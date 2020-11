S

o voilà, Joyeux Noël – enfin presque.

Il reste encore du temps avant le grand jour, et nous avons hâte de nous bourrer de bêtises jusqu’à ce que nous soyons obligés de nous changer en quelque chose avec une ceinture élastiquée.

Après l’année que nous avons eue, à qui pourrait-on reprocher de vouloir pousser le bateau ce Noël – et quoi de plus indulgent qu’un panier débordant de toutes sortes de friandises sucrées et salées pour donner le ton de la fête?

Pour vous aider dans votre joyeux chemin jusqu’au 25 décembre, nous avons sélectionné les meilleurs paniers de Noël à placer sous le sapin. En plus des friandises gastronomiques, vous trouverez des paniers remplis de gin et de cocktails de qualité supérieure, des paniers ornés de F & M remplis des meilleurs plats de fête de l’épicier royal et des options végétaliennes indulgentes qui feront tourner la tête des carnivores inconditionnels.

Qu’il s’agisse d’un cadeau gourmand pour vous-même ou d’un cadeau généreux pour ceux que vous ne pouvez pas être avec ce Noël, voici les meilleurs paniers à obtenir avant qu’ils ne soient épuisés.

Faites défiler pour les voir tous, ou si vous avez un budget fixe, magasinez par tranches de prix.

Cependant, soyez averti: la partie la plus difficile du shopping avec entraves n’est pas de décider lequel acheter – c’est de décider de le donner ou non.

Paniers à moins de 50 £

Waitrose & Partners Treat Sack

Renonçant à une boîte en osier traditionnelle pour un sac cette année (bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des problèmes d’espace), Waitrose apporte le goût de Noël à la maison avec une sélection de friandises sucrées, salées et arrosées. Pensez aux Mauves au caramel au beurre salé, à un mini panettone au chocolat, à la harissa de rose aux piments, aux étoiles sablées, à la dinde et aux arbres de Noël farcis en forme de tortilla, et une belle bouteille de 75 cl de pinot noir pour tout laver.

(Waitrose)

Cadeau d’expérience de collation à la bière Borough Box

Noël concerne bien sûr ces repas phares, mais c’est aussi une question de grignotage, de grignotages pour vous accompagner à travers un programme strict de télé festive et de frénésie de Netflix.

Gardez-vous, ou votre être cher, à traverser la saison avec cette boîte de collations, comprenant de tout, du mélange Bombay de Howdah aux cornichons à grignoter Serious Pig et au pop-corn gastronomique de Joe & Seph. Considérez le garde-manger bien et vraiment approvisionné.

(Borough Box)

Petite boîte de friandises au fromage Paxton & Whitfield

Pour les turophiles (amateurs de fromage) de votre vie, il n’y a rien de mieux qu’une sélection de fromages de l’un des fromagers les plus établis de Londres.

Ce panier-cadeau a quelque chose pour tous les goûts, du fromage dur au fromage à pâte molle, au lait de chèvre bleu, en passant par une gelée épicée et une petite bouteille de porto de 20 cl – le tout soigneusement emballé dans un coffret cadeau intelligent Paxton & Whitfield. Les experts recommandent de commander des forfaits jumeaux et d’envoyer l’autre à un être cher afin que vous puissiez organiser une soirée fromage Zoom et découvrir ensemble les délices laitiers gastronomiques. Très 2020.

(Paxton et Whitfield)

Hotel Chocolat: Joyeux petit panier de Noël

Appel à tous les fans de chocolat! Vous aurez l’impression que tous vos Noëls sont arrivés en même temps avec le panier épique de l’hôtel Chocolat, rempli de friandises sucrées du producteur britannique de luxe. Évadez-vous dans un monde de cacao avec des éditions festives et des best-sellers comme de grosses plaques de chocolat.

(Hôtel Chocolat)

Paniers de Noël Carluccio

La toute nouvelle collection de paniers de Noël 2020 de Carluccio comprend des options allant de seulement 55 £ à des fêtes italiennes complètes pour 300 £.

Le panier Merry Spritzmas de 55 £ est idéal pour tous ceux qui se souviennent avec nostalgie des chaudes journées d’été: vous trouverez des bouteilles d’Aperol et de Prosecco, deux verres Aperol Spritz et une mesure de cocktail afin que vous puissiez préparer le Spritz parfait pour Noël (et vous offrir un briser tout ce lait de poule). Et bien sûr, c’est Noël, donc il y a aussi un Panettone au chocolat et à l’orange.

(Carluccio)

Sur le côté luxueux de l’échelle se trouve Panier Grandioso de Carluccio (280 £). Logé dans un magnifique panier en osier, nous ne plaisantons pas quand nous disons qu’il est plein de délices italiens raffinés: pensez au Panettone Tradizonale, au Fichi al Rhum (figues tendres marinées au rhum), à l’huile d’olive extra vierge, au vin de dessert et au Prosecco.

(Carluccio)

Panier de Noël Vegan Aldi

Vous pouvez toujours compter sur le supermarché à petit budget pour vous livrer des paniers à prix modique qui n’ont aucun goût. Ils commencent de 19,99 £ à 99,99 £ et regorgent de délices festifs, y compris quelques nouvelles surprises. La chaîne a lancé son tout premier panier végétalien qui comprend de délicieuses amuse-gueules ainsi qu’une bouteille de vin.

(Aldi)

Paniers de 50 £ à 100 £

Panier de Noël Helmsely Cartwright & Butler

Améliorez l’heure du thé à des hauteurs convenablement festives avec ce panier chéri de la société du Yorkshire Cartwright & Butler. Plein de bonbons, de biscuits et de thé pour toute la famille, il est livré dans un joli panier qui peut continuer à réaliser tous vos rêves de stockage de cottagecore.

Le contenu comprend du fudge au caramel salé, des sablés à la demerara, de la confiture de framboises, des rondelles de gaufrettes au chocolat et du thé à l’anglaise.

(Cartwright et Butler)

La boîte de Noël de Fortnum

Le plaisir d’ouvrir un panier F&M ne doit pas être sous-estimé – après tout, si c’est assez bon pour HRH, c’est assez bon pour nous. Sous le couvercle en osier se trouve une foule de délices gastronomiques du magasin Piccadilly, une mise à niveau correctement luxueuse du tarif Finest et Taste the Difference qui pourrait être votre régal habituel.

Alors que Fortnum’s propose une vaste sélection de paniers à agoniser (y compris ce festin incroyable pour 1000 £), cette boîte de joie miniature est l’une de nos options préférées. Bon prix, le contenu est une histoire de plaisirs coupables: pensez à des choccies indulgents, des biscuits festifs et des amuse-gueules habillés comme de minuscules puds de Noël. Il y a même un ornement d’arbre à panier qui a suffisamment d’espace pour stocker une petite surprise pour quelqu’un de spécial.

Au printemps, seulement 15 £ de plus, et vous pouvez obtenir Le panier de friandises de Noël (100 £) qui vient avec quelques délices plus joyeux, y compris un mini-biscuit musical de Noël. Si cela ne vous met pas dans l’esprit, rien ne le fera.

(Fortnum et Mason)

Panier de nourriture de saison Harvey Nichols

Il y a toujours un élément d’excitation lorsque Harvey Nicks dévoile son Offre de paniers de Noël, et cette année ne fait pas exception. Le grand magasin londonien se gorgeant de Noël avec des friandises exquises débordant d’élégants paniers en osier noir. Même les plus petits coffrets cadeaux, boîtes à chapeaux et paniers contiennent des colis de produits délicieux qui vous feront frotter les mains avec joie. Dans cet esprit, vous devriez être en mesure de trouver quelque chose pour un éventail de prix.

(Entrave à manger de la saison Harvey Nichols)

Si vous avez jusqu’à 100 £ pour jouer, dormez pour le panier à provisions de la saison. Vous y trouverez les suspects habituels comme le panettone et le pudding de Noël aux côtés de surprises comme le thé blanc, la citronnelle et le piment d’arachide cassant et de délicieuses pistaches au chocolat noir.

Il est sans alcool, donc si vous voulez une boîte contenant de l’alcool, essayez le Panier à petit-déjeuner au champagne (85 £) à la place. C’est parfait pour commencer le grand jour avec style.

(Panier petit-déjeuner au champagne Harvey Nichols)

Panier de Noël classique Selfridges Selection

Rendez-vous à Selfridges pour régaler vos yeux de leur Sélection de paniers de Noël – dont beaucoup sont arrivés directement au sommet de nos lettres au pôle Nord.

Si vous cherchez une petite friandise ou quelque chose à faire passer en contrebande dans un bas, le Ensemble-cadeau bombardier et chutney noir Snowdonia est un petit paquet de pure joie, qui ne coûte que 15 £. Le truckle céleste scellé à la cire est l’équilibre parfait entre crémeux et croquant. Obtenez-en un pour tous ceux que vous connaissez afin de ne pas être obligé de partager.

(Bomber noir Snowdonia)

Avec une certaine forme de restrictions probablement en place cette année (nous savons, humbug), le panier de Noël classique Selfridges Selection offre suffisamment de provisions pour deux – parfait pour ceux qui planifient une petite fête intime cette année. Des chocolats au chutney, du beurre de brandy au sauvignon blanc (et un malbec aussi), il y a beaucoup à savourer.

(Selfridges)

Paniers de Noël de luxe à partir de 100 £ +

Paniers de Noël Tom Savano

Rendez vos achats de Noël plus difficiles cette année en vous procurant un panier du producteur de cocktails artisanal, Tom Savano. La marque bat le drapeau des petites entreprises et s’associe à de petits producteurs artisanaux de produits alimentaires pour créer cinq paniers différents pour tous les goûts.

Non seulement vous découvrirez de nouveaux produits et aiderez à soutenir les petits indépendants, mais tous les bénéfices récoltés iront à Trussell Trust, aidant à nourrir les familles pauvres.

Faites votre choix parmi un panier végétalien / GF, un pour la pleine conscience et le bien-être, un chocolaté, un alcoolisé et une sélection familiale classique.

(Tom Savano)

M&S Tout ce que je veux pour panier réfrigéré de Noël

En reprenant le classique de Mariah Carey, le généreux panier de M&S vous fera chanter de joie. Il contient certains des meilleurs aliments de la halle alimentaire du magasin, tels que le magnum de Conte Priuli Oro prosecco, le saumon fumé et une grande roue de brie fortement mélangée à la truffe. Il y a aussi des éditions spéciales festives là-dedans, bien sûr – les faits saillants incluent une boîte musicale dorée farcie aux chevrons avec des sablés et un gin boule à neige avec une base lumineuse.

(Marks & Spencer)

Panier de Noël Kylie Minogue – «Lovers Edition»

La reine de la pop s’est associée à Wine Delivered pour organiser deux fabuleux paniers pour profiter de ce Noël. Il est rempli de chocolat, de fromages et de chutneys, plus une bouteille de merlot et de sauvignon blanc ainsi que quelques autres friandises.

Il y a aussi un Option Wild Rose (149 £) pour les fans du vin rose. Les deux sont joliment présentés dans des paniers en osier profond doublés de tissu et de détails en relief Kylie.

(Vin livré)

Bombay Sapphire Home of Bombay Panier

Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est pour savourer les petites choses. Si vous aimez les G&T, vous saurez qu’il y a peu de plus grands plaisirs que de se glisser dans une boisson parfaitement mélangée. Entrez dans le panier de Bombay Sapphire Home of Bombay, fraîchement sorti de la distillerie Laverstoke du géant du gin.

(Bombay Sapphire)

Un vrai régal pour les vrais fans, ce bébé est rempli de suffisamment d’esprit pour propulser un cuirassé. Niché à l’intérieur, vous trouverez cinq bouteilles: le Bombay Sapphire classique, Bombay Dry, Bombay English Estate, Bombay Sapphire East et les fruits glorieusement Bombay Bramble, assez pour vous garder arrosé pendant la saison des fêtes et au-delà. Une mesure à cocktail et une cuillère de bar complètent l’ensemble.

Un cadeau exceptionnel pour les meilleurs amis.

Panier à vin Harrods Distinguished Dozen

Une douzaine de bouteilles décadentes faites pour siroter Noël, ce panier rempli de la sélection de vins fins cueillis à la main par Harrods est difficile à résister. Conçu pour le buveur averti, il y a des rouges corsés, des blancs légers, un prosecco et bien sûr, une bouteille de champagne nichée dans un panier en osier solide. Si Noël pour vous signifie goûter certains des plus grands raisins du monde, le panier de Harrods tient compte du chargement du panier.

(Harrods)

