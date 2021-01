ré

Le fait de travailler à domicile peut être à la fois une bénédiction et une malédiction: plus de flexibilité et de confort que de résister à la tentation de jouer à Netflix – tout comme le bruit de fond, bien sûr – avant de vous retrouver absorbé dans le dernier coffret.

L’année dernière a bouleversé nos horaires de travail et les dernières restrictions signifient que plus de personnes que jamais travaillent à domicile. Covid a modifié le paysage de l’emploi du pays et façonné en permanence l’économie moderne.

Vous n’êtes plus lié par l’étiquette du lieu de travail, il est maintenant temps de personnaliser votre bureau à domicile exactement comme vous le souhaitez. Des bougies, des calendriers et toutes sortes d’autres équipements de bureau sont sur les cartes, et vous pouvez obtenir des styles qui reflètent vos goûts plutôt qu’un choix d’articles fades cueillis dans le placard de papeterie de l’entreprise.

en relation

Bien sûr, la concentration est essentielle. Les bons accessoires et outils d’organisation vous aideront à entrer dans le bon espace de travail.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de produits conçus pour vous aider à vous concentrer et à être productif plutôt que de dire des mèmes de chat toute la journée.

Avant de plonger, voici quelques conseils utiles que nous avons glanés auprès des pigistes et des personnes qui travaillent régulièrement à domicile.

Comment bien travailler à domicile

L’écrivaine indépendante Sarah Finley utilise le Pomodoro technique, une sorte de HIIT pour travailler: 25 minutes de travail, suivies d’une pause de cinq minutes. Elle dit: «Cela me donne des délais minimes et m’aide à me concentrer lorsque je préfère faire autre chose que travailler.»

D’autres ne jurent que par musique classique pour la concentration et la concentration, le pigiste Abi Jackson recommandant Spotify pour les listes de lecture organisées.

Avoir une routine aide aussi, que ce soit s’asseoir pour le petit déjeuner ou faire un jogging rapide. Garder une sorte d’horaire quotidien – s’arrêter pour le déjeuner, prendre des pauses thé – peut vous aider à adopter le bon état d’esprit pour travailler à domicile.

L’ingénieur Frances Hale est une WFH-er chevronnée. Elle croit fermement qu’il faut faire écho à l’environnement de travail, mais avec touche chaleureuse: “J’utilise habituellement une bougie parfumée, et je porte un sweat à capuche et un jegging douillets, donc vous vous sentez habillé et pouvez répondre à la porte et aux appels vidéo tout en restant très confortable.”

Faites défiler pour trouver certains de nos produits préférés pour le bureau à domicile

Support pliable pour ordinateur portable NEXSTAND K2

Si vous travaillez avec un ordinateur portable à la maison, il est important de le configurer de la bonne manière pour vous assurer de minimiser les dommages musculaires. Jan Vickery, responsable de la santé musculo-squelettique chez AXA PPP Healthcare, déclare que «la meilleure solution est d’élever votre écran et d’utiliser un clavier et une souris externes».

Ce support doit élever l’écran au niveau des yeux et, utilisé avec un clavier sans fil, peut aider à soulager les maux de dos.

Support de repose-poignet pour clavier URMI

Les microtraumatismes répétés (RSI) sont réels, les gens. C’est une condition potentiellement débilitante qui résulte de l’exécution répétée d’actions, comme taper, cliquer sur une souris ou écrire.

Gardez vos articulations souples en les élevant et en les reposant sur cet ensemble clavier et poignet en mousse à mémoire de forme. Il est parfait pour tous ceux qui ont un travail de bureau.

(URMI)

Ensemble de 15 pinces de rangement pour câbles de longue durée Avantree

Rationalisez tous ces câbles et fils embêtants avec des clips pratiques d’Avantree. Le pack de 15 comprend des ensembles simples, doubles, triples et quadruples et collera à toutes les surfaces avec les coussinets arrière adhésifs sans laisser de marques disgracieuses.

FORSÅ Lampe de travail, couleur laiton

Si vous n’êtes pas un travailleur à domicile régulier, vous ne savez peut-être pas comment votre espace de bureau désigné est éclairé à différents moments de la journée. Un bon éclairage est important, tout comme une bonne conception.

La Forsa réglable d’IKEA offre sur les deux faces, dans une finition chromée attrayante – mais également disponible en argent brillant et noir élégant. IKEA propose une ampoule LED E14 lustre blanc opale pour accompagner, idéale pour la lecture.

Ensemble clavier et souris sans fil LOGITECH Combo MK270

Avec une portée de 10 mètres, cet ensemble clavier et souris se connecte à l’aide de la technologie sans fil et offre une autonomie de batterie extrêmement longue (un an pour la souris, deux pour le clavier). Prend des piles AA.

Papier The Jag Notecard lot de 10

Les charmes à l’ancienne de la mise en papier du stylo n’ont pas été oubliés par Papier, qui fait appel à des illustrateurs et des designers pour garder leur gamme de papeterie aussi fraîche que possible. Le design Jag de Desmond & Dempsey est à convoiter – cet ensemble de cartes de correspondance peut être personnalisé avec vos initiales et votre adresse ou vos coordonnées. Féroce.

Osco Organisateur de bureau en similicuir

Un organisateur gris pâle intelligent gardera stylos, crayons, règles et autres articles essentiels à portée de main, plutôt que partout sur votre bureau. Il y a aussi une correspondance magasin / porte-fichiers et Tapis de souris, tous recouverts du même simili cuir si vous souhaitez obtenir l’ensemble.

(Osco)

Coussin de soutien lombaire Air Flow pour siège d’auto ou dossier de chaise

Les départements des ressources humaines se donnent beaucoup de mal pour s’assurer que les chaises sur lesquelles vous êtes assis sont optimisées pour vous aider pendant que vous travaillez. À moins que vous ne prévoyiez d’investir dans une chaise de bureau à la maison, vous devrez peut-être en modifier une que vous avez déjà à la maison – et c’est là qu’un coussin de soutien amovible peut vous aider.

Très bien noté sur Amazon, ce design en maille est respirant (donc pas de transpiration dans le dos) et est courbé pour offrir un soutien au bas du dos.

Cahier réutilisable intelligent Rocketbook Everlast – Beacon orange

Imaginez un cahier avec des pages interminables et vous imaginez Rocketbook, un cahier numérique qui convertit vos notes manuscrites en texte numérique sur votre ordinateur. Il les stockera dans un Cloud, prêt à être accessible plus tard. Une fois que vous avez terminé, essuyez simplement les pages du Rocketbook avec un chiffon humide, et il est prêt à recommencer. Intégré à Slack, vous n’aurez peut-être plus jamais besoin d’acheter un autre bloc-notes.

Disponible dans une sélection de couleurs; nous sommes assez pris avec cet orange qui s’avérera extrêmement difficile à égarer.

Meuble de rangement de bureau kraft noir Paperchase

Sans fioritures, juste un style classique épuré pour mettre de l’ordre dans votre bureau. Le tiroir est un ajout pratique pour conserver les notes importantes, les clés USB et les pièces de rechange en un seul endroit.

Horloge de bureau Newgate Bobby Dazzler

La collection d’horloges de bureau de Newgate fait du pointage un plaisir. Le Bobby Dazzler, qui fait partie de la collection Space Hotel, ferait un bel ajout à votre bureau à domicile.

Éléphant en céramique mémo effaçable à sec

Vous ne pourrez pas éviter l’éléphant dans la pièce, surtout quand il est aussi mignon que ce petit bonhomme. Écrivez votre liste de choses à faire sur son corps courbé et essuyez-la avec cette “ queue ” une fois que vous avez terminé vos tâches.

Le bloc-notes de la liste des choses à faire du jour de Green Gables

Un moyen simple et propre de garder toutes vos tâches quotidiennes en vue. De plus, il y a quelque chose de si satisfaisant à cocher des tâches une fois qu’elles sont terminées, même les plus petites.

(Les pignons verts)

en relation

Enrouleur de câble Masterplug 4 prises, 4 m

Bien sûr, ce n’est pas l’achat le plus glamour, mais un câble multiprise s’avérera inestimable lorsque vous souhaitez changer de lieu de travail ou faire fonctionner quelques machines en même temps.

Haut-parleur Bluetooth portable SONY EXTRA BASS SRS-XB12

L’un des avantages du travail à domicile est que vous pouvez écouter vos morceaux préférés – classiques ou autres. Le haut-parleur portable de Sony fonctionne via Bluetooth et offre un son cristallin avec jusqu’à 16 heures d’autonomie. Disponible dans une sélection de couleurs, c’est un compagnon de bureau utile à avoir à vos côtés.

Bougie Parfumée Diptyque Feuille de Lavande 190g

Offrez-vous un peu de luxe pour vous remonter le moral pendant votre session de travail. Conçu et parfumé pour évoquer des visions des champs de lavande de Provence, il est parfait pour vous garder concentré et créer une ambiance accueillante.

(Diptyque)

Alternativement, ce Bougie Jo Loves Pomelo (£ 55, Space NK) est plus cher, mais nous vous mettons au défi de renifler les notes de coton propres et de ne pas être accro.

en relation