pour 200 £, c’est un peu une superstar du mobilier de jardin en rotin – et nous sommes définitivement éblouis.