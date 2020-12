C

noël est enfin arrivé et ce ne serait pas la saison des fêtes sans une partie très importante.

Le panettone italien traditionnel est maintenant si populaire au Royaume-Uni qu’il est devenu un aliment de base de Noël britannique.

Que vous le dévoriez avec un café au petit-déjeuner ou après le dîner, le gâteau moelleux parfumé est exactement ce qu’il vous faut pour satisfaire les envies sucrées et parfait pour tous ceux qui trouvent le pudding de Noël trop maladif.

Alors que le panettone est traditionnellement fabriqué avec des fruits secs ou confits, il existe maintenant de nombreuses autres variantes disponibles qui remplacent les fruits par du chocolat ou même de l’alcool.

Mieux encore, ils sont joliment emballés afin que vous puissiez en garder un ou deux rangés pour les invités de Noël de dernière minute.

Voici nos panettones préférés pour Noël 2020.

Panettone Tradizionale de Carluccio

Quand il s’agit de friandises traditionnelles, vous ne pouvez pas battre la nourriture totalement plus savoureuse de l’une des chaînes de restaurants italiennes les plus célèbres de Londres. Fabriqué à Milan, ce panettone suit une recette classique et présente une abondance d’écorces confites et de raisins secs avec un glaçage aux noisettes. L’offre étendue de Carluccio s’étend à une variante de limoncello, cioccolato, prosecco, spritz et sans gluten.

Aldi Exquisite Panettone

Vous pouvez compter sur Aldi pour une friandise merveilleusement bon marché mais délicieuse – et ce panettone ne fait certainement pas exception. Rempli de raisins secs savoureux et de fruits orange confits, il se marie à merveille avec le miel et est également de taille généreuse.

Panettone aux fruits classique Tesco Finest

Remplie de raisins secs et d’écorces d’agrumes confites, cette version piquante est de loin la plus sucrée de notre liste. Joliment enveloppée, l’éponge douce et élastique se marie mieux avec de la crème glacée pour une gâterie festive parfaite après le dîner. Vous pourrez également obtenir une pépite de chocolat et une mini variation.

Panettone de Fortnum & Mason

Pour les amateurs de luxe, Fortnum & Mason propose deux panettones. Un traditionnel – prouvé pendant plus de 48 heures avec une base de levain et une alternative aux trois chocolats. Ce dernier a été fait à la main et a reçu une touche de friandise supplémentaire avec du chocolat Valrhona blanc et noir. Nous aimerions mieux celui-ci avec une bonne tasse de thé à midi.

Panettone aux fruits de Noël Waitrose

Waitrose peut juste avoir les variétés de saveurs les plus complètes de panettone que nous ayons vues à ce jour avec des bellini au chocolat, aux fruits, aux marrons et aux poires, aux abricots et aux pêches et une variante sans gluten. Il y a beaucoup à aimer dans le délicieux panettone aux fruits, fabriqué à partir d’une recette italienne traditionnelle. Dans un joli coffret rouge festif, il est riche en beurre et agrémenté de raisins secs et d’oranges confites. Bellissimo!

Panettone authentique en étain (Original)

Pour toutes les sensations de Noël, ce panettone est un classique. Il est de la taille idéale pour être partagé avec des amis ou en famille – mais il ne restera sûrement pas longtemps. L’emballage authentique est également un plus.

Harvey Nichols Panettone

Le grand magasin de luxe a fait tomber le parc cette année avec quatre variantes de panettone, chacune aussi décadente que la précédente. Il y a le chocolat et les amaretti, la canneberge et l’orange, petits et grands – et ils sont tout simplement exceptionnels.

Panettone au caramel salé et au chocolat noir Selfridges Selection

Que vous suiviez un régime à base de plantes ou non, ce savoureux panettone sera un régal. Débordant de bonté chocolatée, il regorge de pépites de chocolat de source éthique et durable, cuit au four avec du caramel salé et sera un dessert décadent à l’approche de la période de Noël. Le grand magasin propose également une itération imbibée de vin Moscato d’Asti et une variation de saveur plus traditionnelle.

Mini Panettone de Harrods

Une autre bonne option de luxe, ce panettone Harrods est emballé dans une boîte cadeau chic. La pâte est douce et beurrée après 36 heures de levée, tandis que les raisins secs sont gros et juteux et entourés de généreux lambeaux d’orange confite au zeste.

